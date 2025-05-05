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Галушко Евгений



05.05.2025 5Post и «Билайн» упростили возврат оборудования 1
05.06.2024 билайн обеспечил быстрым мобильным интернетом легендарную атомную подводную лодку 1
16.08.2023 Еще технологичнее: билайн снова ускорил сеть 4G в Санкт-Петербурге 1
19.07.2023 Билайн расширил пропускную способность 4G в Петербурге и Ленобласти 1
29.06.2023 Плавучие «вышки» билайна обеспечили связью гостей «Алых парусов» 1
19.06.2019 В МТС назначен новый глава розничной сети 2
12.09.2016 МТС назначил директора объединенного филиала в Мордовии и Ульяновской области 1
08.04.2016 МТС обеспечила мобильным интернетом 85 тыс. жителей Мордовии 1
07.09.2015 МТС улучшила связь для жителей Мордовии 1
04.09.2015 МТС обеспечила видеосвязью Правительство Ульяновской области 1
17.07.2015 МТС «прокачала» сеть 3G в Пензенской области 1
10.07.2015 МТС удвоила розницу в Ульяновской области за счет малых городов 1
04.12.2014 Популярность телеком-сервисов МТС среди госструктур Пензенской области выросла в 2 раза 1
18.09.2014 МТС улучшила качество связи в 100 населенных пунктах Пензенской области 1
09.04.2014 Директором объединенного филиала МТС в Ульяновске, Пензе и Саранске назначен Евгений Галушко 2

Публикаций - 15, упоминаний - 17

Галушко Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13103 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8863 5
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 2
Кировэлектросвязь 7 2
Вятка-пейдж 2 2
СМАРТС Шупашкар-GSM 15 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 475 1
Telegram Group 2160 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4102 1
МТС Поволжье макрорегион 56 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21004 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8039 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67504 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8542 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6509 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16288 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3610 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24611 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1020 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9447 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1515 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24847 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52330 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31625 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3797 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3806 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 644 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21697 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4600 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4874 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28191 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14071 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7771 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8268 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4720 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13992 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1232 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5864 1
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 447 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2962 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12291 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 514 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12813 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7927 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13643 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52300 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1477 1
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6480 1
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 332 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 866 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3192 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5068 1
Трейд-ин - Trade-in 182 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 35 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 543 1
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