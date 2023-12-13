Потенциал
|13.12.2023
|NextBox — безопасное хранение данных и удобная работа с файлами 1
|15.03.2016
|«Потенциал» внедрил ИАС сбора, проверки и анализа данных в Контрольно-счетной палате Москвы 1
Потенциал и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews RND - R&D.CNews 2273 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Bloomberg 1286 1
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