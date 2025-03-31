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Захарян Артур


31.03.2025 «Норбит» стал Enterprise-партнером Websoft 1
31.10.2024 Эксперты прогнозируют, что импортозамещение ПО на рынке HR Tech может завершиться в ближайшие 3–5 лет 2
25.03.2024 Цифровая трансформация или цифровое выживание: как выстроить ИТ-стратегию 2
27.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
27.02.2024 Компания Websoft предоставляет своим клиентам готовые гибкие решения для быстрого запуска процессов и широкие возможности настройки и кастомизации 1
19.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
31.01.2024 Российский рынок HR Tech растет на фоне кадрового кризиса 1
31.01.2024 От маленьких стартапов до экосистем: российский рынок HR Tech переживает трансформацию 2
22.12.2022 «Норбит» стала партнером Websoft в области решений по управлению персоналом 1
08.12.2022 CNews Analytics выпустил первый российский рейтинг HR Tech 1

Публикаций - 10, упоминаний - 13

Захарян Артур и организации, системы, технологии, персоны:

WebSoft - ВебСофт Девелопмент 28 10
SAP SE 5308 3
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 66 3
Эквио - e.Queo 8 3
1С Mirapolis - Мираполис 23 3
Русагро Тех - Русагро Технологии 51 3
LogistiX - Логистикс-Тех 73 3
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 13 3
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 76 3
8353 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4035 2
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 138 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2178 2
Ланит - Норбит - Norbit 374 2
Ростелеком 9821 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 204 2
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 27 2
ТН Цифровая логистика 2 2
Directum - Директум 1106 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4968 1
Т1 Иннотех 181 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
ИнформТренд 3 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 266 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 357 1
Prodamus - Продамус 1 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 1
Цифра ГК 2452 1
Amazon Inc - Amazon.com 3027 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 53 1
Verme - Верме - Инвент консалтинг 17 1
Hitachi - Хитачи 1467 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 61 1
Тензор 104 1
Мегакампус - Megacampus 7 1
VK - Учи.ру - Тетрика 13 1
ServiceGuru - Сервис Гуру 2 1
Nord Clan - Норд Клан 6 1
АссистАгро 13 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1045 3
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 3
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 74 3
Цифровая логистика 15 3
РЖД - Российские железные дороги 1928 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 2
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 26 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 464 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 95 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 1
НСПК - Национальная система платежных карт 825 1
МКБ - Московский кредитный банк 566 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 116 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 360 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 272 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 75 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
Альфа-Банк 1785 1
Русагро Группа Компаний 281 1
Лента - Сеть розничной торговли 2105 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1047 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 1
Komatsu - Комацу 18 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 65 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
VK Skillbox - КЭСПА 2 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 72 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 319 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6012 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4255 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 773 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4856 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51707 9
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2916 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20025 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31295 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14179 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6728 5
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 851 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12685 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21504 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28288 4
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 948 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4381 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12725 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3621 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2561 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10427 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12896 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7802 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1165 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 408 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5511 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2022 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5177 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 521 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30143 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 542 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6367 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16175 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3896 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8201 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9526 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15955 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4838 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 948 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11210 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1242 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2431 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5391 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2991 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 163 4
WebSoft HCM 7 1
Ланит - Lansoft - Goodt WFM-решение - ранее Rostalent 10 1
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 242 1
Avito - HR Messenger 7 1
VK HR Tek 40 1
Linux OS 10111 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1298 1
Statista 235 1
Инфосистемы Джет - Jet Smart Building (JSB) 8 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 40 1
Тензор - СБИС HR-портал - Тензор СБИС КЭДО 5 1
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 9 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Облако КИИ 6 1
ТН Цифровая логистика - Master TMS 1 1
FreePik 1071 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 82 1
IT-Portfolio - Friendwork 4 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1436 1
Вагин Алексей 6 3
Гарбера Владимир 3 3
Тульчинский Станислав 58 3
Блинов Дмитрий 43 3
Гулевич Руслан 28 3
Каримов Руслан 25 3
Сологуб Денис 68 3
Пчелин Юрий 38 3
Гольцов Дмитрий 7 3
Дьяков Кирилл 4 2
Махлин Дмитрий 99 2
Корнеева Анжелика 10 2
Забродин Алексей 16 2
Толстунова Ольга 13 2
Богомолов Денис 14 2
Петров Артем 24 2
Пермяков Артем 17 1
Федоров Александр 23 1
Украинцева Евгения 6 1
Чехонин Антон 65 1
Привалов Андрей 1 1
Абашкина Елена 2 1
Задорожный Виталий 9 1
Грищишен Максим 3 1
Варзега Максим 6 1
Тараторин Александр 58 1
Чаркин Евгений 297 1
Трояновский Владимир 62 1
Натрусов Артем 284 1
Холкин Дмитрий 21 1
Абакумов Евгений 206 1
Сергеев Сергей 138 1
Путятинский Сергей 86 1
Горбунов Сергей 23 1
Леонов Алексей 79 1
Гузовский Денис 68 1
Бурилов Андрей 105 1
Меденцев Константин 98 1
Карпунин Алексей 49 1
Якоб Дмитрий 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 146741 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52364 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43693 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17621 1
Германия - Федеративная Республика 12742 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2002 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 216 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 723 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17262 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14695 7
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2890 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5843 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2446 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8759 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 645 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5154 3
Экономический эффект 1089 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1610 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11091 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2151 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51851 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4727 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29618 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7125 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7930 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 166 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4190 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4909 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8143 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3683 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2147 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 518 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3271 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1925 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 388 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2347 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1391 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24448 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48655 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5086 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16527 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13827 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7579 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 386 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2457 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18896 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6038 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1279 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 933 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 6
Smart Ranking - Смарт Ридинг 26 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3256 1
IMARC Group 3 1
FMI - Future Market Insights 5 1
VK Skillbox - Скилбокс 114 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2049 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350018, в очереди разбора - 761445.
Создано именных указателей - 171953.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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