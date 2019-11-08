ЕПС Единый план счетов
|08.11.2019
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В СК «Ренессанс Здоровье» внедрена новая учетная система на ЕПС
ГК «Хомнет» объявила о том, что СК «Ренессанс Здоровье» внедрена новая учетная система на ЕПС. Новая учетная система для 15 пользователей компании построена на базе отраслевого решения «ХОМНЕТ:НФО», в которой сотрудники СК «Ренессанс Здоровье» ведут учет и сдают отчетность в Банк Ро
|07.08.2019
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НПФ «Федерация» внедрила решение «Хомнет:НФО» для работы с ЕПС и ОСБУ
ГК «Хомнет» выполнила проект создания учетной системы на ЕПС в АО НПФ «Федерация» на базе программного решения «Хомнет:НФО». Негосударственные пенсионные фонды с 2017 года в обязательном порядке ведут учет на ЕПС в соответствии с ОСБУ. Переход
|05.07.2019
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«Церих кэпитал менеджмент» внедрил систему «Хомнет:НФО» для автоматизации учета в соответствии с ЕПС и ОСБУ
Инвестиционная компания «Церих кэпитал менеджмент» выбрала для себя программное решение «Хомнет:НФО», разработанное специалистами группы «Хомнет», для ведения учета на ЕПС (едином плане счетов). Цель проекта заключалась в построение централизованной системы, которая позволила бы максимально автоматизировать учет в соответствии с ЕПС и ОСБУ (отраслевыми
|06.08.2018
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Как соответствовать требованиям регулятора: практика перехода на единый план счетов
амотный подход к планированию и проведению работ позволил организации оперативно и без потери качества перейти на новую информационную систему. Теперь она обеспечивает ведение бухгалтерского учета на ЕПС всех направлений деятельности компании, в том числе расчеты с заемщиками. До начала проекта были обозначены его возможные риски. Ранее ни одна МФО не вела учет на ЕПС, и компании при
|18.12.2017
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«АйТи Капитал» перевела «Сбербанк Управление Активами» на ЕПС и XBRL-отчетность
е Активами».Проект стартовал в начале 2017 г. Основные задачи, поставленные перед «АйТи Капитал», включали разработку и внедрение новой методологии ведения бухгалтерского учёта в Едином Плане Счетов (ЕПС) в соответствии с отраслевыми стандартами (ОСБУ) ЦБ РФ для Управляющих Компаний (УК); настройку и внедрение Новой системы бухгалтерского учета, поддерживающей ЕПС и ОСБУ для Некредит
|06.06.2017
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«ВТБ Регистратор» переводит учётную систему на ЕПС с помощью «Хомнет консалтинга»
тинг» заключили договор о реализации проекта с помощью специализированного решения «Хомнет:НФО». Об этом говорится в заявлении «Хомнет консалтинга», поступившем в редакцию CNews. Переход с 2018 г. на ЕПС и ОСБУ обязывает профессиональных участников рынка ценных бумаг для формирования бухгалтерской (финансовой) отчётности реализовать положения Банка России в информационных системах. Для отра
|25.05.2017
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«Тренд» переходит на ЕПС с решением «Хомнет консалтинг»
Для выполнения требований регулятора ИК «Тренд» выбрала собственное решение компании «Хомнет консалтинг» — «Хомнет:НФО 2». «По итогам рассмотрения предложений на рынке отраслевого ПО для перехода на ЕПС мы остановили свой выбор на решении “Хомнет:НФО 2” в связи с тем, что его функционал оказался наиболее полным для ведения учёта на ЕПС. Таким образом, нет необходимости внедрять допо
|28.04.2017
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«Ронин Траст» строит систему подготовки отчётности на ЕПС на базе «Хомнет:НФО 2»
Управляющая компания «Ронин Траст», специализирующаяся на управлении активами институциональных инвесторов, создаёт систему учёта и подготовки отчётности на ЕПС на базе «Хомнет:НФО 2». Об этом CNews сообщили в компании «Хомнет консалтинг», разработчике решения. Как известно, первую бухгалтерскую (финансовую) отчётность по новым отраслевым стандарта
|14.04.2017
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«Москва Сити Секьюритиз» перейдет на Единый план счетов с решением «Хомнет консалтинга»
