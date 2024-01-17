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Кавказ Caucasus Кавказский регион Кавказские горы



17.01.2024 Виртуальный гербарий уникальных растений Кавказа создадут на «ЭларСкан»

ных территорий им. А.К. Темботова РАН создается уникальная цифровая коллекция растений Центрального Кавказа. Для оцифровки будет использоваться новый отечественный планетарный сканер «ЭларСкан

07.12.2023 МТС улучшила интернет в воротах Кавказа

ос в разы. Анализ BigData МТС показал, что в 2023 г. количество абонентов, посетивших город, включая транзитников, выросло на 7%. При этом количество туристов, которые не просто прошли сквозь «ворота Кавказа», а совершили экскурсию по городу выросло на 18% по сравнению с 2022 г. «Минеральные Воды перестали быть исключительно транспортной развязкой на пути к курортам юга и Северного Кавка
29.11.2023 В «Мегафоне» новый директор по региональному развитию регионов Юга и Кавказа

ию бизнеса на массовом рынке в Сибири и возглавлял «Мегафон ритейл». В новой должности Владимир Скурихин займется вопросами стратегического развития компании на розничном и корпоративном рынках Юга и Кавказа. Приоритетными направлениями работы станут: рост доли рынка и выручки, реализация проектов для корпоративного сегмента и госзаказчиков. «Для результативного управления бизнесом мы перем
12.07.2022 На Северном Кавказе «билайн» начал продавать «красивые» номера бизнес-клиентам

На Северном Кавказе «билайн» начал продавать «красивые» городские номера бизнес-клиентам. Оператор «билайн» начал предоставлять на Северном Кавказе услуги фиксированной телефонной связи для бизнес-к
20.12.2021 «Аэродиск» поможет построить ЦОД «Кавказ»

«Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, примет участие в проекте строительства дата-центра «Кавказ», реализуемого под эгидой Минцифры. Об этом CNews сообщил представитель компании. Проект, реализуемый во Владикавказе, призван обеспечить Северо-Кавказский федеральный округ необходимой

11.09.2020 Платформа разметки данных Сбербанка TagMe создаст новые рабочие места на Северном Кавказе

м счете повышают качество жизни наших граждан. Мы рады, что благодаря пилотному проекту на Северном Кавказе мы уже сейчас решаем эту задачу, предоставляя людям возможность заниматься интересным
29.03.2018 На Северном Кавказе обсудят безопасность информационных систем

19 и 20 апреля 2018 г. в Кисловодске состоится первая на Кавказе межрегиональная конференция по информационной безопасности «Электронный регион: территория безопасности». Конференция проводится при поддержке министерства энергетики, промышленности и

19.01.2017 «Мегафон» обеспечит интернетом авиаторов МЧС России

зского МЧС России. — «Мегафон» давно предоставляет телекоммуникационные услуги спасателям Северного Кавказа, поэтому мы уверены в надёжности связи, которая зачастую играет ключевую роль в спасе
18.01.2017 Энергосбытовые компании Северного Кавказа оптимизировали сервис дистанционной оплаты за электроэнергию

Гарантирующие поставщики электроэнергии, управляемые «МРСК Северного Кавказа» на территории Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республик, Северной Осетии-Алании, Ингушетии и Дагестана, расширили спектр услуг для абонентов. Как сообщили CNews в «МРСК Севе
17.01.2017 Кавказский «Мегафон» внедряет на сети 3G технологию для продления времени работы гаджетов

Специалисты Кавказского филиала «Мегафон» приступили к запуску на сети 3G технологии Fast Dormancy Profiling, позволяющей снизить расход энергии батареи в мобильных устройствах. Об этом CNews сообщили в «М
11.01.2017 Абоненты Кавказского «Мегафона» удвоили новогодний интернет-трафик

по 4 минуты.Всё меньшей популярностью пользуются новогодние sms-поздравления. В этом году абоненты Кавказского «Мегафона» отправили около 30 млн sms, что примерно в 3 раза больше, чем в обычны
29.12.2016 «Мегафон» повысил производительность сетей 2G/3G/4G на горнолыжных курортах

и емкости каналов передачи данных на популярных горнолыжных курортах юга России, Адыгеи и Северного Кавказа. Как рассказали CNews в компании, «Мегафон» планирует обеспечить в период новогодних

29.09.2016 «Мегафон» выступил партнером социальных проектов МЧС России

м, правилам безопасности туризма. Цель таких проектов - повышение уровня защиты населения Северного Кавказа от чрезвычайных ситуаций.Одним из таких проектов является «Кавказ без опасности», реа
23.09.2016 «Мегафон» совместно с блогерами проверит качество мобильной связи в Северной Осетии

огорье Северной Осетии вместе с ведущими блогерами и журналистами Северного Кавказа. Как рассказали CNews в компании, тестирование пройдет в эти выходные в рамках шестого этапа блог-тура «Неизвестный Кавказ». Главный маршрут шестого этапа этно-туристического проекта «Неизвестный Кавказ» пройдет по Дигорскому ущелью. В течение мобильного уикенда участники «Неизвестного Кавказа» посетя
13.05.2016 Кавказский «МегаФон» составил Топ-10 самых посещаемых стран по итогам майских каникул

