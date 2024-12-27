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Simetra оснастила «ВТМ дорпроект» российской цифровой платформой RITM³

ГК Simetra поставила для московской компании «ВТМ дорпроект» цифровую платформу RITM³. Поставка включает в себя три модуля цифровой платформы – «ГИС» («Геоинформационная система сбора, хранения, анализа и графической визуализации данных»), «Цифровой двойник» и «Транспортное прогнозирование и моделирование».

Компания «ВТМ дорпроект» занимается моделированием транспортных потоков и расчётами для объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. С помощью программного обеспечения от Simetra компания переведёт свою проектную работу в отечественную программную среду.

Цифровая платформа RITM³ – собственная на 100% российская разработка компании Simetra. Система предназначена для анализа, планирования и управления транспортной системой – на уровне региона, города или промышленного объекта. RITM³ решает задачи мониторинга, моделирования и менеджмента, начиная от стратегического планирования и оценки целесообразности проектов до оперативного управления транспортной ситуацией в городе в режиме реального времени.

Архитектура цифровой платформы позволяет подключать различные модули и расширять её функциональность. Каждый модуль работает как самостоятельно, так и интегрируется с другими модулями.

«Мы рады, что начнём применять в своей работе отечественную цифровую платформу RITM³. Ранее мы работали с немецким софтом компании PTV Group, но этот вендор ушёл из России. Переходу на RITM³ предшествовал период тестирования, во время которого мы познакомились с системой, изучили её возможности. В итоге мы остались довольны имеющейся функциональностью. RITM³ позволит нам вести свою проектную работу на высоком качественном уровне и выбирать эффективные обоснованные решения под задачи заказчиков», – сказал заместитель главного инженера по транспортному планированию «ВТМ дорпроект» Дмитрий Елистратов.

«В поставку входят три ключевых модуля RITM³, дополняющих друг друга. С ними транспортные инженеры «ВТМ дорпроект» смогут закрыть пул профессиональных задач, связанных с созданием цифрового двойника дорожно-транспортной системы, моделированием транспортных потоков, расчётом сценариев, проработкой мероприятий по оптимизации движения по сети. Благодаря широкому функционалу в части визуализации данных, в системе RITM³ удобно работать с результатами расчётов, матрицами и таблицами», – сказал директор по продажам программного обеспечения ГК Simetra Олег Яковенко.

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