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1С ИТРП Институт Типовых Решений Производство

1С ИТРП - Институт Типовых Решений - Производство

Компания «Институт типовых решений - Производство» (ИТРП) с 2000 г разрабатывает и внедряет системы класса ERP для производства на платформе «1С:Предприятие». «ИТРП» является дочерним предприятием фирмы «», имеет статусы: «1С:Франчайзи», «1С:Центр-ERP», «1С:Центр ERP-Производство», «1С:Консалтинг», «1С:КОРП Центр Компетенции». 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 9 дел, на cумму 14 965 760 ₽*

Судебные дела (9) на сумму 14 965 760 ₽*
в качестве истца (5) на сумму 12 531 560 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 2 434 200 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.06.2026 НПО «Стеклопластик» на 10% снизило производственную себестоимость и на 5% повысило рентабельность контрактов с помощью «1С:ERP» 2
25.09.2024 РТУ МИРЭА и «1С» открыли «Центр технологий 1С» для подготовки специалистов по цифровизации бизнеса 1
08.08.2024 «1С:ERP» помогло «Уральскому Турбинному Заводу» ускорить выполнение заказов и повысить рентабельность производства 2
26.01.2024 АО «НПК Медиана-Фильтр» оптимизировало управление затратами и повысило рентабельность проектов с помощью «1С:ERP» 3
10.04.2023 «Гамма» повысила оборачиваемость запасов и ускорила исполнение заказов с помощью «1C:ERP» 2
07.09.2022 НПП «Радиус автоматика» внедрило «1С:ERP Управление предприятием» 2
26.05.2022 Производитель трубопроводной арматуры «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» оптимизировал управление сложным позаказным производством с помощью 1C:ERP 4
10.02.2020 «Гласс технолоджи» внедрила 1С:ERP 2
27.11.2019 Торговый дом «Ярмарка» перешел на 1С:ERP 1
10.09.2018 «Цикл» на 20% сократил объем незавершенного производства и избыточных запасов с помощью «1С:ERP» 2
19.09.2016 Система на базе «1С:ERP Управления предприятием» объединила работу всех подразделений НИИПАВ 2
02.04.2013 ИТРП проведет вебинары по производственному планированию и бюджетированию в 1С 2
11.04.2011 «Межгосметиз-Мценск» управляет себестоимостью продукции с помощью «ИТРП: Процессное производство» 2
11.02.2011 ИТРП автоматизирует учет и бюджетирование в НК «Дулисьма» 2
30.09.2010 BSC внедряет HRM-систему «БОСС-Кадровик» на заводе «Потенциал» 1
17.08.2010 «Холдинговая компания Элинар» автоматизировала управление производством на базе «1С:Предприятия 8» 2
25.01.2010 «Новая столица» автоматизирует управленческий учет на базе решения ИТРП 2
10.12.2009 «Фукс Ойл» автоматизировал бухгалтерский и управленческий учет на базе «1С:Предприятия 8» 2
03.04.2009 «Газпром трансгаз–Кубань» рассчитывает себестоимость продукции с помощью «1С:Предприятия 8» 2
19.11.2008 «Воздухотехника» управляет производством вместе с «1С:Предприятием 8» 2
13.08.2008 «Анаель-Д» ведет учет металлолома вместе с «1С:Управлением производственным предприятием 8» 2
25.07.2008 «Нижнекамсктехуглерод» автоматизировал учет на базе «1С:Предприятия 8» 1
10.07.2008 «Кудиновский комбинат» освоил «1С:Производство строительных материалов» 2
27.12.2007 «1-й Архитектор бизнеса» будет продвигать решение ИТРП на базе «1С:Предприятия 8» 2
22.02.2007 «МегаПласт» управляет бизнес-процессами с «1С:Предприятием 8» 1
27.12.2006 Appius-PDM получает сертификат "Совместимо! Система программ 1С:Предприятие" 2
14.09.2006 В "Промконтроллер" внедрили Appius-PDM 2
09.02.2006 "Победа ЛСР" внедряет систему "1С" 2
26.08.2003 Гатчинские лесозаготовители автоматизировали учет 1
06.03.2003 "Аскон" объявил об итогах деятельности в 2002 году 1
18.12.2002 "Финансовая газета" и "1С" провели День Бухгалтерии 1
25.12.2001 "Инталев" и "ИТРП" объявили о рождественских скидках 1

Публикаций - 32, упоминаний - 58

1С ИТРП и организации, системы, технологии, персоны:

