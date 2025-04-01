Разделы

Simetra RITM3 Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements Real time integration transport measurements modelling managemet


RITM³ — российская цифровая платформа, разработанная транспортными инженерами компании SIMETRA. Система предназначена для анализа, планирования и управления транспортной системой как региона, так и промышленного объекта. Платформа решает задачи мониторинга, моделирования и менеджмента. Архитектура решения позволяет подключать модули для расширения функционала платформы: в том числе модуль «Управления движения общественным транспортом», «Реестр транспортных разрешений и такси», «Управления дорожными работами», «Ситуационный центр», «Цифровой двойник» и другие. Каждый модуль работает как самостоятельно, так и интегрируется с другими модулями. Цифровая платформа RITM³ входит в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных по Приказу Минкомсвязи России.

 

01.04.2025 Сибирский автомобильно-дорожный университет начнет использовать отечественную платформу RITM³

Simetra поставила отечественную академическую версию платформы для транспортного планирования RITM³ в Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ). Платформа будет
21.03.2025 Simetra поставила в Иркутский политех академическую версию платформы RITM³

начнут использовать в обучении и научной работе российскую платформу для транспортного планирования RITM³. В рамках соглашения с разработчиком, группой компаний Simetra, вуз получит доступ к ак
20.02.2025 Simetra поставила отечественную платформу RITM³ в ГУУ

кие решения для реализации проектов на транспорте – Simetra оснастила ГУУ российской ИТС-платформой RITM³. Государственный университет управления имеет вековую историю и готовит специалистов по
15.01.2025 «Step Транспортные решения» и Simetra подписали соглашение о сотрудничестве

х команд будет направлена в том числе на развитие отечественных ИТ-решений, например, ИТС-платформы RITM³, их применение на проектах в России и за рубежом. «Step Транспортные решения» работает

27.12.2024 Simetra оснастила «ВТМ дорпроект» российской цифровой платформой RITM³

ГК Simetra поставила для московской компании «ВТМ дорпроект» цифровую платформу RITM³. Поставка включает в себя три модуля цифровой платформы – «ГИС» («Геоинформационная сис
27.11.2024 Simetra обновила платформу для транспортного планирования RITM³ в Челябинске

Разработчик платформы для транспортного планирования RITM³ — группа компаний Simetra — обновила свое решение в Челябинске, значительно расширив пу
27.11.2024 Студенты Уфимского университета будут изучать логистику с помощью цифровой платформы RITM³

оснастила вуз академической лицензией на использование собственной разработки – цифровой платформы RITM³. Студенты Центра цифровой логистики УУНиТ – уникальной научно-образовательной площадки,
03.10.2024 Платформа RITM³ получила сертификат совместимости с отечественной операционной системой «Ред ОС 8»

Российская ИТС-платформа RITM³, разработанная группой компаний (ГК) Simetra, центром компетенций в области моделирован
29.08.2024 Российскую платформу RITM³ в новом учебном году будут использовать студенты 14 вузов страны

025 cтуденты 14 вузов России будут использовать российскую платформу для транспортного планирования RITM³, разработанную центром компетенций в области транспортного планирования и моделирования
27.08.2024 Simetra оснастила ВШЭ академической версией цифровой платформы RITM³

редоставит вузу академическую лицензию на использование собственной разработки – цифровой платформы RITM³. Студенты ВШЭ с помощью цифровой платформой смогут выполнять практические задания по мо
27.06.2024 Simetra поставила в Липецкий технический университет академическую версию платформы для транспортного планирования RITM³

хнического университета (ЛТГУ) получат доступ к российской платформе для транспортного планирования RITM³, разработанной группой компаний Simetra. В ЛТГУ на базе Института машиностроения и тран
26.06.2024 Simetra оснастила Уральский федеральный университет российской цифровой платформой RITM³

ГК Simetra поставила собственную разработку, отечественную цифровую платформу RITM³, в Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ)
10.06.2024 Студенты СПб ГУАП получат доступ к академической версии российской платформы для транспортного моделирования RITM³

metra поставила продукт собственной разработки – цифровую платформу для транспортного моделирования RITM³ - Санкт-Петербургскому государственному университету аэрокосмического приборостроения (
24.05.2024 Уральские студенты начнут изучать технологии транспортного моделирования с помощью цифровой платформы RITM³ компании Simetra

ведущих транспортных вузов Урала, академические версии собственной разработки – цифровой платформы RITM³. Об этом CNews сообщили представители Simetra. Академические лицензии цифровой платформ
07.05.2024 Тюменский индустриальный университет начнет использовать платформу для транспортного моделирования RITM³ от Simetra

соглашения Simetra оснастила вуз академической версией собственной разработки – цифровой платформы RITM³, – что позволит студентам практиковаться в моделировании транспортных потоков с помощью
03.05.2024 Студенты СПбГАСУ будут учиться моделированию на цифровой платформе RITM³ компании Simetra

