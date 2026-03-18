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Россия ПФО Пензенская область Пенза

Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза

Герман Жаков "Пенза" (1970) Герман Жаков "Пенза" (1970)
Владимир Павликов "Пензенская зима" (1969) Владимир Павликов "Пензенская зима" (1969)
Герман Жаков "Пенза" (1970)

СОБЫТИЯ


18.03.2026 ИИ-ассистент занимается профориентацией сложных подростков в Пензе

Некоммерческая организация АНО «Наука и образование» из Пензы запустила новый формат профориентации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации или имеющих проблемы с социализацией и учебой. Проект реализуют с помощью «AI Навигатора», работ
25.06.2025 Для тысяч жителей Пензы мобильный интернет стал быстрее

едставители «МегаФона». Технические специалисты оператора провели работы сразу в нескольких районах Пензы. Среди них — окрестности улиц Минской, Побочинской, Стасова, Тернопольской, Рахманинова
19.03.2025 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в Октябрьском районе Пензы

ство связи и быструю загрузку интернет‑сервисов оценили жители десятков домов спальных микрорайонов Пензы. Модернизация базовых станций коснулась проспекта Строителей, улиц Ладожская, Собинова

14.03.2025 «МегаФон»: тамбовчане направились в Пензу – какими приложениями пользуются путешественники на трассе Р-208

В марте 2025 г. автолюбители, проезжающие по трассе Р-208 Тамбов-Пенза, прокачали в 1,5 раза больше трафика, чем за аналогичный период 2024 г. Самым популярным приложением у путешественников стал «ВКонтакте», подсчитали аналитики «МегаФона» на основе обезлич
31.01.2025 В спальном районе Пензы появились новые объекты связи

в эксплуатацию свыше 150 базовых станций в крупных городах и малых населенных пунктах. Масштабные работы прошли и в столице — более высокие скорости интернета стали доступны в новых жилых комплексах Пензы и в частном секторе на окраине города», — сказал Сергей Гречко, директор «МегаФона» в Пензенской области.
29.05.2024 «1С‑Рарус» открывает офис в Пензе на базе компании «Алгоритм‑Сервис»

ания «Алгоритм Сервис» в Пензе стала частью команды «1С-Рарус». «Алгоритм-Сервис» работает на рынке Пензы с 2000 г., в штате компании работают 85 специалистов, которые помогают 1,2 тыс. клиенто
14.02.2024 «МегаФон»: скорость мобильного интернета в зоопарке Пензы выросла в 5 раз

Абоненты «МегаФона» в зоопарке Пензы теперь могут запускать прямые эфиры с любимыми животными и не переживать о потере сигна
11.10.2021 Облако МТС поможет управлять городским транспортом Пензы

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о переносе на облачную платформу системы мониторинга всего общественного транспорта Пензы. Облако #CloudMTS используется для сбора, обработки и хранения данных, передаваемых от навигационных систем более чем 500 единиц муниципального и частного общественного транспорта. Жители
08.10.2021 Облако МТС поможет управлять городским транспортом Пензы

МТС сообщила о переносе на облачную платформу системы мониторинга всего общественного транспорта Пензы. Облако CloudMTS используется для сбора, обработки и хранения данных, передаваемых от н
16.07.2021 В Пензе запущен пилотный проект цифровизации транспорта

гу и управлению движением общественного транспорта в режиме реального времени. В будущем пассажирам Пензы и Пензенской области будет доступен сервис Social ID ‒ идентификатор льготного проездно
16.02.2021 Концерн «Автоматика» начал поставлять в учебные заведения Пензы гравировально-фрезерные станки

ботанный ПО «Электроприбор», входящим в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», гравировально-фрезезерный станок МГФН-01 был отправлен на опытную эксплуатацию в среднеобразовательную школу №64 в Пензе. Станок используется для отработки программы обучения по специальностям гравировщик, фрезеровщик и фрезеровщик-универсал. По окончании тестового периода ПО «Электроприбор» планирует выпус
09.07.2020 «Неофлекс» открыла центр разработки в Пензе

