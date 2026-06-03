1С ИТРП Институт Типовых Решений Производство

Компания «Институт типовых решений - Производство» (ИТРП) с 2000 г разрабатывает и внедряет системы класса ERP для производства на платформе «1С:Предприятие». «ИТРП» является дочерним предприятием фирмы «1С», имеет статусы: «1С:Франчайзи», «1С:Центр-ERP», «1С:Центр ERP-Производство», «1С:Консалтинг», «1С:КОРП Центр Компетенции».

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 9 дел, на cумму 14 965 760 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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