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Индексная книга (каталог) CNews*
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер

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03.08.2026 «Авито Работа»: вакансии сканировщиков лидируют по динамике размера среднего зарплатного предложения в I полугодии 2026 года

Аналитики «Авито Работы» изучили вакансии, опубликованные на платформе, и составили рейтинг профессий с самыми динамично расту
31.07.2026 Четверть соискателей готовы доверить чат-ботам поиск подходящих вакансий — исследование HRMost

пах поиска работы: четверть опрошенных (25%) готовы поручить цифровому помощнику поиск и фильтрацию вакансий, еще 23% — автоматический отклик и подтверждение получения резюме. Об этом CNews соо
31.07.2026 Работодатель выдернул ИТ-специалиста с пенсии за баснословный гонорар. Он один знает хитрости древнего ПО, без него ничего не работает

бизнес, полностью упразднив европейскую команду поддержки», – сказал Роджер изданию. freepik Многие ИТ-специалисты, выходя на пенсию, уносят с собой уникальные знания и навыки После этого на пр
30.07.2026 Минцифры: уже 100 тыс. ИТ-специалистов оформили льготную ипотеку

движимость на сумму около 150 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Сотрудники ИТ-компаний могут оформить ипотеку по ставке до 6%. В 2026 г. планируется поддержать не менее 11 тыс. ИТ-специалистов. Регионы-лидеры по выдаче ИТ-ипотеки на обновленных условиях: Московская область — 2,7 тыс. кредитов; Татарстан — 1,8 тыс.; Свердловская область — 1,7 тыс.; Новосибирская област
29.07.2026 SkillStaff: каких специалистов привлекал бизнес по гибкой занятости в первом полугодии 2026 года

специалистов может возникнуть дефицит опытных кадров в будущем», — сказал Никита Шабашкевич. Какие ИТ-специалисты нужны разным отраслям Анализ запросов клиентов по отраслям показал, что ритейл
28.07.2026 «Авито Работа»: спрос на кузнецов в России вырос на 141% за первое полугодие 2026 года

По данным «Авито Работы», за I полугодие 2026 г. кузнецы стали одной из наиболее востребованных рабочих профессий на рынке труда. Число вакансий для кузнецов по России выросло на 141% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., а средняя предлагаемая заработная плата составила 130,97 тыс. руб/мес. Рост спроса связан с активным
28.07.2026 Российские ИТ-специалисты назвали идеальный город для удаленной работы

для жизни исходя из личного комфорта, а не местонахождения работодателя. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного коммуникационным агентством PR DEV. Согласно данным опроса, 46% ИТ-специалистов готовы работать удаленно из любого города России при условии стабильного интернета и развитой инфраструктуры. Еще 34% признались, что уже хотя бы раз совмещали работу с поездкам
24.07.2026 В сфере розничной торговли 65% вакансий приходится на продавцов

г.), на третьем — мерчандайзеры (9%, более 43,6 тыс., рост на 2 п.п.). Также работодатели открывали вакансии для директоров магазинов (7%), товароведов (4%), супервайзеров и промоутеров (по 2%)
24.07.2026 Число вакансий в финансовой сфере снизилось сильнее, чем в среднем по рынку, но зарплатные предложения все еще растут быстрее инфляции

претендуют на высокий доход. Также среди соискателей большинство имеет высшее образование (72%), а вакансии в большинстве не предъявляют никаких требований к образованию (48%). Зарплаты растут
20.07.2026 Более 20 российских вузов проверили ИТ-навыки своих студентов благодаря новой системе оценки HeadHunter

мках проекта hh.ru оценит более 300 учебных дисциплин, а вузы получат рыночную экспертизу для потенциального обновления своих учебных программ и актуальные данные рынка труда. «По данным hh.ru, в 60% ИТ-вакансий от кандидатов требуются навыки, которые вузы зачастую не успевают интегрировать в программы из-за быстрого обновления технологий. Выпускник выходит на рынок с одними компетенциями,