поэтому планируется создание учебного центра, что предполагает сотрудничество с профильными вузами Пензы. В «Неофлекс» уверены, что деятельность нового центра разработки будет способствовать с
07.06.2019 Angara открыла обособленное подразделение в Пензе

слуг по информационной безопасности, открыла обособленное подразделение Angara Technologies Group в Пензе. В городе сосредоточен большой кадровый потенциал. Три вуза выпускают специалистов по и
06.10.2016 В Саратове, Пензе, Калуге и Тамбове стартовали занятия в «Яндекс.Лицее»

В Саратове, Пензе, Калуге и Тамбове начались занятия в «Яндекс.Лицее». Это образовательный проект для учеников 8-9 классов, которые хотят получить навыки программирования. В общей сложности к обучению прис
17.11.2015 ТТК предоставил услуги связи «Региональному коммерческому банку» в Пензе

ии ТТК предоставил отделению банка широкополосный доступ в интернет на скорости 20 Мбит/с, а также услугу IP-телефонии. «Услугами ТТК в Поволжье пользуется большое количество финансовых учреждений. В Пензе нашими клиентами являются 8 крупных банков. Уверены, что высокоскоростной Интернет и современная телефония будут способствовать повышению эффективности бизнес-процессов заказчика, и стану
26.10.2015 «Дом.ru» разгоняет интернет в Пензе до 200 Мбит/с

Телеком-оператор «Дом.ru» запускает в Пензе новый интернет-тариф со скоростью доступа до 200 Мбит/c. Жителям города такая высокая с
19.10.2015 Maykor-GMCS и Пензенский университет договорились о сотрудничестве

и адаптации выпускников ПГУ была организована открытая встреча на базе филиала Maykor-GMCS в городе Пенза, который до конца 2015 г. готов принять до 50 выпускников университета. «Мы рады, что м
18.02.2015 «Ростелеком» предоставил услуги телефонии и доступа в интернет компании «Газпром газораспределение Пенза»

компанией на основании запрошенных котировок цен. В общей сложности 20 подразделений предприятия в Пензе и районных центрах области получили доступ к услугам передачи данных, местной и внутриз
16.12.2014 ТТК модернизировал сеть в Пензе

Компания ТТК сообщила об увеличении пропускной способности городской сети широкополосного доступа (ШПД) в интернет в Пензе. В рамках проекта специалистами макрорегионального филиала «Средневолжский» компании ТТК произведено обновление сетевой инфраструктуры и установлено новое оборудование, позволившее увелич
25.11.2014 «Ростелеком» подключил к оптике более 30 новостроек в Пензе

«Ростелеком» с начала 2014 г. подключил к оптической сети передачи данных более 30 новостроек в Пензе. В основном работы по организации широкополосного доступа велись в жилых домах микрорайона «Город Спутник» и ул. Клары Цеткин – Долгорукого. На этих территориях областного центра в настоя
28.10.2014 МТС назначила руководителя в Пензе

МТС сообщила о назначении руководителя подразделения в г. Пенза, входящего в объединенный филиал МТС в Ульяновской, Пензенской областях и Республике Мордовия. Александр Колодкин будет отвечать за общее руководство бизнесом компании в Пензенской област
14.07.2014 ТТК расширил сеть в Пензе

Компания ТТК завершила строительство очередного участка сети широкополосного доступа в интернет в Пензе. В результате реализации проекта технический охват «ТТК-Самара», регионального предприятия компании ТТК, в Пензе увеличился на 1,7 тыс. домохозяйств в 10 многоквартирных домах по у
17.06.2014 «Телфин» начинает подключать номера Пензы

Провайдер телеком-решений «Телфин» объявил о запуске продаж номеров города Пензы в коде (8412). Список городов России, чьи телефонные номера предоставляет компания, пополняется, таким образом, до 42 населенных пунктов. Стоимость подключения городского номера Пензы<
09.04.2014 Директором объединенного филиала МТС в Ульяновске, Пензе и Саранске назначен Евгений Галушко

