Сафмар Европлан Europlan

Сафмар - Европлан - Europlan

Европлан оказывает юридическим и физическим лицам спектр услуг по приобретению в лизинг и дальнейшей эксплуатации легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. C 2015 года является ключевым участником государственных программ субсидирования Минпромторга РФ. Европлан сотрудничает с автопроизводителями и импортерами по всей стране. Региональная сеть компании охватывает большинство регионов России. В 2024 г. «Европлан» провел успешное IPO на Московской бирже.

 

Александр Царенков, Руководитель направления кадрового электронного документооборота, ЛК «Европлан» "КЭДО в Европлане: от загадочной аббревиатуры до повседневного инструмента" Конференция CNews 20.03.2025 | Электронный документооборот и управление контентом 2025

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 51 дело, на cумму 9 958 345 256 ₽*

Судебные дела (51) на сумму 9 958 345 256 ₽*
в качестве истца (20) на сумму 5 885 265 227 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 5 829 875 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


11.12.2025 «Европлан» в 2,5 раза ускорил трудоустройство кандидатов с помощью сервиса Start Link 2
29.04.2025 IVA MCU объединила более 3 тыс. сотрудников лизинговой компании «Европлан» 2
31.03.2025 Какой экономический эффект приносит внедрение электронного документооборота 1
05.03.2025 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта 1
29.01.2025 Отгрузки «Группы Астра» по итогам 2024 г. выросли на 78% и достигли 20 млрд рублей 1
14.10.2024 Отгрузки «Группы Астра» за девять месяцев 2024 г. показали рост на 98% год к году 1
12.09.2024 Компания «Европлан» внедрила ПО корпоративной мобильности WorksPad 2
02.09.2024 В Москве запускают бесплатные ИТ-курсы для студентов юрфаков 1
27.08.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открыло более 30 сервисных центров «М.Мастер» в 8 городах-миллионниках в I полугодии 2024 года 2
09.07.2024 Directum HR Pro в «Европлане»: более 95% сотрудников компании перешли на КЭДО 4
20.06.2024 «ПравоТех» разработала решение для юристов и GR-специалистов «Управляй (НПА)» 1
09.02.2024 Hack не пройдет 1
06.12.2023 Как отправить в отпуск 50 тысяч человек: изучаем систему КЭДО под нагрузкой 1
11.09.2023 19 октября 2023 года в Москве состоится pravo (tech) форум 1
20.04.2023 Клиенты Tele2 смогут посадить дерево онлайн 1
31.01.2022 Где и как «Делимобиль» берет в лизинг авто для каршеринга 1
23.07.2020 Как технологии позволяют «обнулить» HR-отдел 2
14.01.2019 DNS поглощает старейшего питерского продавца электроники 1
17.10.2018 «М.Видео» откроет магазины нового типа в заброшенных советских кинотеатрах 1
25.07.2018 Инвестор «Яндекса» и «1С» вложился в российско-белорусского разработчика Itransition 1
20.06.2018 «М.Видео» покупает российский бизнес MediaMarkt 1
22.03.2018 Принадлежащая Гуцериеву «М.Видео» покупает у него же «Эльдорадо» 1
11.12.2017 «Европлан» разместит ИТ-инфраструктуру в ЦОД DataSpace 2
14.12.2016 Структуры Гуцериева покупают «М.Видео». «Эльдорадо» и «Техносила» уже у них 1
29.11.2016 Сложности роста: как заставить облака работать? 3
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 1
28.09.2016 Выручалочка для ИТ-бюджетов. На CNews FORUM обсудят облачные технологии 1
22.09.2016 ИТ-руководители крупнейших российских компаний примут участие в CNews FORUM 1
01.07.2015 «Европлан Банк» реализовал возможность входа в «Мобильный Банк» по отпечатку пальца 2
07.08.2014 «Европлан» обновил «Мобильный банк» для iOS и Android 3
09.12.2013 Интеграционное тестирование: банки в поисках эффективных решений 1
04.12.2013 «Европлан» приступил к работе в АБС «ЦФТ-Банк» 1
20.08.2013 «Банк Европлан» подключил сервисы платежной системы Contact 1
22.07.2011 Конференция CNews «Облачные» технологии 2011: что ждет российский рынок?» 1
10.06.2011 Конференция: Тенденции и перспективы рынка call-центров 1
24.05.2011 Конференция «Тенденции и перспективы рынка call-центров» 1
01.12.2009 CNews TV. Компания Europlan: что дает переход на Windows 7 1
21.10.2009 Россия: Еще один ИТ-дистрибьютор на грани банкротства 1
23.07.2009 Windows 7 запущена в производство 1

Публикаций - 43, упоминаний - 57

Сафмар и организации, системы, технологии, персоны:

