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Avito Авито работа Авито подработка

Avito - Авито работа - Авито подработка

Авито Работа — сервис для подбора сотрудников массовых профессий в России. Платформа предоставляет возможности для поиска работы и сотрудников в сегменте «синих» и «серых» воротничков. Ежемесячно более 20 млн человек ищут работу на Авито, и это люди самых разных профессий: от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей


20.01.2025 «Авито Работа»: за последний год россияне стали искать подработку в 1,5 раза чаще

Аналитики «Авито Работы» подвели итоги 2024 г. и определили профессии, которые пользовались наибольшей популярностью у соискателей в формате частичной занятости. По сравнению с данными за 2023 г. интерес

20.01.2025 «Авито Работа»: в 2024 г. выгоднее всего искать работу было в ноябре

Аналитики «Авито Работы» проанализировали, как на протяжении 2024 г. менялись средние зарплатные предлож
17.01.2025 «Авито Работа»: за год вакансий для мам в декретном отпуске стало больше на 60%

Аналитики «Авито Работы» изучили, сколько новых вакансий с упоминанием возможности трудоустройства для соискателей в декрете появилось на платформе в 2024 г. Эксперты выяснили, что число таких объявлений

16.01.2025 «Авито Работа»: в 2024 году вакансий для студентов стало вдвое больше

Аналитики «Авито Работы» узнали, в каких отраслях активнее всего идет наем молодых сотрудников и какие сферы предлагают достойный доход начинающим специалистам. По данным платформы, в среднем самую высоку
16.01.2025 «Авито Работа»: вакансий для специалистов без опыта за год стало больше на 22%

Эксперты «Авито Работы» проанализировали, как изменился спрос работодателей на специалистов без опыта и выяснили, что в 2024 г. вакансий для них стало больше на 22% по сравнению с 2023 г. Аналитики изучи
15.01.2025 «Авито Работа»: водитель-дальнобойщик – самая высокооплачиваемая рабочая специальность 2024 года

Эксперты «Авито Работы» изучили средние зарплатные предложения для рабочих специалистов и выяснили, что по итогам 2024 г. самой высокооплачиваемой стала профессия водителя-дальнобойщика. В среднем работо
13.01.2025 «Авито Работа»: сфера сельского хозяйства оказалась лидером по приросту средних зарплатных предложений в 2024 году

Эксперты «Авито Работы» изучили средние зарплатные предложения для новых сотрудников в разных профессиональных сферах за 2024 г. и составили рейтинг отраслей с наиболее высокой динамикой роста предлагаем
13.01.2025 «Авито Работа»: менеджер по развитию бизнеса – самая востребованная офисная профессия 2024 года

Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику спроса на офисные специальности за 2023/2024 гг. и выявили, что наибольший рост числа вакансий зафиксирован среди менеджеров по развитию бизнеса. В 2024

10.01.2025 «Авито Работа»: количество вакансий с требованием о высшем образовании увеличилось почти на 20%

Аналитики «Авито Работы» изучили, как менялся спрос российских работодателей на сотрудников с высшим и средним специальным образованием в 2024 г. По данным платформы, в целом по России спрос на специалист
10.01.2025 «Авито Работа»: самые высокие зарплатные ожидания в 2024 году оказались у дальнобойщиков

Эксперты «Авито Работы» проанализировали зарплатные ожидания соискателей, указанные в резюме, и установили, что в 2024 г. на самые высокие зарплаты претендуют водители различных специальностей. Лидерами

10.01.2025 «Авито Работа»: самые высокие зарплатные ожидания в 2024 г. оказались у дальнобойщиков

Эксперты «Авито Работы» проанализировали зарплатные ожидания соискателей, указанные в резюме, и установили, что в 2024 г. на самые высокие зарплаты претендуют водители различных специальностей. Лидерами

03.01.2025 «Авито Работа»: вакансий с предложением премий для сотрудников за последний год стало больше на 27%

По итогам 2024 г. эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику вакансий, в описании которых работодатели указывали возможность премирования по итогам работы. Результаты исследования показывают, что таких предложений

28.12.2024 «Авито Работа»: вакансий с возможностью переобучения за год стало в 3 раза больше

Рост интереса к профессиональной переподготовке специалистов — одна из тенденций на современном рынке труда. Аналитики «Авито Работы» проанализировали, сколько вакансий с возможностью переобучения было опубликовано на платформе в 2024 г. и выяснили, что число таких объявлений выросло в три раза (+204%) по сравне
24.12.2024 «Авито Работа»: за последний год работодатели стали на 55% чаще предлагать соискателям бонусы в виде процентов от продаж

