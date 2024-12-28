Московская Биржа ММВБ–Информационные Технологии MOEXIT
Московская Биржа и организации, системы, технологии, персоны:
|Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3223 6
|Габестро Сергей 28 3
|Крючков Эдуард 1 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Емельянов Антон 62 1
|Артемьев Игорь 91 1
|Бородовский Михаил 10 1
|Плоцкий Дмитрий 3 1
|Эллинский Евгений 1 1
|Бойко Александр 24 1
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