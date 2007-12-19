Индексная книга (каталог) CNews*
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Холикбердиев Тахир
СОБЫТИЯ
|19.12.2007
|Интернет-магазин «Мегафона» расширяет свою географию 1
|05.10.2007
|«МегаФон» расширил роуминг на территории Чеченской Республики 1
|20.08.2007
|«МегаФон» совершил звонок с самой высокой вершины Европы 1
|13.08.2007
|«МегаФон» позвонит с Эльбруса 1
|09.08.2007
|«МегаФон» запустил услугу «Сервис Гид» в Чеченской Республике 1
|21.05.2007
|"МегаФон" опроверг слухи об аварии на АЭС 1
|11.04.2007
|ФАС наказал «Билайн» и «МегаФон» за МТС 1
|29.03.2007
|"МегаФон-Северный Кавказ" помог МЧС в спасательных работах 1
|07.03.2007
|"Мегафон" запускает в Чечне EDGE 1
|27.02.2007
|"Мегафон" поможет МЧС в оповещении граждан на Северном Кавказе 1
|07.08.2006
|Атака на "Мегафон" закончилась смертью 1
|18.04.2006
|"Мегафон" ослушался Рамзана Кадырова 1
|13.04.2006
|Народ против "Мегафона". Виновата ФСБ? 1
|17.03.2006
|Диверсанты атаковали "Мегафон" 1
Публикаций - 15, упоминаний - 15
Холикбердиев Тахир и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 42 1
|МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 1
|Грознефть 2 1
|Резонанс НПП 407 1
|Кадыров Рамзан 26 2
|Климов Андрей 88 1
|Мишаев Ахмат 1 1
|Крайник Андрей 6 1
|Рейман Леонид 1065 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.