ивания, а также вывод на рынок новых продуктов и услуг МТС. «Задача Евгения Галушко в новой должности – вывести МТС в лидеры телекоммуникационных рынков вверенных ему регионов. Сегодня в Ульяновске и Пензе МТС развивается преимущественно как фиксированный оператор, в то время как в других регионах мы являемся универсальным поставщиком услуг связи. В Кировской области Евгений уже сумел вывес
18.10.2013 ТТК увеличил охват сети в Пензе

зе составляет 16 тыс. домохозяйств. «ТТК-Самара ведет активное строительство сети ШПД на территории Пензы. До конца года мы планируем подключить к сети ШПД еще порядка 2 тыс. домохозяйств и пре
19.03.2013 «Ростелеком» запускает 3G в Пензе

ком» (в лице дочерней компании НСС) запускает в коммерческую эксплуатацию сеть третьего поколения в Пензе. Сеть 3G+ построена с использованием технологии HSPA+, которая обеспечивает скорость пе
03.09.2012 «Ростелеком» расширил сеть FTTB в Пензе

сеть передачи данных, организованную по технологии FTTB («оптика до здания»), на территории города Пензы. В коммерческую эксплуатацию введено более 7 тыс. портов в разных районах областного це
06.02.2012 Bell Integrator открыл свой первый региональный филиал

о региона присутствия по отношению к Москве». Эти параметры стали основанием выбора в пользу города Пензы, где были подобраны и оформлены в соответствии с особенностями бренда компании офисные

25.08.2011 МТС открывает свой первый «флагманский» салон в Пензе

го» салона МТС в Пензенской области. Салон площадью более 55 кв.м начнет работу 28 августа. По информации оператора, новый салон станет самым большим по площади и ассортименту салоном-магазином МТС в Пензе и первым салоном в «флагманском формате». Концепция салонов МТС разработана в партнерстве с компанией Vodafon и включает в себя новейшие практики организации торгового пространства, говор
12.05.2011 На «Яндекс.Картах» появились панорамы Минска, Красноярска, Оренбурга и Пензы

Компания «Яндекс» сегодня сообщила о том, что на «Яндекс.Картах» появились панорамы улиц столицы Беларуси – Минска, а также трех российских городов – Красноярска, Оренбурга и Пензы. О предыдущем обновлении панорам на «Яндексе» компания сообщала в апреле текущего года, когда на сервисе появилось еще одиннадцать украинских городов, в том числе Днепропетровск, Донецк,

05.04.2011 Пензенский «Радиозавод» рассматривает возможность производства Plug-компьютеров

качестве экспериментального проекта, намерен оснастить Plug-компьютерам один школьный класс города Пензы.
04.03.2011 Biglion открыл представительства в Пензе, Калининграде, Липецке и Ярославле

Сервис коллективных покупок Biglion объявил о том, что с 4 марта открыл представительства в четырех новых городах - Пензе, Калининграде, Липецке и Ярославле Во всех новых городах Biglion начинает масштабные рекламные кампании в интернете и предлагает своим пользователям посещение лучших кинотеатров города бе
09.02.2011 БИТ автоматизировал магазин Choupette в Пензе

Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) сообщила об автоматизации магазина Choupette (ИП Тугушева Марина Сергеевна) в Пензе, в ходе которой в торговом объекте было установлено современное оборудование, позволяющее использовать систему штрихкодирования. Данная система позволяет отслеживать поступление продукции
19.01.2011 В Пензе "умные" системы учета повысят собираемость платежей за ЖКХ

В Пензе успешно прошел пуск системы автоматизированного коммерческого учета и управления потреблением энергоресурсов (АСКУПЭ). Системой на базе программной платформы «ЭнергоКруг» оборудовали обыч
20.12.2010 МТС начала предоставлять услуги мобильной связи в Пензе

с августа этого года наша дочерняя компания предлагает услуги фиксированного ШПД от МТС для жителей Пензы и Заречного. В планах Группы МТС активно развивать сеть 3G и в Пензе, и в области. В ск
15.06.2010 «Комстар-Регионы» приобрел оператора «Пенза Телеком»

р пензенского рынка связи, ведущий провайдер услуг доступа в интернет и кабельного телевидения в г. Пензе и г. Заречном. Компания предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет на скор
10.11.2009 Новый филиал «Пилота» в Пензе займется развертыванием инфраструктуры гипермаркета «Ашан»

