1С:ВДГБ ВДГБ:ИТС
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 18 дел, на cумму 13 813 363 ₽*
СОБЫТИЯ
|19.02.2014
|
«1С:ВДГБ» автоматизировала работу бухгалтерии «Ведомственной охраны Минсельхоза России»
помощью ПП «1С:Бухгалтерии 8. ПРОФ». Внедрение и настройку программы провели специалисты компании «1С:ВДГБ». В Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации ведомственная охрана появил
|27.12.2013
|
«1С:ВДГБ» автоматизирует ГК «Сапсан» на базе «1С:Управления предприятием ЖКХ»
Компания «1С:ВДГБ» завершила первый этап проекта комплексной автоматизации ГК «Сапсан» на базе отраслев
|21.11.2011
|
«1С:ВДГБ» автоматизировала учет в компании «Малис»
Специалистами компании «1С:ВДГБ» завершена автоматизация бухгалтерского и налогового учета в компании «Малис» благода
|03.11.2011
|
«1С:ВДГБ» автоматизировала учет в группе компаний «Сибирский Стандарт»
Специалисты «1С:ВДГБ» провели автоматизацию учетной деятельности группы компаний «Сибирский стандарт» с по
|11.10.2011
|
«1С:ВДГБ» автоматизировал бухгалтерский и налоговый учет в ломбарде «А-Электро»
А-Электро» завершена автоматизация бухгалтерской службы с помощью отраслевого программного решения «1С:ВДГБ: Ломбард 3». В результате внедрения выросли качественные и скоростные показатели доку
|10.10.2011
|
«1С:ВДГБ» автоматизировал учет в компании «В.М.П.» с помощью «1С: Управление торговлей 8»
Специалистами «1С:ВДГБ» проведено внедрение программного продукта «1С: Управление торговлей 8» в компании «В
|05.10.2011
|
«Ломбард Столица» автоматизировал учет с помощью «1С:ВДГБ»
Специалисты компании «1С:ВДГБ» провели внедрение отраслевого программного продукта «1С:ВДГБ: Ломбард 3», с п
|28.09.2011
|
«1С:ВДГБ» автоматизировал бухгалтерский и налоговый учет в компании «Теплосервис»
Специалисты компании «1С:ВДГБ» автоматизировали бухгалтерский и налоговый учет в компании «Теплосервис» на базе отр
|22.09.2011
|
«Золотой слиток» ведет учет с помощью «1С:ВДГБ: Ломбард 3»
В ломбарде «Золотой слиток» завершены работы по внедрению отраслевого программного продукта «1С:ВДГБ: Ломбард 3», с помощью которого был автоматизирован бухгалтерский и налоговый учет. О
|21.09.2011
|
«1С:ВДГБ» автоматизировала учет в ЖСК «Весна»
граммного продукта «1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК», разработанного специалистами «1С:ВДГБ», позволило автоматизировать бухгалтерский и налоговый учет в жилищно-строительном ко
|15.09.2011
|
«1С:ВДГБ» автоматизировал учетную деятельность ломбарда «Горизонт+»
Специалисты внедренческой компании «1С:ВДГБ» завершили работу по автоматизации учетной деятельности предприятия «Горизонт+» на ба
|12.09.2011
|
«1С:ВДГБ» автоматизировал учет в компании «Ардис» с помощью решения «1С»
Cпециалистами «1С:ВДГБ» проведено внедрение программного продукта «1С: Управление торговлей 8» в рекламно-пр
|06.09.2011
|
«1С:ВДГБ» автоматизировала учет в частном охранном предприятии «Легион-Профи»
Специалистами компании «1С:ВДГБ» были проведены работы по внедрению отраслевого программного продукта «1С:ВДГБ
|02.09.2011
|
«1С:ВДГБ» автоматизировал ведение учета в транспортной компании «Транс ДА»
Специалистами «1С:ВДГБ» проведено внедрение программы «1С: Бухгалтерия 8» для автоматизированного ведения уч
|01.09.2011
|
«1С:ВДГБ» автоматизировала учет в инжиниринговой компании «Ива»
Специалисты «1С:ВДГБ» провели автоматизацию бухгалтерского и налогового учета в инжиниринговой компании «И
|29.08.2011
|
«Старатель» ведет учет с помощью решения «1С:ВДГБ» для автоматизации ломбардов
Внедрение специализированного программного продукта «1С:ВДГБ: Ломбард» на платформе «1С: Предприятие 8» помогло автоматизировать бухгалтерский и н
|08.08.2011
|
«1С:ВДГБ» автоматизировала учет в компании «Юнион» с помощью 1С: ЗУП 8
Специалисты компании «1С:ВДГБ» провели автоматизацию кадрового учета, расчета заработной платы и управления персона
