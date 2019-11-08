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ЕПС Единый план счетов



08.11.2019 В СК «Ренессанс Здоровье» внедрена новая учетная система на ЕПС

ГК «Хомнет» объявила о том, что СК «Ренессанс Здоровье» внедрена новая учетная система на ЕПС. Новая учетная система для 15 пользователей компании построена на базе отраслевого решения «ХОМНЕТ:НФО», в которой сотрудники СК «Ренессанс Здоровье» ведут учет и сдают отчетность в Банк Ро
07.08.2019 НПФ «Федерация» внедрила решение «Хомнет:НФО» для работы с ЕПС и ОСБУ

ГК «Хомнет» выполнила проект создания учетной системы на ЕПС в АО НПФ «Федерация» на базе программного решения «Хомнет:НФО». Негосударственные пенсионные фонды с 2017 года в обязательном порядке ведут учет на ЕПС в соответствии с ОСБУ. Переход
05.07.2019 «Церих кэпитал менеджмент» внедрил систему «Хомнет:НФО» для автоматизации учета в соответствии с ЕПС и ОСБУ

Инвестиционная компания «Церих кэпитал менеджмент» выбрала для себя программное решение «Хомнет:НФО», разработанное специалистами группы «Хомнет», для ведения учета на ЕПС (едином плане счетов). Цель проекта заключалась в построение централизованной системы, которая позволила бы максимально автоматизировать учет в соответствии с ЕПС и ОСБУ (отраслевыми
06.08.2018 Как соответствовать требованиям регулятора: практика перехода на единый план счетов

амотный подход к планированию и проведению работ позволил организации оперативно и без потери качества перейти на новую информационную систему. Теперь она обеспечивает ведение бухгалтерского учета на ЕПС всех направлений деятельности компании, в том числе расчеты с заемщиками. До начала проекта были обозначены его возможные риски. Ранее ни одна МФО не вела учет на ЕПС, и компании при
18.12.2017 «АйТи Капитал» перевела «Сбербанк Управление Активами» на ЕПС и XBRL-отчетность

е Активами».Проект стартовал в начале 2017 г. Основные задачи, поставленные перед «АйТи Капитал», включали разработку и внедрение новой методологии ведения бухгалтерского учёта в Едином Плане Счетов (ЕПС) в соответствии с отраслевыми стандартами (ОСБУ) ЦБ РФ для Управляющих Компаний (УК); настройку и внедрение Новой системы бухгалтерского учета, поддерживающей ЕПС и ОСБУ для Некредит
06.06.2017 «ВТБ Регистратор» переводит учётную систему на ЕПС с помощью «Хомнет консалтинга»

тинг» заключили договор о реализации проекта с помощью специализированного решения «Хомнет:НФО». Об этом говорится в заявлении «Хомнет консалтинга», поступившем в редакцию CNews. Переход с 2018 г. на ЕПС и ОСБУ обязывает профессиональных участников рынка ценных бумаг для формирования бухгалтерской (финансовой) отчётности реализовать положения Банка России в информационных системах. Для отра
25.05.2017 «Тренд» переходит на ЕПС с решением «Хомнет консалтинг»

Для выполнения требований регулятора ИК «Тренд» выбрала собственное решение компании «Хомнет консалтинг» — «Хомнет:НФО 2». «По итогам рассмотрения предложений на рынке отраслевого ПО для перехода на ЕПС мы остановили свой выбор на решении “Хомнет:НФО 2” в связи с тем, что его функционал оказался наиболее полным для ведения учёта на ЕПС. Таким образом, нет необходимости внедрять допо
28.04.2017 «Ронин Траст» строит систему подготовки отчётности на ЕПС на базе «Хомнет:НФО 2»

Управляющая компания «Ронин Траст», специализирующаяся на управлении активами институциональных инвесторов, создаёт систему учёта и подготовки отчётности на ЕПС на базе «Хомнет:НФО 2». Об этом CNews сообщили в компании «Хомнет консалтинг», разработчике решения. Как известно, первую бухгалтерскую (финансовую) отчётность по новым отраслевым стандарта
14.04.2017 «Москва Сити Секьюритиз» перейдет на Единый план счетов с решением «Хомнет консалтинга»

