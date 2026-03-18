Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза

ИИ-ассистент занимается профориентацией сложных подростков в Пензе Некоммерческая организация АНО «Наука и образование» из Пензы запустила новый формат профориентации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации или имеющих проблемы с социализацией и учебой. Проект реализуют с помощью «AI Навигатора», работ

Для тысяч жителей Пензы мобильный интернет стал быстрее едставители «МегаФона». Технические специалисты оператора провели работы сразу в нескольких районах Пензы. Среди них — окрестности улиц Минской, Побочинской, Стасова, Тернопольской, Рахманинова

«МегаФон» ускорил мобильный интернет в Октябрьском районе Пензы ство связи и быструю загрузку интернет‑сервисов оценили жители десятков домов спальных микрорайонов Пензы. Модернизация базовых станций коснулась проспекта Строителей, улиц Ладожская, Собинова

«МегаФон»: тамбовчане направились в Пензу – какими приложениями пользуются путешественники на трассе Р-208 В марте 2025 г. автолюбители, проезжающие по трассе Р-208 Тамбов-Пенза, прокачали в 1,5 раза больше трафика, чем за аналогичный период 2024 г. Самым популярным приложением у путешественников стал «ВКонтакте», подсчитали аналитики «МегаФона» на основе обезлич

В спальном районе Пензы появились новые объекты связи в эксплуатацию свыше 150 базовых станций в крупных городах и малых населенных пунктах. Масштабные работы прошли и в столице — более высокие скорости интернета стали доступны в новых жилых комплексах Пензы и в частном секторе на окраине города», — сказал Сергей Гречко, директор «МегаФона» в Пензенской области.

«1С‑Рарус» открывает офис в Пензе на базе компании «Алгоритм‑Сервис» ания «Алгоритм Сервис» в Пензе стала частью команды «1С-Рарус». «Алгоритм-Сервис» работает на рынке Пензы с 2000 г., в штате компании работают 85 специалистов, которые помогают 1,2 тыс. клиенто

«МегаФон»: скорость мобильного интернета в зоопарке Пензы выросла в 5 раз Абоненты «МегаФона» в зоопарке Пензы теперь могут запускать прямые эфиры с любимыми животными и не переживать о потере сигна

Облако МТС поможет управлять городским транспортом Пензы МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о переносе на облачную платформу системы мониторинга всего общественного транспорта Пензы. Облако #CloudMTS используется для сбора, обработки и хранения данных, передаваемых от навигационных систем более чем 500 единиц муниципального и частного общественного транспорта. Жители

Облако МТС поможет управлять городским транспортом Пензы МТС сообщила о переносе на облачную платформу системы мониторинга всего общественного транспорта Пензы. Облако CloudMTS используется для сбора, обработки и хранения данных, передаваемых от н

В Пензе запущен пилотный проект цифровизации транспорта гу и управлению движением общественного транспорта в режиме реального времени. В будущем пассажирам Пензы и Пензенской области будет доступен сервис Social ID ‒ идентификатор льготного проездно

Концерн «Автоматика» начал поставлять в учебные заведения Пензы гравировально-фрезерные станки ботанный ПО «Электроприбор», входящим в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», гравировально-фрезезерный станок МГФН-01 был отправлен на опытную эксплуатацию в среднеобразовательную школу №64 в Пензе. Станок используется для отработки программы обучения по специальностям гравировщик, фрезеровщик и фрезеровщик-универсал. По окончании тестового периода ПО «Электроприбор» планирует выпус

«Неофлекс» открыла центр разработки в Пензе поэтому планируется создание учебного центра, что предполагает сотрудничество с профильными вузами Пензы. В «Неофлекс» уверены, что деятельность нового центра разработки будет способствовать с

Angara открыла обособленное подразделение в Пензе слуг по информационной безопасности, открыла обособленное подразделение Angara Technologies Group в Пензе. В городе сосредоточен большой кадровый потенциал. Три вуза выпускают специалистов по и