9405 25
Инталев - Intalev 275 3
Appius - Аппиус - Аппиус ЦР - Аппиус -Цифровые решения - Аппиус-Софт 25 3
Компас 20 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 954 2
1С-Рарус 960 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 624 1
Top Systems - Топ Системы 83 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 87 1
Frontstep - Фронтстеп 45 1
Ростелеком - Астор ВЦ 113 1
KoderLine - Кодерлайн 6 1
1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 58 1
Klondike Computers - Клондайк Компьютерс 35 1
Abbyy Украина - Abbyy Ukraine - АБИ Украина 27 1
Optima - Альфа-Интегратор - Alfa-Integrator - Баан Евразия 28 1
1С:Франчайзинг 26 1
Промконтроллер ПК - Текон - Текон-Автоматика 19 1
ВкусВилл - ТехВилл - Технологии ВкусВилл - ДатаЛаб - Фулстек - Автомакон - Автоматизация и Консалтинг - Automacon Robotics 24 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 197 1
Сапсан-Юг 1 1
1С:Сервистренд 5 1
Радиус Автоматика НПП - Радиус IT 2 1
Эрикос-ЦСП 5 1
Масан Бизнес-Консалтинг 3 1
ИНПРО - INPRO 11 1
Галфинд 5 1
Потенциал 3 1
1С-Архитектор бизнеса - 1АБ Мастер 13 1
Элинар 3 1
Неосистемы Северо-Запад 7 1
Комкон Проект - Комкон Центр 2 1
ИСВС - Информационные системы ВС 1 1
ИКС Технологии 6 1
Делкам-Урал 3 1
Ростех - Автоматика Концерн 1806 1
Intel Corporation 12742 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 256 1
Такском - Taxcom 253 1
Гэндальф - Gendalf 95 1
НСПК - Национальная система платежных карт 930 5
Интер РАО - УТЗ - Уральский турбинный завод 6 1
Большой Московский государственный цирк - Московский цирк Никулина на Цветном бульваре 7 1
Газпром трансгаз 157 1
Glass Technology - Гласс технолоджи 1 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 27 1
Межгосметиз 2 1
ГЛГ - Гатчинская Лесная Группа 1 1
Искра НПО 6 1
ТМХ Коломенский завод - Коломенский тепловозостроительный завод имени В.В. Куйбышева 5 1
ЧЗЭМ - Чеховский завод энергетического машиностроения - Энергомаш Чехов 1 1
Победа ЛСР - Керамика - Ленстройкерамика - Победа 1 1
Кудиновский Комбинат 1 1
Нижнекамсктехуглерод - Нижнекамский завод технического углерода 2 1
Ярмарка ТД - Торговый дом 2 1
Медиана-Фильтр НПК 1 1
Газпром ПАО 1457 1
Связной ГК 1395 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 335 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 124 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 138 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3251 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5419 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2116 1
WWF - GFTN - Global Forest & Trade Network - Ассоциация экологически ответственных лесопромышленников России 1 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35390 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77300 19
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7671 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12645 16
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1996 8
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 447 6
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 990 5
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1134 5
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2617 4
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2333 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11968 4
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 680 3
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 927 3
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1450 3
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 203 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60345 3
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 239 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4303 3
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 318 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5883 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1995 2
Управляемость - Manageability 2155 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2825 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12818 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4959 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3719 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1406 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8061 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3528 1
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13576 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества - eQMS - Electronic Quality Management System 284 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1358 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4698 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 204 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 575 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15701 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4695 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14630 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1203 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2516 18
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 498 10
1С:ERP Управление предприятием 796 10
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 253 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
Appius PDM 8 3
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1000 3
1С:PDM - Управление инженерными данными 11 2
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 480 1
1С:Торговля и Склад 91 1
Инталев Корпоративные финансы 49 1
Appius Верификатор 1 1
Klondike SP 2 1
1С:Консалтинг 20 1
Аскон Компас-автопроект 16 1
1С:Предприниматель 13 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
1С:Процессное производство 1 1
Неосистемы Лесозавод 4 1
Intel Celeron - Серия процессоров 979 1
Autodesk AutoCAD 372 1
Dassault Systemes - SolidWorks 127 1
1С:CRM 79 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 189 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 258 1
Голиков Александр 17 1
Александровна Ирина 2 1
Черепков Алексей 1 1
Кудж Станислав 40 1
Хлупнова Ирина 1 1
Дреничев Борис 1 1
Михеева Елена 3 1
Ефимов Денис 1 1
Давыденко Юрий 1 1
Паньков Виталий 1 1
Дюжев Владимир 1 1
Чекалова Людмила 1 1
Пушкарев Алексей 1 1
Медина Татьяна 2 1
Шитов Алексей 2 1
Нуралиев Борис 298 1
Макаров Алексей 68 1
Наумов Евгений 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 163383 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47046 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19270 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4428 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14725 2
Украина 7894 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2325 2
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 137 1
Украина - Львов 100 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 140 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Мценск 27 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Козьмодемьянск 27 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2497 1
Финляндия - Финляндская Республика 3679 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1374 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1886 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2804 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3006 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1766 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1260 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1684 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1657 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 688 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 626 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 891 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 481 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 546 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 451 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3313 1
Украина - Киев 1147 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 512 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 181 1
Россия - Кубань 227 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 94 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6502 13
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1481 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52685 8
Логистика сбытовая - Сбыт 2541 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15734 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33092 5
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1805 4
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 799 4
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1046 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3351 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2236 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6523 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8688 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 954 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 715 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3396 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8398 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2270 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1794 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2473 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 585 2
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 191 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6931 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3082 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6069 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 386 1
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 19 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 228 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2715 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3741 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6499 1
Энергетика - Energy - Energetically 5732 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1176 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2811 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2080 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5438 1
Химическая промышленность - Chemical industry 302 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1458 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 289 1
Налогообложение - Налог на имущество физических лиц 4 1
Финансовая газета 24 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 1
НИИПАВ НПО - Научно-исследовательский институт поверхностных активных веществ Научно-производственное объединение 1 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 288 1
CeBIT 614 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 661 1
Белые ночи САПР 21 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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