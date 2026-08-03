ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер

«Авито Работа»: вакансии сканировщиков лидируют по динамике размера среднего зарплатного предложения в I полугодии 2026 года Аналитики «Авито Работы» изучили вакансии, опубликованные на платформе, и составили рейтинг профессий с самыми динамично расту

Четверть соискателей готовы доверить чат-ботам поиск подходящих вакансий — исследование HRMost пах поиска работы: четверть опрошенных (25%) готовы поручить цифровому помощнику поиск и фильтрацию вакансий, еще 23% — автоматический отклик и подтверждение получения резюме. Об этом CNews соо

Работодатель выдернул ИТ-специалиста с пенсии за баснословный гонорар. Он один знает хитрости древнего ПО, без него ничего не работает бизнес, полностью упразднив европейскую команду поддержки», – сказал Роджер изданию. freepik Многие ИТ-специалисты, выходя на пенсию, уносят с собой уникальные знания и навыки После этого на пр

Минцифры: уже 100 тыс. ИТ-специалистов оформили льготную ипотеку движимость на сумму около 150 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Сотрудники ИТ-компаний могут оформить ипотеку по ставке до 6%. В 2026 г. планируется поддержать не менее 11 тыс. ИТ-специалистов. Регионы-лидеры по выдаче ИТ-ипотеки на обновленных условиях: Московская область — 2,7 тыс. кредитов; Татарстан — 1,8 тыс.; Свердловская область — 1,7 тыс.; Новосибирская област

SkillStaff: каких специалистов привлекал бизнес по гибкой занятости в первом полугодии 2026 года специалистов может возникнуть дефицит опытных кадров в будущем», — сказал Никита Шабашкевич. Какие ИТ-специалисты нужны разным отраслям Анализ запросов клиентов по отраслям показал, что ритейл

«Авито Работа»: спрос на кузнецов в России вырос на 141% за первое полугодие 2026 года По данным «Авито Работы», за I полугодие 2026 г. кузнецы стали одной из наиболее востребованных рабочих профессий на рынке труда. Число вакансий для кузнецов по России выросло на 141% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., а средняя предлагаемая заработная плата составила 130,97 тыс. руб/мес. Рост спроса связан с активным

Российские ИТ-специалисты назвали идеальный город для удаленной работы для жизни исходя из личного комфорта, а не местонахождения работодателя. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного коммуникационным агентством PR DEV. Согласно данным опроса, 46% ИТ-специалистов готовы работать удаленно из любого города России при условии стабильного интернета и развитой инфраструктуры. Еще 34% признались, что уже хотя бы раз совмещали работу с поездкам

В сфере розничной торговли 65% вакансий приходится на продавцов г.), на третьем — мерчандайзеры (9%, более 43,6 тыс., рост на 2 п.п.). Также работодатели открывали вакансии для директоров магазинов (7%), товароведов (4%), супервайзеров и промоутеров (по 2%)

Число вакансий в финансовой сфере снизилось сильнее, чем в среднем по рынку, но зарплатные предложения все еще растут быстрее инфляции претендуют на высокий доход. Также среди соискателей большинство имеет высшее образование (72%), а вакансии в большинстве не предъявляют никаких требований к образованию (48%). Зарплаты растут

Более 20 российских вузов проверили ИТ-навыки своих студентов благодаря новой системе оценки HeadHunter мках проекта hh.ru оценит более 300 учебных дисциплин, а вузы получат рыночную экспертизу для потенциального обновления своих учебных программ и актуальные данные рынка труда. «По данным hh.ru, в 60% ИТ-вакансий от кандидатов требуются навыки, которые вузы зачастую не успевают интегрировать в программы из-за быстрого обновления технологий. Выпускник выходит на рынок с одними компетенциями,

Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться атян, IThub: Важно не просто выполнять инструкции, а вступать в диалог с заказчиком CNews: Но какие ИТ-специальности, на ваш взгляд, все-таки окажутся под ударом? Кого искусственный интеллект с

Каждый четвертый ИТ-шник готов уволиться в считанные недели после трудоустройства из-за лживого руководства дут маркетинг, реклам и PR с результатом 47%, а замыкает тройку лидеров HR с 46%. FreePik Некоторые ИТ-специалисты готовы уйти в первый же день ИТ-сфера в этом рейтинге на шестом месте со своим

В российских ИТ крупные проблемы. Рост зарплат не покрывает инфляцию, новых людей не нанимают, старых увольняют ивают свой выбор инженерных, врачебных и рабочих специальностях вместо того, чтобы пойти учиться на ИТ-специалиста, констатируют эксперты SuperJob. Общая беда Ситуация с кадрами ухудшается во в

