1С:ВДГБ ВДГБ:ИТС

1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС

 

 

 

 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.02.2014 «1С:ВДГБ» автоматизировала работу бухгалтерии «Ведомственной охраны Минсельхоза России»

помощью ПП «1С:Бухгалтерии 8. ПРОФ». Внедрение и настройку программы провели специалисты компании «1С:ВДГБ». В Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации ведомственная охрана появил
27.12.2013 «1С:ВДГБ» автоматизирует ГК «Сапсан» на базе «1С:Управления предприятием ЖКХ»

Компания «1С:ВДГБ» завершила первый этап проекта комплексной автоматизации ГК «Сапсан» на базе отраслев
21.11.2011 «1С:ВДГБ» автоматизировала учет в компании «Малис»

Специалистами компании «1С:ВДГБ» завершена автоматизация бухгалтерского и налогового учета в компании «Малис» благода
03.11.2011 «1С:ВДГБ» автоматизировала учет в группе компаний «Сибирский Стандарт»

Специалисты «1С:ВДГБ» провели автоматизацию учетной деятельности группы компаний «Сибирский стандарт» с по
11.10.2011 «1С:ВДГБ» автоматизировал бухгалтерский и налоговый учет в ломбарде «А-Электро»

А-Электро» завершена автоматизация бухгалтерской службы с помощью отраслевого программного решения «1С:ВДГБ: Ломбард 3». В результате внедрения выросли качественные и скоростные показатели доку
10.10.2011 «1С:ВДГБ» автоматизировал учет в компании «В.М.П.» с помощью «1С: Управление торговлей 8»

Специалистами «1С:ВДГБ» проведено внедрение программного продукта «1С: Управление торговлей 8» в компании «В
05.10.2011 «Ломбард Столица» автоматизировал учет с помощью «1С:ВДГБ»

Специалисты компании «1С:ВДГБ» провели внедрение отраслевого программного продукта «1С:ВДГБ: Ломбард 3», с п
28.09.2011 «1С:ВДГБ» автоматизировал бухгалтерский и налоговый учет в компании «Теплосервис»

Специалисты компании «1С:ВДГБ» автоматизировали бухгалтерский и налоговый учет в компании «Теплосервис» на базе отр
22.09.2011 «Золотой слиток» ведет учет с помощью «1С:ВДГБ: Ломбард 3»

В ломбарде «Золотой слиток» завершены работы по внедрению отраслевого программного продукта «1С:ВДГБ: Ломбард 3», с помощью которого был автоматизирован бухгалтерский и налоговый учет. О
21.09.2011 «1С:ВДГБ» автоматизировала учет в ЖСК «Весна»

граммного продукта «1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК», разработанного специалистами «1С:ВДГБ», позволило автоматизировать бухгалтерский и налоговый учет в жилищно-строительном ко
15.09.2011 «1С:ВДГБ» автоматизировал учетную деятельность ломбарда «Горизонт+»

Специалисты внедренческой компании «1С:ВДГБ» завершили работу по автоматизации учетной деятельности предприятия «Горизонт+» на ба
12.09.2011 «1С:ВДГБ» автоматизировал учет в компании «Ардис» с помощью решения «1С»

Cпециалистами «1С:ВДГБ» проведено внедрение программного продукта «1С: Управление торговлей 8» в рекламно-пр
06.09.2011 «1С:ВДГБ» автоматизировала учет в частном охранном предприятии «Легион-Профи»

Специалистами компании «1С:ВДГБ» были проведены работы по внедрению отраслевого программного продукта «1С:ВДГБ
02.09.2011 «1С:ВДГБ» автоматизировал ведение учета в транспортной компании «Транс ДА»

Специалистами «1С:ВДГБ» проведено внедрение программы «1С: Бухгалтерия 8» для автоматизированного ведения уч
01.09.2011 «1С:ВДГБ» автоматизировала учет в инжиниринговой компании «Ива»

Специалисты «1С:ВДГБ» провели автоматизацию бухгалтерского и налогового учета в инжиниринговой компании «И
29.08.2011 «Старатель» ведет учет с помощью решения «1С:ВДГБ» для автоматизации ломбардов

Внедрение специализированного программного продукта «1С:ВДГБ: Ломбард» на платформе «1С: Предприятие 8» помогло автоматизировать бухгалтерский и н
08.08.2011 «1С:ВДГБ» автоматизировала учет в компании «Юнион» с помощью 1С: ЗУП 8

Специалисты компании «1С:ВДГБ» провели автоматизацию кадрового учета, расчета заработной платы и управления персона
05.08.2011 «Бэст Ломбард» автоматизировал учет с помощью «1С:ВДГБ: Ломбард 3»

» проведена автоматизация бухгалтерского и налогового учета с помощью специализированной программы «1С:ВДГБ: Ломбард 3», предназначенной для автоматизированного ведения учетной деятельности лом
22.07.2011 «1С:ВДГБ» завершила внедрение «1С: Управление торговлей 8» в компании «Соло»

