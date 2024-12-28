Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167035
ИКТ 13021
Организации 10211
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3383
Системы 24954
Персоны 71011
География 2723
Статьи 1507
Пресса 1178
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2550
Мероприятия 842

Московская Биржа ММВБ–Информационные Технологии MOEXIT



28.12.2024 10 самых ожидаемых событий в сфере ИТ и телекома в 2025 г. Выбор CNews 2
30.08.2024 Акции «Группы Астра» вошли в состав главных индикаторов российского фондового рынка - индексов «МосБиржи» и РТС 1
10.07.2014 ЕЭТП (roseltorg.ru) стала лидером рейтинга электронных площадок НАУЭТ 1
11.06.2014 ФАС обязала администрацию Липецка не препятствовать конкуренции на рынке госзаказа 1
22.01.2014 «Фабрикант.ру» за 440 млн руб. купил площадку Московской биржи для госторгов 1
21.01.2014 Fabrikant.ru купил «ММВБ-ИТ» — оператора ЭТП ММВБ «Госзакупки» 2
16.02.2012 Fabrikant.ru и ЭТП ММВБ «Госзакупки» договорились об интеграции 1
26.01.2010 Электронные госзакупки в России: начинается передел рынка 1
25.01.2010 Минэкономразвития выбрало электронные площадки для проведения госзакупок 1
27.06.2008 «Дочка» ММВБ займется предоставлением услуг в сфере ИТ 4

Публикаций - 10, упоминаний - 15

Московская Биржа и организации, системы, технологии, персоны:

Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 141 5
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - межотраслевая торговая система 60 4
ЕТС - Единые торговые системы - eTradeCommunity 41 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 222 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1631 6
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7324 3
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 65 2
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 53 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 1
Русские фонды ИГ - Проспект ИК - Проспект инвестментс - инвестиционная группа 40 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2717 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5920 2
Правительство Республики Ингушетия - органы государственной власти 15 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 202 1
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы - Автоматизированная система оптового продовольственного рынка 27 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 110 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 549 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4411 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12032 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11374 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4488 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 327 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4023 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3223 6
Габестро Сергей 28 3
Крючков Эдуард 1 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Емельянов Антон 62 1
Артемьев Игорь 91 1
Бородовский Михаил 10 1
Плоцкий Дмитрий 3 1
Эллинский Евгений 1 1
Бойко Александр 24 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2901 4
Россия - РФ - Российская федерация 144444 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 442 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43211 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 699 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 928 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1281 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1227 1
Россия - УФО - Челябинская область 1213 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51083 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24110 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4978 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48048 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6706 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8044 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 295 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 312 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7493 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8642 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 599 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337085, в очереди разбора - 771953.
Создано именных указателей - 167035.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще