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ИТ-рынок труда ИТ-кадры ИТ-персонал ИТ-специалист ИТ-менеджер
СОБЫТИЯ
|03.08.2026
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«Авито Работа»: вакансии сканировщиков лидируют по динамике размера среднего зарплатного предложения в I полугодии 2026 года
Аналитики «Авито Работы» изучили вакансии, опубликованные на платформе, и составили рейтинг профессий с самыми динамично расту
|31.07.2026
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Четверть соискателей готовы доверить чат-ботам поиск подходящих вакансий — исследование HRMost
пах поиска работы: четверть опрошенных (25%) готовы поручить цифровому помощнику поиск и фильтрацию вакансий, еще 23% — автоматический отклик и подтверждение получения резюме. Об этом CNews соо
|31.07.2026
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Работодатель выдернул ИТ-специалиста с пенсии за баснословный гонорар. Он один знает хитрости древнего ПО, без него ничего не работает
бизнес, полностью упразднив европейскую команду поддержки», – сказал Роджер изданию. freepik Многие ИТ-специалисты, выходя на пенсию, уносят с собой уникальные знания и навыки После этого на пр
|30.07.2026
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Минцифры: уже 100 тыс. ИТ-специалистов оформили льготную ипотеку
движимость на сумму около 150 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Сотрудники ИТ-компаний могут оформить ипотеку по ставке до 6%. В 2026 г. планируется поддержать не менее 11 тыс. ИТ-специалистов. Регионы-лидеры по выдаче ИТ-ипотеки на обновленных условиях: Московская область — 2,7 тыс. кредитов; Татарстан — 1,8 тыс.; Свердловская область — 1,7 тыс.; Новосибирская област
|29.07.2026
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SkillStaff: каких специалистов привлекал бизнес по гибкой занятости в первом полугодии 2026 года
специалистов может возникнуть дефицит опытных кадров в будущем», — сказал Никита Шабашкевич. Какие ИТ-специалисты нужны разным отраслям Анализ запросов клиентов по отраслям показал, что ритейл
|28.07.2026
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«Авито Работа»: спрос на кузнецов в России вырос на 141% за первое полугодие 2026 года
По данным «Авито Работы», за I полугодие 2026 г. кузнецы стали одной из наиболее востребованных рабочих профессий на рынке труда. Число вакансий для кузнецов по России выросло на 141% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., а средняя предлагаемая заработная плата составила 130,97 тыс. руб/мес. Рост спроса связан с активным
|28.07.2026
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Российские ИТ-специалисты назвали идеальный город для удаленной работы
для жизни исходя из личного комфорта, а не местонахождения работодателя. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного коммуникационным агентством PR DEV. Согласно данным опроса, 46% ИТ-специалистов готовы работать удаленно из любого города России при условии стабильного интернета и развитой инфраструктуры. Еще 34% признались, что уже хотя бы раз совмещали работу с поездкам
|24.07.2026
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В сфере розничной торговли 65% вакансий приходится на продавцов
г.), на третьем — мерчандайзеры (9%, более 43,6 тыс., рост на 2 п.п.). Также работодатели открывали вакансии для директоров магазинов (7%), товароведов (4%), супервайзеров и промоутеров (по 2%)
|24.07.2026
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Число вакансий в финансовой сфере снизилось сильнее, чем в среднем по рынку, но зарплатные предложения все еще растут быстрее инфляции
претендуют на высокий доход. Также среди соискателей большинство имеет высшее образование (72%), а вакансии в большинстве не предъявляют никаких требований к образованию (48%). Зарплаты растут
|20.07.2026
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Более 20 российских вузов проверили ИТ-навыки своих студентов благодаря новой системе оценки HeadHunter
мках проекта hh.ru оценит более 300 учебных дисциплин, а вузы получат рыночную экспертизу для потенциального обновления своих учебных программ и актуальные данные рынка труда. «По данным hh.ru, в 60% ИТ-вакансий от кандидатов требуются навыки, которые вузы зачастую не успевают интегрировать в программы из-за быстрого обновления технологий. Выпускник выходит на рынок с одними компетенциями,
|15.07.2026
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Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться
атян, IThub: Важно не просто выполнять инструкции, а вступать в диалог с заказчиком CNews: Но какие ИТ-специальности, на ваш взгляд, все-таки окажутся под ударом? Кого искусственный интеллект с
|15.07.2026
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Каждый четвертый ИТ-шник готов уволиться в считанные недели после трудоустройства из-за лживого руководства
дут маркетинг, реклам и PR с результатом 47%, а замыкает тройку лидеров HR с 46%. FreePik Некоторые ИТ-специалисты готовы уйти в первый же день ИТ-сфера в этом рейтинге на шестом месте со своим
|10.07.2026
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В российских ИТ крупные проблемы. Рост зарплат не покрывает инфляцию, новых людей не нанимают, старых увольняют
ивают свой выбор инженерных, врачебных и рабочих специальностях вместо того, чтобы пойти учиться на ИТ-специалиста, констатируют эксперты SuperJob. Общая беда Ситуация с кадрами ухудшается во в
|10.07.2026
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ИИ-помощники программистов заставляют срабатывать антивирусы. Они считают, что их атакуют
не являются вредоносными, однако ряд действий, которые они выполняют в рамках выполнения выданных им заданий, для антивирусных систем неотличим от вредоносной активности. Freepik Штатные действия ИИ-программистов вызывают ложные срабатывания у поведенческих детекторов антивирусов Sophos Расшифровка учетных данных браузера, составление списка содержимого хранилища учётных данных Windows, за
|09.07.2026
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Они «не амбициозны и сопротивляются». Гигантский российский ритейлер ищет сторонних консультантов для перевоспитания своей ИТ-команды
тся децентрализация. Ранее ИТ-системы были централизованы, и «было трудно понять, для кого работают ИТ-специалисты — на компанию в целом или на конкретный отдел». В мае 2024 г. Сергеев признава
|07.07.2026
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GdeRabota.ru представил голосового бота для подбора вакансий по телефону
Сервис по поиску работы и подбору персонала GdeRabota.ru представил новый инструмент для соискателей — голосового бота, который помогает подобрать вакансии по телефону. Как работает голосовой бот Во время звонка голосовой помощник уточняет основные параметры поиска: город, в котором соискатель ищет работу, желаемую профессию и уровень зар
|03.07.2026
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«Авито Работа»: каждая пятая вакансия для маляров приходится на промышленное строительство
с ростом числа вакансий увеличивается и активность соискателей. Наиболее заметно число откликов на вакансии маляров за год выросло в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры (+48%), автобизнесе (+
|03.07.2026
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Лицом к Западу. «Роснефть» срочно понадобились специалисты по SAP – импортозамещаться желания нет
ТОРО» в Москве, «Специалист технической поддержки SAP HR» в Находке и пр. В зависимости от города и вакансии требуемый опыт варьируется от 0 до 6 лет, а формат работы может быть как офисным, та
|02.07.2026
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«Авито Работа»: металлургия стала лидером по росту спроса на сварщиков — число вакансий выросло в 2,3 раза за год
правления «Авито Работы». При этом выросла и активность соискателей. Больше всего число откликов на вакансии сварщиков увеличилось в автобизнесе (+67%), нефтегазовой отрасли (+47%) и транспортн
|26.06.2026
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GlowByte и Центральный университет объединяют экспертизу для подготовки ИТ-кадров нового поколения
о приводят к неверным решениям. Для повышения эффективности совместной работы студенты, осваивающие ИТ-специальности, получат доступ к стажировкам в GlowByte с официальным трудоустройством на п
|25.06.2026
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ГК Softline и НГТУ НЭТИ объединяют усилия в подготовке ИТ-кадров
и «Топ ИТ», который нацелен на совместную с ведущими технологическими компаниями подготовку элитных ИТ-специалистов. Программа позволяет выпускникам за короткий срок занять высокие профессионал
|24.06.2026
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Курьеры стали самой востребованной летней подработкой в России
