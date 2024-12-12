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Индексная книга (каталог) CNews*
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КАД Кольцевая автомобильная дорога



12.12.2024 На северном участке ЗСД появился скоростной мобильный интернет «МегаФона» 1
21.11.2024 «Ситидрайв» расширил радиус поездок до 2 000 км на все авто в парке, кроме электромобилей 1
25.04.2024 Три из четырех документов подаются в арбитражные суды России онлайн через сервис «Мой арбитр» 1
11.04.2024 Simetra разработала транспортную модель для проекта строительства КАД-2 в Петербурге 1
15.09.2023 В России развернут систему отслеживания БПЛА 1
19.09.2022 Первое большое исследование мобильных операторов Санкт-Петербурга 1
17.08.2020 «Билайн» построит 1500 вышек в Петербурге и Ленобласти 1
18.05.2020 «Билайн» завершил модернизацию мобильной сети в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 1
02.03.2020 «Билайн», МТС, Tele2 построят инфраструктуру в перегонах петербургского метро 1
17.12.2019 Развитие программ и сервисов 1С делает работу бухгалтеров проще 1
23.05.2018 Samsung представила новую услугу – ремонт с бесплатной доставкой в сервис 1
26.09.2017 Navitel обновила карты России для «Навител Навигатор» 1
26.02.2016 «Право.ru» запустил сервис для автоматизации работы юридических департаментов 1
04.08.2015 Александр Гольцов - Транспортной отрасли требуется автоматизация буквально каждого процесса 1
20.01.2015 Объём продаж «Юлмарта» по итогам 2014 г. составил порядка $1,3 млрд 1
20.12.2012 За два года расходы федеральной «четверки» операторов на сделки M&A в фиксированном сегменте достигли 75,6 млрд руб. 1
02.08.2012 Операторы «большой тройки» потратили свыше 45 млрд руб. на M&A-сделки в 2011-2012 гг. 1
27.10.2011 Оплатить проезд по «Западному скоростному диаметру» теперь можно с помощью банковских карт 1
24.12.2010 TOLLTEC разработала ПО IntellectTraffic для автоматизации управления дорожным движением 1
01.09.2010 «Скай Линк» запустил в Санкт-Петербурге новый тариф «Абсолют»: безлимитный интернет за 900 руб. 1
06.07.2010 Дуополии на рынке ВКС пришел конец 1
28.05.2008 Siemens установит АСУ движением на КАД Петербурга в 2009 году 1
28.03.2007 «Метроком» увеличил выручку 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

КАД и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
МегаФон 8805 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 3
Такском - Taxcom 240 3
Ростелеком 9701 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 2
Право.ру - Pravo.Tech - ПравоТех 12 2
Югрател - Югрателеком 11 2
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 2
Samsung Electronics 10255 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Samsung Сервис Плаза 7 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
Cisco Systems - Tandberg 162 1
Oracle Corporation 6688 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Cisco Systems 5114 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Logitech 421 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 140 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 616 1
Элтел Нетворкс 57 1
LifeSize 51 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 1
Metrocom - Метроком 89 1
Мостелеком 72 1
Dream Industries 10 1
Siemens AG - Siemens Group 2590 1
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 1
МТС Эльф 19 1
МТС ТВК и К 6 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Открытые технологии 701 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 1
Hyundai Motor Company 383 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
CarPrice - Карпрайс 37 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Магнит Косметик 34 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 51 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 126 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 172 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 65 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - World Class - фитнес-клуб 29 1
Skoda - Škoda Auto 50 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Pegas Touristik - Пегас Туристик 5 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод 23 1
Tez Tour - Тез Тур 8 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 10 1
Baxter International 2 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
ЭНТЕР 7 1
Лахта Центр - Газпром-Сити 12 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 16 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 24 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 60 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1362 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 117 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга - Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга 10 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 22 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
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Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 23 6
ВымпелКом - Билайн СуперСити - Beeline City 9 3
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 2
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Rakuten Viber 627 1
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WhatsApp Messenger 1082 1
Huawei nova - Серия смартфона 63 1
Linux OS 9937 1
Microsoft Skype 2067 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
MasterCard Maestro 155 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 208 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 1
Fujitsu PalmSecure ID Engine - Biometric Authentication 24 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 116 1
Visa Electron 63 1
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
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Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 228 1
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Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 41 1
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ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 84 1
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Гольцов Александр 77 1
Кусков Денис 221 1
Филимонов Сергей 46 1
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Clooney George - Клуни Джордж 3 1
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Путин Владимир 3171 1
Лисянский Денис 1 1
Пивикова Ольга 1 1
Кондратенко Кирилл 19 1
Токаренко Максим 35 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 11
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 6
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 4
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Россия - СФО - Новосибирск 4291 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 113 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 2
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 2
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Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 324 2
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Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 98 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 109 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 63 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 112 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кудрово 12 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Индия - Bharat 5446 1
Европа Восточная 3075 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 3
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 166 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 2
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Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 572 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 1
Автомагистраль М-4 Дон - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск 38 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 223 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 383 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1899 1
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