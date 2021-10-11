Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Пензенская область
Пенза
Публикаций - 265, упоминаний - 360
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 8
|Асланов Дмитрий 41 5
|Воробьев Михаил 44 5
|Колодкин Александр 8 4
|Семериков Андрей 29 4
|Путин Владимир 1840 3
|Дырмовский Дмитрий 76 3
|Аносов Сергей 11 3
|Плясенко Павел 9 3
|Карачинский Анатолий 74 3
|Мацоцкий Сергей 152 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Кореш Виктор 73 3
|Горянский Павел 15 3
|Галушко Евгений 10 3
|Шадаев Максут 384 3
|Разумовский Дмитрий 70 2
|Антонов Александр 73 2
|Баланова Светлана 29 2
|Суслова Марина 7 2
|Иванников Дмитрий 31 2
|Козырев Алексей 270 2
|Дьяков Петр 9 2
|Никуличев Андрей 43 2
|Толмачева Татьяна 14 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Ермаков Алексей 4 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Марданов Сергей 12 2
|Белозерцев Иван 5 2
|Попов Александр 27 2
|Лысенко Эдуард 209 2
|Деянышев Вадим 19 2
|Сиваков Руслан 4 2
|Елистратов Николай 90 2
|Патока Андрей 96 2
|Авербах Владимир 121 2
|Медведев Дмитрий 1437 2
|Козлова Ирина 9 2
|Ухлинов Леонид 48 2
|IDC - International Data Corporation 2797 3
|CNews Analytics 2006 3
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
|Kelly Services 16 1
|RepTrak - Reputation Institute - Институт репутации 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru