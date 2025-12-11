Сафмар - Европлан - Europlan

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Европлан оказывает юридическим и физическим лицам спектр услуг по приобретению в лизинг и дальнейшей эксплуатации легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. C 2015 года является ключевым участником государственных программ субсидирования Минпромторга РФ. Европлан сотрудничает с автопроизводителями и импортерами по всей стране. Региональная сеть компании охватывает большинство регионов России. В 2024 г. «Европлан» провел успешное IPO на Московской бирже.
Александр Царенков, Руководитель направления кадрового электронного документооборота, ЛК «Европлан» "КЭДО в Европлане: от загадочной аббревиатуры до повседневного инструмента" Конференция CNews 20.03.2025 | Электронный документооборот и управление контентом 2025
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 51 дело, на cумму 9 958 345 256 ₽*