Эксперты «Авито Работы» изучили динамику вакансий, в описании которых работодатели указывали возможность получать бонусы в виде процента от сделок в дополнение к окладу. В период с января по ноябрь 2024

18.12.2024 «Авито Работа»: подборка необычных сезонных вакансии в России

Эксперты «Авито Работы» изучили вакансии, размещенные на платформе, и выявили несколько необычных сезонных предложений о работе по всей России. В список зимних вакансий вошли упаковщик шоколадных изделий
18.12.2024 «Авито Работа»: за год средние предлагаемые зарплаты курьеров выросли на четверть

Аналитики «Авито Работы» изучили, как изменилась динамика вакансий и уровень зарплатных предложений для курьеров в России за последний год. По предварительным итогам 2024 г, количество предложений о работ
17.12.2024 «Авито Работа»: по итогам уходящего года в России вырос спрос на специалистов в сфере складов, логистики и ритейла

По данным аналитиков «Авито Работы», за январь–ноябрь 2024 г. в России значительно увеличилась востребованность специалистов в ритейле, логистике и на складах. Так, спрос на работников складов вырос на 67% по сравне
16.12.2024 «Авито Работа»: спрос на работников в ресторанной сфере за год вырос на 45%

Эксперты «Авито Работы» проанализировали спрос на сотрудников ресторанной сферы по итогам неполного 2024 г. и выявили профессии с наибольшим приростом вакансий. Оказалось, что в период с января по ноябрь
16.12.2024 «Авито Работа»: перед новогодними праздниками число подработок для соискателей выросло на 23%

С приближением новогодних праздников на рынке труда значительно растет спрос на временные позиции и подработки. Аналитики «Авито Работы» подвели итоги осеннего сезона и определили профессии, которые пользовались наибольшей популярностью у работодателей. По сравнению с летом 2024 г. число вакансий на подработку выро
13.12.2024 «Авито Работа»: перед новогодними праздниками число подработок для соискателей старше 16 лет выросло на 9%

В преддверии новогодних праздников многие работодатели усиливают набор сотрудников на временные позиции и подработку. По данным «Авито Работы», число вакансий с предложением частичной занятости этой осенью выросло на 9% по сравнению с летом. В основном рост предложений связан с профессиями, востребованными в логистике, т
06.12.2024 «Авито Работа»: средние зарплатные предложения в индустрии красоты выросли на 38% в 2024 году

Подводя итоги 2024 г., эксперты «Авито Работы» отметили значительный рост зарплат в бьюти-индустрии. За период с января по ноябрь текущего года средняя предлагаемая зарплата для сотрудников в этой сфере увеличилась на 38% и со
05.12.2024 «Авито Работа» предлагает заглянуть в 2050 год: как изменится поиск сотрудников будущего?

рмацию об образовании, стаже и предыдущих местах работы соискателя, что упрощает отбор. А ассистент Авито Работы и чат-бот возьмут на себя уточнение деталей: они зададут кандидату все необходим
03.12.2024 «Авито Работа»: самой популярной у соискателей в России стала профессия разнорабочего

Эксперты «Авито Работы» проанализировали активность пользователей платформы за осень 2024 г. Аналитики изучили, на какие профессии приходилась наибольшая доля откликов среди соискателей и какие вакансии

02.12.2024 «Авито Работа»: число вакансий с упоминанием подарков детям сотрудников выросло на 81%

В преддверии новогодних праздников аналитики «Авито Работы» изучили динамику вакансий, в описании которых работодатели в качестве бонуса указывали подарки детям сотрудников. Осенью 2024 г. количество таких предложений увеличилось на 81% по
25.11.2024 «Авито Работа»: Москва возглавила рейтинг регионов с наибольшим ростом зарплатных предложений осенью 2024 года

Аналитики «Авито Работы» подвели итоги осени 2024 г. и выяснили, что среди регионов России наибольший прирост средних зарплатных предложений для новых сотрудников при сравнении год к году зафиксирован в М
18.11.2024 «Авито Работа»: 26% россиян планируют взять подработку на новогодних праздниках

работодатели особенно активно набирают временных сотрудников, чтобы справиться с возросшей нагрузкой. Со стороны соискателей также наблюдается растущий интерес к гибким форматам занятости. Аналитики «Авито Работы» опросили 10 тыс. россиян, чтобы выяснить, планируют ли они брать подработку в предстоящем декабре-январе. По данным исследования, около 26% респондентов намерены подрабатывать в п
18.11.2024 «Авито Работа»: вакансий для специалистов без опыта за год стало больше на 20%

