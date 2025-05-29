Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175606
ИКТ 13668
Организации 10654
Ведомства 1463
Ассоциации 998
Технологии 3460
Системы 25637
Персоны 75378
География 2846
Статьи 1518
Пресса 1221
ИАА 698
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2639
Мероприятия 854

Андреева Елена


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 Simetra разработала модель движения транспорта в Рязани 1
11.04.2024 Simetra разработала транспортную модель для проекта строительства КАД-2 в Петербурге 1
26.03.2024 Эксперты Simetra представили оптимальный вариант строительства трассы Джубга-Сочи 1
15.12.2022 Операторы связи смогут получать разрешения на установку базовых станций в электронном виде на портале mos.ru 1
15.12.2022 Операторы связи смогут получать разрешения на установку базовых станций в электронном виде на портале mos.ru 1
24.10.2019 ДИТ Москвы и Роспотребнадзор помогут сотовым операторам оформлять документы для установки БС 1
09.09.2019 ДИТ Москвы и Управление Роспотребнадзора по городу Москве подписали соглашение об информационном взаимодействии 1
09.08.2019 Российские школьники стали первыми на Международной олимпиаде по информатике 1
19.04.2018 Россияне выиграли чемпионат мира по программированию в седьмой раз подряд 1
07.12.2010 «Русагротранс» внедрил новую систему управления 1
18.06.2010 Футбольный клуб «Спартак-Москва» автоматизировал бухгалтерский учет на базе «1С:Бухгалтерии 8» 1
13.04.2010 Единая система НСИ: найдется все 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Андреева Елена и организации, системы, технологии, персоны:

8484 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1647 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1035 2
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 108 2
Yandex - Яндекс 7728 1
Oracle Corporation 6758 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 838 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8890 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13230 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2956 1
Деметра-Холдинг - СИАМ консалтинг 15 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
Спартак-Москва ФК - Футбольный клуб 17 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1933 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 374 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2583 4
Роспотребнадзор РФ - ФБУЗ ФЦГиЭ - Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 20 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5062 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 249 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4623 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга - Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68078 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52826 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31858 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2241 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10649 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12296 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21122 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12837 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3046 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5876 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2615 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5971 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2143 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1414 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10263 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1211 2
Оцифровка - Digitization 4697 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3660 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 711 2
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 132 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9658 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11739 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30547 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11473 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8632 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1890 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8128 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3190 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 489 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 320 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2480 1
Корпоративное управление - Corporate governance 96 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 784 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3717 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 778 4
Роспотребнадзор РФ - АИС ПРТО - автоматизированная информационная система согласования функционирования передающих радиотехнических объектов 4 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 965 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 454 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2323 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Apple iPhone 6 4863 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 401 1
Oracle UCM - Oracle Universal Content Management - Oracle Web Center Content - Oracle Content Cloud 25 1
Oracle PIM Data Hub - Oracle Product Information Management Data Hub 9 1
Лысенко Эдуард 310 4
Резников Григорий 5 2
Макеев Владислав 3 1
Ипатов Михаил 2 1
Елизаров Роман 1 1
Морозов Александр 23 1
Гайнуллин Ильдар 2 1
Короткевич Геннадий 12 1
Васильева Ольга 22 1
Малеев Алексей 14 1
Романов Владимир 10 1
Лифарь Егор 3 1
Дроздова Александра 6 1
Станкевич Андрей 15 1
Сергунин Андрей 2 1
Ахмедов Максим 4 1
Тихомиров Михаил 4 1
Калинин Николай 5 1
Будин Николай 2 1
Христенко Олег 6 1
Маврин Павел 3 1
Збань Илья 3 1
Кириллов Арсений 2 1
Qi Benjamin - Чи Бенджамин 3 1
Нигматуллин Нияз 3 1
Рахматуллин Рамазан 3 1
Харьков Валерий 3 1
Савич Александр 7 1
Крушинин Алекcей 1 1
Путин Владимир 3240 1
Россия - РФ - Российская федерация 148994 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44213 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17851 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52590 2
Япония 13370 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17474 1
Южная Корея - Республика 6731 1
Польша - Республика 1971 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3548 1
Литва - Литовская Республика 655 1
Китай - Пекин - Beijing 1009 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3015 1
Беларусь - Белоруссия 5839 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3090 1
Болгария - Республика 778 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1048 1
Азербайджан - Баку 130 1
Япония - Цукуба 19 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 365 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3014 1
Земля - планета Солнечной системы 10466 1
Южная Корея - Сеул 368 1
Болгария - Шумен 4 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1610 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1365 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 88 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Лазаревский район 34 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2520 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Джубга 23 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19227 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52585 3
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 245 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30153 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9069 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16722 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10188 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6108 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6056 2
Металлы - Серебро - Silver 767 2
Металлы - Золото - Gold 1157 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2175 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 353 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5022 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49236 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24794 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5002 1
Спорт - Футбол 741 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5765 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1210 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5111 1
Информатика - computer science - informatique 1093 1
ЕПС - Единый план счетов 184 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1990 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5720 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4133 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5330 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6560 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 209 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6559 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 277 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 472 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1563 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 998 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 167 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 564 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 49 1
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 50 1
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 18 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 196 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1156 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 150 1
МГУ - СУНЦ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 8 1
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 5 1
Интеллектуал ГБОУ школа 7 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 157 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 154 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 42 1
UCF - University of Central Florida - Университет Центральной Флориды 30 1
Vilnius University - Вильнюсский университет 5 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 28 1
Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (АТАО) - Asian-Pacific Astronomy Olympiad (APAO) 2 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2485 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 35 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362425, в очереди разбора - 754625.
Создано именных указателей - 175606.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153