ИИ-помощники программистов заставляют срабатывать антивирусы. Они считают, что их атакуют не являются вредоносными, однако ряд действий, которые они выполняют в рамках выполнения выданных им заданий, для антивирусных систем неотличим от вредоносной активности. Freepik Штатные действия ИИ-программистов вызывают ложные срабатывания у поведенческих детекторов антивирусов Sophos Расшифровка учетных данных браузера, составление списка содержимого хранилища учётных данных Windows, за

Они «не амбициозны и сопротивляются». Гигантский российский ритейлер ищет сторонних консультантов для перевоспитания своей ИТ-команды тся децентрализация. Ранее ИТ-системы были централизованы, и «было трудно понять, для кого работают ИТ-специалисты — на компанию в целом или на конкретный отдел». В мае 2024 г. Сергеев признава

GdeRabota.ru представил голосового бота для подбора вакансий по телефону Сервис по поиску работы и подбору персонала GdeRabota.ru представил новый инструмент для соискателей — голосового бота, который помогает подобрать вакансии по телефону. Как работает голосовой бот Во время звонка голосовой помощник уточняет основные параметры поиска: город, в котором соискатель ищет работу, желаемую профессию и уровень зар

«Авито Работа»: каждая пятая вакансия для маляров приходится на промышленное строительство с ростом числа вакансий увеличивается и активность соискателей. Наиболее заметно число откликов на вакансии маляров за год выросло в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры (+48%), автобизнесе (+

Лицом к Западу. «Роснефть» срочно понадобились специалисты по SAP – импортозамещаться желания нет ТОРО» в Москве, «Специалист технической поддержки SAP HR» в Находке и пр. В зависимости от города и вакансии требуемый опыт варьируется от 0 до 6 лет, а формат работы может быть как офисным, та

«Авито Работа»: металлургия стала лидером по росту спроса на сварщиков — число вакансий выросло в 2,3 раза за год правления «Авито Работы». При этом выросла и активность соискателей. Больше всего число откликов на вакансии сварщиков увеличилось в автобизнесе (+67%), нефтегазовой отрасли (+47%) и транспортн

GlowByte и Центральный университет объединяют экспертизу для подготовки ИТ-кадров нового поколения о приводят к неверным решениям. Для повышения эффективности совместной работы студенты, осваивающие ИТ-специальности, получат доступ к стажировкам в GlowByte с официальным трудоустройством на п

ГК Softline и НГТУ НЭТИ объединяют усилия в подготовке ИТ-кадров и «Топ ИТ», который нацелен на совместную с ведущими технологическими компаниями подготовку элитных ИТ-специалистов. Программа позволяет выпускникам за короткий срок занять высокие профессионал

Курьеры стали самой востребованной летней подработкой в России телей курьерская занятость также вошла в число лидеров рынка подработки. По итогам весны 2026 г. на вакансии в сфере доставки пришлось 5% всех откликов. Более высокий результат показали только

Российская ИТ-отрасль убивает здоровье. Сотни тысяч отечественных айтишников страдают от психических расстройств и физических недугов м заболеваний, многие из которых даже не сразу можно списать на издержки профессии. Например, часто ИТ-специалисты жалуются на проблемы с опорно-двигательным аппаратом, в первую очередь со спин

Программист мощно ускорил ядро Linux, просто переместив две строчки кода толь выдающимся результатом стоит участник сообщества Linux, разработчик Феннань Чанг (Fengnan Chang), работающий инженером в китайской компании Bytedance. Она подарила миру TikTok. Что именно сделал программист По данным Phoronix, Чанг заметил, что механизм iomap в ряде случаев работает некорректно. Он используется в файловых системах EXT4 и XFS, наиболее часто применяющихся в Linux, где с

«Академия АйТи fabricaONE.AI» и АНО «Астра Академия» пилотируют профессиональную сертификацию ИТ-специалистов для студентов ывода программы на широкий рынок. Мы разрабатываем экзамены, которые отражают реальные требования к ИТ-специалистам, и результаты пилота на платформе «СЛМетрикс» показали готовность студентов р

Спрашивают как с сеньоров, но платят как джунам. Требования к начинающим ИТ-специалистам резко выросли В айти не войти Начинающие ИТ-специалисты столкнулись с новой проблемой при трудоустройстве и сохранении рабочего места.

В России снизился дефицит кадров в ИТ-отрасли особных заработных плат и рост производительности труда, способствовали смягчению проблемы нехватки ИТ-специалистов в России. Magnific - DC Studio В России снизился дефицит кадров в ИТ-отрасли

К 2030 г. будет открыто 50 учебных центров Московской школы программистов К 2030 г. будет открыто 50 учебных центров Московской школы программистов. Об этом заявила Варвара Смирнова, директор образовательной структуры «Т-Банка» «Т-Образование». Открытие новых учебных центров позволит сделать качественное ИТ-образование более

«Релэкс» и ВИВТ объединяют усилия по подготовке ИТ-кадров Компания «Релэкс» и Воронежский институт высоких технологий (ВИВТ) объявили о подписании соглашения о сотрудничестве, направленного на подготовку квалифицированных ИТ-специалистов. В рамках партнерства институту передано 50 лицензий СУБД «Линтер Бастион» и 50 лицензий СУБД «Линтер Сокол». Проект направлен на достижение двух ключевых задач: ускоренный пере

НИУ «МЭИ» и «Ростелеком» подписали соглашение о подготовке ИТ-специалистов рамм и программ дисциплин по всему ИТ-кластеру образования в МЭИ. Участие ведущих специалистов-разработчиков со стороны «Ростелекома» в проведении студенческих НИР позволит актуализировать подготовку ИТ-специалистов, а также повысить уровень практической подготовки выпускников», — отметил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев. МЭИ стал одним из первых стратегических партнеров ИТ-школы РТК: в бли

Жадность Microsoft зашкалила. За доступ к ИИ-помощнику программистов обдирают до нитки по новой системе оплаты евым помощником Copilot. Как пишет издание The Register, эта система оказалась исключительно выгодной и удобной, правда, только для самой Microsoft – теперь она гребет деньги лопатой, попутно разоряя программистов и раздражая их своей алчностью. Суть изменений в том, что отныне пользующиеся GitHub Copilot программисты больше не вносят абонентскую плату и не получают взамен определенное коли

Минцифры: почти 150 тыс. человек подтвердили свои ИТ-навыки на платформе подтверждения ИТ-компетенций за год ообществе. Всего успешно прошли оценку почти 290 тыс. раз. Кто подтверждал компетенции: 95,3 тыс. — ИТ-специалисты; 28 тыс. — представители других сфер; 24,5 тыс. — студенты как ИТ-, так и не И

Спрос на ИТ-кадры растет: популярные направления для абитуриентов в 2026 году адры. Об этом CNews сообщили представители GdeRabota. По данным сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru, работодатели резко увеличили спрос на технических специалистов: за год число вакансий в сфере искусственного интеллекта выросло почти в полтора раза, в инженерии — на 35%, а в кибербезопасности — на 31%. На этом фоне эксперты советуют выпускникам 2026 г. выбирать профес

«Р7» и кампус «Школы 21» в Омске будут вместе готовить ИТ-кадры «Школа 21» в Омске и «Р7» договорились о сотрудничестве в сфере ИТ и подготовки ИТ-кадров. Соглашение подписано Евгением Шелковниковым, генеральным директором «Р7», и Натальей Шилкиной, руководителем филиала АНО «Школа 21» в Омске. Оно предусматривает совместную работу по

«Авито Работа»: сфера организации мероприятий стала лидером по росту числа вакансий весной 2026 года ичивается и активность самих соискателей: весной текущего года соискатели стали чаще откликаться на вакансии в сфере продажи и управления недвижимостью (+48%), телекоммуникаций и связи (+44%),

«Авито Работа» тестирует новый подход к поиску вакансий — на основе жизненных сценариев подходящую работу, соответствующую жизненным приоритетам. При клике система автоматически подбирает вакансии, соответствующие контексту жизни. Это не просто фильтры, а жизненные маршруты. Напри

МТУСИ и «Группа Астра» приступили к совместной практико-ориентированной подготовке ИТ-кадров отрудничестве. Стороны объединят научный, учебный и кадровый потенциал, чтобы готовить студентов по ИТ-специальностям с учетом реальных потребностей отрасли. Об этом CNews сообщили представител

HeadHunter подписал соглашение о подготовке ИТ-специалистов с пятью вузами страны Подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере обучения ИТ-специалистов между российской платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter и пятью крупными рос

«Киберпротект» поможет РТУ МИРЭА готовить новое поколение ИТ-специалистов ктической подготовки студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам ИТ-специальностям, с трудоустройством на период проведения практической подготовки. Участие с