Специалистами «1С:ВДГБ» завершена автоматизация оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торгово-складских операций на базе внедрения типовой программы «1С: Управление торговлей 8» в компа
18.07.2011 «Метрополис» управляет персоналом с помощью «1С: ЗУП 8»

Специалистами компании «1С:ВДГБ» проведена автоматизация управленческого и кадрового учета в компании «Метрополис» пр
15.07.2011 «1С:ВДГБ» автоматизировал учет в ломбарде «Гелиос Плюс»

Сотрудниками «1С:ВДГБ» были оказаны услуги по внедрению отраслевого программного продукта «1С:ВДГБ:

17.06.2011 AMS Group автоматизировала учет с помощью «1С: Бухгалтерия 8»

Компания «1С:ВДГБ» провела автоматизацию учетной деятельности с помощью программного продукта «1С: Бухг
23.05.2011 «1С:ВДГБ» автоматизировала бухгалтерский и налоговый учет в компании «Аксервис» с помощью «1С: Упрощенка 8»

Специалистами «1С:ВДГБ» завершено внедрение типового программного продукта «1С: Упрощенка 8» на платформе «1
28.04.2011 В «Евро-Ломбарде» внедрена автоматизированная система бухгалтерского и налогового учета на базе «1С:ВДГБ: Ломбард»

Специалистами «1С:ВДГБ» автоматизирован бухгалтерский учет компании «Евро-Ломбард». В результате внедрения п
25.04.2011 «Экономика строительства» автоматизировала учет на базе «1С: Упрощенка 8»

Специалистами компании «1С:ВДГБ» завершена автоматизация учетной деятельности издательства журнала «Экономика строите
22.04.2011 «1С:ВДГБ» автоматизировал бухгалтерский учет в компании «Центроконсалтинг»

Специалистами «1С:ВДГБ» внедрен программный продукт «1С: Бухгалтерия 8» в консалтинговой компании «Центрокон
14.04.2011 «Таст Клуб» совершенствует учет с помощью программы «1С:ВДГБ» для ломбардов

Автоматизированная система бухгалтерского и налогового учета внедрена специалистами «1С:ВДГБ» в компании «Таст Клуб» на базе программы «1С:ВДГБ: Ломбард» Внедрение програм
11.04.2011 В PingWin Software внедрили «1С: Управление производственным предприятием 8»

при непосредственной технической и методической консультационной поддержке со стороны специалистов «1С:ВДГБ». На этапе внедрения «1С: Управление производственным предприятием 8» специалисты «

08.11.2006 Бюджетные учреждения Дагестана оптимизируют ведение учета

1С:Франчайзи компания «ВДГБ» объявляет об успешном завершении перевода бюджетных учреждений Дагестана на ведение учета в соответствии с новой инструкцией по бюджетному учету (от 10.02.2006 №25). В 1500 организациях в
08.11.2006 "Юнимилк" автоматизировал производственный учет

вой концепции. В результате рассмотрения предложений и отбора автоматизация была поручена компании «1С:ВДГБ», которая полностью отвечала поставленным критериям отбора. Кроме того, «1С:ВДГБ

29.08.2006 "1С:Предприятие 8.0" запущено на 8 заводах "Юнимилк"

Группа «Юнимилк», консалтинговая компания ФТО и 1С:ВДГБ сообщили об успешном запуске системы на платформе «1С:Предприятие 8.0» на восьми заво
12.04.2006 Дагестанские бюджетники внедряют "1С"

1С:Франчайзи компания ВДГБ объявила о завершении ключевого этапа проекта по автоматизации бухгалтерского учета бюдж
27.03.2006 Карачаровский мехзавод автоматизирует бухучет

Компания «1С:ВДГБ» приступила к автоматизации бухгалтерского учета средствами программного продукта «1С
06.07.2004 "Родное поле" автоматизировало учет и управление посредством "1С:Предприятие 8.0"

Компания "1С:ВДГБ" завершила работы по созданию информационной системы агропромышленного холдинга "Родн

1С:ВДГБ и организации, системы, технологии, персоны:

9147 55
ФТО 18 3
1С:Франчайзинг 26 2
1С:Сервистренд 5 2
ИнТехСофт 3 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 924 2
1С-Рарус 942 2
АйТи 1442 2
Klondike Computers - Клондайк Компьютерс 35 1
Abbyy Украина - Abbyy Ukraine - АБИ Украина 27 1
1С-Рарус - СофтСервис 16 1
Эрикос-ЦСП 5 1
Масан Бизнес-Консалтинг 3 1
1С:Автоматизация 12 1
Черноземье ИНТЕКО 3 1
Комкон Проект - Комкон Центр 2 1
Компас ИТ - Компас Ай Ти 2 1
ИКС Технологии 6 1
SAP SE 5476 1
Intel Corporation 12606 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 1
Галактика - Корпорация 1512 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 534 1
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 62 1
Такском - Taxcom 245 1
Гэндальф - Gendalf 94 1
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 90 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 64 1
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 96 1
1С ИТРП - Институт Типовых Решений - Производство 31 1
Evola - Эвола 31 1
ЕАЕ-Консалт 12 1
Формула Безопасности 10 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 74 1
Ростелеком - Астор ВЦ 112 1
Диалог ИТ - Диалог Информационные Технологии 17 1
1С:Апрель Софт 8 1
НСПК - Национальная система платежных карт 911 12
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 164 3
Орловский Молочный комбинат 2 2
Роснефть - РН-Смазочные материалы 2 1
Сапсан ГК 2 1
НОНП - Новгородская областная нотариальная палата 2 1
Новосибирский молочный комбинат 1 1
Молочный комбинат Волгоградский - Молочный завод №3 Волгоградский 1 1
КМЗ - Карачаровский механический завод 12 1
AMS Group - Аэро Маркетинг Сервис Групп 1 1
Почта России ПАО 2274 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 69 1
Метрополис ТРК 59 1
Большой Московский государственный цирк - Московский цирк Никулина на Цветном бульваре 7 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 294 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2097 4
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 41 3
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13117 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3170 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 795 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 923 1
Федеральное казначейство России 1885 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 261 1
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 44 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 747 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
4CIO 18 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34333 45
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1401 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12425 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13458 11
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1097 11
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1179 10
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3817 10
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2728 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74530 9
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7759 8
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4714 5
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1911 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11592 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8892 4
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1530 4
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 412 3
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 807 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1485 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6328 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16738 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7415 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13188 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15078 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1569 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4761 2
Оповещение и уведомление - Notification 5464 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17328 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32167 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26306 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4177 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5188 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8228 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3440 2
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 654 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2274 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25687 1
Стандартизация - Standardization 2260 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1580 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9539 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3950 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2470 33
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 991 28
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 49 12
1С:ВДГБ Ломбард 11 11
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 666 8
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 472 8
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 485 8
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 251 7
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 67 4
1С:Упрощенка 6 3
Microsoft Windows 2000 8679 2
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 21 1
Klondike SP 2 1
РЖД - ЕК АСУФР - Единая корпоративная автоматизированная система управления финансами и ресурсами 11 1
1С:Машиностроение 2 1
1С:Предприниматель 13 1
1С:Свод отчетов 19 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 1
Компас ERP - Компас Управление персоналом - Компас HRM-система - Компас Oracle Элит 12 1
Intel Celeron - Серия процессоров 978 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 63 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 217 1
Apache OpenOffice 487 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 258 1
Oracle Hyperion 255 1
1С:Торговля и Склад 91 1
Росстат ЕМИСС - Единая межведомственная информационно-статистическая система 29 1
Галактика HRM/HCM - Галактика Управление персоналом - Галактика Human Capital Management 13 1
Харитонов Александр 68 3
Благин Олег 2 2
Нуралиев Борис 296 2
Адельшин Алексей 1 1
Дмитриева Любовь 1 1
Толстов Андрей 3 1
Тяпухин Александр 2 1
Шишилов Александр 1 1
Кузнецов Вячеслав 3 1
Кравченко Алексей 8 1
Маслов Сергей 4 1
Пестряков Павел 7 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46324 10
Россия - РФ - Российская федерация 159504 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8278 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика 713 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18921 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1231 2
Россия - ПФО - Самарская область 1502 2
Украина 7832 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 264 2
Россия - УФО - Курганская область - Шадринский район - Шадринск 48 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Цумадинский район 8 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Рутульский район - Рутул 3 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Избербаш 16 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Лабинский район - Лабинск 19 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2459 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4356 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1661 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1851 1
Италия - Итальянская Республика 4442 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2963 1
Россия - СФО - Новосибирск 4738 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1733 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1950 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1138 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14573 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 492 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2265 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1644 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1625 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 483 1
Россия - УФО - Тюменская область 1306 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 846 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 618 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 877 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1020 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 559 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 459 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 527 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 316 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6376 36
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6407 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51646 16
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 189 16
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2331 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26220 11
Ломбард - Ломбардный бизнес 20 9
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 677 8
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3297 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8277 8
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2208 8
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 136 8
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 786 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3827 6
Налогообложение - ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 82 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20576 6
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 146 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55438 5
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 418 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8436 4
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1621 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5312 4
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1339 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6737 4
Металлы - Платина - Platinum 484 3
Металлы - Серебро - Silver 803 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1759 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7422 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32222 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6341 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8274 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2735 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1437 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10838 2
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 447 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11860 2
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 89 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15365 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17542 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2087 1
Ведомости 1328 2
Финансовая газета 24 1
TAdviser - Центр выбора технологий 437 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8445 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
