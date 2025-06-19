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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177067
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Зайцев Юрий


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Республика Марий Эл планирует использовать ИИ в ЖКХ и строительстве 1
02.10.2023 «Систэм электрик» продолжает реализацию программы развития завода «Потенциал» в объеме 1,5 млрд рублей 1
12.01.2016 Конференция CNews «Облачный рост российского ИТ-рынка 2016» 1
16.03.2009 Неуязвимый GPS России: по следам публикаций R&D.CNews 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Зайцев Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 1
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 1
СклифЛаб 1 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 145 1
Потенциал 3 1
Развитие Бизнеса / Ру 81 1
Альфа-Банк 1801 1
Русагро Группа Компаний 302 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 113 1
ВТБ Лизинг 68 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 44 1
En+ Group - Эн+ ГК 20 1
Kraft Heinz - Крафт Хайнц 10 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 28 1
СТА Карго 6 1
Лента - Сеть розничной торговли 2160 1
Бизнес кар СП 20 1
Продовольственная биржа - Форвард - Е-да! - Лайм - Полушка - Йомарт 14 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3143 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 520 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32117 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21016 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21953 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2908 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68676 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16299 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7064 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21209 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9888 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 362 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5778 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2683 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3412 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1288 1
Маркировка - Marking 1131 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 575 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1322 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53402 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5048 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 189 1
Баландин Евгений 1 1
Мошкин Михаил 1 1
Кузнецов Александр 132 1
Семенов Олег 4 1
Потапов Александр 29 1
Потапов Сергей 29 1
Кашкет Филипп 4 1
Сергеев Александр 31 1
Зуенко Юрий 2 1
Соколов Дмитрий 67 1
Исанин Антон 30 1
Стрелова Ольга 36 1
Козлов Михаил 175 1
Болотюк Дмитрий 16 1
Малафеев Алексей 9 1
Кузин Вадим 36 1
Никитин Евгений 14 1
Хлуднев Егор 17 1
Авданина Надежда 12 1
Виноградов Андрей 6 1
Камышев Михаил 5 1
Потемин Андрей 1 1
Нагорный Сергей 1 1
Габадулин Денис 4 1
Тюльнева Анна 2 1
Ханин Константин 1 1
Саитов Рашит 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 149889 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2574 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52663 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44362 1
Европа 24414 1
Солнечная система - Solar system 2534 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 420 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Козьмодемьянск 25 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5972 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10233 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14216 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2400 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6033 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52885 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 833 1
Астрономия - Космос - Пульсары - Pulsars - Pulsating Sources of Radioemission - пульсирующие источники радиоизлучения - космические источники импульсного электромагнитного излучения 42 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 107 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11299 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19346 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30374 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1001 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5112 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
IDC - International Data Corporation 4921 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3317 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8224 1
Informa - Ovum - Omdia 136 1
РАН - Российская академия наук 1939 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 15 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 104 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2072 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Неогеография XXI - форум 65 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 600 1
Навитех-Экспо 32 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366703, в очереди разбора - 751088.
Создано именных указателей - 177067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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