ании и функционал программного продукта оказались самыми подходящим под наши требования. Предложенное решение, на наш взгляд, является самым функциональным на текущий день на рынке ПО для перехода на ЕПС, и с точки зрения архитектуры система готова к формату отчётности XBRL, а это очень важно», — подчеркнул Олег Литанов, главный бухгалтер «Москва Сити Секьюритиз». Специалисты «Москва Сити С
|13.04.2017
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СК «Согласие» в рамках перехода на ЕПС внедрила финансовую систему на базе решения «1С»
Страховая компания «Согласие» в рамках проекта по переходу на единый план счетов (ЕПС) для некредитных финансовых организаций (НФО), в соответствии с принятым ЦБ Положением от 02.09.2015 № 486-П, запустила в промышленную эксплуатацию новую финансовую систему на базе программ
|06.04.2017
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«Вивайт» перейдет на Единый план счетов с решением «Хомнет консалтинга»
дача реализовать требования Банка России к отчётности в информационной системе. «Для выбора интегратора мы пристально изучали рынок отраслевого программного обеспечения, нацеленного именно на учёт по ЕПС. В том числе посетили в декабре 2016 года семинар “Хомнет консалтинга”, посвященный их методике перехода и линейке решений. Эксперты “Хомнет консалтинга” подробно рассказали о функционале и
|16.11.2016
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«Хомнет консалтинг» перевел Intouch на учёт по единому плану счетов ЦБ РФ
Компания «Хомнет консалтинг» завершила проект по переводу на учёт по единому плану счетов ЦБ (ЕПС) и подготовки отчётности по новому стандарту для компании Intouch. По итогам проекта стра
|10.06.2016
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«1С-Рарус» разработал новое решение для автоматизации учета некредитных финансовых организаций на ЕПС
зработала новый продукт — «1С-Рарус:Некредитная финансовая организация, редакция 1». Программа автоматизирует бухгалтерский и налоговый учет некредитных финансовых организаций на едином плане счетов (ЕПС) в соответствии с действующим законодательством и стандартами учета Банка России, сообщили CNews в «1С-Рарусе». По словам разработчиков, программный продукт «1С-Рарус:Некредитная финансовая
|13.04.2016
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Intouch переходит на новый план счетов с помощью «Хомнет консалтинг»
Страховая компания Intouch и компания «Хомнет консалтинг» поделились промежуточными результатами проекта по переводу Intouch на новый план счетов. Проект реализуется на базе модуля «Хомнет:ОСК» и методологического кейса «Финансовая (бухгалтерская) отчетность для некредитных финансовых организаций». Планируемое число автоматиз
|28.09.2015
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Партнер «Корпорации Парус» обеспечит переход страховщиков на новый план счетов
азработаны стратегия и план внедрения нового отраслевого стандарта. Важными критериями выбора стала готовность архитектуры КИС «Парус-Страхование» к переходу на новые стандарты бухгалтерского учета и план счетов, а также успешный опыт компании «Парус — Страховые информационные системы» по внедрению МФСО, в том числе в страховых компаниях с иностранными акционерами. Совместная экспертиза вен
|04.06.2002
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Robertson & Blums реализовала переход на новый план счетов в компании "Протек"
Департамент управленческого консалтинга компании Robertson & Blums Corporation завершил проект по переходу центра внедрения "Протек" на новый план счетов бухгалтерского учета. Целью завершившегося проекта являлась разработка и реализация методики перехода ЦВ "Протек" на новый план счетов бухгалтерского учета. В настоящее время
ЕПС и организации, системы, технологии, персоны:
|Тушев Сергей 5 3
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|Смирнов Александр 75 2
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|Семенихина Татьяна 2 2
|Сухарев Игорь 6 2
|Занин Виталий 22 2
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|Кругляков Роман 44 2
|Казарезов Алексей 7 2
|Демина Ольга 4 2
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|Фурсова Ольга 1 1
|Вихрева Наталья 3 1
|Полевая Наталья 1 1
|Щербакова Светлана 1 1
|Вержановская Елена 1 1
|Голубцов Андрей 1 1
|Маякова Марина 1 1
|Жирный Алексей 1 1
|Кузнецов Дмитрий 67 1
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|Виленский Максим 3 1
|Кузьмина Ирина 18 1
|Шальнов Олег 20 1
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