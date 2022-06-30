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Индексная книга CNews*
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ИТ-рынок труда ИТ-кадры ИТ-персонал ИТ-специалист ИТ-менеджер

ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер


30.06.2022 Заказная разработка ПО 2022
10.06.2022 Минцифры: Власти крупно поддержат деньгами российских разработчиков процессоров на RISC-V
09.06.2022 В Московском Политехе для обучения ИТ-специалистов выделят порядка 900 мест
07.06.2022 Реестр российского ПО перестанет быть неприступной крепостью. Доступ разработчиков к нему резко упростят
07.06.2022 Deutsche Bank тайно вывез из России в Берлин сотни ИТ-специалистов с семьями
07.06.2022 Чтобы победить дефицит кадров, ИТ-отрасль требует бесплатное второе высшее образование
07.06.2022 Российским айтишникам оплатят аренду квартиры, лишь бы они не уезжали
02.06.2022 ИТ-специалистов удержат в России смешными ставками по ипотеке. Они могут упасть до 1%
02.06.2022 Только 2% россиян назвали программистов уважаемой профессией
30.05.2022 «Руссофт» оценил отток и возвращение ИТ-специалистов за первое полугодие
27.05.2022 ИТ-специалисты компаний «Росатома» получат поддержку государства
25.05.2022 Денис Селезнёв -

В бизнесе наступает время HR-экосистем
24.05.2022 Российские ИТ-компании выгоняют украинских специалистов
20.05.2022 Власти ослабляют налоговую удавку для разработчиков и покупателей российских ПО и «железа»
18.05.2022 «Магнит» запустил Tech-рекрутмент-центр
17.05.2022 В топ-5 разработчиков российских ОС серьезные перестановки
16.05.2022 Обиженный сисадмин уничтожил ИТ-систему компании за то, что к нему не прислушивались
12.05.2022 НГТУ НЭТИ получит почти 1500 бюджетных мест для подготовки ИТ-специалистов
06.05.2022 Москва приглашает разработчиков со всей России на хакатон
04.05.2022 Программист C# + SQL вошел в рейтинг самых высокооплачиваемых майских вакансий
29.04.2022 Чтобы победить острый дефицит кадров в ИТ, в Россию завезут иностранцев, которым дадут ВНЖ по упрощенной схеме
27.04.2022 «Почта России» повысит зарплаты ИТ-специалистам
26.04.2022 Власти заманивают заграничных ИТ-шников в Россию упрощенной процедурой получения вида на жительство
26.04.2022 В России настало время снижения зарплат программистов
26.04.2022 Власти заманивают заграничных ИТ-шников в Россию упрощенной процедурой получения вида на жительство
26.04.2022 «Эвотор» запустил программу для ИТ-разработчиков для малого бизнеса
25.04.2022 «Мегафон» запускает программу развития ИТ-специалистов Узбекистана
20.04.2022 У России появился шанс быстро покончить с дефицитом ИТ-шников
19.04.2022 «Яндекс» будет делать ИТ-шников из своих курьеров
18.04.2022 VK расширила возможности облачной платформы интернета вещей для разработчиков
11.04.2022 Huawei требует от российских разработчиков ПО выполнять санкции США
11.04.2022 ИТ-шники попросили у Минцифры поддержки для 17 классов ПО
07.04.2022 «Крок» помогла 200 начинающим ИТ-специалистам приоритизировать навыки, опираясь на новые условия рынка
05.04.2022 Программист потратил $10 тыс. и 8 месяцев жизни, чтобы подключить быстрый интернет
05.04.2022 Власти помогут программистам закрыть ипотеку на миллиарды рублей, лишь бы они не уезжали из России
04.04.2022 В России резко упало число ИТ-вакансий, а количество резюме выросло
04.04.2022 Россиян и белорусов не допустят на знаменитый всемирный конкурс программистов
03.04.2022 Кто не пойдет в армию? В России утвердили правила отсрочки для ИТ-специалистов
29.03.2022 ИТ-шник пошел войной на IBM из-за дискриминации мужчин
25.03.2022 Разработан законопроект, ограничивающий выезд ИТ-специалистов из России. Минцифры против

