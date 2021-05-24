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Емельянов Антон


24.05.2021 Управляющий партнер Cognitive Pilot Антон Емельянов назначен техническим директором компании 5
07.08.2018 Заказчики Москвы осваивают электронные способы закупок 2
30.01.2018 За доступ к госзакупкам площадкам придется заплатить 300 миллионов 1
23.10.2017 Внешэкономбанк и «Единая электронная торговая площадка» запускают проект на блокчейне 2
30.01.2017 Объем хранящихся на серверах ЕЭТП данных превысил 150 ТБ 1
25.10.2016 «Единая электронная торговая площадка» запустила сервис по онлайн-выдаче банковских гарантий 1
11.10.2016 «Единая электронная торговая площадка» запустила бот в Telegram 1
15.07.2016 ЕЭТП и «Корпорация МСП» создают автоматизированную систему оценки поставщиков 1
06.04.2015 В Саратовской области запущена Единая система поставок продовольствия 1
24.03.2015 ЕЭТП победила в конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2014» в номинации «За инновационное развитие» 1
20.03.2015 Половина имущественных торгов Москвы проводится в электронной форме 1
16.03.2015 На ЕЭТП можно будет приобрести машино-место в Москве 1
26.02.2015 Антон Емельянов: Долгосрочное партнерство с западными компаниями обернулось иллюзией 8
28.11.2014 Счетная палата предлагает ограничить участие офшорных компаний в госзакупках 2
24.10.2014 В Краснодаре открылся Единый центр сопровождения контрактной системы 1
22.10.2014 Министерство по делам Северного Кавказа провело первые электронные закупки 1
21.10.2014 Участники госзакупок смогут подавать заявки в электронной форме 1
22.09.2014 В Краснодарском крае создадут Единый центр сопровождения контрактной системы 1
17.09.2014 Электронные закупки нуждаются в защите от мошенников 2
17.09.2014 Госзаказчики Крыма и Севастополя не будут работать по 44-ФЗ до 1 января 2016 г. 1
06.09.2014 Торговые связи между Бразилией и РФ могут потребовать развития e-invoicing 1
21.08.2014 Антон Емельянов: Если бы не санкции, российскую ИТ-отрасль ждала бы тихая деградация 12
19.06.2014 44-ФЗ на практике: первые итоги 1
11.06.2014 ФАС обязала администрацию Липецка не препятствовать конкуренции на рынке госзаказа 1
05.06.2014 ЕЭТП ужесточила систему безопасности торгов 1
03.06.2014 Казахские товары получили преимущества в госзакупках 1
26.05.2014 В Санкт-Петербурге открылся центр поддержки участников госзаказа 1
24.04.2014 В Симферополе выданы первые электронные подписи участникам госзакупок 1
21.03.2014 В США представили электронную систему правительственных платежей 2
19.03.2014 Список поставщиков Единой электронной торговой площадки расширится за счет жителей Крыма 1
14.03.2014 ЕС распорядился предоставлять документы по госзакупкам в электронном виде 1
13.03.2014 На ЕЭТП стартовал пилотный проект по продаже имущества Москвы 1
27.02.2014 Ущерб от неэффективных госзакупок в 2013 г. составил 265 млрд руб 1
05.02.2014 «Промсвязьбанк» и «ФИНАРС Банк» присоединились к Реестру банковских гарантий, действующему на ЕЭТП 1
03.02.2014 От 94-ФЗ к контрактной системе 2
06.10.2013 Чего ждать от ФКС? 2
19.10.2012 ЕЭТП запустила процесс аккредитации белорусских поставщиков в постоянном режиме 1
09.10.2012 Группа ВТБ оптимизирует систему корпоративных закупок на электронной площадке ЕЭТП 1
29.08.2012 ЕЭТП завершила разработку системы интеграции с сайтом Zakupki.gov.ru 2
08.08.2012 Москва потратит 47 млн руб. на оборудование для борьбы со стихийными стоянками 1

Публикаций - 54, упоминаний - 87

Емельянов Антон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 24
SAP SE 3218 2
АйТи 752 2
Ростелеком Связьинвест 704 2
АФК Система ПАО 997 1
Microsoft Corporation 11143 1
IBM 3554 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 2
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
РТС - Фондовая биржа 168 1
ВТБ24 583 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Правительство Москвы 653 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1267 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 212 1
Apple iOS 5742 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Google Android 10751 1
Naumen SETonline 21 1
Путин Владимир 1828 1
Дегтев Геннадий 85 1
Лишенков Владимир 12 1
Гриненко Артем 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Беларусь - Белоруссия 2096 2
Россия - Йошкар-Ола 108 1
Европа Западная 618 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Европа 3781 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Казахстан - Республика 2646 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Россия - Новороссийск 140 1
Россия - Воронежская область 400 1
Россия - Сахалинская область 435 1
Россия - Самарская область 566 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 656 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 165 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1991 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
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