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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Холикбердиев Тахир

СОБЫТИЯ


19.12.2007 Интернет-магазин «Мегафона» расширяет свою географию 1
05.10.2007 «МегаФон» расширил роуминг на территории Чеченской Республики 1
20.08.2007 «МегаФон» совершил звонок с самой высокой вершины Европы 1
13.08.2007 «МегаФон» позвонит с Эльбруса 1
09.08.2007 «МегаФон» запустил услугу «Сервис Гид» в Чеченской Республике 1
21.05.2007 "МегаФон" опроверг слухи об аварии на АЭС 1
11.04.2007 ФАС наказал «Билайн» и «МегаФон» за МТС 1
29.03.2007 "МегаФон-Северный Кавказ" помог МЧС в спасательных работах 1
07.03.2007 "Мегафон" запускает в Чечне EDGE 1
27.02.2007 "Мегафон" поможет МЧС в оповещении граждан на Северном Кавказе 1
07.08.2006 Атака на "Мегафон" закончилась смертью 1
18.04.2006 "Мегафон" ослушался Рамзана Кадырова 1
13.04.2006 Народ против "Мегафона". Виновата ФСБ? 1
17.03.2006 Диверсанты атаковали "Мегафон" 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Холикбердиев Тахир и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 15
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 11
МегаФон - Мобиком 230 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Ростелеком 10948 1
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 42 1
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 1
Грознефть 2 1
Резонанс НПП 407 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 3
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 68 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Кадыров Рамзан 26 2
Климов Андрей 88 1
Мишаев Ахмат 1 1
Крайник Андрей 6 1
Рейман Леонид 1065 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 451 12
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 506 9
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 643 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 4
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 263 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 4
Европа 24964 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 2
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 374 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 2
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 386 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 484 1
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 125 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 153 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 119 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 123 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика - Назрань 54 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Дербент 69 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кавминводы - КМВ - Кавмингруппа - Кавказские Минеральные Воды 85 1
Россия - СКФО - Чечня - Урус-Мартан 23 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
ОПК - Мины - минирование 97 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 477 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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