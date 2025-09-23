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Цифровая логистика

Цифровая логистика

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 20 дел, на cумму 3 169 217 ₽*

Судебные дела (20) на сумму 3 169 217 ₽*
в качестве истца (19) на сумму 1 775 791 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 1 393 426 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


23.09.2025 Цифровизация ритейла и электронная торговля 1
29.11.2024 Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки» включена в реестр российского ПО 3
17.09.2024 Количество запросов на Электронной торговой площадке «Грузовые перевозки» превысило 10 млн 3
21.06.2024 АО «ТЭК-Торг» и ООО «Цифровая логистика» подписали соглашение о сотрудничестве 4
30.05.2024 Два облачных сервиса ЭТП «Грузовые перевозки» включены в реестр российского ПО 4
25.03.2024 Цифровая трансформация или цифровое выживание: как выстроить ИТ-стратегию 1
05.03.2024 Восемь информационных систем РЖД переезжают на российские ИТ-платформы 1
27.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
19.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
13.09.2023 «Цифровая логистика» и «Трансконтейнер» будут совместно развивать транспортные сервисы 1
Цифровизация ритейла 2022 1
24.06.2021 «Цифровая логистика» запустила сервис предоставления отсрочки платежа заказчикам услуг на ЭТП «Грузовые перевозки» 3
15.09.2020 «Ростелеком» разместил в облаке сервисы «Цифровой логистики» 1
03.08.2018 «Интэллекс» разработала облачный сервис для владельцев железнодорожных вагонов 1
25.05.2018 Segezha Group и SAP протестируют сценарии индустрии 4.0 1
23.04.2018 Лидеры сельского хозяйства обсудили планы по «цифровизации» отрасли 1

Публикаций - 16, упоминаний - 28

Цифровая логистика и организации, системы, технологии, персоны:

РЖД Технологии - RZD Digital 24 3
Русагро Тех - Русагро Технологии 52 3
LogistiX - Логистикс-Тех 74 3
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 90 3
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 29 3
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 13 3
Ростелеком 9912 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 212 2
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 27 2
ТН Цифровая логистика 2 2
ИнтэлЛекс - Intellex 18 1
SAP SE 5327 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
Первая Форма - 1Форма 51 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 36 1
Yandex - Яндекс 7705 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3245 1
Oracle Corporation 6758 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 28 1
Amazon Inc - Amazon.com 3047 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 58 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 646 1
Дело ГК - ДелоТех 6 1
РЖД Технологии - РЖД-ТехСервис - ОСК ИнфоТранс 3 1
Hitachi - Хитачи 1470 1
РЖД - ЦТЖД - Цифровые технологии железных дорог 2 1
АссистАгро 14 1
РЖД - Российские железные дороги 1939 8
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 38 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 474 3
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 79 3
Русагро Группа Компаний 294 2
ТрансКонтейнер 38 2
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 27 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 191 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 343 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
ПСБ - Промсвязьбанк 872 1
ПСБ Факторинг 1 1
Mondi Group - Mondi Business Paper - Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК - Монди СЛПК - Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс 21 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1686 1
НСПК - Национальная система платежных карт 836 1
МКБ - Московский кредитный банк 578 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 116 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 147 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 370 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 80 1
Лента - Сеть розничной торговли 2144 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 1
Альфа-Банк 1799 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 479 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1073 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 78 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
Komatsu - Комацу 18 1
ВымпелКом - Билайн - OTM Группа - Рекламно-технологическая группа 19 1
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 67 1
СПбМТСБ - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа 18 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 66 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1931 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1985 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12027 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 336 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6073 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2750 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 240 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 295 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4382 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 778 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2206 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 301 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52734 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21799 8
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 613 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20615 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67956 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16182 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28954 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14871 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6868 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1399 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5695 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3287 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31805 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 959 3
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 389 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11386 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5876 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12284 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4141 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12977 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 416 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5495 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12826 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2610 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2221 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8861 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12384 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24907 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4509 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1788 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7654 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2535 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5310 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 598 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12876 1
Сельское хозяйство - AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 122 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6464 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2606 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2377 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11454 1
Цифровая логистика - ЭТП ГП - Электронная торговая площадка Грузовые перевозки 10 8
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 1
НКК - ГКС - Облако.ру ВКС 16 1
Инфосистемы Джет - Jet Smart Building (JSB) 8 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 748 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Облако КИИ 7 1
ТН Цифровая логистика - Master TMS 1 1
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 9 1
РЖД Пассажирам - Билеты РЖД 22 1
Oracle TM - Oracle Transportation Management - Oracle FM - Oracle Fleet Management 24 1
РЖД - Экспресс АСУ 5 1
ИнтэлЛекс - Этран АС - электронная транспортная накладная 29 1
Promobot Cyber Cafe 2 1
Резвов Николай 5 4
Гарбера Владимир 3 3
Тульчинский Станислав 62 3
Захарян Артур 11 3
Блинов Дмитрий 44 3
Гулевич Руслан 32 3
Каримов Руслан 26 3
Сологуб Денис 73 3
Пчелин Юрий 38 3
Гольцов Дмитрий 7 3
Чаркин Евгений 299 2
Корнеева Анжелика 10 2
Забродин Алексей 17 2
Толстунова Ольга 13 2
Богомолов Денис 15 2
Петров Артем 24 2
Бузурнюк Николай 4 1
Парменова Наталия 63 1
Обухов Александр 28 1
Шамолин Михаил 124 1
Воловик Иннокентий 4 1
Анкудинов Алексей 25 1
Масляный Константин 19 1
Селезнев Денис 30 1
Алифанов Кирилл 69 1
Колесников Андрей 88 1
Викторова Зоя 1 1
Козубенко Игорь 1 1
Анисимов Павел 8 1
Задорожный Виталий 9 1
Варзега Максим 6 1
Подылов Александр 2 1
Тараторин Александр 58 1
Баканов Дмитрий 32 1
Кочуков Александр 1 1
Леонов Алексей 84 1
Пинигин Сергей 1 1
Можаев Евгений 2 1
Шаповалов Артем 1 1
Замаруев Владимир 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17830 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14245 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44168 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 700 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1522 1
Россия - УФО - Свердловская область 1583 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3009 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 361 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19190 7
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2471 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7341 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11230 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 652 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1645 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5917 3
Экономический эффект 1109 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4032 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14093 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49194 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52533 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9059 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4991 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7989 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1110 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1244 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
Импортозамещение - параллельный импорт 515 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24763 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1609 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6863 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1729 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3512 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 316 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2964 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 152 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6537 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7639 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 407 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5240 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2521 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2534 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7158 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30105 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5318 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1267 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1296 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1356 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8207 3
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 19 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2065 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 593 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 92 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361414, в очереди разбора - 755530.
Создано именных указателей - 175171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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