телей курьерская занятость также вошла в число лидеров рынка подработки. По итогам весны 2026 г. на вакансии в сфере доставки пришлось 5% всех откликов. Более высокий результат показали только
|22.06.2026
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Российская ИТ-отрасль убивает здоровье. Сотни тысяч отечественных айтишников страдают от психических расстройств и физических недугов
м заболеваний, многие из которых даже не сразу можно списать на издержки профессии. Например, часто ИТ-специалисты жалуются на проблемы с опорно-двигательным аппаратом, в первую очередь со спин
|17.06.2026
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Программист мощно ускорил ядро Linux, просто переместив две строчки кода
толь выдающимся результатом стоит участник сообщества Linux, разработчик Феннань Чанг (Fengnan Chang), работающий инженером в китайской компании Bytedance. Она подарила миру TikTok. Что именно сделал программист По данным Phoronix, Чанг заметил, что механизм iomap в ряде случаев работает некорректно. Он используется в файловых системах EXT4 и XFS, наиболее часто применяющихся в Linux, где с
|16.06.2026
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«Академия АйТи fabricaONE.AI» и АНО «Астра Академия» пилотируют профессиональную сертификацию ИТ-специалистов для студентов
ывода программы на широкий рынок. Мы разрабатываем экзамены, которые отражают реальные требования к ИТ-специалистам, и результаты пилота на платформе «СЛМетрикс» показали готовность студентов р
|15.06.2026
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Спрашивают как с сеньоров, но платят как джунам. Требования к начинающим ИТ-специалистам резко выросли
В айти не войти Начинающие ИТ-специалисты столкнулись с новой проблемой при трудоустройстве и сохранении рабочего места.
|09.06.2026
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В России снизился дефицит кадров в ИТ-отрасли
особных заработных плат и рост производительности труда, способствовали смягчению проблемы нехватки ИТ-специалистов в России. Magnific - DC Studio В России снизился дефицит кадров в ИТ-отрасли
|08.06.2026
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К 2030 г. будет открыто 50 учебных центров Московской школы программистов
К 2030 г. будет открыто 50 учебных центров Московской школы программистов. Об этом заявила Варвара Смирнова, директор образовательной структуры «Т-Банка» «Т-Образование». Открытие новых учебных центров позволит сделать качественное ИТ-образование более
|04.06.2026
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«Релэкс» и ВИВТ объединяют усилия по подготовке ИТ-кадров
Компания «Релэкс» и Воронежский институт высоких технологий (ВИВТ) объявили о подписании соглашения о сотрудничестве, направленного на подготовку квалифицированных ИТ-специалистов. В рамках партнерства институту передано 50 лицензий СУБД «Линтер Бастион» и 50 лицензий СУБД «Линтер Сокол». Проект направлен на достижение двух ключевых задач: ускоренный пере
|03.06.2026
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НИУ «МЭИ» и «Ростелеком» подписали соглашение о подготовке ИТ-специалистов
рамм и программ дисциплин по всему ИТ-кластеру образования в МЭИ. Участие ведущих специалистов-разработчиков со стороны «Ростелекома» в проведении студенческих НИР позволит актуализировать подготовку ИТ-специалистов, а также повысить уровень практической подготовки выпускников», — отметил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев. МЭИ стал одним из первых стратегических партнеров ИТ-школы РТК: в бли
|02.06.2026
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Жадность Microsoft зашкалила. За доступ к ИИ-помощнику программистов обдирают до нитки по новой системе оплаты
евым помощником Copilot. Как пишет издание The Register, эта система оказалась исключительно выгодной и удобной, правда, только для самой Microsoft – теперь она гребет деньги лопатой, попутно разоряя программистов и раздражая их своей алчностью. Суть изменений в том, что отныне пользующиеся GitHub Copilot программисты больше не вносят абонентскую плату и не получают взамен определенное коли
|01.06.2026
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Минцифры: почти 150 тыс. человек подтвердили свои ИТ-навыки на платформе подтверждения ИТ-компетенций за год
