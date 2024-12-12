КАД Кольцевая автомобильная дорога
КАД и организации, системы, технологии, персоны:
|Глотов Дмитрий 15 2
|Нигматуллин Ринат 8 1
|Гольцов Александр 77 1
|Кусков Денис 221 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Литвинов Артем 13 1
|Костыгин Дмитрий 24 1
|Говорунов Александр 13 1
|Иванов Виктор 21 1
|Clooney George - Клуни Джордж 3 1
|Пелевин Алексей 13 1
|Хмелев Александр 4 1
|Белоусов Андрей 140 1
|Чемезов Сергей 142 1
|Новиков Ян 1 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Смирнов Александр 75 1
|Путин Владимир 3171 1
|Лисянский Денис 1 1
|Пивикова Ольга 1 1
|Кондратенко Кирилл 19 1
|Токаренко Максим 35 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
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