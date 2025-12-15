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Россия СКФО Чечня Грозненский район Грозный

Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный

СОБЫТИЯ


15.12.2025 «МегаФон» усилил LTE вокруг города Грозного

Инженеры «МегаФона» модернизировали базовые станции, что помогло увеличить зону покрытия мобильного интернета и усовершенствовать сигнал голосовых соединений в Грозненском районе Чеченской Республики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Оператор развил телеком-инфраструктуру в пригороде региональной столицы, а также в селах Бартхой, Берка
10.06.2025 Мобильный интернет в районе аэропорта Грозного стал быстрее

многочисленные гости столицы Чеченской Республики теперь быстрее загружают приложения, видео и фото в своих смартфонах. «МегаФон» модернизировал телеком-оборудование рядом с Международным аэропортом Грозного им. А.А. Кадырова. В результате работ скорость передачи данных теперь достигает 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В начале июня 2025 г. технические специалис
21.05.2025 «МегаФон» ускорил мобильный интернет для студентов Грозного

вители «МегаФона». Инженеры оператора провели работы в местах с высокой нагрузкой на сеть. В центре Грозного, где сосредоточено сразу несколько вузов, скорость загрузки теперь достигает 100 Мби
14.01.2025 Мобильный интернет «МегаФона» в Грозном стал еще быстрее

него просмотра. «Результаты, основанные на анализе обезличенных данных, показывают, что спрос на скоростной мобильный интернет растет ежемесячно. Причем не только в крупных городах региона, таких как Грозный, Аргун, Гудермес, но и в горной местности, в том числе, в селах Шатойского и Веденского района, а также на горнолыжном курорте Ведучи, где сейчас увеличили скорость загрузки для местных
17.09.2024 «МегаФон» ускорился в жилых кварталах Грозного

на 38% больше год к году. «Цифровые улучшения затронули 70 тыс. человек — жителей спальных районов Грозного. В этих местах мы наблюдаем стабильное потребление мобильного интернета и голосовой

09.09.2024 «МегаФон» расширил сеть LTE в центре Грозного

ьше, чем в 2023 г. В результате проведенных работ скорость загрузки в культурно-историческом центре Грозного выросла на 15%. Этого достаточно, чтобы скачать до 20 фильмов в час в формате Full H
13.06.2024 «Аэромакс» оцифрует участок нефтепровода «Грозный-Баку»

«Аэромакс» успешно провел комплексное обследование участка нефтепровода «Грозный-Баку». Специалисты компании организовали аэрофотосъемку и воздушное лазерное сканирование объектов транспортировки углеводородов, а также прилегающей местности. Результатом обработки да
21.05.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в пригороде Грозного

о 10 фильмов в час в формате Full HD. Такие изменения особенно актуальны для жителей республики, поскольку с начала года интерес к видеоплатформам, а значит и трафик на них вырос на 25%. «В пригороде Грозного находятся не только дачи, но и места притяжения туристов, одно из таких - Чернореченский заповедник. В районе этого природного объекта наши специалисты также провели необходимые работы
13.05.2024 Жители многоэтажек в Грозном получили новые скорости мобильного интернета

МегаФона» загружать на свои гаджеты до 15 фильмов в час в формате Full HD. Это особенно актуально в Грозном, так как трафик на видеосервисах и киноплатформах здесь увеличился на 25% с начала го
09.04.2024 Скорость мобильного интернета в Грозном ставит рекорды на Северном Кавказе

и сетями стали самыми популярными ресурсами в Чечне с начала 2024 г. В I квартале 2024 г. цифровые видеоплощадки абоненты «МегаФона» посещали на 26% чаще, чем за аналогичный период 2023 г. «Население Грозного растет, и турпоток увеличивается. Чтобы пребывание в столице нашего региона было комфортным, мы применяем новейшие технологии и инструменты. За последние три месяца инженеры модернизир
06.03.2024 МТС на четверть ускорила интернет в Грозном

ьного интернета в республиканской столице на 25%. Улучшение качества передачи данных жители и гости Грозного могут заметить уже на подъездах к городу – на трассе Кавказ и на Петропавловском шос
04.12.2023 «Мегафон» расширил LTE в Грозном – одном из самых комфортных городов для жизни в стране

их в столице Чечни, на 15% выросла и активность пользователей мобильного интернета. За 11 месяцев в Грозном скачали более 660 ТБ данных. Этого хватит, чтобы 113 лет беспрерывно показывать любим
15.06.2023 МТС оцифровала единственный в мире музей Ивана Грозного