В Саратове, Пензе, Калуге и Тамбове стартовали занятия в «Яндекс.Лицее» В Саратове, Пензе, Калуге и Тамбове начались занятия в «Яндекс.Лицее». Это образовательный проект для учеников 8-9 классов, которые хотят получить навыки программирования. В общей сложности к обучению прис

ТТК предоставил услуги связи «Региональному коммерческому банку» в Пензе ии ТТК предоставил отделению банка широкополосный доступ в интернет на скорости 20 Мбит/с, а также услугу IP-телефонии. «Услугами ТТК в Поволжье пользуется большое количество финансовых учреждений. В Пензе нашими клиентами являются 8 крупных банков. Уверены, что высокоскоростной Интернет и современная телефония будут способствовать повышению эффективности бизнес-процессов заказчика, и стану

«Дом.ru» разгоняет интернет в Пензе до 200 Мбит/с Телеком-оператор «Дом.ru» запускает в Пензе новый интернет-тариф со скоростью доступа до 200 Мбит/c. Жителям города такая высокая с

Maykor-GMCS и Пензенский университет договорились о сотрудничестве и адаптации выпускников ПГУ была организована открытая встреча на базе филиала Maykor-GMCS в городе Пенза, который до конца 2015 г. готов принять до 50 выпускников университета. «Мы рады, что м

«Ростелеком» предоставил услуги телефонии и доступа в интернет компании «Газпром газораспределение Пенза» компанией на основании запрошенных котировок цен. В общей сложности 20 подразделений предприятия в Пензе и районных центрах области получили доступ к услугам передачи данных, местной и внутриз

ТТК модернизировал сеть в Пензе Компания ТТК сообщила об увеличении пропускной способности городской сети широкополосного доступа (ШПД) в интернет в Пензе. В рамках проекта специалистами макрорегионального филиала «Средневолжский» компании ТТК произведено обновление сетевой инфраструктуры и установлено новое оборудование, позволившее увелич

«Ростелеком» подключил к оптике более 30 новостроек в Пензе «Ростелеком» с начала 2014 г. подключил к оптической сети передачи данных более 30 новостроек в Пензе. В основном работы по организации широкополосного доступа велись в жилых домах микрорайона «Город Спутник» и ул. Клары Цеткин – Долгорукого. На этих территориях областного центра в настоя

МТС назначила руководителя в Пензе МТС сообщила о назначении руководителя подразделения в г. Пенза, входящего в объединенный филиал МТС в Ульяновской, Пензенской областях и Республике Мордовия. Александр Колодкин будет отвечать за общее руководство бизнесом компании в Пензенской област

ТТК расширил сеть в Пензе Компания ТТК завершила строительство очередного участка сети широкополосного доступа в интернет в Пензе. В результате реализации проекта технический охват «ТТК-Самара», регионального предприятия компании ТТК, в Пензе увеличился на 1,7 тыс. домохозяйств в 10 многоквартирных домах по у

«Телфин» начинает подключать номера Пензы Провайдер телеком-решений «Телфин» объявил о запуске продаж номеров города Пензы в коде (8412). Список городов России, чьи телефонные номера предоставляет компания, пополняется, таким образом, до 42 населенных пунктов. Стоимость подключения городского номера Пензы<

Директором объединенного филиала МТС в Ульяновске, Пензе и Саранске назначен Евгений Галушко ивания, а также вывод на рынок новых продуктов и услуг МТС. «Задача Евгения Галушко в новой должности – вывести МТС в лидеры телекоммуникационных рынков вверенных ему регионов. Сегодня в Ульяновске и Пензе МТС развивается преимущественно как фиксированный оператор, в то время как в других регионах мы являемся универсальным поставщиком услуг связи. В Кировской области Евгений уже сумел вывес

ТТК увеличил охват сети в Пензе зе составляет 16 тыс. домохозяйств. «ТТК-Самара ведет активное строительство сети ШПД на территории Пензы. До конца года мы планируем подключить к сети ШПД еще порядка 2 тыс. домохозяйств и пре

