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ПравоТех АО Pravo.Tech ранее Право.ру АО

ПравоТех АО - Pravo.Tech - ранее Право.ру АО

«ПравоТех» — российский разработчик инновационных IT-решений для автоматизации юридической работы. Компания создала систему «Электронное правосудие» с входящими в нее сервисами «Картотека арбитражных дел», «Мой Арбитр». С 2008 года компания разрабатывает  технологические решения для поиска и комплексного анализа судебной информации, применяя искусственный интеллект и алгоритмы машинного обучения. Среди решений компании — система Casebook для мониторинга судебных дел и проверки контрагентов, системы Caselook для поиска и анализа судебной практики, low-code-платформа для автоматизации бизнес-процессов Case (one) и no-code-платформа Управляй (делами) для управления юридическими процессами. 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 29 дел, на cумму 10 048 563 104 ₽*

Судебные дела (29) на сумму 10 048 563 104 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 0 ₽*
в качестве ответчика (6) на сумму 6 767 133 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.10.2026 Председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник выступит на «CNews Петербург» 1
02.09.2024 В Москве запускают бесплатные ИТ-курсы для студентов юрфаков 1
30.08.2024 «ПравоТех»: сотрудничество вузов и ИТ-компаний приведет к созданию новых центров компетенций 1
20.06.2024 «ПравоТех» разработала решение для юристов и GR-специалистов «Управляй (НПА)» 1
29.05.2024 Компания «ПравоТех» подписала Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта 2
25.04.2024 Три из четырех документов подаются в арбитражные суды России онлайн через сервис «Мой арбитр» 1
12.12.2022 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1
01.11.2022 В России потратят 2,3 миллиарда на суперсервис для суда через интернет 1
27.05.2022 В «Сбермаркете» назначен директор по продукту в клиентском домене 1
21.10.2021 Банки обратились к ЦБ с просьбой отложить выдачу кредитов по биометрии 1
21.05.2021 «Ростелеком» и «Право.ру» займутся цифровизацией профессиональной юридической деятельности 1
22.06.2019 Оптимизация ИТ-инфраструктуры: отрезать или оставить? 1
19.03.2019 «Центр технологий банкротства» и «Банкротный клуб» дговорились об информационном сотрудничестве 1
07.02.2019 Государство требует 3 с лишним миллиарда с основателей «Техносерва», изгнанных из компании 1
12.12.2018 Облака: переводим технологии в бизнес-модели 1
09.04.2018 Сбербанк и «Право.ru» объявили о запуске сервиса по банкротствам 1
13.02.2018 «АйТеко» модернизировала ЦОД главного юридического медиаресурса России 1
13.09.2017 Apple Watch в России больше не считаются часами 1
26.02.2016 «Право.ru» запустил сервис для автоматизации работы юридических департаментов 1
19.08.2013 В Рунете заработал сервис для решения проблем городского жителя «Сердитый гражданин» 1
01.06.2012 Тендер по УЭК: подрядчики готовы доплачивать заказчику ради победы 1
27.04.2012 Мобильные технологии необратимо трансформируют бизнес 1
10.04.2012 Круглый стол CNews: «Мобильные решения для бизнеса» 1
03.08.2011 Основатель «Право.ру» продает стартапы оптом 1
25.11.2010 ФАС завела дело на фирму из-за рекламы в «Яндексе» 1
09.04.2009 «Ведомости» привлекают Liveinternet к делу против «КМ-онлайн» 1

Публикаций - 26, упоминаний - 27

ПравоТех АО и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11053 5
Астерос Консалтинг 65 2
Broadcom - VMware 2624 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 740 2
Apple Inc 13293 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1221 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9578 2
Selectel - Селектел 562 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 649 2
Motorola Solutions 114 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 1
ITERBI - Айтерби 14 1
Мостелеком 76 1
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 42 1
Motorola Inc 1156 1
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 77 1
RTM Group - RTM Technologies - РТМ Технологии 24 1
ИнфраМенеджер 15 1
iConText Group - Ай Контекст 36 1
Сибагро Диджитал 1 1
МегаФон 10959 1
SAP SE 5630 1
Cisco Systems 5383 1
Yandex - Яндекс 9387 1
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 724 1
Microsoft Corporation 25881 1
Check Point Software Technologies 839 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 952 1
Citrix Systems 871 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 332 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 518 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 249 1
Lenovo Motorola 3573 1
Logitech 439 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 307 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 542 1
Oberon - Оберон 67 1
Linx - Связь ВСД 163 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 206 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9079 4
Комплето Маркетинговая группа 3 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1305 2
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 49 2
Tiger Global Management 44 1
ЦТБ - Центр технологий банкротства 2 1
Anywayanyday - AWAD - Энивейэнидей Тур 35 1
Astey 8 1
Сибагро - Сибирская аграрная группа 21 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3167 1
НСПК - Национальная система платежных карт 963 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 931 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1165 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 199 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1916 1
Volvo Cars 263 1
ПСБ - Промсвязьбанк 975 1
Газпром нефть 747 1
АльфаСтрахование СГ 403 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1982 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 643 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 230 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 340 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 103 1
Promsvyaz Capital B.V. 10 1
Assist - Ассист 219 1
НСФР - Национальный совет финансового рынка 26 1
ПромСвязьКапитал 85 1
Комус 110 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Metsä Group - Metsa Group - Мется 9 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 1
ВАС РФ - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации - Федеральные арбитражные суды Российской Федерации 345 4
Судебная власть - Judicial power 2525 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 783 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5777 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5475 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1087 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 55 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3694 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1181 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1450 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3729 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2903 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4988 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2348 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1580 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 364 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 979 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2905 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 789 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 368 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 880 1
Конституционный суд РФ 112 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 131 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 279 1
Банкротный Клуб 1 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 81 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54871 10
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6718 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26433 2
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7879 2
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Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3601 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1960 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6458 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29922 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8609 2
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Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 595 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 150 1
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Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 1
HPE Flex Fabric 1 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 82 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5277 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
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OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 433 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2523 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5864 2
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2786 1
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Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2082 1
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Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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