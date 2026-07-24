Российский майнер чудом избежал тюрьмы из-за спора с РЖД. У него отобрали почти 5 миллионов и все «железо», включая смартфон рипты и от тюрьмы не зарекайся Предприниматель Гагик Гурджанян, владелец майнинг-фермы проиграл суд РЖД, в котором его судили по уголовной статье, и лишился своего оборудования, пишет издание «

ГК YADRO и РЖД подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта Шелобков, генеральный директор ГК YADRO, и Евгений Чаркин, заместитель генерального директора ОАО «РЖД». Сотрудничество направлено на оценку применимости российских ИТ-решений и технологий иск

РЖД и «Вертолеты России» получили доли в убыточном стартапе российских ученых-физиков оекте ученых-физиков в области ИИ для промышленности — ООО «Сайберфизикс» (бренд Cyberphysics). АО «РЖД Управление активами» получило 2,52%, структуры «Ростеха» — АО «Вертолеты России» и ПАО «О

Билайн задействует квантовую механику в защите клиентских сетей ПАО «ВымпелКом» (Билайн) и ОАО «РЖД» совместно с разработчиком высокотехнологичных средств защиты информации, компанией «Инфо

При отключениях мобильного интернета россиянам оставят доступ к сайтам РЖД и «Почты России» «Почта России», «Альфа-банка», государственной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», РЖД («Российские железные дороги»), туристический портал «Туту.ру», навигатор 2ГИС (принадлеж

РЖД сбоит. Мобильное приложение не работает, сайт тормозит, билеты на сайте не купить Все сломалось Мобильное приложение «РЖД Пассажирам» компании РЖД, предназначенное для покупки билетов, перестало функционировать. О сбое стало известно приблизительно в 14:00 26 июня 2025 г., и к моменту выхода материала и

С помощью сервисов «РЖД − Цифровые пассажирские решения» теперь можно улететь на Мадагаскар и Новую Гвинею Количество авиаперевозчиков мультимодальной платформы «Инновационная мобильность» компании «РЖД − Цифровые пассажирские решения» выросло почти в два раза и достигло 300 авиакомпаний. Мультимодальная платформа «Инновационная мобильность», оператором которой является «РЖД − Цифро

«Касперский» помогает блокировать аккаунты билетных перекупщиков Новый ИТ-сервис Сотрудники «Российских железных дорог» (РЖД) анонсировали новые меры борьбы с перекупщиками билетов, об этом пишет «Интерфакс». ОАО «

РЖД под ударом. Из-за массированной атаки хакеров не работают сайт и приложение Хакеры против поездов В России не работают сайт и фирменное мобильное приложение РЖД. Причиной тому стала крупномасштабная DDoS-атака хакеров. Пользователи не могут купить би

Прорывная сеть квантовой связи РЖД не может полноценно использоваться: мешает отсутствие сертификатов ФСБ дрению технологии квантового распределения ключей (КРК) на базе действующей сети связи, реализуемый РЖД («Российские железные дороги») с 2021 г., успешно работает, но имеет ряд технических и юр

Компания «ТрансТелеКом» с помощью ИИ обеспечивает контроль наличия СИЗ при работе на козловых кранах РЖД По заказу Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом (ЦМ) ОАО «РЖД» компания «ТрансТелеКом» установила систему видеонаблюдения с функцией нейросетевой видео

Платформа веб-коммуникаций IVA Technologies введена в промышленную эксплуатацию в ОАО «РЖД» внедрение российской платформы веб-коммуникаций, повышение их уровня защищенности и качества в ОАО «РЖД». Результаты эксплуатации подтверждают – платформа веб-коммуникаций IVA R обеспечила безо

Госкомпании скупили тысячи камер видеонаблюдения на 130 миллиардов. Большая часть закупок пришлась на РЖД и «Ростелеком» Среди государственных компаний крупнейшими заказчиками стали холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) (контракт на 21 млрд руб. на услуги по обеспечению транспортной безопасности на объектах

Процессная аналитика VK Tech поможет оптимизировать бизнес-процессы в РЖД «РЖД-Технологии» и VK Tech подписали соглашение о сотрудничестве в области процессной аналитик

ИИ оценит речь операторов службы поддержки сервисов «РЖД-Цифровые пассажирские решения» Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ООО «Имотио» и ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения». Документ подразумевает сотрудничество в части развития цифровых сервисов и услуг. Об этом CNews сообщили представители ООО «Имотио». В течение трех месяцев б

