Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ПФО Мордовия Ковылкино
СОБЫТИЯ
|17.09.2026
|На западе Мордовии расширили сеть LTE 1
|16.05.2017
|МТС увеличила 4G-покрытие в Мордовии 1
|19.01.2017
|Жители Мордовии дарили друг другу LTE-смартфоны и спутниковые тарелки 1
|27.10.2016
|«Транстелеком» расширил ШПД-сеть в Мордовии 1
|14.10.2016
|Новые салоны МТС появились в четырех населенных пунктах Мордовии 1
|24.08.2016
|«ТрансТелеКом» обеспечил телефонной связью новый корпус Мордовского госуниверситета 1
|28.06.2016
|ТТК подключил к интернету 20 тыс. жителей Мордовии 1
|08.04.2016
|МТС обеспечила мобильным интернетом 85 тыс. жителей Мордовии 1
|07.09.2015
|МТС улучшила связь для жителей Мордовии 1
|10.02.2015
|ТТК построил более 350 км сетей доступа в Поволжье в 2014 г. 1
|16.07.2014
|ТТК увеличил охват сети ШПД в Республике Мордовия 1
|29.08.2006
|"1С:Предприятие 8.0" запущено на 8 заводах "Юнимилк" 1
Публикаций - 12, упоминаний - 12
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
|Орловский Молочный комбинат 2 1
|Пучков Антон 33 3
|Семенов Максим 27 3
|Галушко Евгений 15 2
|Асланов Дмитрий 41 2
|Лещанкин Константин 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.