ПАО «МТС», цифровая экосистема, на 30% увеличила скорость мобильного интернета в городе Александров Владимирской области, где находится единственный в мире Музей Ивана Грозного. Новое качество сети теперь доступно в районе музея, бывшей купеческой усадьбы и в остальной исторической части города. Об этом CNews сообщили представители МТС. Музей-заповедник «Алек
29.09.2021 Близкий к Кадырову бизнесмен по дешевке купил телеком-оператора у государства

жит своему гендиректору Мовсади Альвиеву. Компания занимается застройкой центра чеченской столицы – Грозного. Структуры чеченского бизнесмена Мовсади Альвиева, близкого к Рамзану Кадырову, выиг
06.09.2021 МТС развернула цифровую инфраструктуру на территории ТРЦ «Грозный молл»

о реализации. Для удобства арендаторов также организован проводной интернет до каждого помещения (магазина). На следующем этапе до конца года МТС планирует развернуть LTE-покрытие на всей территории «Грозный молл», включая культурно-досуговые и художественные объекты, подсобные помещения, зоны паркинга и т.д. На центральной площади, в пешеходных галереях и атриумах скорость передачи данных

13.01.2017 «Мегафон» улучшил сеть 4G в Грозном

иков, им. С.Ш. Лорсанова и им. М.Г. Гайрбекова. Также 4G-покрытием «Мегафона» теперь охвачены улицы Грозного с преимущественно частными домовладениями: Ворошилова, им. Х. Орцуева, Гражданская,

14.11.2016 «Мегафон» повысил надёжность связи для футбольного матча в Грозном

мобильных сетей в районе стадиона «Ахмат-Арена», а также повысил качество 2G/3G/4G-покрытия на трибунах крупнейшего спортивного сооружения Чеченской республики. Об этом CNews сообщили в «Мегафоне». В Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 г. пройдёт контрольный матч между сборными России и Румынии. Увидят знаковое спортивное событие более 30

14.10.2016 МТС открыл новые салоны связи в Грозненском и Надтеречном районах Чечни

МТС сообщил о расширении собственной розничной сети на территории Чеченской республики. Как рассказали CNews в компании, с начала 2016 г. два новых салона МТС открылись в Грозном, также салон связи впервые появился в с. Знаменское Надтеречного района. Новые офисы МТС работают в столице по улицам Ханкальская, 151 на территории ГМ «Лента» и С.Ш.Лорсанова, 1а в ТЦ

07.10.2016 «Мегафон» открыл девятый фирменный салон в Грозном

 наших приоритетных задач как игрока регионального рынка мобильной связи, ведь каждый второй житель Грозного является пользователем услуг “Мегафона”, — подчеркнул Саид-Эми Сугаипов, директор от
18.08.2016 МТС обеспечила услугами связи авиакомпанию «Грозный Авиа»

Компания МТС сообщила о том, что одна из крупнейших авиакомпаний на Юге «Грозный Авиа» выбрала МТС в качестве поставщика услуг связи. МТС помогла авиаперевозчику организовать систему эффективной коммуникации с клиентами, у которых появилась возможность звонить на бе
09.10.2015 Грозненский государственный нефтяной технический университет оптимизировал работу с внедрением АСУ «БИТ.Вуз»

контроль движения контингента студентов; учёт успеваемости, посещаемости; автоматизированное формирование приказов, ведомостей, справок, форм диплома и приложения к диплому, отчётности по студентам. Грозненский государственный нефтяной технический университет им. академика М.Д. Миллионщикова стал первым образовательным учреждением в Чеченской республике, в котором внедрено максимальное кол
28.07.2015 «Первый БИТ» автоматизировал работу приёмной комиссии Грозненского государственного нефтяного технического университета

ы под наши нужды», - сказал Аслан Абдуразаков, руководитель информационно-аналитического управления Грозненского государственного нефтяного технического университета. ¬ «Приём студентов – важна
09.02.2015 «БАРС Груп» и «БАРС-Кавказ» актуализировали данные о земельных участках в Грозном

рая ранее поспособствовала повышению сбора земельного налога в Татарстане. Для реализации проекта в Грозном была создана специальная комиссия во главе со специалистами из компаний «БАРС Груп» и
12.12.2014 Беслан Магомадов возглавил Грозненский филиал «ВымпелКома»

ал коммерческим директором Грозненского филиала «ВымпелКома» и в течение 6 лет занимал этот пост. В Грозном Беслан Магомадов будет управлять крупным подразделением компании, которое предоставля
30.06.2011 СЭД «Евфрат» внедряют в мэрии города Грозный

урация «Быстрый старт». В качестве СУБД будет использоваться Microsoft SQL Server. Сотрудники мэрии Грозного ежедневно обрабатывают большое количество документов, в том числе обращения граждан,
20.07.2010 «Билайн» запустил сеть 3G в Грозном

