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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза


11.10.2021 Облако МТС поможет управлять городским транспортом Пензы 3
08.10.2021 Облако МТС поможет управлять городским транспортом Пензы 4
06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1
22.09.2021 Масштабная роботизация — роботы-пылесосы стали доступнее для россиян на 49% 1
07.09.2021 В иркутском онкодиспансере внедрена технология голосового заполнения медицинских документов группы ЦРТ 1
23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы 1
16.07.2021 В Пензе запущен пилотный проект цифровизации транспорта 3
15.07.2021 «Билайн» подсчитал, что женщины говорят по мобильному телефону на 20% дольше мужчин 1
23.06.2021 «Датапакс» представил решение для борьбы с безбилетниками в регионах России 1
07.06.2021 «Яндекс.маркет» открыл сортировочные центры в 10 городах России 1
11.05.2021 «Неофлекс» представил результаты 2020 года 2
19.04.2021 НИТУ «МИСиС» и фонд «Вклад в будущее» запустили проект по обучению ИИ в школах России 1
19.04.2021 Мобильная ОС «Аврора» получила положительное заключение ФСБ России 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
16.02.2021 Концерн «Автоматика» начал поставлять в учебные заведения Пензы гравировально-фрезерные станки 1
02.02.2021 Вышел релиз программного комплекса ViPNet Client для обновленной ОС «Аврора» 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
19.01.2021 Власти закупят для врачей и учителей планшеты на российской ОС «Аврора» на 19 миллиардов 1
04.12.2020 Вышел новый релиз ОС «Аврора»: еще безопаснее, еще удобнее, еще корпоративнее 3
22.10.2020 В Тюменской области вводят систему голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med группы ЦРТ 1
02.10.2020 В России запустилось тестирование грузоперевозок с электронными документами 1
02.10.2020 В Пензенской областной клинической больнице вводят систему голосового заполнения медицинских протоколов, разработанную группой ЦРТ 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
08.09.2020 Концерн «Автоматика» переводит ЖКХ на цифру 1
17.08.2020 Mail.ru Group совместно с БФУ им. И. Канта подготовит специалистов игровой индустрии 1
09.07.2020 «Неофлекс» открыла центр разработки в Пензе 3
03.07.2020 Торговая сеть «Перекрёсток» запустила цифровую аналитику клиентского опыта 1
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
21.05.2020 Цифровой трансформацией Минпросвещения займется экс-учительница истории без опыта работы в ИТ 1
26.03.2020 ЦРПТ: в феврале-марте число участников пилота по маркировке молочной продукции утроилось 1
23.01.2020 Оборудование «Росэлектроники» уменьшит очереди в поликлиниках 1
19.12.2019 Tele2 представила социальный отчет за 2017-2018 годы 1
01.11.2019 Автоматизированное рабочее место чиновника разработают за 170 миллионов 1
22.10.2019 Фирма «1С» наградила победителей конкурса лучших пользователей 1С:ИТС 1
14.08.2019 «Акелон» внедрила DirectumRX в ГК «Коноплекс» 1
17.07.2019 «Ростелеком» создал для «РСХБ-Интех» облачную инфраструктуру с организацией автоматизированных рабочих мест 1
19.06.2019 В МТС назначен новый глава розничной сети 2
07.06.2019 Angara открыла обособленное подразделение в Пензе 3

Публикаций - 265, упоминаний - 360

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 29
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 13
Yandex - Яндекс 4129 12
ВолгаТелеком 254 9
3934 9
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 8
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Синтерра - Synterra 602 7
Dr.Web - Доктор Веб 996 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 6
Bell Integrator - Бэлл Интегратор 72 6
ЛайфТелеком - Телфин 97 6
Ланит ГК 1185 6
Microsoft Corporation 11628 6
Oracle Corporation 3466 5
Ростелеком ЦентрТелеком 219 5
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 4
NVision Group - Энвижн Груп 552 4
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 4
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 4
VK - Mail.ru Group 2508 4
СМАРТС Компания 236 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1011 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 233 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
Корус Консалтинг ГК 809 3
SAP SE 3272 3
АйТи 771 3
Ростелеком Связьинвест 773 3
Softline - Софтлайн 1507 3
Nokia Corporation 2546 3
Акадо Телеком - Комкор 633 3
Acronis - Акронис 369 3
Luxoft - Люксофт 236 3
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 97 3
Ростех Радиозавод 15 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 14
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 5
Евросеть 939 5
РЖД - Российские железные дороги 1093 5
Газпром ПАО 538 4
X5 Group - Пятерочка 561 4
Яндекс.Еда 93 4
Связной ГК 897 4
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 9 3
ВТБ Банк Москвы 379 3
Uber 257 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
Технопарк-Мордовия 11 3
Почта России ПАО 1586 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 330 3
Uber Technologies 258 3
Аэрофлот 496 3
Альфа-Банк 1135 3
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 29 3
Яндекс.Такси 271 3
МДМ Банк 150 2
Auchan Holding - Ашан 148 2
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 10 2
Qiwi 783 2
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 34 2
Belkacar - Оператор каршеринга 26 2
Уралсиб Банк 391 2
Uber Russia 3 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 226 2
НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 6 2
ВкусВилл 48 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
X5 Group - Перекресток 205 1
CyberPlat - КиберПлат 210 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Газпромбанк - ГПБ 696 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 465 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 19
Правительство РФ 2226 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 7
Федеральное казначейство России 766 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 5
Президент Российской Федерации 1447 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 5
Правительство Москвы 660 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 3
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 3
Правительство Саратовской области 17 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 83 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 106 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Правительство Ставропольского края 23 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 54 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
Правительство Астраханской области - Министерство здравоохранения Астраханской области 2 1
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 21 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 1
Руссофт - Russoft 269 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 460 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 16
3G - Стандарт мобильной связи 3835 11
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 11
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 7
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 234 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 5
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 455 5
Big Data - Большие данные 1136 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 4
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 3
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 124 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
Fast Data - Быстрые данные для событийной аналитики 11 2
DevOps - Development и Operations 297 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3110 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 2
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3835 2
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 2
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Apple iOS 5744 8
Google Android 10752 7
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Яндекс.Лицей 17 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 5
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 323 4
Dr.Web AV-Desk 128 4
Dr.Web Антивирус 195 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 3
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 3
Python - Высокоуровневый язык программирования 392 3
Linux OS 4386 3
ЦРТ Voice2Med 16 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
ОМП Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 32 2
Microsoft Office 2004 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 27 2
МТС Cloud - CloudMTS 125 2
VK - Mail.ru Игросфера Воронеж 2 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
Яндекс Go 50 2
1С:Бухгалтерия 412 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2199 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 357 2
Apple Pay 385 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
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Infotecs - ViPNet Client 53 2
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
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