ании и функционал программного продукта оказались самыми подходящим под наши требования. Предложенное решение, на наш взгляд, является самым функциональным на текущий день на рынке ПО для перехода на ЕПС, и с точки зрения архитектуры система готова к формату отчётности XBRL, а это очень важно», — подчеркнул Олег Литанов, главный бухгалтер «Москва Сити Секьюритиз». Специалисты «Москва Сити С
13.04.2017 СК «Согласие» в рамках перехода на ЕПС внедрила финансовую систему на базе решения «1С»

Страховая компания «Согласие» в рамках проекта по переходу на единый план счетов (ЕПС) для некредитных финансовых организаций (НФО), в соответствии с принятым ЦБ Положением от 02.09.2015 № 486-П, запустила в промышленную эксплуатацию новую финансовую систему на базе программ
06.04.2017 «Вивайт» перейдет на Единый план счетов с решением «Хомнет консалтинга»

дача реализовать требования Банка России к отчётности в информационной системе. «Для выбора интегратора мы пристально изучали рынок отраслевого программного обеспечения, нацеленного именно на учёт по ЕПС. В том числе посетили в декабре 2016 года семинар “Хомнет консалтинга”, посвященный их методике перехода и линейке решений. Эксперты “Хомнет консалтинга” подробно рассказали о функционале и
16.11.2016 «Хомнет консалтинг» перевел Intouch на учёт по единому плану счетов ЦБ РФ

Компания «Хомнет консалтинг» завершила проект по переводу на учёт по единому плану счетов ЦБ (ЕПС) и подготовки отчётности по новому стандарту для компании Intouch. По итогам проекта стра
10.06.2016 «1С-Рарус» разработал новое решение для автоматизации учета некредитных финансовых организаций на ЕПС

зработала новый продукт — «1С-Рарус:Некредитная финансовая организация, редакция 1». Программа автоматизирует бухгалтерский и налоговый учет некредитных финансовых организаций на едином плане счетов (ЕПС) в соответствии с действующим законодательством и стандартами учета Банка России, сообщили CNews в «1С-Рарусе». По словам разработчиков, программный продукт «1С-Рарус:Некредитная финансовая
13.04.2016 Intouch переходит на новый план счетов с помощью «Хомнет консалтинг»

Страховая компания Intouch и компания «Хомнет консалтинг» поделились промежуточными результатами проекта по переводу Intouch на новый план счетов. Проект реализуется на базе модуля «Хомнет:ОСК» и методологического кейса «Финансовая (бухгалтерская) отчетность для некредитных финансовых организаций». Планируемое число автоматиз
28.09.2015 Партнер «Корпорации Парус» обеспечит переход страховщиков на новый план счетов

азработаны стратегия и план внедрения нового отраслевого стандарта. Важными критериями выбора стала готовность архитектуры КИС «Парус-Страхование» к переходу на новые стандарты бухгалтерского учета и план счетов, а также успешный опыт компании «Парус — Страховые информационные системы» по внедрению МФСО, в том числе в страховых компаниях с иностранными акционерами. Совместная экспертиза вен
04.06.2002 Robertson & Blums реализовала переход на новый план счетов в компании "Протек"

Департамент управленческого консалтинга компании Robertson & Blums Corporation завершил проект по переходу центра внедрения "Протек" на новый план счетов бухгалтерского учета. Целью завершившегося проекта являлась разработка и реализация методики перехода ЦВ "Протек" на новый план счетов бухгалтерского учета. В настоящее время

Публикаций - 149, упоминаний - 153

ЕПС и организации, системы, технологии, персоны:

