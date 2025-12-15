Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный

«МегаФон» усилил LTE вокруг города Грозного Инженеры «МегаФона» модернизировали базовые станции, что помогло увеличить зону покрытия мобильного интернета и усовершенствовать сигнал голосовых соединений в Грозненском районе Чеченской Республики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Оператор развил телеком-инфраструктуру в пригороде региональной столицы, а также в селах Бартхой, Берка

Мобильный интернет в районе аэропорта Грозного стал быстрее многочисленные гости столицы Чеченской Республики теперь быстрее загружают приложения, видео и фото в своих смартфонах. «МегаФон» модернизировал телеком-оборудование рядом с Международным аэропортом Грозного им. А.А. Кадырова. В результате работ скорость передачи данных теперь достигает 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В начале июня 2025 г. технические специалис

«МегаФон» ускорил мобильный интернет для студентов Грозного вители «МегаФона». Инженеры оператора провели работы в местах с высокой нагрузкой на сеть. В центре Грозного, где сосредоточено сразу несколько вузов, скорость загрузки теперь достигает 100 Мби

Мобильный интернет «МегаФона» в Грозном стал еще быстрее него просмотра. «Результаты, основанные на анализе обезличенных данных, показывают, что спрос на скоростной мобильный интернет растет ежемесячно. Причем не только в крупных городах региона, таких как Грозный, Аргун, Гудермес, но и в горной местности, в том числе, в селах Шатойского и Веденского района, а также на горнолыжном курорте Ведучи, где сейчас увеличили скорость загрузки для местных

«МегаФон» ускорился в жилых кварталах Грозного на 38% больше год к году. «Цифровые улучшения затронули 70 тыс. человек — жителей спальных районов Грозного. В этих местах мы наблюдаем стабильное потребление мобильного интернета и голосовой

«МегаФон» расширил сеть LTE в центре Грозного ьше, чем в 2023 г. В результате проведенных работ скорость загрузки в культурно-историческом центре Грозного выросла на 15%. Этого достаточно, чтобы скачать до 20 фильмов в час в формате Full H

«Аэромакс» оцифрует участок нефтепровода «Грозный-Баку» «Аэромакс» успешно провел комплексное обследование участка нефтепровода «Грозный-Баку». Специалисты компании организовали аэрофотосъемку и воздушное лазерное сканирование объектов транспортировки углеводородов, а также прилегающей местности. Результатом обработки да

«МегаФон» разогнал мобильный интернет в пригороде Грозного о 10 фильмов в час в формате Full HD. Такие изменения особенно актуальны для жителей республики, поскольку с начала года интерес к видеоплатформам, а значит и трафик на них вырос на 25%. «В пригороде Грозного находятся не только дачи, но и места притяжения туристов, одно из таких - Чернореченский заповедник. В районе этого природного объекта наши специалисты также провели необходимые работы

Жители многоэтажек в Грозном получили новые скорости мобильного интернета МегаФона» загружать на свои гаджеты до 15 фильмов в час в формате Full HD. Это особенно актуально в Грозном, так как трафик на видеосервисах и киноплатформах здесь увеличился на 25% с начала го

Скорость мобильного интернета в Грозном ставит рекорды на Северном Кавказе и сетями стали самыми популярными ресурсами в Чечне с начала 2024 г. В I квартале 2024 г. цифровые видеоплощадки абоненты «МегаФона» посещали на 26% чаще, чем за аналогичный период 2023 г. «Население Грозного растет, и турпоток увеличивается. Чтобы пребывание в столице нашего региона было комфортным, мы применяем новейшие технологии и инструменты. За последние три месяца инженеры модернизир

МТС на четверть ускорила интернет в Грозном ьного интернета в республиканской столице на 25%. Улучшение качества передачи данных жители и гости Грозного могут заметить уже на подъездах к городу – на трассе Кавказ и на Петропавловском шос

«Мегафон» расширил LTE в Грозном – одном из самых комфортных городов для жизни в стране их в столице Чечни, на 15% выросла и активность пользователей мобильного интернета. За 11 месяцев в Грозном скачали более 660 ТБ данных. Этого хватит, чтобы 113 лет беспрерывно показывать любим

МТС оцифровала единственный в мире музей Ивана Грозного ПАО «МТС», цифровая экосистема, на 30% увеличила скорость мобильного интернета в городе Александров Владимирской области, где находится единственный в мире Музей Ивана Грозного. Новое качество сети теперь доступно в районе музея, бывшей купеческой усадьбы и в остальной исторической части города. Об этом CNews сообщили представители МТС. Музей-заповедник «Алек

Близкий к Кадырову бизнесмен по дешевке купил телеком-оператора у государства жит своему гендиректору Мовсади Альвиеву. Компания занимается застройкой центра чеченской столицы – Грозного. Структуры чеченского бизнесмена Мовсади Альвиева, близкого к Рамзану Кадырову, выиг

МТС развернула цифровую инфраструктуру на территории ТРЦ «Грозный молл» о реализации. Для удобства арендаторов также организован проводной интернет до каждого помещения (магазина). На следующем этапе до конца года МТС планирует развернуть LTE-покрытие на всей территории «Грозный молл», включая культурно-досуговые и художественные объекты, подсобные помещения, зоны паркинга и т.д. На центральной площади, в пешеходных галереях и атриумах скорость передачи данных

«Мегафон» улучшил сеть 4G в Грозном иков, им. С.Ш. Лорсанова и им. М.Г. Гайрбекова. Также 4G-покрытием «Мегафона» теперь охвачены улицы Грозного с преимущественно частными домовладениями: Ворошилова, им. Х. Орцуева, Гражданская,

