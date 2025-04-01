Сибирский автомобильно-дорожный университет начнет использовать отечественную платформу RITM³ Simetra поставила отечественную академическую версию платформы для транспортного планирования RITM³ в Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ). Платформа будет

Simetra поставила в Иркутский политех академическую версию платформы RITM³ начнут использовать в обучении и научной работе российскую платформу для транспортного планирования RITM³. В рамках соглашения с разработчиком, группой компаний Simetra, вуз получит доступ к ак

Simetra поставила отечественную платформу RITM³ в ГУУ кие решения для реализации проектов на транспорте – Simetra оснастила ГУУ российской ИТС-платформой RITM³. Государственный университет управления имеет вековую историю и готовит специалистов по

«Step Транспортные решения» и Simetra подписали соглашение о сотрудничестве х команд будет направлена в том числе на развитие отечественных ИТ-решений, например, ИТС-платформы RITM³, их применение на проектах в России и за рубежом. «Step Транспортные решения» работает

Simetra оснастила «ВТМ дорпроект» российской цифровой платформой RITM³ ГК Simetra поставила для московской компании «ВТМ дорпроект» цифровую платформу RITM³. Поставка включает в себя три модуля цифровой платформы – «ГИС» («Геоинформационная сис

Simetra обновила платформу для транспортного планирования RITM³ в Челябинске Разработчик платформы для транспортного планирования RITM³ — группа компаний Simetra — обновила свое решение в Челябинске, значительно расширив пу

Студенты Уфимского университета будут изучать логистику с помощью цифровой платформы RITM³ оснастила вуз академической лицензией на использование собственной разработки – цифровой платформы RITM³. Студенты Центра цифровой логистики УУНиТ – уникальной научно-образовательной площадки,

Платформа RITM³ получила сертификат совместимости с отечественной операционной системой «Ред ОС 8» Российская ИТС-платформа RITM³, разработанная группой компаний (ГК) Simetra, центром компетенций в области моделирован

Российскую платформу RITM³ в новом учебном году будут использовать студенты 14 вузов страны 025 cтуденты 14 вузов России будут использовать российскую платформу для транспортного планирования RITM³, разработанную центром компетенций в области транспортного планирования и моделирования

Simetra оснастила ВШЭ академической версией цифровой платформы RITM³ редоставит вузу академическую лицензию на использование собственной разработки – цифровой платформы RITM³. Студенты ВШЭ с помощью цифровой платформой смогут выполнять практические задания по мо

Simetra поставила в Липецкий технический университет академическую версию платформы для транспортного планирования RITM³ хнического университета (ЛТГУ) получат доступ к российской платформе для транспортного планирования RITM³, разработанной группой компаний Simetra. В ЛТГУ на базе Института машиностроения и тран

Simetra оснастила Уральский федеральный университет российской цифровой платформой RITM³ ГК Simetra поставила собственную разработку, отечественную цифровую платформу RITM³, в Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ)

Студенты СПб ГУАП получат доступ к академической версии российской платформы для транспортного моделирования RITM³ metra поставила продукт собственной разработки – цифровую платформу для транспортного моделирования RITM³ - Санкт-Петербургскому государственному университету аэрокосмического приборостроения (

Уральские студенты начнут изучать технологии транспортного моделирования с помощью цифровой платформы RITM³ компании Simetra ведущих транспортных вузов Урала, академические версии собственной разработки – цифровой платформы RITM³. Об этом CNews сообщили представители Simetra. Академические лицензии цифровой платформ

Тюменский индустриальный университет начнет использовать платформу для транспортного моделирования RITM³ от Simetra соглашения Simetra оснастила вуз академической версией собственной разработки – цифровой платформы RITM³, – что позволит студентам практиковаться в моделировании транспортных потоков с помощью

Студенты СПбГАСУ будут учиться моделированию на цифровой платформе RITM³ компании Simetra оставила вузу академические лицензии на использование в образовательном процессе цифровой платформы RITM³. Это собственная инновационная ИТ-разработка компании, которую студенты смогут применят

Simetra оснастила МАДИ академической версией цифровой платформы RITM³ редоставит вузу академические лицензии на использование собственной разработки – цифровой платформы RITM³. Студенты кафедры «Организация и безопасность движения, интеллектуальные транспортные с

Студенты ТГАСУ начнут использовать в проектировании платформу RITM³ компании Simetra едоставит студентам вуза доступ к собственной разработке для транспортного планирования – платформе RITM³. Университет сможет использовать продукт в академическом процессе, а также консультиров

SIMETRA оснастила «ЛабГрад» российской платформой для транспортного планирования RITM³ ГК SIMETRA поставила цифровую платформу RITM³ собственной разработки в Лабораторию градопланирования им. М. Л. Петровича, специализир

Simetra завершила проект разработки интеграционной платформы ИТС Свердловской области на базе RITM³ темой (ЕПУТС) Свердловской области. Модули реализованы на базе ноу-хау компании, цифровой платформы RITM³. Об этом CNews сообщили представители Simetra. Ранее многие транспортные задачи решалис

Simetra оснастила Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга отечественной цифровой платформой RITM³ ния, поставила для Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга российскую цифровую платформу RITM³. Поставка включает в себя три модуля цифровой платформы – «ГИС» («Геоинформационная сис

В Сургутской агломерации развивают ИТС на базе цифровой платформы RITM³ нию и развитию интеллектуальной транспортной системы (ИТС) на базе отечественной цифровой платформы RITM³. Заказчиком работ выступает МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального

Simetra оснастит вузы Казани новым модулем платформы RITM³ ортных инженеров ГК Simetra оснастит ряд вузов Казани недавно выпущенным модулем цифровой платформы RITM³. Работать с ним смогут студенты сразу трех вузов Казани: КНИТУ-КАИ (Казанский националь

Цифровая платформа RITM³ получила сертификат совместимости с операционной системой Astra Linux и ГК «Астра» успешно завершили тестирование совместимости отечественных решений: цифровой платформы RITM³ и операционной системы (ОС) Astra Linux. Стороны подписали двусторонний сертификат совм

Новый модуль RITM³ позволит снизить количество ДТП на российских дорогах Компания Simetra разработала новый модуль для цифровой платформы RITM³, он станет доступным для пользователей в сентябре 2023 г. Модуль БДД, предназначенный д

Новая цифровая платформа RITM³ «B2B» для предприятий Компания Simetra разработала новую цифровую платформу RITM³ «B2B» с функционалом для автоматизации промышленных предприятий. Она способствует повыш

В Екатеринбурге появится ИТС на базе RITM³ компании Simetra отки модулей. Специалисты разработали ряд модулей на базе собственного решения – цифровой платформы RITM³ (Realtime Integrated Transport Monitoring & Modelling & Management), помогающей решать

Simetra разработала цифровую платформу для управления транспортными системами Simetra (до 2019 г. «А+С Транспроект») представила цифровую многофункциональную платформу RITM³ (Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements) для решения ряда задач п