8230 54
Хомнет Консалтинг 174 37
Microsoft Corporation 24639 14
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1С:Франчайзинг 25 3
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ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 2
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ПрограмБанк 95 2
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SAP CIS - САП СНГ 854 2
Epicor Software Corporation 160 2
Вест Концепт - West Concept 61 2
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Импакт-Софт 30 2
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Adicom - Адиком Системс 8 2
НСПК - Национальная система платежных карт 814 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2806 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 659 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 3
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 2
Согласие СК - Согласие-Вита 40 2
Москва Сити Секьюритиз 2 2
Федерация НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 3 2
ТрастЮнион АйЭм 2 2
ОСД - Объединенный специализированный депозитарий 7 2
Intouch Insurance - Интач Страхование 33 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7328 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
Альфа-Банк 1771 2
Citi - Citibank - Ситибанк 319 2
ТК Мобител 2 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 2
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 148 2
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 80 1
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МГКЛ - Мосгорломбард 6 1
Ренессанс Здоровье - страховая компания 1 1
Сбер - Сбербанк Управление Активами 5 1
ВТБ Регистратор 9 1
Церих кэпитал менеджмент ИК 6 1
Церих банк 9 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Будущее НПФ - Благосостояние ОПС - Уралсиб НПФ - Наше Будущее НПФ - Стальфонд НПФ 10 1
Драга 5 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 36 1
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Новая инвестиционная группа - Велес Капитал ИК 18 1
Роснефть - РН-Оренбургнефть - ТНК-Оренбургнефть 13 1
Тренд ИК - инвестиционная компания 2 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 31 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 44
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1997 12
Федеральное казначейство России 1778 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2892 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4970 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 3
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 2
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U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 2
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3224 3
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SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 24 3
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Инталев Корпоративные финансы 49 3
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 587 2
ПрограмБанк КредитМикро 2 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 2
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 127 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Loans 66 2
Тушев Сергей 5 3
Пантелеев Илья 25 3
Мезенцев Евгений 2 2
Путин Владимир 3176 2
Смирнов Александр 75 2
Торгов Игорь 42 2
Семенихина Татьяна 2 2
Сухарев Игорь 6 2
Занин Виталий 22 2
Львова Галина 4 2
Свердлов Денис 200 2
Ершова Элеонора 67 2
Тананакин Алексей 5 2
Паленов Олег 21 2
Кругляков Роман 44 2
Казарезов Алексей 7 2
Демина Ольга 4 2
Андронов Михаил 1 1
Фурсова Ольга 1 1
Вихрева Наталья 3 1
Полевая Наталья 1 1
Щербакова Светлана 1 1
Вержановская Елена 1 1
Голубцов Андрей 1 1
Маякова Марина 1 1
Жирный Алексей 1 1
Кузнецов Дмитрий 67 1
Ермолаев Артем 378 1
Виленский Максим 3 1
Кузьмина Ирина 18 1
Шальнов Олег 20 1
Кувшинова Виктория 1 1
Корж Юрий 3 1
Камышанова Елена 1 1
Бунто Владислав 4 1
Натрусов Артем 284 1
Родюкова Елена 1 1
Чудина Эльмира 1 1
Бакалин Роман 1 1
Полунин Владимир 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 77
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 12
Европа 21778 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 8
Германия - Федеративная Республика 12688 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 5
Украина 7615 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 4
Дания - Королевство 1296 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2903 2
Россия - УФО - Челябинская область 1213 2
Казахстан - Республика 5533 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3948 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1146 2
Франция - Французская Республика 7851 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 993 2
Россия - СФО - Новосибирск 4301 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1540 2
Люксембург Великое Герцогство 434 2
Испания - Королевство 3709 2
Европа Восточная 3077 2
Россия - Бородино 43 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1663 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 214 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 595 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 450 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 868 1
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 97 1
Россия - ЦФО - Курская область 651 1
Россия - ДФО - Магаданская область 422 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 747 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7439 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2457 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2420 1
Америка Латинская 1813 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1380 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5981 96
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 94
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1638 37
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7845 34
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5981 24
Бухгалтерия - ОСБУ - Отраслевые стандарты бухгалтерского учета 42 20
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 20
Страхование - Страховое дело - Insurance 5835 18
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14352 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16314 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 15
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Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 729 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10951 14
Финансовые показатели - Financial indicators 2479 13
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1879 12
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2813 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6136 11
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7611 10
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 9
Кредитование - Сrediting - Заём 6709 9
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 192 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10962 8
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4153 8
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13531 6
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5768 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3043 6
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 349 6
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 193 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6172 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8047 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6954 5
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 393 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1368 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11247 3
Forbes - Форбс 819 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
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Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 57 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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