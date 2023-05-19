«Первый бит» централизовал НСИ и бюджетирование «Транслома» с помощью «1С:ERP. Управление холдингом»

Международный ИТ-интегратор «Первый бит» реализовал комплексную модель управления НСИ для «Транслома», металлоломной компании с разветвленной сетью производственных площадок по всей России. В проекте использовали только решение «1С:ERP. Управление холдингом» без подключения внешних MDM-систем.

Команда «Первого бита» разработала модель управления нормативно-справочной информацией для 42 ключевых объектов НСИ. Подсистему внедрили в центральную информационную базу «1С:ERP. Управление холдингом» и 7 внешних баз «1С:ERP». Между всеми этими узлами настроили асинхронный обмен данными с гарантированной доставкой.

Создание и изменение НСИ по заявкам теперь производится с помощью нативных форм элементов справочников. Регистры сведений и дополнительных реквизитов управляются централизовано.

Есть автоматический контроль за «каскадными заявками» — то есть неявно создаваемой справочной информацией, которую нужно включить в заявочную кампанию. Система сама проверяет ссылочную целостность в таких документах.

Получившаяся архитектура основана на разделении форм ввода, расчета, оптимального хранения данных, а также построении витрин данных в рамках единой системы «1С:ERP. Управление холдингом».

Специалисты «Первого бита» разработали и внедрили методику бюджетирования и трехуровневую бюджетную модель. Она позволяет контролировать мастер-бюджеты и другие формы отчетности, как по всей организации, так и в разрезах отдельных юрлиц.

Фактические данные сначала загружаются в единый план счетов при помощи типовых трансляций, а затем переносятся в бюджетную модель при помощи правил расчетов. Таким образом процесс загрузки факта стал менее ресурсоемким и более гибким — его легко можно масштабировать при появлении в контуре «Транслома» новых юрлиц.

После начала эксплуатации систему продолжили дорабатывать. Запустили специальное рабочее место «Управление бюджетным процессом», позволяющее рассчитывать бюджетные формы (отчеты) по группам вручную или по расписанию. Настройки групп сохраняются, поэтому трудозатраты на расчет или перерасчет бюджетной модели сведены к минимуму.

Теперь у компании «Транслом» есть работающая система обмена НСИ между всеми подразделениями, а также многоуровневое централизованное бюджетирование. На учетном слое воссоздана полная бюджетная модель организации, и из этих данных легко формируются не только БДР, БДДС, ББЛ, но и различные управленческие отчеты.