Публикаций - 13091, упоминаний - 16250

ИТ-рынок труда упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 2823
Google LLC 10352 1503
IBM - International Business Machines Corp 8941 1145
Oracle Corporation 6035 1102
Apple Inc 10683 1043
6072 905
1С-ИжТиСи 5461 858
Intel Corporation 11262 813
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 804
SAP SE 4595 766
Meta Platforms - Facebook 4267 603
Yandex - Яндекс 5015 599
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 580
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 572
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 546
VMware 2025 535
HP Inc. 5313 533
Samsung Electronics 9333 504
Softline - Софтлайн 1870 498
Cisco Systems 4720 441
Dell EMC 4736 420
VK - Mail.ru Group 3057 407
Twitter 2493 383
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 358
Huawei 3222 349
Amazon Inc - Amazon.com 2650 348
Крок - Croc 1616 324
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 311
Red Hat 1183 309
Элемент ГК - Elementec 1523 303
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 282
Nvidia Corp 3118 277
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 273
AMD - Advanced Micro Devices 3661 259
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 255
Сбер - Dialog - Диалог 864 254
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 244
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 241
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 238
GitHub 487 228
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 619
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 388
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 366
Точка 1820 366
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 252
Открытие ФК 2713 246
РЖД - Российские железные дороги 1458 240
Альфа-Банк 1476 222
Почта России ПАО 1853 175
HeadHunter Group - HH Group 423 171
Лента - Сеть розничной торговли 912 140
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 138
Газпром ПАО 1008 138
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 128
Россети Ленэнерго 786 127
X5 Group 709 122
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 120
Аэрофлот - Aeroflot 648 113
ГПБ - Газпромбанк 842 106
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 104
РВК - Российская венчурная компания 530 104
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 103
Visa International 1809 98
Самолёт ГК 216 92
Май - Российская торговая компания 416 86
ВТБ - ВТБ24 658 84
LinkedIn 558 80
Газпром нефть 439 78
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 73
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 71
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 71
ПСБ - Промсвязьбанк 682 69
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 67
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 66
Связной ГК 1190 60
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 59
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 281 58
НСПК - Национальная система платежных карт 401 58
Uber 287 57
BMW Group 392 57
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 2074
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1204
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 891
Президент Российской Федерации 3770 471
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 466
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 447
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 426
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 318
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 317
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 301
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 272
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 264
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 238
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 229
Федеральное казначейство России 1345 201
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 189
Правительство Москвы 1640 186
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 183
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 179
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 167
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 166
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 164
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 156
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 137
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 127
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 118
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 114
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 108
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 103
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 100
Счётная палата РФ 628 92
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 86
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 85
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 82
Администрация Президента РФ 904 82
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 72
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 63
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 62
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 61
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 57
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 264
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 206
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 108
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 90
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 88
АФТ - Ассоциация Финтех 251 87
Web development - Веб-разработка 0 70
Linux Foundation 167 68
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 59
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 53
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 49
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 45
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 45
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 44
ASF - Apache Software Foundation 98 43
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 28
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 27
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 24
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 22
Единая Россия - Политическая партия 246 21
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 20
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 20
АРБ - Ассоциация российских банков 176 20
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 20
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 32 20
OSI - Open Source Initiative 58 17
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 38 15
ЛДПР 98 15
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 33 15
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 15
Гильдия Управляющих Документацией 72 14
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 14
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 13
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 13
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 21 12
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 11
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 11
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 11
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 6874