8992 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 5
HERE Technologies 109 4
IBM - International Business Machines Corp 9551 4
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 221 4
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 4
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 3
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 3
Microsoft Corporation 25238 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 3
ОТР ГК - ОТР 2000 221 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 3
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 269 3
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 130 3
Huawei 4221 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2488 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 2
ПравоТех АО - Pravo.Tech - ранее Право.ру АО 25 2
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 59 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 171 2
Детский мир - ДМ-Тех - Детмир Тех 10 2
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 42 2
Meta Platforms - Facebook 4532 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 880 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 522 2
МегаФон 9906 2
HP Inc. 5762 2
Tet - Lattelecom - Латтелеком 31 2
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 75 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 549 2
Apple Inc 12629 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 2
Directum - Директум 1165 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 314 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 128 2
Stafory - Стафори 16 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 504 1
Nikon 635 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2696 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 6
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2997 6
Моспромстрой Фонд НПФ - Главмоспромстрой 12 5
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 63 5
PPF Group N.V. 17 5
Интеко 17 5
EMMA Capital 6 5
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 5
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 37 4
Европлан КБ - Европлан Коммерческий банк 6 4
РЖД - Российские железные дороги 2002 4
ВТБ - ВТБ24 668 4
Альфа-Банк 1869 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 4
ПСБ - Промсвязьбанк 902 4
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 53 4
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 4
Citi - Citibank - Ситибанк 319 3
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 3
Mascotte 22 3
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 3
Глобэкс банк 47 3
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 16 3
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 3
Rietumu Banka 19 3
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 3
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 3
Миэль ГК 38 3
ГПБ - Газпромбанк 1175 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 177 3
Adidas - Адидас 166 3
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 115 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 149 3
Unilever - Юнилевер Русь 164 3
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 47 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8178 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 262 3
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 8
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ - Центр цифровой трансформации Главгосэкспертизы России 7 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 3
Федеральное казначейство России 1879 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 163 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2731 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 99 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 66 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3434 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5231 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3119 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4900 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 171 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1484 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3365 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 346 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 2
European Retail Alliance 1 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 385 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23055 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18180 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27203 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21999 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17164 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12273 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13331 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13010 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 4
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 999 4
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1225 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6913 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3698 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15013 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23201 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12000 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25711 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11467 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8737 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13344 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4478 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4456 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11324 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31989 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7285 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8912 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31769 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12733 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1603 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 3
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 391 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12350 3
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1287 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7106 2
Apple iOS 8243 3
Google Android 14686 3
Microsoft Windows 16331 3
Microsoft Windows 7 1994 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 3
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 62 2
Минцифры РФ - Госключ 186 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 139 2
Apple iPhone 6 4862 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 2
Microsoft Windows BitLocker 938 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 2
М.Видео-Эльдорадо - m_mobile 26 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 188 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 116 1
IBM FileNet 129 1
IBM MQ - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 48 1
iSpring Learn 33 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 58 1
ГАЗ ГАЗель NEXT 9 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 144 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - ATS Potok.io - Поток Оценка 360 - Поток Рекрутмент - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 68 1
Volkswagen Polo 15 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
Deutsche Telekom Open Telekom Cloud 8 1
WSS Consulting - WSS Docs5 - WSS Docs 32 1
ГАЗ ГАЗель 44 1
Mercedes-Benz Group - Daimler - Smart Fortwo 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 421 1
IVA Technologies - IVA Connect 38 1
VK HR Tek 53 1
Haier Thunderobot 42 1
Московская Биржа - ММВБ–Информационные Технологии - MOEXIT 11 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 321 1
Cinimex Test Tool - CTT 3 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 227 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Мастер 22 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 33 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Monitoring - Астра Мониторинг 20 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон - Гелиус - Helius.Astra ПАК - Helius.КУБ 10 1
Гуцериев Михаил 112 6
Гилев Сергей 14 4
Прямиков Антон 6 4
Вагнер Виктор 6 4
Пярн Артур 13 4
Васильев Александр 67 3
Козлов Михаил 175 3
Елистратов Николай 90 3
Зеленский Владимир 27 3
Шляпин Евгений 17 3
Горбатюк Павел 11 3
Гуцериев Саид 12 3
Скурятина Елена 20 3
Серова Елена 320 3
Горбунов Денис 20 3
Sperga Maris - Сперга Марис 8 3
Десятов Роман 15 3
Хомченко Дмитрий 13 3
Гуральников Сергей 164 3
Громов Иван 102 3
Масарская Наталия 36 3
Свердлов Михаил 33 3
Хрусталев Александр 33 3
Сафронов Юрий 68 3
Алябьев Андрей 27 3
Спиридонов Александр 46 3
Шакманас Алгирдас 40 3
Марич Игорь 18 3
Китляр Владимир 19 3
Яшин Леонид 21 3
Пашенцев Виталий 11 3
Мехришвили Александр 11 3
Дюгаев Евгений 13 3
Пашнин Роман 10 3
Бугаев Леонид 13 3
Соловьев Игорь 53 3
Кошкин Сергей 14 3
Мананников Дмитрий 7 3
Илларионов Павел 3 3
Нестеров Алексей 170 3
Россия - РФ - Российская федерация 156943 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14489 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18577 6
Чехия - Чешская Республика 1333 5
Европа 24638 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8116 3
Германия - Федеративная Республика 12938 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Россия - СФО - Новосибирск 4652 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3222 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18219 2
Беларусь - Брестская область - Брест 63 1
Беларусь - Полоцк 15 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 91 1
Беларусь - Могилев 46 1
Беларусь - Гродненская область - Гродно 56 1
Москва - ЦАО - Космодамианская набережная 11 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Южная Корея - Республика 6859 1
Европа Восточная 3121 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1355 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2656 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1707 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 681 1
Беларусь - Минск 674 1
Беларусь - Белоруссия 6030 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 218 1
Чехия - Прага 207 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3201 1
Бразилия - Федеративная Республика 2451 1
Индия - Bharat 5698 1
Венгрия - Будапешт 115 1
Италия - Итальянская Республика 4429 1
Украина 7796 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1451 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6243 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15130 5
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20400 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11769 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5709 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6111 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10753 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6672 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7797 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10313 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 160 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2807 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8135 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 998 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3769 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2073 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3771 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2791 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 5
Apps4All 26 3
Будущее России. Национальные проекты 22 2
Фонтанка 34 1
CNews TV 747 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1140 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1072 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 4
IDC - International Data Corporation 4943 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 2
Grand View Research 22 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
ITResearch 121 1
Deloitte Technology Fast 15 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 1
Frost & Sullivan 203 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
Forrester Research 828 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 151 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 30 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 5
CNews APPWards 36 3
CNews AWARDS - награда 549 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406798, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187193.
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

