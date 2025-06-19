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Зайцев Юрий
УПОМИНАНИЯ
Зайцев Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5048 1
|VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 189 1
|Баландин Евгений 1 1
|Мошкин Михаил 1 1
|Кузнецов Александр 132 1
|Семенов Олег 4 1
|Потапов Александр 29 1
|Потапов Сергей 29 1
|Кашкет Филипп 4 1
|Сергеев Александр 31 1
|Зуенко Юрий 2 1
|Соколов Дмитрий 67 1
|Исанин Антон 30 1
|Стрелова Ольга 36 1
|Козлов Михаил 175 1
|Болотюк Дмитрий 16 1
|Малафеев Алексей 9 1
|Кузин Вадим 36 1
|Никитин Евгений 14 1
|Хлуднев Егор 17 1
|Авданина Надежда 12 1
|Виноградов Андрей 6 1
|Камышев Михаил 5 1
|Потемин Андрей 1 1
|Нагорный Сергей 1 1
|Габадулин Денис 4 1
|Тюльнева Анна 2 1
|Ханин Константин 1 1
|Саитов Рашит 3 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
|IDC - International Data Corporation 4921 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3317 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8224 1
|Informa - Ovum - Omdia 136 1
|РАН - Российская академия наук 1939 1
|ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 15 1
|РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 104 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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