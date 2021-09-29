Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 67272
ИКТ 6103
Организации 4037
Ведомства 1584
Ассоциации 461
Технологии 2377
Системы 14304
Персоны 24185
География 1247
Статьи 786
Пресса 692
ИАА 477
НИИ, ВУЗы и библиотеки 899
Мероприятия 706

Россия
СКФО
Чечня
Грозненский район
Грозный

Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный


29.09.2021 Близкий к Кадырову бизнесмен по дешевке купил телеком-оператора у государства
13.01.2017 «Мегафон» улучшил сеть 4G в Грозном
14.11.2016 «Мегафон» повысил надёжность связи для футбольного матча в Грозном
14.10.2016 МТС открыл новые салоны связи в Грозненском и Надтеречном районах Чечни
07.10.2016 «Мегафон» открыл девятый фирменный салон в Грозном
18.08.2016 МТС обеспечила услугами связи авиакомпанию «Грозный Авиа»
09.02.2015 «БАРС Груп» и «БАРС-Кавказ» актуализировали данные о земельных участках в Грозном
12.12.2014 Беслан Магомадов возглавил Грозненский филиал «ВымпелКома»
30.06.2011 СЭД «Евфрат» внедряют в мэрии города Грозный
20.07.2010 «Билайн» запустил сеть 3G в Грозном
10.12.2009 АСУ «Эдельвейс» внедрили в новых отелях в Калининграде, Челябинске и Грозном
28.07.2008 USN Computers поставила компьютерную технику в Грозный по проекту ЮНЕСКО
18.01.2008 В Грозном построят сеть NGN
13.06.2007 «Синтерра» строит региональную сеть WiMAX в Грозном
03.10.2006 Взорвана базовая станция "МегаФона" в центре Грозного
18.08.2006 "Ростелеком" ввел в коммерческую эксплуатацию ВОЛС Назрань - Грозный
07.08.2006 Атака на "Мегафон" закончилась смертью
07.08.2006 Боевики в Чечне опять взрывают станции "Мегафона"