«Ростелеком» запускает 3G в Пензе ком» (в лице дочерней компании НСС) запускает в коммерческую эксплуатацию сеть третьего поколения в Пензе. Сеть 3G+ построена с использованием технологии HSPA+, которая обеспечивает скорость пе

«Ростелеком» расширил сеть FTTB в Пензе сеть передачи данных, организованную по технологии FTTB («оптика до здания»), на территории города Пензы. В коммерческую эксплуатацию введено более 7 тыс. портов в разных районах областного це

Bell Integrator открыл свой первый региональный филиал о региона присутствия по отношению к Москве». Эти параметры стали основанием выбора в пользу города Пензы, где были подобраны и оформлены в соответствии с особенностями бренда компании офисные

МТС открывает свой первый «флагманский» салон в Пензе го» салона МТС в Пензенской области. Салон площадью более 55 кв.м начнет работу 28 августа. По информации оператора, новый салон станет самым большим по площади и ассортименту салоном-магазином МТС в Пензе и первым салоном в «флагманском формате». Концепция салонов МТС разработана в партнерстве с компанией Vodafon и включает в себя новейшие практики организации торгового пространства, говор

На «Яндекс.Картах» появились панорамы Минска, Красноярска, Оренбурга и Пензы Компания «Яндекс» сегодня сообщила о том, что на «Яндекс.Картах» появились панорамы улиц столицы Беларуси – Минска, а также трех российских городов – Красноярска, Оренбурга и Пензы. О предыдущем обновлении панорам на «Яндексе» компания сообщала в апреле текущего года, когда на сервисе появилось еще одиннадцать украинских городов, в том числе Днепропетровск, Донецк,

Пензенский «Радиозавод» рассматривает возможность производства Plug-компьютеров качестве экспериментального проекта, намерен оснастить Plug-компьютерам один школьный класс города Пензы.

Biglion открыл представительства в Пензе, Калининграде, Липецке и Ярославле Сервис коллективных покупок Biglion объявил о том, что с 4 марта открыл представительства в четырех новых городах - Пензе, Калининграде, Липецке и Ярославле Во всех новых городах Biglion начинает масштабные рекламные кампании в интернете и предлагает своим пользователям посещение лучших кинотеатров города бе

БИТ автоматизировал магазин Choupette в Пензе Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) сообщила об автоматизации магазина Choupette (ИП Тугушева Марина Сергеевна) в Пензе, в ходе которой в торговом объекте было установлено современное оборудование, позволяющее использовать систему штрихкодирования. Данная система позволяет отслеживать поступление продукции

В Пензе "умные" системы учета повысят собираемость платежей за ЖКХ В Пензе успешно прошел пуск системы автоматизированного коммерческого учета и управления потреблением энергоресурсов (АСКУПЭ). Системой на базе программной платформы «ЭнергоКруг» оборудовали обыч

МТС начала предоставлять услуги мобильной связи в Пензе с августа этого года наша дочерняя компания предлагает услуги фиксированного ШПД от МТС для жителей Пензы и Заречного. В планах Группы МТС активно развивать сеть 3G и в Пензе, и в области. В ск

«Комстар-Регионы» приобрел оператора «Пенза Телеком» р пензенского рынка связи, ведущий провайдер услуг доступа в интернет и кабельного телевидения в г. Пензе и г. Заречном. Компания предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет на скор

Новый филиал «Пилота» в Пензе займется развертыванием инфраструктуры гипермаркета «Ашан» Компания «Пилот» объявила об открытии десятого регионального представительства в городе Пенза. Как говорится в сообщении компании, выбор места расположения нового офиса стал не случайным. Первоначальными задачами пензенского представительства являются развертывание и поддержка инф

В Пензе открылся единый контактный центр «МегаФона» В Пензе начал работу единый контактный центр для 10 млн абонентов компании «МегаФон» в 13 регио

Microsoft и «ЭР-Телеком» внедрили конференцсвязь в медучреждениях Пензы итетным и с точки зрения развития городской инфраструктуры и с точки зрения развития «ЭР-Телеком» в Пензе. В перспективе мы планируем перенести этот опыт на все учреждения здравоохранения, кото