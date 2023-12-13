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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166197
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Потенциал



13.12.2023 NextBox — безопасное хранение данных и удобная работа с файлами 1
15.03.2016 «Потенциал» внедрил ИАС сбора, проверки и анализа данных в Контрольно-счетной палате Москвы 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Потенциал и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 21
Schneider Electric 575 15
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ 21 14
Schneider Electric - Systeme Electric - ЭлектроМоноблок 18 11
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Soft - Систэм Софт 11 8
Schneider Electric - Systeme Electric - Dēkraft - DEKraft 19 6
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 2
Accenture plc 682 2
Новые облачные технологии (НОТ) 444 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 2
KPMG 256 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 2
Softline - Polymatica - Полиматика 172 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 439 2
Акрон Холдинг - Электрощит Самара 27 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Nextcloud 25 1
МегаФон 8803 1
SAP SE 5276 1
Huawei 3932 1
Softline - Софтлайн 2810 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
8213 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Honeywell 282 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Рексофт - Reksoft 418 1
McKinsey & Company Int 248 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 185 1
TietoEVRY - Tieto 138 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 70 1
1С ИТРП - Институт Типовых Решений - Производство 31 1
Motorola Solutions - Pelco 68 1
Crayon. 19 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 76 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Renault Groupe 158 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 60 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 20 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 35 1
BSC - Business Solutions Consulting - БСЦ Мск 24 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 35 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 32 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 108 1
ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 12 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
Orano - Areva 24 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 2
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 39 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
Счётная палата РФ - КСП Москвы - Контрольно-счетная палата города Москвы 11 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 149 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам - UN DESA - United Nations Department of Economic and Social Affairs 14 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 52 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 5
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 5
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 397 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1242 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 370 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 369 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 411 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 1
OAuth - Open Authorization - открытый протокол (схема) авторизации 84 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 1
WebDAV - Web Distributed Authoring and Versioning - набор расширений и дополнений к протоколу HTTP 57 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeOne 10 8
Потенциал - NeXtbox 4 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ - Systeme VPIS 2 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 2
Новые облачные технологии - МойОфис 777 1
Microsoft Office 365 940 1
Microsoft Outlook 1390 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Schneider Electric EcoStruxure 68 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
IDC MarketScape 18 1
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 26 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 385 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Softline - DeskWork 117 1
Softline Store - Softline Internet Trade - Софтлайн Трейд - B2B-маркетплейес 26 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Platform 4 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemePLC 1 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme9 1 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Schneider Electric StruxureWare Data Center Expert - Schneider Electric StruxureWare DCIM, Data Center Infrastructure Management - Schneider Electric StruxureWare DCFM, Data Center Facility Management - Schneider Electric StruxureWare Data Center Operatio 29 1
Schneider Electric - Systeme Electric - AtlasDesign 4 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeRS - SystemeRSF 2 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeSine 1 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme MVnex 1 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeSet 1 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeAC 1 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Building Operation, SBO 5 1
Кашаев Алексей 18 5
Кудрявцев Николай 21 2
Садовничий Виктор 60 2
Никольский Сергей 3 2
Решетов Владимир 6 2
Ладыгин Николай 5 2
Белоцерковский Олег 3 2
Барсков Александр 2 2
Markotan Laszlo - Маркотан Ласло 2 2
Наумов Игорь 2 1
Цирульников Дмитрий 2 1
Шмаков Роман 17 1
Белова Ольга 4 1
Раевский Роман 15 1
Звонов Илья 13 1
Зайцев Юрий 3 1
Кашин Алексей 1 1
Полозкова Елена 1 1
Бадалов Армен 3 1
Кошкин Алексей 12 1
Ермаков Петр 1 1
Рогалев Николай 25 1
Tricoir Jean-Pascal - Трикуар Жан-Паскаль 5 1
Курпеков Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 14
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 10
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Козьмодемьянск 25 10
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 404 7
Беларусь - Белоруссия 5637 5
Украина 7608 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Коммунар 24 4
Европа 21767 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 3
Франция - Французская Республика 7845 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Япония 13282 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 2
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 78 2
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Казахстан - Республика 5525 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Швеция - Королевство 3619 1
Европа Восточная 3075 1
Канада 4881 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 1
Кипр - Республика 550 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 321 1
Нидерланды 3517 1
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 58 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 4
Энергетика - Energy - Energetically 5082 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 4
Образование в России 2190 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2252 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3415 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 623 2
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 547 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 879 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 2
Физика - Physics - область естествознания 2642 2
Латинский алфавит 189 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 2
Информатика - computer science - informatique 1053 2
Импортозамещение - параллельный импорт 480 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 264 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 56 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Bloomberg 1286 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Gartner - Гартнер 3556 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 24 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 20 1
BCG - Boston Consulting Group 107 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 1 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 13 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
International Innovation Index - Международный инновационный индекс - Индекс инновационной активности 1 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
GSMA Mobile Connectivity Index - Индекс мобильного подключения 1 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 2
РАН - Российская академия наук 1870 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 14 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 6 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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