«Мегафон» повысил надёжность связи для футбольного матча в Грозном мобильных сетей в районе стадиона «Ахмат-Арена», а также повысил качество 2G/3G/4G-покрытия на трибунах крупнейшего спортивного сооружения Чеченской республики. Об этом CNews сообщили в «Мегафоне». В Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 г. пройдёт контрольный матч между сборными России и Румынии. Увидят знаковое спортивное событие более 30

МТС открыл новые салоны связи в Грозненском и Надтеречном районах Чечни МТС сообщил о расширении собственной розничной сети на территории Чеченской республики. Как рассказали CNews в компании, с начала 2016 г. два новых салона МТС открылись в Грозном, также салон связи впервые появился в с. Знаменское Надтеречного района. Новые офисы МТС работают в столице по улицам Ханкальская, 151 на территории ГМ «Лента» и С.Ш.Лорсанова, 1а в ТЦ

«Мегафон» открыл девятый фирменный салон в Грозном наших приоритетных задач как игрока регионального рынка мобильной связи, ведь каждый второй житель Грозного является пользователем услуг “Мегафона”, — подчеркнул Саид-Эми Сугаипов, директор от

МТС обеспечила услугами связи авиакомпанию «Грозный Авиа» Компания МТС сообщила о том, что одна из крупнейших авиакомпаний на Юге «Грозный Авиа» выбрала МТС в качестве поставщика услуг связи. МТС помогла авиаперевозчику организовать систему эффективной коммуникации с клиентами, у которых появилась возможность звонить на бе

Грозненский государственный нефтяной технический университет оптимизировал работу с внедрением АСУ «БИТ.Вуз» контроль движения контингента студентов; учёт успеваемости, посещаемости; автоматизированное формирование приказов, ведомостей, справок, форм диплома и приложения к диплому, отчётности по студентам. Грозненский государственный нефтяной технический университет им. академика М.Д. Миллионщикова стал первым образовательным учреждением в Чеченской республике, в котором внедрено максимальное кол

«Первый БИТ» автоматизировал работу приёмной комиссии Грозненского государственного нефтяного технического университета ы под наши нужды», - сказал Аслан Абдуразаков, руководитель информационно-аналитического управления Грозненского государственного нефтяного технического университета. ¬ «Приём студентов – важна

«БАРС Груп» и «БАРС-Кавказ» актуализировали данные о земельных участках в Грозном рая ранее поспособствовала повышению сбора земельного налога в Татарстане. Для реализации проекта в Грозном была создана специальная комиссия во главе со специалистами из компаний «БАРС Груп» и

Беслан Магомадов возглавил Грозненский филиал «ВымпелКома» ал коммерческим директором Грозненского филиала «ВымпелКома» и в течение 6 лет занимал этот пост. В Грозном Беслан Магомадов будет управлять крупным подразделением компании, которое предоставля

СЭД «Евфрат» внедряют в мэрии города Грозный урация «Быстрый старт». В качестве СУБД будет использоваться Microsoft SQL Server. Сотрудники мэрии Грозного ежедневно обрабатывают большое количество документов, в том числе обращения граждан,

«Билайн» запустил сеть 3G в Грозном озном на сегодняшний день составляет 1,5 Мбит/с. В настоящее время сетью 3G охвачено 40% территории Грозного. В планах компании до конца июля 2010 г. покрыть сетью третьего поколения 80% террит

АСУ «Эдельвейс» внедрили в новых отелях в Калининграде, Челябинске и Грозном й в самом центре города. В ходе внедрения были установлены АСУ «Эдельвейс» и тарификатор телефонных переговоров «Барсум Про». Кроме того, в декабре была завершена первая инсталляция АСУ «Эдельвейс» в Грозном при помощи компании «Юг Сервис». Летом в этом городе открылся первый в Чеченской республике крупный развлекательно-оздоровительный комплекс, в который вошли пятизвездочный отель «Арена

USN Computers поставила компьютерную технику в Грозный по проекту ЮНЕСКО rs осуществила поставку компьютерной техники в реабилитационный центр для детей и подростков города Грозного по проекту ЮНЕСКО. Во II квартале 2008 г. Бюро ЮНЕСКО в Москве провело специальный т

В Грозном построят сеть NGN листы компании «Гипросвязь» рассматривают вариант дальнейшего развития телекоммуникационной сети г. Грозного за счет построения сети NGN. Это позволит обеспечить организацию как традиционных, т

«Синтерра» строит региональную сеть WiMAX в Грозном лжны получить 58 школ, из них всего 9 могут быть подключены по наземной инфраструктуре. «В условиях Грозного развертывание сети WiMAX является оптимальным решением для быстрого подключения гроз

Взорвана базовая станция "МегаФона" в центре Грозного За последние два месяца – это уже седьмая базовая станция МегаФона, которая была уничтожена неизвестными лицами. Рано утром 3 октября, в центре г. Грозного было взорвано и полностью уничтожено передающее оборудование сети «МегаФон – Северный Кавказ». Взрыв прогремел примерно в 4.15 на Старопромысловском шоссе. Базовая станция располагалас

"Ростелеком" ввел в коммерческую эксплуатацию ВОЛС Назрань - Грозный "Ростелеком" ввел в коммерческую эксплуатацию высокоскоростную цифровую волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) Назрань - Грозный, сообщает РБК. Линия построена с применением цифрового оборудования спектрального уплотнения DWDM и оборудования SDH со скоростью передачи 10 Гбит/с с возможным увеличением пропускной с

Атака на "Мегафон" закончилась смертью по мощности 300 г тротила, взорвались около контейнеров базовой станции в Старопромысловском районе Грозного на территории цеха электросвязи нефтегазодобывающего управления "Старогрознефть" "Гр