15.07.2026 Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться

атян, IThub: Важно не просто выполнять инструкции, а вступать в диалог с заказчиком CNews: Но какие ИТ-специальности, на ваш взгляд, все-таки окажутся под ударом? Кого искусственный интеллект с
15.07.2026 Каждый четвертый ИТ-шник готов уволиться в считанные недели после трудоустройства из-за лживого руководства

дут маркетинг, реклам и PR с результатом 47%, а замыкает тройку лидеров HR с 46%. FreePik Некоторые ИТ-специалисты готовы уйти в первый же день ИТ-сфера в этом рейтинге на шестом месте со своим
10.07.2026 В российских ИТ крупные проблемы. Рост зарплат не покрывает инфляцию, новых людей не нанимают, старых увольняют

ивают свой выбор инженерных, врачебных и рабочих специальностях вместо того, чтобы пойти учиться на ИТ-специалиста, констатируют эксперты SuperJob. Общая беда Ситуация с кадрами ухудшается во в
10.07.2026 ИИ-помощники программистов заставляют срабатывать антивирусы. Они считают, что их атакуют

не являются вредоносными, однако ряд действий, которые они выполняют в рамках выполнения выданных им заданий, для антивирусных систем неотличим от вредоносной активности. Freepik Штатные действия ИИ-программистов вызывают ложные срабатывания у поведенческих детекторов антивирусов Sophos Расшифровка учетных данных браузера, составление списка содержимого хранилища учётных данных Windows, за
09.07.2026 Они «не амбициозны и сопротивляются». Гигантский российский ритейлер ищет сторонних консультантов для перевоспитания своей ИТ-команды

тся децентрализация. Ранее ИТ-системы были централизованы, и «было трудно понять, для кого работают ИТ-специалисты — на компанию в целом или на конкретный отдел». В мае 2024 г. Сергеев признава
07.07.2026 GdeRabota.ru представил голосового бота для подбора вакансий по телефону

Сервис по поиску работы и подбору персонала GdeRabota.ru представил новый инструмент для соискателей — голосового бота, который помогает подобрать вакансии по телефону. Как работает голосовой бот Во время звонка голосовой помощник уточняет основные параметры поиска: город, в котором соискатель ищет работу, желаемую профессию и уровень зар
03.07.2026 «Авито Работа»: каждая пятая вакансия для маляров приходится на промышленное строительство

с ростом числа вакансий увеличивается и активность соискателей. Наиболее заметно число откликов на вакансии маляров за год выросло в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры (+48%), автобизнесе (+
03.07.2026 Лицом к Западу. «Роснефть» срочно понадобились специалисты по SAP – импортозамещаться желания нет

ТОРО» в Москве, «Специалист технической поддержки SAP HR» в Находке и пр. В зависимости от города и вакансии требуемый опыт варьируется от 0 до 6 лет, а формат работы может быть как офисным, та
02.07.2026 «Авито Работа»: металлургия стала лидером по росту спроса на сварщиков — число вакансий выросло в 2,3 раза за год

правления «Авито Работы». При этом выросла и активность соискателей. Больше всего число откликов на вакансии сварщиков увеличилось в автобизнесе (+67%), нефтегазовой отрасли (+47%) и транспортн
26.06.2026 GlowByte и Центральный университет объединяют экспертизу для подготовки ИТ-кадров нового поколения

о приводят к неверным решениям. Для повышения эффективности совместной работы студенты, осваивающие ИТ-специальности, получат доступ к стажировкам в GlowByte с официальным трудоустройством на п
25.06.2026 ГК Softline и НГТУ НЭТИ объединяют усилия в подготовке ИТ-кадров

и «Топ ИТ», который нацелен на совместную с ведущими технологическими компаниями подготовку элитных ИТ-специалистов. Программа позволяет выпускникам за короткий срок занять высокие профессионал
24.06.2026 Курьеры стали самой востребованной летней подработкой в России

телей курьерская занятость также вошла в число лидеров рынка подработки. По итогам весны 2026 г. на вакансии в сфере доставки пришлось 5% всех откликов. Более высокий результат показали только

