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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ПФО Мордовия Ковылкино

Россия - ПФО - Мордовия - Ковылкино

СОБЫТИЯ


17.09.2026 На западе Мордовии расширили сеть LTE 1
16.05.2017 МТС увеличила 4G-покрытие в Мордовии 1
19.01.2017 Жители Мордовии дарили друг другу LTE-смартфоны и спутниковые тарелки 1
27.10.2016 «Транстелеком» расширил ШПД-сеть в Мордовии 1
14.10.2016 Новые салоны МТС появились в четырех населенных пунктах Мордовии 1
24.08.2016 «ТрансТелеКом» обеспечил телефонной связью новый корпус Мордовского госуниверситета 1
28.06.2016 ТТК подключил к интернету 20 тыс. жителей Мордовии 1
08.04.2016 МТС обеспечила мобильным интернетом 85 тыс. жителей Мордовии 1
07.09.2015 МТС улучшила связь для жителей Мордовии 1
10.02.2015 ТТК построил более 350 км сетей доступа в Поволжье в 2014 г. 1
16.07.2014 ТТК увеличил охват сети ШПД в Республике Мордовия 1
29.08.2006 "1С:Предприятие 8.0" запущено на 8 заводах "Юнимилк" 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16010 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2153 5
1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 59 1
Samsung Electronics 11121 1
Apple Inc 13253 1
9671 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
ФТО 18 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 546 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Орловский Молочный комбинат 2 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9836 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26492 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11606 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10305 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5013 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23094 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18216 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9653 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6096 2
Аксессуары 4315 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9681 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54512 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7557 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8575 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4528 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18465 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4052 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7411 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3297 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 572 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6514 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4208 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27053 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8726 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26696 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36600 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1163 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9524 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13122 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11903 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12970 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1408 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6890 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 264 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1226 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14089 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 46 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 111 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2564 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 343 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 512 1
Пучков Антон 33 3
Семенов Максим 27 3
Галушко Евгений 15 2
Асланов Дмитрий 41 2
Лещанкин Константин 2 1
Россия - ПФО - Мордовия - Рузаевский район - Рузаевка 28 10
Россия - ПФО - Мордовия Республика 662 10
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 322 9
Россия - Краснослободск 18 6
Россия - ПФО - Мордовия - Ардатов 16 4
Россия - ПФО - Мордовия - Большие Березники 6 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3062 3
Россия - ПФО - Мордовия - Атяшевский район - Атяшево 5 2
Россия - ПФО - Чувашия - Комсомольский район 50 1
Россия - РФ - Российская федерация 167709 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3153 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19693 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1941 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1528 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1305 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 682 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 501 1
Россия - УФО - Тюменская область 1383 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1327 1
Россия - ПФО - Пензенская область 648 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 534 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 478 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 500 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 116 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27531 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6092 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10952 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1137 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53889 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34116 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7652 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2851 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1517 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8545 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1158 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 482 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1919 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7906 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6848 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7082 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6591 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2762 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6655 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 23 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1741 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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