Публикаций - 139, упоминаний - 187

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6337 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7581 23
Синтерра - Synterra 776 13
Мегафон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 230 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8583 9
Акелла 838 7
Электросвязь 195 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7885 7
МегаФон - Мобиком 221 6
Yandex - Яндекс 4716 3
NVision Group - Энвижн Груп 656 3
Lenovo Motorola 3364 3
М2М телематика 210 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1261 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1399 2
Nokia Corporation 5288 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 326 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2262 2
Барс груп 455 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2482 2
Microsoft Corporation 21555 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 256 2
ВымпелКом - Билайн Южный регион 18 2
ВымпелКом - Билайн Северо-Кавказский регион 7 2
Vertu 113 1
Dialog - Диалог 120 1
Nintendo 653 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 637 1
USN Computers 30 1
ИскраУралТел - Iskratel 80 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - SonyEricsson 160 1
Цифра ГК 242 1
HTC Corporation 1387 1
РКСС - Российская корпорация средств связи 37 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 42 1
Edelweiss - Эдельвейс 42 1
МегаФон Центральный филиал 74 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 407 1
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 194 1
Siemens AG - Siemens Group 2219 1
Qiwi 850 3
Грознефть 2 2
РФПИ GenerationS - корпоративный акселератор 13 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 191 2
Amedia TV - Амедиа 36 2
ЭФКО ГК 10 2
Роснефть НК 420 2
Алроса АК 99 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 895 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 59 2
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 29 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1597 2
РВК - Российская венчурная компания 516 2
Связной ГК 1108 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 101 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 42 1
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 15 1
Открытие ФК 1213 1
Роскосмос Главкосмос - Glavkosmos 2 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 231 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 239 1
Евросеть 1368 1
Газпром добыча Астрахань 6 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Евросеть Техмаркет 76 1
ЕвроСибЭнерго - Красноярская ГЭС 13 1
Юг-ГЛОНАСС НПП 1 1
Volga River One Capital Partners - фонд прямых инвестиций 7 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 1
Грозный-Сити 1 1
Грозный Авиа - авиакомпания СОП ПАО 1 1
РССМП ГБУ - ГБУ ССМП Грозного - Республиканская станция скорой медицинской помощи Грозного 1 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 888 1
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 101 1
Belkacar - оператор каршеринга 29 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 789 1
Яндекс.Такси 281 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 236 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 64 1
ВТБ - ВТБ24 643 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2156 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2382 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7486 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4696 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1864 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 965 3
Правительство РФ 4852 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 2
Администрация Президента РФ 671 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2158 2
Федеральное казначейство России 1087 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1805 2
ВЭБ.РФ Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 54 2
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 25 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 209 1
Правительство Москвы 1323 1
Мэрия и Администрация ЯрославляГрозного 1 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 212 1
Рособоронэкспорт 70 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 88 1
Росгвардия ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 18 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 946 1
Президент Российской Федерации 2451 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1494 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1258 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1830 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2077 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2525 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1009 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1257 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 726 1
ХАМАС - Палестинское исламистское движение 23 3
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 174 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1811 2
РФС - Российский футбольный союз 17 2
Аль-Каида - террористическая организация 53 2
WiMAX Forum 52 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6718 18
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4191 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 22520 12
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1022 9
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1116 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10173 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3098 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 531 5
Big Data - Большие данные 1846 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 4388 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3571 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4074 3
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8966 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2099 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2930 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2294 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 650 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1497 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 1791 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 264 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12439 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1378 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 697 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1341 2
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 70 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 1812 1
МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 4 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6349 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3281 1
USB-модем 197 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1098 1
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 106 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 1973 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 1
РНИС - Региональная навигационно-информационная система 15 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 470 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 150 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 1196 1
Мобильное приложение - Mobile app 2475 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2135 5
Apple iPhone 6 581 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 310 3
Apple iPhone 5 733 2
МегаФон 3G-сеть 22 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 552 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5945 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 141 2
ВымпелКом - Билайн 4G/LTE-сеть 20 2
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 8 1
ВымпелКом - Билайн Мобильный VPN 6 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 526 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 252 1
Cisco Codian 24 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 135 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2182 1
Nokia 3310 59 1
Apple iPhone 4 731 1
Космодром Байконур 1004 1
Обращения граждан 98 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 178 1
Qiwi Открытый город 16 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 49 1
Apple iPhone 7 256 1
МТС Автосекретарь 41 1
Apple iSight 69 1
Shturmann Navigation 44 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 122 1
Nokia Alcatel-Lucent C-WBS 4 1
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch 56 1
Gilat SkyEdge VSAT 16 1
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 10 1
Polycom PVX - программные видеотерминалы 8 1
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 25 1
МегаФон Wi-Fi FREE 8 1
Renault Kaptur 7 1
Microsoft Windows 10 10705 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 139 1
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 113 1
Кадыров Рамзан 16 8
Слизень Виталий 241 5
Холикбердиев Тахир 14 4
Морозов Сергей 54 2
Горшенин Максим 17 2
Ярахмедов Руслан 12 2
Павлов Виктор 9 2
Рейман Леонид 1002 2
Игошкина Ольга 12 2
Крамарь Виталий 14 2
Путин Владимир 2456 2
Биккулова Гульнара 23 2
Марченко Дмитрий 28 1
Ледовская Татьяна 10 1
Грибков Денис 2 1
Кульченков Кирилл 1 1
Еремеев Дмитрий 2 1
Пальчун Кирилл 47 1
Космынин Иван 2 1
Абабков Богдан 1 1
Гиниятуллин Искандер 1 1
Тамбовцев Виктор 2 1
Сальников Александр 1 1
Мельников Александр 68 1
Каштанкин Илья 3 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Опенышева Светлана 63 1
Суворов Александр 12 1
Мальков Павел 2 1
Малахов Андрей 5 1
Ульянов Александр 1 1
Вильянов Сергей 3 1
Гончаров Иван 1 1
Сергеев Артем 4 1
Ярушкина Надежда 1 1
Пугачев Емельян 1 1
Гайдар Аркадий 1 1
Шишкин Вадим 1 1
Керенский Федор 1 1
Рязанов Антон 11 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 363 68
Россия - Российская федерация - РФ 94774 64
Россия - Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала 150 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 29816 25
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1398 18
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 97 18
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 169 17
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 826 15
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1573 14
Северный Кавказ 243 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1135 13
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 51 13
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 773 12
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 321 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11817 12
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 352 12
Россия - СКФО - Дагестан Республика 345 9
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 234 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1958 9
Россия - СФО - Новосибирск 3054 8
Россия - СКФО - Ставропольский край 611 8
Россия - ПФО - Казань 1908 8
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 58 8
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1281 7
Россия - Сибирь 1427 7
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1178 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2913 7
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 646 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1999 7
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 321 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2007 7
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 315 6
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 82 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1944 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 976 6
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 854 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2141 6
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 869 6
Греция - Греческая Республика 641 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1895 5
Русский язык 3433 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1294 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 330 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5457 2
Бизнес-акселератор 98 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 79 2
Образование в России 1092 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 556 2
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 36 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 106 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1512 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5096 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 40 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2776 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 779 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 3329 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 856 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 21 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 184 1
Информационное общество - Государственная программа 961 1
POI - points of interest 66 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 513 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 68 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10378 8
Washington Profile 140 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 342 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 2
Пятый канал - Телеканал 45 2
РИА Новости 750 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 279 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 241 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 117 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 67 1
Рен ТВ - телеканал 56 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 361 1
Росбалт ИА 56 1
ЧГТРК Грозный - Чеченская государственная телерадиокомпания Грозный - Грозненская телерадиокомпания ГУП 2 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2730 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 343 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 165 1
ГГНТУ - Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова 7 1
МарГУ - Марийский государственный университет 1 1
МУИВ - Московский университет имени С. Ю. Витте 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 462 2
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 23 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 756 1
CNews AWARDS - награда 337 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171087, в очереди разбора - 1008221.
Создано именных указателей - 67272.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие процессоры для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор видеобаров линейки Poly Studio X: профессиональное решение для ВКС

Технологии для детей: супергаджеты для самых маленьких

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между астероидами, кометами и метеорами

Литий-серные батареи — и электромобиль проезжает в пять раз больше

Лунный коллайдер частиц может перевернуть основы физики
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022