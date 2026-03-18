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Россия ПФО Пензенская область Пенза
СОБЫТИЯ
|18.03.2026
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ИИ-ассистент занимается профориентацией сложных подростков в Пензе
Некоммерческая организация АНО «Наука и образование» из Пензы запустила новый формат профориентации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации или имеющих проблемы с социализацией и учебой. Проект реализуют с помощью «AI Навигатора», работ
|25.06.2025
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Для тысяч жителей Пензы мобильный интернет стал быстрее
едставители «МегаФона». Технические специалисты оператора провели работы сразу в нескольких районах Пензы. Среди них — окрестности улиц Минской, Побочинской, Стасова, Тернопольской, Рахманинова
|19.03.2025
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«МегаФон» ускорил мобильный интернет в Октябрьском районе Пензы
ство связи и быструю загрузку интернет‑сервисов оценили жители десятков домов спальных микрорайонов Пензы. Модернизация базовых станций коснулась проспекта Строителей, улиц Ладожская, Собинова
|14.03.2025
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«МегаФон»: тамбовчане направились в Пензу – какими приложениями пользуются путешественники на трассе Р-208
В марте 2025 г. автолюбители, проезжающие по трассе Р-208 Тамбов-Пенза, прокачали в 1,5 раза больше трафика, чем за аналогичный период 2024 г. Самым популярным приложением у путешественников стал «ВКонтакте», подсчитали аналитики «МегаФона» на основе обезлич
|31.01.2025
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В спальном районе Пензы появились новые объекты связи
в эксплуатацию свыше 150 базовых станций в крупных городах и малых населенных пунктах. Масштабные работы прошли и в столице — более высокие скорости интернета стали доступны в новых жилых комплексах Пензы и в частном секторе на окраине города», — сказал Сергей Гречко, директор «МегаФона» в Пензенской области.
|29.05.2024
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«1С‑Рарус» открывает офис в Пензе на базе компании «Алгоритм‑Сервис»
ания «Алгоритм Сервис» в Пензе стала частью команды «1С-Рарус». «Алгоритм-Сервис» работает на рынке Пензы с 2000 г., в штате компании работают 85 специалистов, которые помогают 1,2 тыс. клиенто
|14.02.2024
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«МегаФон»: скорость мобильного интернета в зоопарке Пензы выросла в 5 раз
Абоненты «МегаФона» в зоопарке Пензы теперь могут запускать прямые эфиры с любимыми животными и не переживать о потере сигна
|11.10.2021
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Облако МТС поможет управлять городским транспортом Пензы
МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о переносе на облачную платформу системы мониторинга всего общественного транспорта Пензы. Облако #CloudMTS используется для сбора, обработки и хранения данных, передаваемых от навигационных систем более чем 500 единиц муниципального и частного общественного транспорта. Жители
|08.10.2021
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Облако МТС поможет управлять городским транспортом Пензы
МТС сообщила о переносе на облачную платформу системы мониторинга всего общественного транспорта Пензы. Облако CloudMTS используется для сбора, обработки и хранения данных, передаваемых от н
|16.07.2021
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В Пензе запущен пилотный проект цифровизации транспорта
гу и управлению движением общественного транспорта в режиме реального времени. В будущем пассажирам Пензы и Пензенской области будет доступен сервис Social ID ‒ идентификатор льготного проездно
|16.02.2021
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Концерн «Автоматика» начал поставлять в учебные заведения Пензы гравировально-фрезерные станки
ботанный ПО «Электроприбор», входящим в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», гравировально-фрезезерный станок МГФН-01 был отправлен на опытную эксплуатацию в среднеобразовательную школу №64 в Пензе. Станок используется для отработки программы обучения по специальностям гравировщик, фрезеровщик и фрезеровщик-универсал. По окончании тестового периода ПО «Электроприбор» планирует выпус
|09.07.2020
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«Неофлекс» открыла центр разработки в Пензе
поэтому планируется создание учебного центра, что предполагает сотрудничество с профильными вузами Пензы. В «Неофлекс» уверены, что деятельность нового центра разработки будет способствовать с
|07.06.2019
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Angara открыла обособленное подразделение в Пензе
слуг по информационной безопасности, открыла обособленное подразделение Angara Technologies Group в Пензе. В городе сосредоточен большой кадровый потенциал. Три вуза выпускают специалистов по и
|06.10.2016
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В Саратове, Пензе, Калуге и Тамбове стартовали занятия в «Яндекс.Лицее»
В Саратове, Пензе, Калуге и Тамбове начались занятия в «Яндекс.Лицее». Это образовательный проект для учеников 8-9 классов, которые хотят получить навыки программирования. В общей сложности к обучению прис
|17.11.2015
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ТТК предоставил услуги связи «Региональному коммерческому банку» в Пензе
ии ТТК предоставил отделению банка широкополосный доступ в интернет на скорости 20 Мбит/с, а также услугу IP-телефонии. «Услугами ТТК в Поволжье пользуется большое количество финансовых учреждений. В Пензе нашими клиентами являются 8 крупных банков. Уверены, что высокоскоростной Интернет и современная телефония будут способствовать повышению эффективности бизнес-процессов заказчика, и стану
|26.10.2015