В период длительного майского уикенда более 350 тыс. абонентов Кавказского филиала «МегаФон» посетили порядка 146 стран мира. В Топ-10 самых посещаемых абонентами «МегаФона» стран вошли Абхазия, Украина, Грузия, Беларусь, Италия, Армения, Казахстан, Греция
27.04.2016 Кавказский «МегаФон» снизил цены на звонки в ряд стран СНГ

25.04.2016 «МегаФон» увеличил на 30% корпоративную абонентскую базу на Кавказе

сновной тренд для всего Кавказского филиала. В сетях «МегаФона» на Ставрополье и регионах Северного Кавказа объем потребляемого корпоративными абонентами интернет-трафика увеличился в 1,5 раза,
04.02.2016 Кавказский «МегаФон» назначил нового директора по Кабардино-Балкарии

18.12.2015 Контактный центр Кавказского «МегаФона» помог 12 млн абонентов

Операторы объединённого контактного центра Кавказского филиала «МегаФона» за год обслужили запросы свыше 12 млн клиентов. Контактный центр Кавказского «МегаФона», расположенный одновременно на двух площадках в Кисловодске и Росто
12.10.2015 Назначен новый директор по развитию корпоративного бизнеса Кавказского «МегаФона»

Направление по развитию корпоративного бизнеса Кавказского филиала «МегаФона» возглавил Дмитрий Прозоров, ранее руководивший службой корпоративных продаж нижегородского филиала «Вымпелкома». В новом статусе Дмитрий Прозоров будет отвечать з
19.08.2015 Кавказский «МегаФон» оценил выгоду работы на энергии солнца

09.02.2015 «БАРС Груп» и «БАРС-Кавказ» актуализировали данные о земельных участках в Грозном

Компании «БАРС Груп» и «БАРС-Кавказ» при участии мэрии города Грозный осуществили проект актуализации данных о земельных участках, что позволило увеличить поступление земельного налога в муниципальный бюджет на i400 млн. «
21.01.2015 Управление транспорта МВД на Кавказе переключилось на «МегаФон»

на стратегических объектах – аэропортах, железнодорожных и автовокзалах в крупнейших городах юга и Кавказа, — комментирует Владимир Суворов, руководитель по развитию корпоративного бизнеса Кав
18.12.2014 «МегаФон» готовит горнолыжные курорты Сочи и Северного Кавказа к Новому году

В рамках технической подготовки к новогодним праздникам Кавказский филиал «МегаФона» увеличит в 2 раза пропускную способность мобильных сетей на популярных горнолыжных курортах Сочи и Северного Кавказа. Красная Поляна, Домбай, Архыз и Приэльбрусье –
12.12.2014 Владимир Суворов возглавил корпоративный бизнес Кавказского «МегаФона»

22.10.2014 Министерство по делам Северного Кавказа провело первые электронные закупки

Министерство по делам Северного Кавказа опубликовало итоги первой закупки из целого блока торгов, обеспечивающих министерский start-up. На торги по поставке канцелярских принадлежностей, начальная цена которых составила 985 т
17.10.2013 Кавказский филиал «МегаФона» предоставит услуги связи шести подразделениям ФТС

16.08.2013 Количество базовых станций 3G «МегаФона» на Северном Кавказе достигло 1100

Количество базовых станций 3G «МегаФона» на Северном Кавказе достигло 1100. Юбилейная станция построена в горах Кабардино-Балкарской Республики рядом с Чегемскими водопадами. Базовая станция «Юбилейная» будет обеспечивать голосовой связью и 3G-ин
17.04.2013 Кавказский филиал «МегаФона» заключил более 20 контрактов с госструктурами ЮФО на общую сумму более 16 млн руб.

14.03.2013 Виктор Павлов назначен директором Южного и Северо-Кавказского региона «ВымпелКома»

«ВымпелКом» объявил о назначении Виктора Павлова на должность директора Южного и Северо-Кавказского региона компании. В должности регионального директора Виктор Павлов будет отвечат
01.03.2013 Кавказский «МегаФон» увеличил потенциал мобильных сетей в 14 регионах

ающие надежность услуг компании в регионах ЮФО, СКФО и Центрального Черноземья. Технической службой Кавказского филиала «МегаФона» завершена комплексная программа по расширению территории мобил
05.02.2013 «Билайн» охватил сетью 3G более 1400 населенных пунктов на Юге и Северном Кавказе

ти 2G и 3G на территории объединенного Южного и Северо-Кавказского региона. Так в Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском крае, а также Республиках Северного Кавказа был проведен ряд мероприятий, позволивших значительно улучшить покрытие и емкость сети. На сегодняшний день сетью 3G охвачено более 1400 населенных пунктов объединенного региона, увелич
26.12.2012 Кавказский филиал «МегаФона» обеспечил техническую готовность мобильных сетей к новогодним нагрузкам