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 5218
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 3496
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 3266
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 3144
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 5223 3034
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 2835
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 2463
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 2449
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 2362
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 2094
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 1848
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 1827
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 1630
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 1585
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 1565
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 1508
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 1480
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 1433
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 1429
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 1359
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 1349
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 1323
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 1323
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 3955 1282
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 1240
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 1220
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 3363 1207
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 3481 1143
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 1118
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 1106
Виртуализация - Virtualization 2373 1100
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 4511 1081
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 4447 1047
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 1042
Big Data - Большие данные 3520 989
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 951
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 5871 915
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 894
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения 4966 865
Microsoft Windows 10 11713 1750
Google Android 11959 1673
Linux OS 7669 1541
Apple iOS 6422 1157
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 1026
ЭОС Дело СЭД 4365 939
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 624
Microsoft Windows 2000 2856 608
Oracle Java - язык программирования 2554 594
LG 75SM99 2832 545
Apple iPad 3663 504
Apple iPhone 6 2649 482
Microsoft Office 3247 479
Apple - App Store 2437 462
Google Play - Google Store - Android Market 2732 461
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 443
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 421
Microsoft Azure 1276 409
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 340
Microsoft Windows 2104 322
Microsoft SQL Server 1416 305
Apple macOS 1457 298
Google Chrome - браузер 1270 291
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 286
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 282
Mozilla Firefox - браузер 1738 273
Intel x86 - архитектура процессора 1391 268
Microsoft Windows 7 1780 268
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 254
JavaScript - JS - язык программирования 959 248
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 248
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 243
Python - высокоуровневый язык программирования 486 242
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 664 240
Google YouTube - Видеохостинг 2277 238
Apple macOS X - Rhapsody 1495 235
Microsoft Skype 1940 231
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 228
Microsoft Office 365 834 226
Microsoft SharePoint Products and Technologies 768 220
Путин Владимир 2542 320
Никифоров Николай 1161 200
Медведев Дмитрий 1604 157
Мишустин Михаил 376 121
Шадаев Максут 460 116
Чернышенко Дмитрий 320 98
Jobs Steve - Джобс Стив 996 87
Касперская Наталья 248 83
Паршин Максим 200 77
Макаров Валентин 173 73
Смирнов Алексей 166 70
Белоусов Сергей 233 69
Чаркин Евгений 203 69
Щеголев Игорь 685 67
Ермолаев Артем 348 67
Серова Елена 317 66
Комиссаров Дмитрий 192 62
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 59
Попов Алексей 329 59
Массух Илья 202 58
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 58
Макаров Станислав 116 56
Демидов Михаил 132 55
Нуралиев Борис 244 53
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 52
Лысенко Эдуард 238 52
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 52
Покровский Иван 67 50
Рейман Леонид 1009 48
Satya Nadella - Сатья Наделла 176 48
Симаков Олег 111 46
Казарин Станислав 115 45
Орловский Виктор 325 45
Касперский Евгений 290 45
Дуров Павел 230 44
Новодворский Алексей 104 44
Курьянов Сергей 162 43
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 147 41
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 40
Рубанов Владимир 68 40
Россия - РФ - Российская федерация 108428 9977
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 3150
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 2769
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 1356
Европа 12319 1209
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 1106
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 1030
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 957
Германия - Федеративная Республика 8903 799
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 682
Украина 6212 568
Япония 10069 509
Беларусь - Белоруссия 3525 405
Франция - Французская Республика 5665 404
Индия - Республика 4263 382
Казахстан - Республика 4467 373
Земля - планета Солнечной системы 7427 365
Канада 3319 311
Россия - СФО - Новосибирск 3269 283
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 279
Южная Корея - Республика 4394 278
Азия - Азиатский регион 3803 274
Европа Восточная 2927 260
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 242
США - Калифорния 3381 227
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 218
Испания - Королевство 2917 218
Россия - ПФО - Казань 2085 213
Австралия - Австралийский Союз 2791 206
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 201
Италия - Итальянская Республика 3310 201
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 199
Китай - Тайвань 2115 190
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 181
Ближний Восток 2549 180
США - Калифорния - Сан-Франциско 1345 178
Африка - Африканский регион 2928 177
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 174
Нидерланды 2197 172
Америка Северная 2650 172
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 6910
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 4755
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 3370
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 3168
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 2082
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 1644
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 1482
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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