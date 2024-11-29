Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки» включена в реестр российского ПО

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России внесло электронную торговую площадку «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) в Реестр российского программного обеспечения. Соответствующая запись размещена в Реестре в классе «Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области транспорта» за № 24584. Об этом CNews сообщили представители ООО «Цифровая логистика».

ЭТП ГП – многофункциональная цифровая платформа для железнодорожной логистики, обеспечивающая грузоотправителям, экспедиторам и операторам подвижного состава равный доступ к рынку железнодорожных перевозок независимо от формата и размера бизнеса, географической привязки, опыта и объема перевозок.

Пользователям доступен набор услуг по транспортировке, ведению расчетов, трекингу вагонов, оформлению документов в режиме «одного окна» онлайн, 24/7. Платформа создана ОАО «РЖД» во исполнение предписания ФАС для обеспечения беспрепятственного доступа к рынку железнодорожных перевозок. На настоящий момент к ЭТП ГП подключено около 10 тыс. пользователей, из них более 150 - поставщики услуг.

Переход на отечественное программное обеспечение направлен на технологическую независимость и повышение уровня информационной безопасности.

«Мы считаем развитие импортонезависимых цифровых технологий на транспорте - одной из приоритетных задач. Оперативная работа по внесению ЭТП ГП в реестр российского ПО как значимого инструмента для повышения эффективности логистических процессов в цифровой среде является этому прямым подтверждением, — отметил генеральный директор ООО «Цифровая логистика» Николай Резвов.