22.06.2026 Российская ИТ-отрасль убивает здоровье. Сотни тысяч отечественных айтишников страдают от психических расстройств и физических недугов

м заболеваний, многие из которых даже не сразу можно списать на издержки профессии. Например, часто ИТ-специалисты жалуются на проблемы с опорно-двигательным аппаратом, в первую очередь со спин
17.06.2026 Программист мощно ускорил ядро Linux, просто переместив две строчки кода

толь выдающимся результатом стоит участник сообщества Linux, разработчик Феннань Чанг (Fengnan Chang), работающий инженером в китайской компании Bytedance. Она подарила миру TikTok. Что именно сделал программист По данным Phoronix, Чанг заметил, что механизм iomap в ряде случаев работает некорректно. Он используется в файловых системах EXT4 и XFS, наиболее часто применяющихся в Linux, где с
16.06.2026 «Академия АйТи fabricaONE.AI» и АНО «Астра Академия» пилотируют профессиональную сертификацию ИТ-специалистов для студентов

ывода программы на широкий рынок. Мы разрабатываем экзамены, которые отражают реальные требования к ИТ-специалистам, и результаты пилота на платформе «СЛМетрикс» показали готовность студентов р
15.06.2026 Спрашивают как с сеньоров, но платят как джунам. Требования к начинающим ИТ-специалистам резко выросли

В айти не войти Начинающие ИТ-специалисты столкнулись с новой проблемой при трудоустройстве и сохранении рабочего места.
09.06.2026 В России снизился дефицит кадров в ИТ-отрасли

особных заработных плат и рост производительности труда, способствовали смягчению проблемы нехватки ИТ-специалистов в России. Magnific - DC Studio В России снизился дефицит кадров в ИТ-отрасли

08.06.2026 К 2030 г. будет открыто 50 учебных центров Московской школы программистов

К 2030 г. будет открыто 50 учебных центров Московской школы программистов. Об этом заявила Варвара Смирнова, директор образовательной структуры «Т-Банка» «Т-Образование». Открытие новых учебных центров позволит сделать качественное ИТ-образование более

04.06.2026 «Релэкс» и ВИВТ объединяют усилия по подготовке ИТ-кадров

Компания «Релэкс» и Воронежский институт высоких технологий (ВИВТ) объявили о подписании соглашения о сотрудничестве, направленного на подготовку квалифицированных ИТ-специалистов. В рамках партнерства институту передано 50 лицензий СУБД «Линтер Бастион» и 50 лицензий СУБД «Линтер Сокол». Проект направлен на достижение двух ключевых задач: ускоренный пере
03.06.2026 НИУ «МЭИ» и «Ростелеком» подписали соглашение о подготовке ИТ-специалистов

рамм и программ дисциплин по всему ИТ-кластеру образования в МЭИ. Участие ведущих специалистов-разработчиков со стороны «Ростелекома» в проведении студенческих НИР позволит актуализировать подготовку ИТ-специалистов, а также повысить уровень практической подготовки выпускников», — отметил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев. МЭИ стал одним из первых стратегических партнеров ИТ-школы РТК: в бли
02.06.2026 Жадность Microsoft зашкалила. За доступ к ИИ-помощнику программистов обдирают до нитки по новой системе оплаты

евым помощником Copilot. Как пишет издание The Register, эта система оказалась исключительно выгодной и удобной, правда, только для самой Microsoft – теперь она гребет деньги лопатой, попутно разоряя программистов и раздражая их своей алчностью. Суть изменений в том, что отныне пользующиеся GitHub Copilot программисты больше не вносят абонентскую плату и не получают взамен определенное коли
01.06.2026 Минцифры: почти 150 тыс. человек подтвердили свои ИТ-навыки на платформе подтверждения ИТ-компетенций за год

ообществе. Всего успешно прошли оценку почти 290 тыс. раз. Кто подтверждал компетенции: 95,3 тыс. — ИТ-специалисты; 28 тыс. — представители других сфер; 24,5 тыс. — студенты как ИТ-, так и не И
29.05.2026 Спрос на ИТ-кадры растет: популярные направления для абитуриентов в 2026 году