Компания «Пилот» объявила об открытии десятого регионального представительства в городе Пенза. Как говорится в сообщении компании, выбор места расположения нового офиса стал не случайным. Первоначальными задачами пензенского представительства являются развертывание и поддержка инф
28.09.2009 В Пензе открылся единый контактный центр «МегаФона»

В Пензе начал работу единый контактный центр для 10 млн абонентов компании «МегаФон» в 13 регио
31.08.2009 Microsoft и «ЭР-Телеком» внедрили конференцсвязь в медучреждениях Пензы

итетным и с точки зрения развития городской инфраструктуры и с точки зрения развития «ЭР-Телеком» в Пензе. В перспективе мы планируем перенести этот опыт на все учреждения здравоохранения, кото
28.02.2008 1 марта в Пензе пройдет форум «Разработка ПО: компании, проекты, технологии нашего города»

Ассоциация разработчиков ПО «IT-Пенза» 1 марта 2008 проводит форум «Разработка ПО: компании, проекты, технологии нашего города». Его участники смогут посетить выставку пензенских компаний-разработчиков ПО, познакомиться с про

Публикаций - 498, упоминаний - 553

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 53
МегаФон 10742 46
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 35
Ростелеком 10948 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 27
9594 23
Yandex - Яндекс 9216 21
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 20
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 17
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 13
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 12
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 12
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 12
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 10
Microsoft Corporation 25775 10
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
Oracle Corporation 7074 9
ЛайфТелеком - Телфин 290 8
СМАРТС Пенза-GSM 25 8
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 8
Ростелеком - Связьинвест 1719 7
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 7
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 7
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 7
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 7
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 103 6
Samsung Electronics 11064 6
Dr.Web - Доктор Веб 1294 6
Apple Inc 13154 6
Telegram Group 2940 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 6
Neoflex - Неофлекс 257 6
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 167 6
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
Ростех - Радиозавод 70 5
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 77 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 67 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Газпром ПАО 1493 7
Евросеть 1421 7
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 5
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 5
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 5
Почта России ПАО 2370 5
Связной ГК 1401 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 5
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 4
Технопарк-Мордовия 17 4
Телефон.Ру 92 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-6 - Территориальная генерирующая компания №6 9 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 3
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 3
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 3
Uber 357 3
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 3
Цифроград 171 3
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 21 3
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 16 3
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
Кузбасский технопарк - Кузбасский технологический парк 15 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 37
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 28
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 15
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
НАН - Национальная ассоциация наноиндустрии - Наноиндустрия Концерн 24 2
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
НАЗИП - Национальное агентство по защите интересов правообладателей 1 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 1
АРКИ - Ассоциация развития киберспортивной инфраструктуры 5 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
Ассоциация мобильных технологий 2 1
ФРИТ - Фонд развития интернет-технологий 3 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 93
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 83
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 65
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 59
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 56
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 52
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 46
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 38
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 36
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 33
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 15
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 14
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 9
Apple iOS 8583 9
Google Android 15243 8
Microsoft Windows 16882 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 7
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 6
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 177 6
Linux OS 11533 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
Яндекс.Лицей 31 5
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 5
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 5
МТС 3G-сеть 121 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Apple - App Store 3109 5
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 5
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 5
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 4
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 4
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 4
Dr.Web AV-Desk 148 4
Microsoft Office 4170 4
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 3
Ланит - Онланта OnCloud.ru 57 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 3
Криста НПО АС Смета 10 3
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 153 3
Microsoft Windows BitLocker 942 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 3
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 3
VK - Mail.ru Игросфера 3 3
ЦРТ Voice2Med 38 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Гречко Сергей 26 9
Никифоров Николай 1138 8
Асланов Дмитрий 41 6
Воробьев Михаил 53 5
Плясенко Павел 20 5
Шадаев Максут 1210 5
Семериков Андрей 37 4
Аносов Сергей 16 4
Горянский Павел 31 4
Колодкин Александр 8 4
Дятлов Лев 4 4
Путин Владимир 3454 4
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Корня Алексей 80 3
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Евраев Михаил 266 3
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Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 2
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МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
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