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Право.ру Pravo.Tech Мой Арбитр Сервис электронной подачи документов в арбитражные суды

Право.ру - Pravo.Tech - Мой Арбитр - Сервис электронной подачи документов в арбитражные суды

УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 Россия наносит ответный удар. «Транснефть» требует у Cisco десятки миллионов за ущерб, нанесенный уходом из России 1
29.05.2024 Компания «ПравоТех» подписала Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта 1
25.04.2024 Три из четырех документов подаются в арбитражные суды России онлайн через сервис «Мой арбитр» 1
01.11.2022 В России потратят 2,3 миллиарда на суперсервис для суда через интернет 1
18.05.2022 Как перейти на российский софт, обезопасить бизнес и экономить миллионы рублей? 1
28.03.2022 Компания Pravo Tech примет участие в конференции CNews «Импортозамещение 2022» 1
16.07.2020 «Крок» внедрила программного робота в «Петербургской сбытовой компании» 1
09.04.2018 Сбербанк и «Право.ru» объявили о запуске сервиса по банкротствам 1
08.09.2017 «Аладдин Р.Д.» и «НТСсофт» подтвердили совместимость продуктов JaCarta с сервисом «Миг24» 1
16.05.2016 Тысячи часов, миллиарды рублей: что дала России система электронного правосудия 1
15.08.2013 «Крок» автоматизировал первый в России Суд по интеллектуальным правам 1
25.12.2012 Высший арбитражный суд осваивается в "облаках" 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Право.ру и организации, системы, технологии, персоны:

Право.ру - Pravo.Tech - ПравоТех 12 3
Ростелеком 9906 3
Крок - Croc 1784 2
Oracle Siebel Systems 512 2
Broadcom - VMware 2404 1
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Восход ФГБУ НИИ 657 1
Oracle Corporation 6757 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2048 1
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Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
HP - Hewlett-Packard 3628 1
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Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 64 1
НТСсофт - NTSsoft 3 1
iConText Group - Ай Контекст 34 1
Сибагро Диджитал 1 1
Samsung Electronics 10367 1
AMD - Advanced Micro Devices 4308 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7572 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 892 2
Ренессанс Страхование 164 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 116 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 525 1
Лента - Сеть розничной торговли 2141 1
Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
Bonduelle - Бондюэль - Кубанские консервы 15 1
Astey 6 1
Интер РАО - ПСК - Петербургская сбытовая компания 6 1
Сибагро - Сибирская аграрная группа 14 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1434 1
Газпром нефть 637 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1124 1
Судебная власть - Judicial power 2344 5
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 735 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4373 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 800 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2970 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3328 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2816 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 697 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1237 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 715 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 741 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 298 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 119 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 216 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 59 1
Минфин РФ - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 88 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2748 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 333 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1018 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20565 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21774 2
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11865 2
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Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 1
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5484 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2532 1
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Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 2
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Apache HTTP Server - Apache Web Server 584 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7166 1
Google Android 14247 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 166 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1119 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5426 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2105 1
Terrasoft Creatio 97 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 505 1
Microsoft Dynamics 365 134 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 598 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 302 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 262 1
Aladdin JaCarta PKI 87 1
Aladdin JaCarta ГОСТ 95 1
HPE ProLiant 399 1
Aladdin JaCarta LT 29 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 244 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 285 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 70 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 283 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 224 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 1
Microsoft AlwaysON Failover Cluster - Microsoft Failover Cluster Manager - MSFCM - Microsoft Windows Server Failover Clustering - Microsoft WSFC 10 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 198 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA 39 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 23 1
IBM System eServer BladeCenter 118 1
Broadcom - VMware vShield 25 1
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