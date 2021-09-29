Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СКФО
Чечня
Грозненский район
Грозный
Публикаций - 139, упоминаний - 187
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кадыров Рамзан 16 8
|Слизень Виталий 241 5
|Холикбердиев Тахир 14 4
|Морозов Сергей 54 2
|Горшенин Максим 17 2
|Ярахмедов Руслан 12 2
|Павлов Виктор 9 2
|Рейман Леонид 1002 2
|Игошкина Ольга 12 2
|Крамарь Виталий 14 2
|Путин Владимир 2456 2
|Биккулова Гульнара 23 2
|Марченко Дмитрий 28 1
|Ледовская Татьяна 10 1
|Грибков Денис 2 1
|Кульченков Кирилл 1 1
|Еремеев Дмитрий 2 1
|Пальчун Кирилл 47 1
|Космынин Иван 2 1
|Абабков Богдан 1 1
|Гиниятуллин Искандер 1 1
|Тамбовцев Виктор 2 1
|Сальников Александр 1 1
|Мельников Александр 68 1
|Каштанкин Илья 3 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Опенышева Светлана 63 1
|Суворов Александр 12 1
|Мальков Павел 2 1
|Малахов Андрей 5 1
|Ульянов Александр 1 1
|Вильянов Сергей 3 1
|Гончаров Иван 1 1
|Сергеев Артем 4 1
|Ярушкина Надежда 1 1
|Пугачев Емельян 1 1
|Гайдар Аркадий 1 1
|Шишкин Вадим 1 1
|Керенский Федор 1 1
|Рязанов Антон 11 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2730 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171087, в очереди разбора - 1008221.
Создано именных указателей - 67272.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171087, в очереди разбора - 1008221.
Создано именных указателей - 67272.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru