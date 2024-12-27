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Елистратов Дмитрий



27.12.2024 Simetra оснастила «ВТМ дорпроект» российской цифровой платформой RITM³ 1
14.07.2014 Российского хостинг-провайдера обязали «бессрочно заблокировать» энциклопедию бодибилдинга 1
04.06.2008 Форум «Белые Ночи САПР`2008»: итоги 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Елистратов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Arbyte - Арбайт Компьютерз 106 1
Ivanti - ранее LANDesk 87 1
Mchost - Макхост 10 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 1
Парафарм - Секреты долголетия 1 1
Норникель - Институт Гипроникель 8 1
ТМХ Коломенский завод - Коломенский тепловозостроительный завод имени В.В. Куйбышева 5 1
Сафмар - Орскнефтеоргсинтез - Орский НПЗ 6 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
ОСК - НИПТБ Онега 6 1
МАПП ПИ - Мордовагропромпроект Проектный институт 1 1
Искра НПО 6 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 2
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 206 1
Аскон - Лоцман:PLM 83 1
Назарова Елена 2 1
Фарукшин Тимур 26 1
Калягина Ольга 4 1
Оснач Дмитрий 14 1
Богданов Максим 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Онежский район - Онега 29 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives 88 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
Экономический эффект 1067 1
Энергетика - Energy - Energetically 5083 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
СПбГТИ ТУ - Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 10 1
Белые ночи САПР 21 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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