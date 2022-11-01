В России потратят 2,3 миллиарда на суперсервис для суда через интернет

Федеральный бюджет потратит 2,34 млрд руб. на создание суперсервиса «Правосудие онлайн», позволяющего проводить все этапы судебного делопроизводства через интернет. В то же время в России существует две различные системы электронного судебного делопроизводства – для общегражданских и для арбитражных судов - причем вторая считается более прозрачной и удобной.

Расходы на цифровизацию российских судов

Федеральный бюджет в период с 2021-2024 гг. потратит 2,34 млрд руб. на развитие Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие» и ее суперсервиса «Правосудие онлайн». Это следует из федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика».

За реализацию проекта отвечает Судебный департамент при Верховном суде. Задачей является создать суперсервис взаимодействия граждан и организаций от момента подачи цифровых документов до вынесения судебных решений в цифровом виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ, Госуслуги).

Этапы создания онлайн-правосудия

На первом этапе должен быть создан прототип суперсервиса подачи искового заявления и жалоб в цифровом виде на примере одного сценария. Должна быть построена информационная модель судебного иска в контексте гражданского судопроизводства, разработаны техническое задание на прототип сервиса подачи искового заявления и жалоб в цифровом виде и программный модуль прототипа.

Бюджет потратит 2,34 млрд руб. на суперсервис « Правосудие онлайн », позволяющий проводить все этапы судебного делопроизводства через интернет

В 2022 г. должен быть создан сервис единой судебной нормативно-справочной информации (НСИ) в части справочников гражданского и административного судопроизводства. В 2023 г. должен быть создан аналогичный в части справочников арбитражного судопроизводства, в 2024 г. - в части справочников уголовного судопроизводства и судопроизводства по делам об административных правонарушениях

Во всех трех случаях должны быть разработаны архитектура сервиса НСИ, справочник и классификатор в части справочников гражданского и административного судопроизводств и программные модули сервиса. Сервис доступа к данным должен поддерживать разграничения прав доступа. Для этого должны быть разработаны архитектура сервиса, модели метаданных, матрицы разграничения прав доступа и программные модулей сервиса.

Для создания сервиса подачи искового заявления и жалоб в цифровом виде должна быть разработаны онтология юридически значимых сущностей, дерево принятия решений, шаблоны документов и описаны компоненты построения интерфейса пользователя на основе дерева принятий решений. Также должны быть описаны компоненты построения интерфейса пользователя на основе дерева принятий решений.

Кроме того, должны быть настроены компоненты подсистемы автоматизации распознавания документов, компоненты подсистемы маршрутизации документов, компоненты системы генерации документов, блоки и логики формирования шаблонов. Должна быть обеспечена техническая поддержка пользователей, включая прием заявок и консультирование, работу над инцидентами и устранение замечаний.

Преимущества онлайн-правосудия

Полностью суперсервис «Правосудие онлайн» должен заработать к 2024 г. В том числе заработает биометрическая аутентификация участников судебного процесса, а уведомления участникам по делу начнут приходить в личный кабинет на портале госуслуг.

Как говорил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, суперсервис позволит участникам судопроизводства реализовать в дистанционной форме весь объем процессуальных действий, включая подачу документов в суд, уплату государственной пошлины, ознакомление с материалами дела в электронном виде, участие в судебном заседании посредством веб-конференции и получении судебного акта. В составе суперсервиса будут стандартные формы, справочник исковых требований, калькулятор государственной пошлины, автоматизированное определение подсудности, также будут применяться технологии распознавания текста.

Две различные системы электронного судебного делопроизводства

Исторически в России существует две системы электронного судебного делопроизводства: «Мой Арбитр», которая создавалась компанией «ПравоТех» по заказу Высшего арбитражного суда (ВАС) и ГАС «Правосудие», созданное госпредприятием НИИ «Восход» по заказа Судебного департамента Верховного суда. Наличие двух систем было связано с наличием до 2013 г. двух различных высших судебных инстанций (затем ВАС РФ был объединен с Верховным судом).

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«Мой Арбитр» представляет из себя единую централизованную систему, не привязанную к сайту конкретного арбитражного суда. ГАС «Правосудие», напротив, территориально распределенная система, где привязка идет к сайту конкретного суда общей юрисдикции.

В результате для пользователя более удобна система «Мой Арбитр»: она имеет единый интерфейс и прозрачную структуры информирования о ходе судебных разбирательств. Поиск же материалов судебных разбирательство по административным и уголовным делам более сложен, многие документы просто отсутствуют в публичном доступе.

Директор Департамента уголовного, административного и процессуального законодательства Минюста Владимир Шведов говорил, что возможность предоставлять судебные документы в электронном виде сохраниться как при использовании «Мой Арбитр», так и при использовании ГАС «Правосудие». Доступ же к ним будет происходить черех ЕПГУ, причем речь идет не просто о возможности авторизации через ЕСИА (Единая система идентфиикации и аутентификации), но и о создании на ЕПГУ личного кабинета участника судопроизводства, с помощью которого можно будет подавать документы, знакомиться с материалами дела и проходить авторизацию для участия в онлайн-заседаниях.

Контракт на модернизацию ГАС «Правосудие» и изменения в законодательстве

В конце 2021 г. информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» Судебного департамента при Верховном суде заключил контракт на разработку сервиса «Правосудие онлайн» с компанией «Орбита-сервис». Стоимость контракта составила 840 млн руб. В том числе новая система сама должна определять подсудность и размер госпошлины.

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Кроме того, должен произойти переход от территориально-распределенной системы поддержки судов общей юрисдикции к централизованной обработке информации о делах. Это позволит обеспечить формирование единого электронного дела на всем протяжении его рассмотрения в судах разных инстанций. Для этого должна быть создана подсистема «Судебное делопроизводство», которая обеспечит сквозную нумерацию дел в рамках всей судебной системы и будет отражать их движение по этапам.

Параллельно в России были приняты поправки в Арбитражно-процессуальный кодекс, Гражданско-процессуальный кодекс и Кодексы административного судопроизводства, посвященные переводу судебного делопроизводства в электронный вид. Предполагается обеспечить возможность: подавать в электронном виде заявления и жалобы, копии исковых заявлений и отзывы лицам, участвующим в деле; знакомится с материалами дела и получать судебные извещения через интернет; участвовать в судебном заседании посредством веб-конференции и допрашивать свидетелей и экспертов.

Мнение юриста

Между тем, адвокат, партнер юридической фирмы Astey Юрий Сидоренко полагает, что на данный момент невозможно появление онлайн структуры, объединяющей арбитражные суды и суды общей юрисдикции, поскольку принципы работы с онлайн-сервисами данных систем судов отличаются кардинально.

«Если система «Мой Арбитр» является основополагающим инструментом, которым пользуются и стороны процесса, и судьи арбитражных судов, и в котором можно увидеть все определения и решения судов всех уровней, включая апелляционную и кассационную инстанцию, то представить такую систему для судов общей юрисдикции, где осуществляются четыре разных типа судопроизводства (гражданское, административное, уголовное и производство из административных правонарушений), просто невозможно, - объясняет Сидоренко. - Практикующие юристы и адвокаты, активно использующие онлайн сервисы судов общей юрисдикции (ГАС «Правосудие», портал Мосгорсуда), видят, что информация в карточке того или иного гражданского или уголовного дела может иногда меняться «задним числом», что просто исключено в картотеке арбитражных дел».