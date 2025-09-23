Получите все материалы CNews по ключевому слову
Цифровая логистика
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 20 дел, на cумму 3 169 217 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Цифровая логистика и организации, системы, технологии, персоны:
|АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 301 1
|Резвов Николай 5 4
|Гарбера Владимир 3 3
|Тульчинский Станислав 62 3
|Захарян Артур 11 3
|Блинов Дмитрий 44 3
|Гулевич Руслан 32 3
|Каримов Руслан 26 3
|Сологуб Денис 73 3
|Пчелин Юрий 38 3
|Гольцов Дмитрий 7 3
|Чаркин Евгений 299 2
|Корнеева Анжелика 10 2
|Забродин Алексей 17 2
|Толстунова Ольга 13 2
|Богомолов Денис 15 2
|Петров Артем 24 2
|Бузурнюк Николай 4 1
|Парменова Наталия 63 1
|Обухов Александр 28 1
|Шамолин Михаил 124 1
|Воловик Иннокентий 4 1
|Анкудинов Алексей 25 1
|Масляный Константин 19 1
|Селезнев Денис 30 1
|Алифанов Кирилл 69 1
|Колесников Андрей 88 1
|Викторова Зоя 1 1
|Козубенко Игорь 1 1
|Анисимов Павел 8 1
|Задорожный Виталий 9 1
|Варзега Максим 6 1
|Подылов Александр 2 1
|Тараторин Александр 58 1
|Баканов Дмитрий 32 1
|Кочуков Александр 1 1
|Леонов Алексей 84 1
|Пинигин Сергей 1 1
|Можаев Евгений 2 1
|Шаповалов Артем 1 1
|Замаруев Владимир 41 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361414, в очереди разбора - 755530.
Создано именных указателей - 175171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.