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«Дом.ru» разгоняет интернет в Пензе до 200 Мбит/с
Телеком-оператор «Дом.ru» запускает в Пензе новый интернет-тариф со скоростью доступа до 200 Мбит/c. Жителям города такая высокая с
|19.10.2015
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Maykor-GMCS и Пензенский университет договорились о сотрудничестве
и адаптации выпускников ПГУ была организована открытая встреча на базе филиала Maykor-GMCS в городе Пенза, который до конца 2015 г. готов принять до 50 выпускников университета. «Мы рады, что м
|18.02.2015
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«Ростелеком» предоставил услуги телефонии и доступа в интернет компании «Газпром газораспределение Пенза»
компанией на основании запрошенных котировок цен. В общей сложности 20 подразделений предприятия в Пензе и районных центрах области получили доступ к услугам передачи данных, местной и внутриз
|16.12.2014
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ТТК модернизировал сеть в Пензе
Компания ТТК сообщила об увеличении пропускной способности городской сети широкополосного доступа (ШПД) в интернет в Пензе. В рамках проекта специалистами макрорегионального филиала «Средневолжский» компании ТТК произведено обновление сетевой инфраструктуры и установлено новое оборудование, позволившее увелич
|25.11.2014
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«Ростелеком» подключил к оптике более 30 новостроек в Пензе
«Ростелеком» с начала 2014 г. подключил к оптической сети передачи данных более 30 новостроек в Пензе. В основном работы по организации широкополосного доступа велись в жилых домах микрорайона «Город Спутник» и ул. Клары Цеткин – Долгорукого. На этих территориях областного центра в настоя
|28.10.2014
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МТС назначила руководителя в Пензе
МТС сообщила о назначении руководителя подразделения в г. Пенза, входящего в объединенный филиал МТС в Ульяновской, Пензенской областях и Республике Мордовия. Александр Колодкин будет отвечать за общее руководство бизнесом компании в Пензенской област
|14.07.2014
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ТТК расширил сеть в Пензе
Компания ТТК завершила строительство очередного участка сети широкополосного доступа в интернет в Пензе. В результате реализации проекта технический охват «ТТК-Самара», регионального предприятия компании ТТК, в Пензе увеличился на 1,7 тыс. домохозяйств в 10 многоквартирных домах по у
|17.06.2014
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«Телфин» начинает подключать номера Пензы
Провайдер телеком-решений «Телфин» объявил о запуске продаж номеров города Пензы в коде (8412). Список городов России, чьи телефонные номера предоставляет компания, пополняется, таким образом, до 42 населенных пунктов. Стоимость подключения городского номера Пензы<
|09.04.2014
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Директором объединенного филиала МТС в Ульяновске, Пензе и Саранске назначен Евгений Галушко
ивания, а также вывод на рынок новых продуктов и услуг МТС. «Задача Евгения Галушко в новой должности – вывести МТС в лидеры телекоммуникационных рынков вверенных ему регионов. Сегодня в Ульяновске и Пензе МТС развивается преимущественно как фиксированный оператор, в то время как в других регионах мы являемся универсальным поставщиком услуг связи. В Кировской области Евгений уже сумел вывес
|18.10.2013
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ТТК увеличил охват сети в Пензе
зе составляет 16 тыс. домохозяйств. «ТТК-Самара ведет активное строительство сети ШПД на территории Пензы. До конца года мы планируем подключить к сети ШПД еще порядка 2 тыс. домохозяйств и пре
|19.03.2013
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«Ростелеком» запускает 3G в Пензе
ком» (в лице дочерней компании НСС) запускает в коммерческую эксплуатацию сеть третьего поколения в Пензе. Сеть 3G+ построена с использованием технологии HSPA+, которая обеспечивает скорость пе
|03.09.2012
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«Ростелеком» расширил сеть FTTB в Пензе
сеть передачи данных, организованную по технологии FTTB («оптика до здания»), на территории города Пензы. В коммерческую эксплуатацию введено более 7 тыс. портов в разных районах областного це
|06.02.2012
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Bell Integrator открыл свой первый региональный филиал
о региона присутствия по отношению к Москве». Эти параметры стали основанием выбора в пользу города Пензы, где были подобраны и оформлены в соответствии с особенностями бренда компании офисные
|25.08.2011
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МТС открывает свой первый «флагманский» салон в Пензе
го» салона МТС в Пензенской области. Салон площадью более 55 кв.м начнет работу 28 августа. По информации оператора, новый салон станет самым большим по площади и ассортименту салоном-магазином МТС в Пензе и первым салоном в «флагманском формате». Концепция салонов МТС разработана в партнерстве с компанией Vodafon и включает в себя новейшие практики организации торгового пространства, говор
|12.05.2011
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На «Яндекс.Картах» появились панорамы Минска, Красноярска, Оренбурга и Пензы
Компания «Яндекс» сегодня сообщила о том, что на «Яндекс.Картах» появились панорамы улиц столицы Беларуси – Минска, а также трех российских городов – Красноярска, Оренбурга и Пензы. О предыдущем обновлении панорам на «Яндексе» компания сообщала в апреле текущего года, когда на сервисе появилось еще одиннадцать украинских городов, в том числе Днепропетровск, Донецк,
|05.04.2011
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Пензенский «Радиозавод» рассматривает возможность производства Plug-компьютеров
качестве экспериментального проекта, намерен оснастить Plug-компьютерам один школьный класс города Пензы.