стремятся привлечь к трудоустройству молодежь, студентов, представителей старшего поколения и другие категории соискателей, которые ранее были менее активными в сфере занятости. По данным аналитиков «Авито Работы», в октябре 2024 г. количество вакансий для соискателей без опыта в России выросло на 20% год к году. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы». Работодатели рассм
15.11.2024 «Авито Работа»: средние предлагаемые зарплаты в сфере инфраструктуры маркетплейсов выросли на 50%

В сезон распродаж («Черная пятница», 11.11) аналитики «Авито Работы» изучили рынок труда в инфраструктуре маркетплейсов и выяснили, что за год спрос на кадры в индустрии вырос на 42% в сравнении с октябрем 2023 г. Данные также показали, что в октяб
12.11.2024 «Авито Работа»: пищевая промышленность возглавила рейтинг по количеству вакансий с бесплатным обучением для соискателей

В условиях дефицита кадров компании все чаще привлекают на работу специалистов без большого опыта работы, которых обучают необходимым навыкам прямо на рабочем месте. Эксперты «Авито Работы» проанализировали количество вакансий, предполагающих обучение от работодателя, и выяснили, что в III квартале 2024 г. больше всего таких предложений оказалось в пищевой промышленн
12.11.2024 «Авито Работа»: сфера строительства стала лидером по приросту вакансий и самым высоким зарплатным предложениям за III квартал 2024 года

Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику вакансий в самых высокооплачиваемых отраслях за III кварталы 2023 и 2024 гг. и выяснили, что больше всего новых вакансий за год появилось в строительстве
05.11.2024 «Авито Работа» назвала пять сфер с наибольшим ростом числа вакансий за месяц

Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику вакансий на платформе за октябрь 2024 г. и выяснили, в каких сферах деятельности больше всего увеличился спрос на специалистов по сравнению с данными про
02.11.2024 «Авито Работа»: повышение зарплаты — самый популярный у россиян способ поощрения на работе

ции для карьеры респонденты назвали повышение зарплаты (57%). Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы». В числе самых популярных у россиян способов поощрения на работе оказались такж
24.10.2024 «Авито Работа»: 61% россиян почувствовали увеличение рабочей нагрузки с началом осеннего бизнес-сезона

74%), образование, наука (74%) и управление персоналом (73%). Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы». Опрошенные оценили увеличение нагрузки в осенний период в среднем на 7,4 балло
22.10.2024 «Авито Работа»: в России спрос на специалистов, работающих с Китаем, за год вырос на 23%

Эксперты «Авито Работы» проанализировали, как за год изменилась динамика вакансий и средних предлагаемых зарплат для специалистов, работающих с Китаем. В III квартале 2024 г. спрос на таких сотрудников в
21.10.2024 «Авито»: спрос на доставку товаров до маркетплейсов вырос на треть

Аналитики «Авито Услуг» и «Авито Работы» зафиксировали рост спроса на все грузоперевозки. Эксперты объясняют это влиянием сезонного фактора. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Согласно данным «Авито Услуг», в

17.10.2024 «Авито Работа» и «Яндекс Практикум» запускают бесплатный онлайн-курс для HR-специалистов

ацией сотрудников. Растет популярность профессионального обучения среди HR-специалистов: по данным «Авито Работы», более половины (54%) сотрудников сферы рекрутмента ежегодно проходят курсы доп
17.10.2024 «Авито Работа»: только 8% россиян скрывают свое резюме от текущего работодателя

т доступ к просмотру своего резюме для компании-работодателя. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы». Тем не менее, четверть (25%) респондентов не скрывают свое резюме и оставляют

16.10.2024 «Авито Работа»: 83% россиян рассчитывают получить 13 зарплату в 2024 году

том среди этих опрошенных 71% получили 13 зарплату за 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы». О наличии ежегодной 13 зарплаты в компании чаще других говорили представители

15.10.2024 «Авито Работа»: при поиске работы россияне указывают в резюме зарплатные ожидания в среднем на 32% выше предыдущего уровня дохода

«Авито Работа» провела опрос более семи тыс. работающих россиян, чтобы выяснить, насколько зарплатные ожидания, указанные в резюме российских соискателей, отличались от их текущей зарплаты на мо
14.10.2024 «Авито Работа»: внедрение в работу цифровых сервисов улучшило продуктивность 77% россиян

дрение цифровых сервисов в работу повысило их продуктивность. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы». О повышении продуктивности благодаря использованию цифровых сервисов в работе


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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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