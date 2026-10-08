Получите все материалы CNews по ключевому слову
ПравоТех АО Pravo.Tech ранее Право.ру АО
«ПравоТех» — российский разработчик инновационных IT-решений для автоматизации юридической работы. Компания создала систему «Электронное правосудие» с входящими в нее сервисами «Картотека арбитражных дел», «Мой Арбитр». С 2008 года компания разрабатывает технологические решения для поиска и комплексного анализа судебной информации, применяя искусственный интеллект и алгоритмы машинного обучения. Среди решений компании — система Casebook для мониторинга судебных дел и проверки контрагентов, системы Caselook для поиска и анализа судебной практики, low-code-платформа для автоматизации бизнес-процессов Case (one) и no-code-платформа Управляй (делами) для управления юридическими процессами.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 29 дел, на cумму 10 048 563 104 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
ПравоТех АО и организации, системы, технологии, персоны:
|Пелевин Алексей 13 5
|Кондратенко Кирилл 19 4
|Полтев Сергей 17 2
|Мананникова Ольга 17 2
|Лилеев Петр 6 2
|Невзоров Андрей 4 2
|Слепцов Иван 2 2
|Blessing Martin - Бисселинг Мартин 3 2
|Шадаев Максут 1232 2
|Давыдов Владимир 13 2
|Макаров Станислав 118 1
|Царев Евгений 30 1
|Лебедев Вячеслав 9 1
|Максимов Дмитрий 13 1
|Михайлова Марина 8 1
|Войлуков Алексей 22 1
|Вольфсон Борис 15 1
|Кох Дмитрий 11 1
|Жирихин Сергей 4 1
|Сулейков Андрей 1 1
|Павлова Наталья 7 1
|Румянцев Даниил 1 1
|Покровская Татьяна 1 1
|Андриянов Юрий 1 1
|Барабанщикова Любовь 1 1
|Шведов Владимир 1 1
|Кондратьева Елена 10 1
|Кривошеин Роман 5 1
|Кортунов Денис 2 1
|Мачульский Олег 5 1
|Пичугов Виктор 1 1
|Дорохов Роман 1 1
|Каназирский Илья 2 1
|Лисянский Денис 1 1
|Губарьков Евгений 1 1
|Фадеев Кирилл 1 1
|Пивикова Ольга 1 1
|Мажорина Мария 1 1
|Гузанова Мария 2 1
|Левенберг Илья 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11599 2
|Сердитый Гражданин 10 1
|ИФСИ - Kanobu - Канобу - Игромания 21 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6132 1
|Ведомости 1526 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
|Известия ИД 792 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.