ообществе. Всего успешно прошли оценку почти 290 тыс. раз. Кто подтверждал компетенции: 95,3 тыс. — ИТ-специалисты; 28 тыс. — представители других сфер; 24,5 тыс. — студенты как ИТ-, так и не И
|29.05.2026
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Спрос на ИТ-кадры растет: популярные направления для абитуриентов в 2026 году
адры. Об этом CNews сообщили представители GdeRabota. По данным сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru, работодатели резко увеличили спрос на технических специалистов: за год число вакансий в сфере искусственного интеллекта выросло почти в полтора раза, в инженерии — на 35%, а в кибербезопасности — на 31%. На этом фоне эксперты советуют выпускникам 2026 г. выбирать профес
|29.05.2026
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«Р7» и кампус «Школы 21» в Омске будут вместе готовить ИТ-кадры
«Школа 21» в Омске и «Р7» договорились о сотрудничестве в сфере ИТ и подготовки ИТ-кадров. Соглашение подписано Евгением Шелковниковым, генеральным директором «Р7», и Натальей Шилкиной, руководителем филиала АНО «Школа 21» в Омске. Оно предусматривает совместную работу по
|29.05.2026
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«Авито Работа»: сфера организации мероприятий стала лидером по росту числа вакансий весной 2026 года
ичивается и активность самих соискателей: весной текущего года соискатели стали чаще откликаться на вакансии в сфере продажи и управления недвижимостью (+48%), телекоммуникаций и связи (+44%),
|27.05.2026
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«Авито Работа» тестирует новый подход к поиску вакансий — на основе жизненных сценариев
подходящую работу, соответствующую жизненным приоритетам. При клике система автоматически подбирает вакансии, соответствующие контексту жизни. Это не просто фильтры, а жизненные маршруты. Напри
|22.05.2026
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МТУСИ и «Группа Астра» приступили к совместной практико-ориентированной подготовке ИТ-кадров
отрудничестве. Стороны объединят научный, учебный и кадровый потенциал, чтобы готовить студентов по ИТ-специальностям с учетом реальных потребностей отрасли. Об этом CNews сообщили представител
|21.05.2026
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HeadHunter подписал соглашение о подготовке ИТ-специалистов с пятью вузами страны
Подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере обучения ИТ-специалистов между российской платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter и пятью крупными рос
|21.05.2026
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«Киберпротект» поможет РТУ МИРЭА готовить новое поколение ИТ-специалистов
ктической подготовки студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам ИТ-специальностям, с трудоустройством на период проведения практической подготовки. Участие с
|21.05.2026
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«Мониторинг рынка труда» от «Авито Работы»: новый инструмент для найма
учаях можно использовать мониторинг, как он помогает привлекать больше откликов и быстрее закрывать вакансии. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы». «Мониторинг рынка труда» в реж
ИТ-рынок труда и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 258
|Путин Владимир 3454 234
|Никифоров Николай 1138 116
|Мишустин Михаил 787 105
|Медведев Дмитрий 1665 102
|Чернышенко Дмитрий 580 93
|Игнатова Мария 143 90
|Чаркин Евгений 317 83
|Макаров Валентин 251 77
|Губанов Роман 118 76
|Натрусов Артем 313 76
|Греф Герман 485 66
|Серова Елена 320 64
|Паршин Максим 323 60
|Орловский Виктор 408 56
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 56
|Лысенко Эдуард 317 56
|Рейман Леонид 1065 55
|Абакумов Евгений 227 54
|Сотин Денис 216 53
|Попов Алексей 339 53
|Касперская Наталья 319 50
|Рустамов Рустам 548 50
|Сергеев Сергей 179 50
|Кирьянова Александра 169 49
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 48
|Глазков Александр 151 45
|Щеголев Игорь 699 43
|Нуралиев Борис 298 43
|Аитов Тимур 197 43
|Демидов Михаил 134 41
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 41
|Ермолаев Артем 379 40
|Казарин Станислав 175 40
|Симаков Олег 113 39
|Воронин Павел 196 39
|Пшеничных Кирилл 47 38
|Ульянов Николай 176 38
|Попова Мария 141 38
|Белоусов Сергей 254 37
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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