илиал сегодня обслуживает 14 регионов страны и более 9 млн абонентов. Уверены, что все они смогут без проблем поздравить друзей и родных с любимыми праздниками с помощью мобильной связи и интернета». Кавказский «МегаФон» также расширил возможности собственной биллинговой системы. Это обеспечит бесперебойный прием абонентских платежей, осуществляемых через электронные терминалы, а также макс
28.11.2012 «Билайн» и правительство Ингушетии подписали соглашение в сфере развития сети LTE на Северном Кавказе

содействие в реализации данного проекта. В 2012 г. в рамках программы расширения и модернизации сетей «ВымпелКом» осуществляет подключение базовых станций 3G по технологии Ethernet на Юге и Северном Кавказе, что позволяет существенно увеличить порог максимальной скорости до 21 Мбит/с (стандарт HSPA+). На текущий момент процент покрытия территории Республики Ингушетия сетями 3G составляет 7
20.11.2012 Абоненты Кавказского филиала «МегаФона» смогут приобрести билеты в кино с помощью мобильника

«МегаФон» предложил своим абонентам новый онлайн сервис в рамках услуги «Мобильные платежи», который позволяет оплачивать с мобильного телефона билеты в кинотеатры юга России. Кавказский филиал «МегаФон» запустил новый сервис онлайн покупок для своих абонентов в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Анапе и Новороссийске. Для приобретения билета в кино достаточно зайти на сай
07.08.2012 Станислав Фролов возглавил Кавказский филиал «МегаФона»

Компания «МегаФон» сообщила о назначении Станислава Фролова, ранее занимавшего должность директора по строительству «МегаФона», руководителем Кавказского филиала оператора. Станислав Фролов родился в 1975 г. в Липецке. Окончил Воронежский государственный университет по специальности «юриспруденция». С 2001 по 2004 г. занимал руководя
09.02.2012 Андрей Ратошнюк назначен руководителем блока «Доступ» «ТТК-Кавказ»

Компания ТТК сообщила о назначении Андрея Ратошнюка на должность заместителя генерального директора – руководителя блока «Доступ» «ТТК-Кавказ», регионального предприятия компании ТТК. На новой должности Андрей Ратошнюк будет отвечать за развитие розничного направления бизнеса ТТК на территории Ростовской области, Краснодарског
30.11.2011 Кавказский филиал «МегаФона» запустил акцию «Оборудование за рубль»

25.11.2011 «МегаФон» создал ведомственную сеть передачи данных для «Сбербанка» на Кавказе

ных пунктах Ставропольского края. «Среди операторов связи мы одни из первых начали строительство на Кавказе собственных волоконно-оптических линий связи с высокой пропускной способностью, благо
15.11.2011 «Телигент» расширил возможности сервиса Н2O на сети Кавказского филиала «МегаФона»

Специалистами проектных команд компаний «Телигент» и RCS Labs разработан новый блок функциональных возможностей сервиса H2O на сети Кавказского филиала «МегаФона». В результате проектных работ пользователям стала доступна возможность хранения текстовых SMS на серверах оператора и их онлайн просмотр через браузер. В рамках п

Публикаций - 434, упоминаний - 494

Кавказ и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8529 180
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 109
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8657 38
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12112 33
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2019 30
МегаФон - Мобиком 225 26
Ростелеком 9537 15
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 9
Microsoft Corporation 24477 7
Yandex - Яндекс 7089 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5667 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2840 6
Broadcom - VMware 2330 6
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 6
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье 117 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1468 6
ТТК Кавказ макрорегион 6 5
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 5
Google LLC 11670 5
8059 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4778 4
Триколор - Национальная спутниковая компания 325 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2999 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1724 4
Huawei 3857 4
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 4
IBM - International Business Machines Corp 9411 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 795 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1045 3
Cisco Systems 5085 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2640 3
Telegram Group 1806 3
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 3
Oracle Corporation 6639 3
МегаФон Ритейл 79 3
Шахты 0 3
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2215 3
Восход ФГБУ НИИ 633 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 260 9
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 33 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7089 5
Газпром ПАО 1330 5
МТС Трэвел - MTS Travel 265 5
Boeing 1008 4
РЖД - Российские железные дороги 1873 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 331 3
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 3
Лента - Сеть розничной торговли 2035 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 2
Талант и успех - Сириус-Арена Развлекательный спортивный центр - Адлер-Арена - Олимпийский овал - Конькобежный центр 7 2
Mars Wrigley 21 2
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 72 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 2
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 2
Сбер - Сбербанк Северо-Кавказский банк 11 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 458 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 431 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 203 2
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 48 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 118 2
Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 41 2
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога 59 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 104 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2762 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 472 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
Visa International 1941 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2249 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1063 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 66 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
Ситимобил - Служба такси 157 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5365 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3233 19
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Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 670 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1150 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 28 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 386 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 610 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2634 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 245 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4607 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6239 21
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 286 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1013 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 47 1
Greenpeace - Гринпис 128 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 56 1
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Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 53 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 64 1
НБП - Национал-большевистская партия - запрещена в России 11 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63855 97
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27590 92
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20241 68
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7304 59
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15422 58
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48807 56
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9260 50
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6369 48
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7808 48
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ELMA DAY ELMA DAY

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MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

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