|04.03.2011
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Biglion открыл представительства в Пензе, Калининграде, Липецке и Ярославле
Сервис коллективных покупок Biglion объявил о том, что с 4 марта открыл представительства в четырех новых городах - Пензе, Калининграде, Липецке и Ярославле Во всех новых городах Biglion начинает масштабные рекламные кампании в интернете и предлагает своим пользователям посещение лучших кинотеатров города бе
|09.02.2011
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БИТ автоматизировал магазин Choupette в Пензе
Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) сообщила об автоматизации магазина Choupette (ИП Тугушева Марина Сергеевна) в Пензе, в ходе которой в торговом объекте было установлено современное оборудование, позволяющее использовать систему штрихкодирования. Данная система позволяет отслеживать поступление продукции
|19.01.2011
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В Пензе "умные" системы учета повысят собираемость платежей за ЖКХ
В Пензе успешно прошел пуск системы автоматизированного коммерческого учета и управления потреблением энергоресурсов (АСКУПЭ). Системой на базе программной платформы «ЭнергоКруг» оборудовали обыч
|20.12.2010
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МТС начала предоставлять услуги мобильной связи в Пензе
с августа этого года наша дочерняя компания предлагает услуги фиксированного ШПД от МТС для жителей Пензы и Заречного. В планах Группы МТС активно развивать сеть 3G и в Пензе, и в области. В ск
|15.06.2010
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«Комстар-Регионы» приобрел оператора «Пенза Телеком»
р пензенского рынка связи, ведущий провайдер услуг доступа в интернет и кабельного телевидения в г. Пензе и г. Заречном. Компания предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет на скор
|10.11.2009
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Новый филиал «Пилота» в Пензе займется развертыванием инфраструктуры гипермаркета «Ашан»
Компания «Пилот» объявила об открытии десятого регионального представительства в городе Пенза. Как говорится в сообщении компании, выбор места расположения нового офиса стал не случайным. Первоначальными задачами пензенского представительства являются развертывание и поддержка инф
|28.09.2009
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В Пензе открылся единый контактный центр «МегаФона»
В Пензе начал работу единый контактный центр для 10 млн абонентов компании «МегаФон» в 13 регио
|31.08.2009
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Microsoft и «ЭР-Телеком» внедрили конференцсвязь в медучреждениях Пензы
итетным и с точки зрения развития городской инфраструктуры и с точки зрения развития «ЭР-Телеком» в Пензе. В перспективе мы планируем перенести этот опыт на все учреждения здравоохранения, кото
|28.02.2008
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1 марта в Пензе пройдет форум «Разработка ПО: компании, проекты, технологии нашего города»
Ассоциация разработчиков ПО «IT-Пенза» 1 марта 2008 проводит форум «Разработка ПО: компании, проекты, технологии нашего города». Его участники смогут посетить выставку пензенских компаний-разработчиков ПО, познакомиться с про
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Гречко Сергей 26 9
|Никифоров Николай 1138 8
|Асланов Дмитрий 41 6
|Воробьев Михаил 53 5
|Плясенко Павел 20 5
|Шадаев Максут 1210 5
|Семериков Андрей 37 4
|Аносов Сергей 16 4
|Горянский Павел 31 4
|Колодкин Александр 8 4
|Дятлов Лев 4 4
|Путин Владимир 3454 4
|Кабанов Владимир 178 4
|Корня Алексей 80 3
|Калинин Александр 189 3
|Дырмовский Дмитрий 149 3
|Карачинский Анатолий 96 3
|Мацоцкий Сергей 180 3
|Евраев Михаил 266 3
|Кузнецов Павел 42 3
|Назаров Сергей 60 3
|Галушко Евгений 15 3
|Суслова Марина 14 3
|Тюрина Мария 59 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Кореш Виктор 83 3
|Носов Константин 21 3
|Морозов Савва 5 3
|Берлиоз Михаил 3 3
|Бездомный Иван 3 3
|Дмитриев Кирилл 120 2
|Ершов Андрей 52 2
|Макаров Алексей 69 2
|Баланова Светлана 37 2
|Вексельберг Виктор 155 2
|Никуличев Андрей 43 2
|Козырев Алексей 328 2
|Дубовсков Андрей 89 2
|Соколов Олег 51 2
|Слизень Виталий 244 2
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