оставила вузу академические лицензии на использование в образовательном процессе цифровой платформы RITM³. Это собственная инновационная ИТ-разработка компании, которую студенты смогут применят
05.04.2024 Simetra оснастила МАДИ академической версией цифровой платформы RITM³

редоставит вузу академические лицензии на использование собственной разработки – цифровой платформы RITM³. Студенты кафедры «Организация и безопасность движения, интеллектуальные транспортные с
31.01.2024 Студенты ТГАСУ начнут использовать в проектировании платформу RITM³ компании Simetra

едоставит студентам вуза доступ к собственной разработке для транспортного планирования – платформе RITM³. Университет сможет использовать продукт в академическом процессе, а также консультиров
26.12.2023 SIMETRA оснастила «ЛабГрад» российской платформой для транспортного планирования RITM³

ГК SIMETRA поставила цифровую платформу RITM³ собственной разработки в Лабораторию градопланирования им. М. Л. Петровича, специализир
21.12.2023 Simetra завершила проект разработки интеграционной платформы ИТС Свердловской области на базе RITM³

темой (ЕПУТС) Свердловской области. Модули реализованы на базе ноу-хау компании, цифровой платформы RITM³. Об этом CNews сообщили представители Simetra. Ранее многие транспортные задачи решалис
20.12.2023 Simetra оснастила Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга отечественной цифровой платформой RITM³

ния, поставила для Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга российскую цифровую платформу RITM³. Поставка включает в себя три модуля цифровой платформы – «ГИС» («Геоинформационная сис
20.11.2023 В Сургутской агломерации развивают ИТС на базе цифровой платформы RITM³

нию и развитию интеллектуальной транспортной системы (ИТС) на базе отечественной цифровой платформы RITM³. Заказчиком работ выступает МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального
22.09.2023 Simetra оснастит вузы Казани новым модулем платформы RITM³

ортных инженеров ГК Simetra оснастит ряд вузов Казани недавно выпущенным модулем цифровой платформы RITM³. Работать с ним смогут студенты сразу трех вузов Казани: КНИТУ-КАИ (Казанский националь
19.09.2023 Цифровая платформа RITM³ получила сертификат совместимости с операционной системой Astra Linux

и ГК «Астра» успешно завершили тестирование совместимости отечественных решений: цифровой платформы RITM³ и операционной системы (ОС) Astra Linux. Стороны подписали двусторонний сертификат совм
31.08.2023 Новый модуль RITM³ позволит снизить количество ДТП на российских дорогах

Компания Simetra разработала новый модуль для цифровой платформы RITM³, он станет доступным для пользователей в сентябре 2023 г. Модуль БДД, предназначенный д
12.07.2023 Новая цифровая платформа RITM³ «B2B» для предприятий

Компания Simetra разработала новую цифровую платформу RITM³ «B2B» с функционалом для автоматизации промышленных предприятий. Она способствует повыш
22.02.2022 В Екатеринбурге появится ИТС на базе RITM³ компании Simetra

отки модулей. Специалисты разработали ряд модулей на базе собственного решения – цифровой платформы RITM³ (Realtime Integrated Transport Monitoring & Modelling & Management), помогающей решать

29.11.2021 Ritm Media запустила новую социальную сеть Yappy

Команда разработчиков из Ritm Media, которая входит в холдинг «Газпром-медиа», анонсировала выход нового развлекательного приложения Yappy. ИТ-новинка будет отвечать последним трендам рынка социальных сетей и выйдет в

12.03.2020 Simetra разработала цифровую платформу для управления транспортными системами

Simetra (до 2019 г. «А+С Транспроект») представила цифровую многофункциональную платформу RITM³ (Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements) для решения ряда задач п
30.10.2012 Сервисы Ritm-Z, Amiro.CMS и CMS CS-Cart интегрировали систему онлайн-кредитования «КупиВкредит»

ля интернет-магазинов. По информации банка, возможность быстрого подключения своих клиентов к системе «КупиВкредит» появилась у поставщика услуг комплексного аутсорсинга интернет-магазинов — компании Ritm-Z. С помощью совместного решения «ТКС Банка» и Ritm-Z интернет-магазины могут отдать на аутсорсинг не только работу с заказом, но и прием платежей через онлайн-кредитование. Этот се
02.03.2012 «МойСклад» и Ritm-Z интегрировали свои решения для онлайн-магазинов

Российский облачный сервис автоматизации торговли и складского учета «МойСклад» и аутсорсинговая компания Ritm-Z объявили о том, что провели интеграцию своих программных продуктов. Цель сотрудничества — создать удобное решение, объединяющее преимущества профессионального обслуживания заказов и полн

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще