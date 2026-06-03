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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 195408
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Кузнецов Лев

СОБЫТИЯ


03.06.2026 «Сбер2B» и ЦРПП Санкт-Петербурга будут помогать предпринимателям города развивать свой бизнес 1
22.10.2014 Министерство по делам Северного Кавказа провело первые электронные закупки 1
03.03.2014 Президент Татарстана вручил премию журналисту CNews 1
30.09.2013 Глава Минкомсвязи обсудил с руководством регионов планы по обеспечению равного доступа к услугам связи 1
21.02.2012 На IX Красноярском экономическом форуме представили инвестиционную карту края 1
01.12.2011 В Красноярском крае открылся новый технопарк 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Кузнецов Лев и организации, системы, технологии, персоны:

Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 150 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15382 1
МегаФон 10505 1
Сбер - Сбер2В 7 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1112 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9409 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13493 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 302 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6471 1
Правительство РФ - Минкавказ России - Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа 5 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77300 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22594 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6168 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13602 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10201 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4695 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9894 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13740 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60345 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8628 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1094 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 614 1
Иванов Андрей 61 1
Минниханов Рустам 120 1
Левашов Александр 92 1
Емельянов Антон 63 1
Артамонов Анатолий 16 1
Боженов Сергей 4 1
Дворкович Аркадий 215 1
Шаронов Дмитрий 2 1
Кузнецова Мария 2 1
Гнездилов Андрей 18 1
Звонарева Ольга 1 1
Шагиахметов Мидхат 4 1
Солодовников Денис 108 1
Никифоров Николай 1137 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1630 5
Россия - РФ - Российская федерация 163383 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1886 3
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 502 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 133 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 84 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13713 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1685 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1056 1
Сингапур - Республика 1933 1
Финляндия - Финляндская Республика 3679 1
Беларусь - Белоруссия 6217 1
Россия - СФО - Новосибирск 4815 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3383 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47046 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1414 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2793 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1065 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1750 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 446 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 886 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3111 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56689 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5664 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33092 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17895 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21200 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26838 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6077 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 532 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 68 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3351 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 715 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 920 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10087 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12102 1
PCweek 30 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3877 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446829, в очереди разбора - 728762.
Создано именных указателей - 195408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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