озном на сегодняшний день составляет 1,5 Мбит/с. В настоящее время сетью 3G охвачено 40% территории Грозного. В планах компании до конца июля 2010 г. покрыть сетью третьего поколения 80% террит
10.12.2009 АСУ «Эдельвейс» внедрили в новых отелях в Калининграде, Челябинске и Грозном

й в самом центре города. В ходе внедрения были установлены АСУ «Эдельвейс» и тарификатор телефонных переговоров «Барсум Про». Кроме того, в декабре была завершена первая инсталляция АСУ «Эдельвейс» в Грозном при помощи компании «Юг Сервис». Летом в этом городе открылся первый в Чеченской республике крупный развлекательно-оздоровительный комплекс, в который вошли пятизвездочный отель «Арена

28.07.2008 USN Computers поставила компьютерную технику в Грозный по проекту ЮНЕСКО

rs осуществила поставку компьютерной техники в реабилитационный центр для детей и подростков города Грозного по проекту ЮНЕСКО. Во II квартале 2008 г. Бюро ЮНЕСКО в Москве провело специальный т
18.01.2008 В Грозном построят сеть NGN

листы компании «Гипросвязь» рассматривают вариант дальнейшего развития телекоммуникационной сети г. Грозного за счет построения сети NGN. Это позволит обеспечить организацию как традиционных, т
13.06.2007 «Синтерра» строит региональную сеть WiMAX в Грозном

лжны получить 58 школ, из них всего 9 могут быть подключены по наземной инфраструктуре. «В условиях Грозного развертывание сети WiMAX является оптимальным решением для быстрого подключения гроз
03.10.2006 Взорвана базовая станция "МегаФона" в центре Грозного

За последние два месяца – это уже седьмая базовая станция МегаФона, которая была уничтожена неизвестными лицами. Рано утром 3 октября, в центре г. Грозного было взорвано и полностью уничтожено передающее оборудование сети «МегаФон – Северный Кавказ». Взрыв прогремел примерно в 4.15 на Старопромысловском шоссе. Базовая станция располагалас
18.08.2006 "Ростелеком" ввел в коммерческую эксплуатацию ВОЛС Назрань - Грозный

"Ростелеком" ввел в коммерческую эксплуатацию высокоскоростную цифровую волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) Назрань - Грозный, сообщает РБК. Линия построена с применением цифрового оборудования спектрального уплотнения DWDM и оборудования SDH со скоростью передачи 10 Гбит/с с возможным увеличением пропускной с
07.08.2006 Атака на "Мегафон" закончилась смертью

по мощности 300 г тротила, взорвались около контейнеров базовой станции в Старопромысловском районе Грозного на территории цеха электросвязи нефтегазодобывающего управления "Старогрознефть" "Гр
07.08.2006 Боевики в Чечне опять взрывают станции "Мегафона"

по мощности 300 г тротила, взорвались около контейнеров базовой станции в Старопромысловском районе Грозного на территории цеха электросвязи нефтегазодобывающего управления "Старогрознефть" "Гр

Публикаций - 263, упоминаний - 307

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 60
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 120 13
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 13
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 11
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 10
Ростелеком 10948 8
МегаФон - Мобиком 230 7
Электросвязь 268 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 6
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 5
Microsoft Corporation 25775 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 4
Telegram Group 2940 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
PTV Group 44 4
М2М телематика - НИС М2М 236 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Intel Corporation 12811 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Lenovo Motorola 3566 3
NVision Group - Энвижн Груп 699 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 3
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 52 3
Телепорт-Сервис 14 2
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 2
ВымпелКом - Билайн Южный регион 19 2
ВымпелКом - Билайн Северо-Кавказский регион 7 2
Schlothauer&Wauer 4 2
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 2
Умник 37 2
Samsung Electronics 11064 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Huawei 4676 2
Apple Inc 13154 2
Грозный-Сити 5 4
NanduQ - Qiwi 1013 4
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 3
Связной ГК 1401 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 3
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 23 2
ЭФКО ГК 31 2
Мортон 26 2
Грознефть 2 2
Ростех - ОАК - Сухой - НАЗ имени В.П. Чкалова - Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова - НАПО имени В.П. Чкалова 24 2
МТС Трэвел - MTS Travel 292 2
101Hotels.com 456 2
Ахмат Арена- Спорткомплекс имени Ахмат-Хаджи Кадырова 2 2
Vilnius Tech Park 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 120 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Boeing 1031 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 57 2
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Жемчужина - Санаторий 67 2
Газпром добыча Астрахань 15 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 1
Держава АКБ 44 1
Евросеть - Техмаркет 81 1
Юг-ГЛОНАСС НПП 1 1
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