адры. Об этом CNews сообщили представители GdeRabota. По данным сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru, работодатели резко увеличили спрос на технических специалистов: за год число вакансий в сфере искусственного интеллекта выросло почти в полтора раза, в инженерии — на 35%, а в кибербезопасности — на 31%. На этом фоне эксперты советуют выпускникам 2026 г. выбирать профес
29.05.2026 «Р7» и кампус «Школы 21» в Омске будут вместе готовить ИТ-кадры

«Школа 21» в Омске и «Р7» договорились о сотрудничестве в сфере ИТ и подготовки ИТ-кадров. Соглашение подписано Евгением Шелковниковым, генеральным директором «Р7», и Натальей Шилкиной, руководителем филиала АНО «Школа 21» в Омске. Оно предусматривает совместную работу по

29.05.2026 «Авито Работа»: сфера организации мероприятий стала лидером по росту числа вакансий весной 2026 года

ичивается и активность самих соискателей: весной текущего года соискатели стали чаще откликаться на вакансии в сфере продажи и управления недвижимостью (+48%), телекоммуникаций и связи (+44%),

27.05.2026 «Авито Работа» тестирует новый подход к поиску вакансий — на основе жизненных сценариев

подходящую работу, соответствующую жизненным приоритетам. При клике система автоматически подбирает вакансии, соответствующие контексту жизни. Это не просто фильтры, а жизненные маршруты. Напри
22.05.2026 МТУСИ и «Группа Астра» приступили к совместной практико-ориентированной подготовке ИТ-кадров

отрудничестве. Стороны объединят научный, учебный и кадровый потенциал, чтобы готовить студентов по ИТ-специальностям с учетом реальных потребностей отрасли. Об этом CNews сообщили представител
21.05.2026 HeadHunter подписал соглашение о подготовке ИТ-специалистов с пятью вузами страны

Подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере обучения ИТ-специалистов между российской платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter и пятью крупными рос
21.05.2026 «Киберпротект» поможет РТУ МИРЭА готовить новое поколение ИТ-специалистов

ктической подготовки студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам ИТ-специальностям, с трудоустройством на период проведения практической подготовки. Участие с
21.05.2026 «Мониторинг рынка труда» от «Авито Работы»: новый инструмент для найма

учаях можно использовать мониторинг, как он помогает привлекать больше откликов и быстрее закрывать вакансии. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы». «Мониторинг рынка труда» в реж

Публикаций - 16057, упоминаний - 22375

ИТ-рынок труда и организации, системы, технологии, персоны:

