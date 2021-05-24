Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Емельянов Антон
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 54, упоминаний - 87
Емельянов Антон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 24
|SAP SE 3218 2
|АйТи 752 2
|Ростелеком Связьинвест 704 2
|АФК Система ПАО 997 1
|Microsoft Corporation 11143 1
|IBM 3554 1
|Акадо Телеком - Комкор 609 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
|Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 2
|Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
|РТС - Фондовая биржа 168 1
|ВТБ24 583 1
|Путин Владимир 1828 1
|Дегтев Геннадий 85 1
|Лишенков Владимир 12 1
|Гриненко Артем 1 1
|Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 3
|ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 165 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru