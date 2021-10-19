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РЖД
Российские железные дороги


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 4
18.10.2021 РЖД выделили 300 млн руб. на квантовую связь для огромных расстояний 11
15.10.2021 РЖД внедрили технологии Smart Engines для продажи билетов в терминалах самообслуживания 4
14.10.2021 В России запустили квантовую сеть, открытую для присоединения 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 5
13.10.2021 «Т1» задорого купил «Мультикарту» 1
05.10.2021 Российская ЕММ-платформа «Аврора Центр»: развитие в интересах заказчика 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 5
30.09.2021 Власти решили раздать по 20 миллиардов на каждый из проектов на российской электронике 1
30.09.2021 В России найдены 30 миллионов потенциальных хакеров 1
28.09.2021 Дан старт работе клуба пользователей российских корпоративных мобильных технологий 3
27.09.2021 Замминистра Максим Паршин: В новом этапе цифровой трансформации будут участвовать 600 компаний, которые обеспечат 40% вклада в экономику 2
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 4
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 4
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 4
10.09.2021 Опубликован рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль 1
10.09.2021 Выручка топ-40 поставщиков ИТ в транспортный сектор увеличилась на 38% 1
08.09.2021 Прогноз CNews сбылся. «Дочка» «Ростеха» провалила сроки крупнейшей поставки ПК на российских чипах 7
08.09.2021 Власти придумали, как собрать с ИТ-компаний налоги на десятки миллиардов 1
02.09.2021 Защищенные ноутбуки и планшеты Panasonic Toughbook подтвердили совместимость с РЕД ОС 1
01.09.2021 Минцифры придумало, как в разы увеличить продажи российского «железа» 1
31.08.2021 Цифровые монтажники «Ростелекома» будут использовать смартфоны с ОС «Аврора» 1
31.08.2021 «Ростелеком» расширяет использование мобильной ОС «Аврора» 1
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 5
23.08.2021 Россия обучит иностранных чиновников отечественным ИБ-продуктам 1
19.08.2021 ОМП представит участникам ОКИТ опыт решения бизнес-задач на платформе «Аврора» 1
12.08.2021 Тестирование мобильной ОС «Аврора» стало доступно всем желающим 1
06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
06.08.2021 Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 2
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 5
02.08.2021 РЖД покупают робота для проверки ПО. Подрядчика выбирают непривычно строго 12
29.07.2021 Отечественная ИТ-компания переносит производство электроники из Китая в Россию 1
27.07.2021 В России запущен онлайн-сервис «Готов к цифре» 1
22.07.2021 Техподдержка российской СУБД обойдется Минфину в 37,6 миллиона за 5 месяцев 1
22.07.2021 Объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере ИТ снизился на 21 % за первое полугодие 2021 года 1
22.07.2021 В «Abbyy Россия» назначен генеральный директор 1
19.07.2021 Российские производители электроники получат до 20 миллиардов на каждый проект импортозамещения 2
15.07.2021 «Русгидро» переезжает с софта IBM и Microsoft Excel на российское ПО 1
12.07.2021 «Транстелеком» выставил на распродажу весь свой розничный бизнес 2

Публикаций - 1081, упоминаний - 2725

РЖД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 185
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 132
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 94
Microsoft Corporation 10997 75
Ростех - Ростехнологии 2230 74
3726 72
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 62
IBM 3524 52
SAP SE 3207 50
VK - Mail.ru Group 2482 46
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 45
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 44
Yandex - Яндекс 4098 42
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 39
Cinimex - Синимекс 160 33
Schneider Electric 408 30
Крок 1219 29
Huawei 2723 29
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 27
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 26
Intel Corporation 4143 26
Центр2М - Center2М 47 25
Oracle Corporation 3331 24
Rimini Street 38 24
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 24
Schneider Electric Secure Power 44 24
Галактика - Корпорация 248 23
Custis 73 23
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 22
Veeam Software 250 21
Ланит ГК 1154 21
Google LLC 7124 20
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 20
Dynatrace 46 20
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 20
Такском - Taxcom 119 19
Ситилабс 25 19
Diasoft - Диасофт 353 18
Siemens AG - Сименс Россия 639 18
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 133
X5 Group 599 83
Почта России ПАО 1570 80
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 75
Аэрофлот 492 68
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 56
Газпромбанк - ГПБ 692 54
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 51
X5 Group - Пятерочка 559 50
Ингосстрах СПАО 210 44
Альфа-Банк 1122 44
Уралсиб Банк 389 41
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 39
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 39
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 38
Газпром ПАО 518 35
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 34
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 34
Газпром нефть 380 34
ПГК - Первая грузовая компания 98 33
Сургутнефтегаз - СНГ 123 31
Интер РАО ПАО 158 31
Лента - Сеть розничной торговли 188 30
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 29
ПСБ - Промсвязьбанк 613 29
Segezha Group - Сегежа Групп 85 28
МТС банк 254 28
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 27
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 26
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 26
Роснефть НК 367 25
Procter&Gamble - P&G 93 24
МКБ - Московский кредитный банк 268 24
Черкизово ГК 73 24
ВТБ24 583 23
Мегаполис ТК 87 23
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 22
Банк Зенит 131 22
Открытие ФК 538 21
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 138
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 103
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 75
Правительство РФ 2198 59
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 58
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 56
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 53
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 47
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 44
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 41
Президент Российской Федерации 1439 41
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 37
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 36
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 34
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 33
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 32
Федеральное казначейство России 766 31
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 29
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 25
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 24
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 22
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 22
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 21
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 17
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 16
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 15
Правительство Москвы 649 15
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 14
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 14
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 13
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 11
Роснано 456 11
Счётная палата РФ 459 10
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 10
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 10
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 8
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 6
Руссофт - Russoft 250 6
Linux Foundation 157 6
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 5
OpenCAPI Consortium 13 5
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 5
Gen-Z Consortium 11 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 5
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 3
Талант и успех - Общественный фонд 11 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 2
Союз машиностроителей России 26 2
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 146
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 100
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 84
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 71
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 54
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 50
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 49
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 39
Big Data - Большие данные 1136 36
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 32
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 31
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Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 27
e-Commerce - Электронная коммерция 299 25
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 22
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 21
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 18
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 16
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 16
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 16
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 15
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 14
DDR - Double data rate 1062 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 14
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 13
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 13
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 12
ARM64 - Архитектура процессора 1017 12
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 12
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 11
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 11
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 10
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 518 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 10
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 9
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 9
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 9
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 43
Linux OS 4236 36
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 32
Google Android 10750 31
1С:ERP Управление предприятием 203 26
Microsoft Windows 10 6602 24
Apple iOS 5741 20
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 19
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 18
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 18
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 17
Google Chrome - браузер 1117 16
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1160 15
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 15
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 15
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 15
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 14
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 13
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 13
Новые облачные технологии - МойОфис 311 12
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 39 11
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 11
Intel x86 - Архитектура процессора 990 11
Microsoft Office 1916 10
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 9
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 9
VK - Mail.ru Одноклассники 848 7
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
РЖД Цифровая железная дорога 7 7
Rakuten Viber 429 7
Microsoft SQL Server 789 7
ИнтэлЛекс Этран - электронная транспортная накладная 17 6
Samsung Pay 238 6
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 6
Microsoft Skype 1459 6
Microsoft Windows 849 6
Apple Pay 385 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 6
Чаркин Евгений 182 160
Сотин Денис 102 56
Нестеров Алексей 79 53
Абакумов Евгений 103 53
Натрусов Артем 121 47
Клепиков Алексей 77 43
Дьяченко Валерий 66 42
Валчев Стоян 44 41
Шипов Савва 70 40
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 39
Путин Владимир 1820 37
Шадаев Максут 384 37
Меньшов Кирилл 72 35
Путятинский Сергей 53 35
Гимранов Ринат 56 35
Прохорова Алла 45 34
Урьяс Вадим 76 33
Евраев Михаил 222 33
Богданов Кирилл 90 32
Бойко Елена 151 32
Волков Никита 50 31
Слышкин Василий 54 31
Егоров Владимир 52 29
Емельченков Сергей 83 28
Аксаков Анатолий 98 27
Казарин Станислав 100 27
Савцов Игорь 27 26
Попов Андрей 72 26
Трофимова Людмила 31 26
Белоусов Максим 59 26
Ермолаев Артем 340 26
Антонов Александр 73 26
Соловьев Алексей 60 25
Мискевич Евгений 29 25
Рубин Адар 28 25
Хасин Михаил 26 24
Семенихин Игорь 37 24
Ягнятинский Евгений 32 24
Размахаев Сергей 40 23
Елистратов Николай 90 23
Россия - Российская федерация - РФ 57124 682
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 255
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 140
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 119
Восточная Европа 1667 66
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 61
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 60
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 49
Казахстан - Республика 2618 43
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 38
Беларусь - Белоруссия 2079 37
Украина 3344 36
Россия - СФО - Новосибирск 1954 28
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 28
Россия - ПФО - Казань 1507 26
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 26
Грузия 687 25
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 23
Япония 2752 23
Германия - Федеративная Республика 3606 21
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 19
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 18
Европа 3725 17
Франция - Французская Республика 2109 16
Россия - Республика Крым 625 16
Россия - Сочи 910 16
Россия - Нижегородская область 736 14
Россия - Краснодарский край 913 14
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 14
Россия - Калининград 659 13
Финляндия - Финляндская Республика 811 12
Россия - ПФО - Самара 1285 11
Россия - Сахалинская область 432 10
Россия - Челябинская область 658 10
Россия - Калужская область 568 10
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 9
Монголия 172 9
Россия - Свердловская область 804 9
Россия - Красноярск 843 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 148
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 135
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 43
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 40
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 27
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 24
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 24
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 20
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 17
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 15
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 14
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 13
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 12
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 11
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НДС - Налог на добавленную стоимость 534 10
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 9
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 8
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 7
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 6
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Всероссийская перепись населения 31 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 5
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Русский язык 966 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 3
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НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 3
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Сириус - Образовательный центр 85 4
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 4
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РАН - Российская академия наук 315 2
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 2
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СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 22 1
L'École Nationale des Ponts et Chaussees - Национальная школа мостов и дорог 1 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 8 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 2 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
TU Delft - QuTech - Центр исследований квантовых вычислений и сетей 4 1
Техноград - инновационно-образовательный комплекс 15 1
ИНУЭМ - Институт электронных управляющих машин 4 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
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