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SAP SE 5601 660
Softline - Софтлайн 3743 590
Yandex - Яндекс 9215 543
Ростелеком 10948 513
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МегаФон 10742 474
Intel Corporation 12811 473
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Cisco Systems 5372 413
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HP Inc. 5883 399
Apple Inc 13154 347
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 332
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 324
Dell EMC 5180 295
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 283
Крок - Croc 1964 273
Amazon Inc - Amazon.com 3277 258
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 244
Meta Platforms - Facebook 4621 238
Telegram Group 2940 230
VK - Mail.ru Group 3602 225
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 209
Microsoft Corporation - GitHub 1075 187
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 183
Directum - Директум 1268 177
АйТи 1519 159
X Corp - Twitter 2938 158
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 158
Samsung Electronics 11064 156
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 152
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 150
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 145
Red Hat 1378 142
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 141
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 678
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 649
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 298
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 298
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РЖД - Российские железные дороги 2096 234
Альфа-Банк 1979 195
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 181
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 177
Почта России ПАО 2370 173
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 154
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 149
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 148
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 127
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 117
Газпром ПАО 1493 112
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 110
ГПБ - Газпромбанк 1273 108
Газпром нефть 725 108
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 96
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 96
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 94
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 93
Microsoft - LinkedIn 699 87
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 85
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 84
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 81
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 81
Русагро Группа Компаний 379 78
НСПК - Национальная система платежных карт 948 77
МКБ - Московский кредитный банк 657 77
ВТБ - ВТБ24 671 77
Северсталь ПАО - Severstal 629 76
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 75
ПСБ - Промсвязьбанк 963 75
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 75
Ингосстрах СПАО 478 72
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 71
Россети Ленэнерго 1699 66
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1157
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 453
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 431
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 353
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 342
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 289
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 251
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 241
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 226
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 224
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 190
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 151
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 145
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 136
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 129
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 108
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 103
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 87
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 86
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 81
Судебная власть - Judicial power 2500 78
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 78
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 65
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Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 55
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 49
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 49
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 49
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 211
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 108
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 91
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 77
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 66
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 50
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 48
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 44
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 38
Apache Software Foundation - ASF 231 34
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 29
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 27
Единая Россия - Политическая партия 321 27
Linux Foundation - Free Standards Group 206 27
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 25
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 19
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 18
OWASP - Open Web Application Security Project 146 17
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 16
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 16
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 16
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 15
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 13
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 12
OSI - Open Source Initiative 80 12
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 11
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 11
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 11
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 11
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 10
Ассоциация менеджеров 107 9
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 9
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 9
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 8
TIA - Telecommunications Industry Association 90 8
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 8
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 8
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 8
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 7
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 5750
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3413
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 2856
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 2733
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 2703
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 2667
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 2664
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 2349
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2065
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 1979
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1737
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1710
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1560
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 1453
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1345
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1326
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1317
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1309
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1273
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 1254
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1159
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1047
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1044
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1017
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1005
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 977
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 959
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 958
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 954
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 920
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 905
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 897
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 893
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 892
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 877
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 841
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 824
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1658 787
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 786
Microsoft Windows 16882 976
Linux OS 11533 898
Oracle Java - язык программирования 3469 537
Google Android 15243 531
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 496
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 459
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 429
Microsoft Office 4170 413
Apple iOS 8583 392
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 615 378
Microsoft Windows 2000 8678 282
C/C++ - Язык программирования 894 266
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 260
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 254
Microsoft Azure 1526 245
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 245
JavaScript - JS - язык программирования 1425 238
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 229
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 227
FreePik 1841 224
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 212
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 207
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 197
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 175
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 168
Adobe Photoshop 804 165
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 162
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 161
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 160
Microsoft Office 365 1042 159
Apple iPhone 6 4861 156
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 153
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 149
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 145
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 140
Nintendo DS - игровая консоль 340 137
OpenAI - ChatGPT 719 137
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 137
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 136
Nintendo Wii - игровая консоль 760 136
Шадаев Максут 1210 258
Путин Владимир 3454 234
Никифоров Николай 1138 116
Мишустин Михаил 787 105
Медведев Дмитрий 1665 102
Чернышенко Дмитрий 580 93
Игнатова Мария 143 90
Чаркин Евгений 317 83
Макаров Валентин 251 77
Губанов Роман 118 76
Натрусов Артем 313 76
Греф Герман 485 66
Серова Елена 320 64
Паршин Максим 323 60
Орловский Виктор 408 56
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 56
Лысенко Эдуард 317 56
Рейман Леонид 1065 55
Абакумов Евгений 227 54
Сотин Денис 216 53
Попов Алексей 339 53
Касперская Наталья 319 50
Рустамов Рустам 548 50
Сергеев Сергей 179 50
Кирьянова Александра 169 49
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Глазков Александр 151 45
Щеголев Игорь 699 43
Нуралиев Борис 298 43
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Ермолаев Артем 379 40
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Ульянов Николай 176 38
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Белоусов Сергей 254 37
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 3134
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 195
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 170
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 125
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 123
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 122
РАН - Российская академия наук 2122 112
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 95
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 79
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 63
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 62
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 62
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 58
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 52
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 47
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 47
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 47
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 46
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 45
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 44
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 39
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 39
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 38
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 36
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 36
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 35
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 33
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 33
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 32
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 32
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 31
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 59 30
VK - Skillbox - Скилбокс 146 30
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 28
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 28
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 28
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 27
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