|05.08.2011
|
«Бэст Ломбард» автоматизировал учет с помощью «1С:ВДГБ: Ломбард 3»
» проведена автоматизация бухгалтерского и налогового учета с помощью специализированной программы «1С:ВДГБ: Ломбард 3», предназначенной для автоматизированного ведения учетной деятельности лом
|22.07.2011
|
«1С:ВДГБ» завершила внедрение «1С: Управление торговлей 8» в компании «Соло»
Специалистами «1С:ВДГБ» завершена автоматизация оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торгово-складских операций на базе внедрения типовой программы «1С: Управление торговлей 8» в компа
|18.07.2011
|
«Метрополис» управляет персоналом с помощью «1С: ЗУП 8»
Специалистами компании «1С:ВДГБ» проведена автоматизация управленческого и кадрового учета в компании «Метрополис» пр
|15.07.2011
|
«1С:ВДГБ» автоматизировал учет в ломбарде «Гелиос Плюс»
Сотрудниками «1С:ВДГБ» были оказаны услуги по внедрению отраслевого программного продукта «1С:ВДГБ:
|17.06.2011
|
AMS Group автоматизировала учет с помощью «1С: Бухгалтерия 8»
Компания «1С:ВДГБ» провела автоматизацию учетной деятельности с помощью программного продукта «1С: Бухг
|23.05.2011
|
«1С:ВДГБ» автоматизировала бухгалтерский и налоговый учет в компании «Аксервис» с помощью «1С: Упрощенка 8»
Специалистами «1С:ВДГБ» завершено внедрение типового программного продукта «1С: Упрощенка 8» на платформе «1
|28.04.2011
|
В «Евро-Ломбарде» внедрена автоматизированная система бухгалтерского и налогового учета на базе «1С:ВДГБ: Ломбард»
Специалистами «1С:ВДГБ» автоматизирован бухгалтерский учет компании «Евро-Ломбард». В результате внедрения п
|25.04.2011
|
«Экономика строительства» автоматизировала учет на базе «1С: Упрощенка 8»
Специалистами компании «1С:ВДГБ» завершена автоматизация учетной деятельности издательства журнала «Экономика строите
|22.04.2011
|
«1С:ВДГБ» автоматизировал бухгалтерский учет в компании «Центроконсалтинг»
Специалистами «1С:ВДГБ» внедрен программный продукт «1С: Бухгалтерия 8» в консалтинговой компании «Центрокон
|14.04.2011
|
«Таст Клуб» совершенствует учет с помощью программы «1С:ВДГБ» для ломбардов
Автоматизированная система бухгалтерского и налогового учета внедрена специалистами «1С:ВДГБ» в компании «Таст Клуб» на базе программы «1С:ВДГБ: Ломбард» Внедрение програм
|11.04.2011
|
В PingWin Software внедрили «1С: Управление производственным предприятием 8»
при непосредственной технической и методической консультационной поддержке со стороны специалистов «1С:ВДГБ». На этапе внедрения «1С: Управление производственным предприятием 8» специалисты «
|08.11.2006
|
Бюджетные учреждения Дагестана оптимизируют ведение учета
1С:Франчайзи компания «ВДГБ» объявляет об успешном завершении перевода бюджетных учреждений Дагестана на ведение учета в соответствии с новой инструкцией по бюджетному учету (от 10.02.2006 №25). В 1500 организациях в
|08.11.2006
|
"Юнимилк" автоматизировал производственный учет
вой концепции. В результате рассмотрения предложений и отбора автоматизация была поручена компании «1С:ВДГБ», которая полностью отвечала поставленным критериям отбора. Кроме того, «1С:ВДГБ
|29.08.2006
|
"1С:Предприятие 8.0" запущено на 8 заводах "Юнимилк"
Группа «Юнимилк», консалтинговая компания ФТО и 1С:ВДГБ сообщили об успешном запуске системы на платформе «1С:Предприятие 8.0» на восьми заво
|12.04.2006
|
Дагестанские бюджетники внедряют "1С"
1С:Франчайзи компания ВДГБ объявила о завершении ключевого этапа проекта по автоматизации бухгалтерского учета бюдж
|27.03.2006
|
Карачаровский мехзавод автоматизирует бухучет
Компания «1С:ВДГБ» приступила к автоматизации бухгалтерского учета средствами программного продукта «1С
|06.07.2004
|
"Родное поле" автоматизировало учет и управление посредством "1С:Предприятие 8.0"
Компания "1С:ВДГБ" завершила работы по созданию информационной системы агропромышленного холдинга "Родн
