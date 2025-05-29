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Андреева Елена
УПОМИНАНИЯ
Андреева Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Лысенко Эдуард 310 4
|Резников Григорий 5 2
|Макеев Владислав 3 1
|Ипатов Михаил 2 1
|Елизаров Роман 1 1
|Морозов Александр 23 1
|Гайнуллин Ильдар 2 1
|Короткевич Геннадий 12 1
|Васильева Ольга 22 1
|Малеев Алексей 14 1
|Романов Владимир 10 1
|Лифарь Егор 3 1
|Дроздова Александра 6 1
|Станкевич Андрей 15 1
|Сергунин Андрей 2 1
|Ахмедов Максим 4 1
|Тихомиров Михаил 4 1
|Калинин Николай 5 1
|Будин Николай 2 1
|Христенко Олег 6 1
|Маврин Павел 3 1
|Збань Илья 3 1
|Кириллов Арсений 2 1
|Qi Benjamin - Чи Бенджамин 3 1
|Нигматуллин Нияз 3 1
|Рахматуллин Рамазан 3 1
|Харьков Валерий 3 1
|Савич Александр 7 1
|Крушинин Алекcей 1 1
|Путин Владимир 3240 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362425, в очереди разбора - 754625.
Создано именных указателей - 175606.
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