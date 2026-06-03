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1С ИТРП Институт Типовых Решений Производство
Компания «Институт типовых решений - Производство» (ИТРП) с 2000 г разрабатывает и внедряет системы класса ERP для производства на платформе «1С:Предприятие». «ИТРП» является дочерним предприятием фирмы «1С», имеет статусы: «1С:Франчайзи», «1С:Центр-ERP», «1С:Центр ERP-Производство», «1С:Консалтинг», «1С:КОРП Центр Компетенции».
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 9 дел, на cумму 14 965 760 ₽*
СОБЫТИЯ
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1С ИТРП и организации, системы, технологии, персоны:
|WWF - GFTN - Global Forest & Trade Network - Ассоциация экологически ответственных лесопромышленников России 1 1
|Голиков Александр 17 1
|Александровна Ирина 2 1
|Черепков Алексей 1 1
|Кудж Станислав 40 1
|Хлупнова Ирина 1 1
|Дреничев Борис 1 1
|Михеева Елена 3 1
|Ефимов Денис 1 1
|Давыденко Юрий 1 1
|Паньков Виталий 1 1
|Дюжев Владимир 1 1
|Чекалова Людмила 1 1
|Пушкарев Алексей 1 1
|Медина Татьяна 2 1
|Шитов Алексей 2 1
|Нуралиев Борис 298 1
|Макаров Алексей 68 1
|Наумов Евгений 38 1
|НИИПАВ НПО - Научно-исследовательский институт поверхностных активных веществ Научно-производственное объединение 1 1
|РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 288 1
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