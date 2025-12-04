Разделы

Кадры Интернет Веб-сервисы
|

«Авито Работа»: больше всего высокооплачиваемых вакансий размещают в сфере производства электро- и оптического оборудования

Осенью 2025 г. эксперты «Авито Работы» изучили, в каких сферах работодатели чаще всего предлагают вакансии с зарплатой от 100 тыс. руб/мес. По итогам исследования лидером оказалась сфера производства электро- и оптического оборудования: около 52% всех вакансий в отрасли этой осенью предусматривали для соискателей средние предлагаемые зарплаты выше 100  тыс. руб/мес. Больше всего высокооплачиваемых предложений в сфере оказалось среди вакансий для операторов производственной линии (36%), электрогазосварщиков (28%) и наладчиков (20%). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

При этом рейтинг рассчитывался с учетом зарплатных предложений для специалистов с опытом работы один–три года и составлен на основе зарплатных вилок, указанных работодателями в описании вакансий. В выборку не вошли вахтовые позиции, а также вакансии в сфере информационных технологий, поскольку уровень зарплатных предложений для ИT-специалистов в значительной степени зависит от грейда соискателя. При расчете учитывались вакансии как с полной, так и с посменной занятостью, где количество рабочих часов выбирает сам сотрудник — это касается, например, большинства складских рабочих: стикеровщиков, сортировщиков и фасовщиков. Кроме того, работодатели часто указывают в описании вакансий диапазон зарплат с учетом максимальных значений, поэтому фактическая заработная плата может отличаться от средних показателей.

Сфера тяжелого машиностроения заняла второе место в рейтинге: около 43% всех вакансий, размещенных в отрасли этой осенью, предусматривали средние зарплатные предложения от 100 тыс. руб/мес и выше. Наибольшая доля таких вакансий пришлась на токарей (41%), операторов станка (41%) и сварщиков (39%).

Транспортное машиностроение замыкает тройку лидеров — здесь 37% от всех предложений в отрасли пришлось на вакансии со средними предлагаемыми зарплатами от 100 тыс. руб/мес и выше. Чаще всего такие предложения встречаются на позициях автожестянщиков (36%), слесарей механосборочных работ (36%) и автоэлектриков (34%).

Глеб Мельников, «РосБизнесСофт»: Когда CRM не справляется, на помощь бизнесу приходит ERP-система

Цифровизация

Этой осенью по всей России доля вакансий, где работодатели указывают зарплаты от 100 тыс. руб/мес и выше, достигла 14% от общего числа размещенных на платформе объявлений.

«Наибольший рост числа вакансий со средними предлагаемыми зарплатами свыше 100 тыс. руб/мес отмечен в Крыму (+94% за год), Рязанской (+75%) и Орловской областях (+73%). В Рязанской области это напрямую связано с запуском новых производств и развитием инфраструктуры: в регионе на ПМЭФ-2025 подписано более 20 инвестиционных соглашений на сумму свыше 30 млрд руб., предусматривающих создание индустриального парка, агропромышленного комплекса и научно‑технологического центра, а также строительство дорог и инженерных сетей для поддержки новых производств. В других регионах также активно реализуются проекты по развитию производства, инициируются новые инфраструктурные проекты, что сказывается на росте зарплатных предложений для новых сотрудников, особенно для специалистов складской логистики и промышленных рабочих», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Хакеры раскрыли данные 117 боевиков ВСУ, причастных к атакам на танкеры и международные предприятия ТЭК в Черном море

Герман Величко, «Айсорс»: Виртуализация АСУ ТП дает до 30% экономии

Связанный с сыном Трампа производитель редкоземов получил от армии США контракт на $620 миллионов

С какими барьерами сталкивается цифровизация госсектора в России

В России перестала открываться игра Roblox

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще