Simetra разработала транспортную модель для проекта строительства КАД-2 в Петербурге

Центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования группа компаний Simetra подготовила пакет аналитических материалов для проекта строительства второй кольцевой автомобильной дороги в Санкт-Петербурге (КАД-2).

КАД-2 – трасса для дальнего обхода Санкт-Петербурга по территории Ленинградской области. Проект получил поддержку президента РФ Владимира Путина – строительство магистрали вошло в список поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Санкт-Петербургской городской агломерации.

Экспертами Simetra была разработана мультимодальная транспортная модель Санкт-Петербурга и Ленинградской области, учитывающая, в том числе макроэкономические показатели.

Для разработки документации также проводились полевые исследования. Эксперты Simetra сделали замеры интенсивности движения в 120 точках, было проведено несколько социологических опросов на тему подвижности населения и готовности участников движения платить за проезд по новой кольцевой дороге – в нем приняли участие 10 тыс. респондентов.

На основе транспортной модели эксперты сделали более тысячи сценарных расчетов, на каждый из которых в среднем потребовалось шесть часов. На весь комплекс работ ушло более одного года.

По результатам проведенного анализа экспертами Simetra были рассмотрены различные варианты прохождения маршрута, определено оптимальное количество и расположение транспортных развязок, система взимания платы, тарифы. Такой комплексный анализ позволил выбрать наиболее предпочтительный вариант реализации проекта КАД-2.

«КАД-2 – масштабный инфраструктурный проект, который улучшит связность территорий Ленинградской области, а также разгрузит участки радиальных магистралей на подходах к действующей кольцевой дороге. Еще больший эффект строительство КАД-2 привнесет при взаимоувязке с другим крупным проектом Санкт-Петербурга и Ленинградской области - Широтной магистралью скоростного движения (ШМСД)», – сказала Елена Андреева, управляющий партнер Simetra.