«ТрансТелеКом» выпустил единое мобильное приложение «РЖД Медиа» для поездов «Сапсан» и «Ласточка» Мобильное приложение информационно-развлекательной платформы «Сапсан Медиа» модифицировалось в «РЖД Медиа» и расширило сферу применения с «Сапсана» на поезда «Ласточка». Об этом CNews сообщ

Импортозамещение по-крупному. РЖД отказалась от древней системы продажи билетов на «железе» IBM Импортозамещение инфраструктуры РЖД Компания РЖД начала использовать для продажи билетов новую автоматизированную систему управления (АСУ) «Экспресс НП» («Экспресс нового поколения»), о чем она сообщила в своем Telegra

«Корус Консалтинг» автоматизировал мониторинг показателей деятельности ИТ-блока ОАО «РЖД» ах расширения функциональности масштабной системы по управлению данными, которая реализуется в ОАО «РЖД» с 2017 г, создала блок для контроля и мониторинга показателей деятельности ИТ-блока холд

«РЖД Логистика» сократила время передачи транспортных накладных с помощью «Контура» «РЖД Логистика» (дочерняя компания ОАО «РЖД») применила электронные транспортные наклад

IVA Technologies и РЖД заключили соглашение о сотрудничестве Российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве. Платформа IVA используется для проектов, связанных с использованием передачи аудио- и видеосигналов, а также в качестве корпоративной платформы видеос

Генеральным директором «РЖД-Цифровые пассажирские решения» назначена Евгения Чухнова Генеральным директором компании «РЖД-Цифровые пассажирские решения» назначена Евгения Чухнова. Компания является центром компетенций и головной организацией по реализации и развитию цифровых сервисов в пассажирском комплексе <

Российская компания IBS создала для РЖД автоматизированную систему ведения НСИ на импортонезависимой платформе «Планета.НСИ» й переход на импортонезависимое решение для работы с нормативно-справочной информацией (НСИ) в ОАО «РЖД». Менее чем за восемь месяцев в рамках проекта была внедрена система на базе платформы «П

Дроны для поездов, планшеты для пилотов — как развивается импортозамещение на транспорте? позже была преобразована в стратегию цифровой трансформации. Начальник департамента информатизации РЖД Кирилл Семион рассказал, что при подготовке документа формулировали ответы на три основны

Холдинг Т1 и АО «РЖД Медицина» договорились о сотрудничестве Холдинг Т1 и «РЖД Медицина», центральная дирекция здравоохранения ОАО «Российские железные дороги, планирую

Партнерство РЖД и холдинга «Т1» улучшит веб-сервисы перевозчика ОАО «РЖД» и холдинг «Т1» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве. Партнеры намерены

«Аквариус» подписала соглашение с «РЖД-Технологии» о сотрудничестве Компании «Аквариус» и «РЖД-Технологии» договорились о развитии партнерских отношений. В рамках сотрудничества ГК «Аквариус» и «РЖД-Технологии» договорились о объединении усилий, экспертизы и наработанного опыт

РЖД и «Ред Софт» объявили о сотрудничестве «Российские железные дороги» (РЖД) и отечественный разработчик «Ред Софт» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписанта

Запретив iPhone, РЖД массово отказывается от Android. За 600 миллионов рублей сотрудников переведут на гаджеты с суверенной ОС «Аврора» Российский «Андроид» вместо американского Компания РЖД приготовилась оснастить своих проводников смартфонами на российской ОС «Аврора» – с этой

«Сколково» и РЖД расширяют сотрудничество в сфере инноваций «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) и Куйбышевский филиал РЖД подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство предусматривает реализацию совместных

Автоматизированная система «Закупки» на базе «1С» заменила в ОАО РЖД зарубежный аналог Новая автоматизированная система «Закупки» на базе «1С» введена в эксплуатацию в ОАО РЖД в рамках программы импортозамещения. Это позволит продолжить своевременно организовывать

РЖД закупает тысячи российских ПК на отечественном Linux для супербыстрого импортозамещения В РЖД масштабное импортозамещение РЖД планирует в самом ближайшем будущем избавиться от

Холдинг Т1 присоединился к проектированию единой национальной ERP формационным системам управления холдингом» (АНО «НЦК ИСУ») вошел холдинг Т1. Совместно с холдингом РЖД они будут работать над организацией создания в России единой национальной ERP-платформы –

Российские ecom-компании могут начать сотрудничество с «РЖД Бонус» благодаря «Адмитад» «РЖД Бонус» — это программа поощрения постоянных пассажиров холдинга РЖД. Участники про

«РЖД-Цифровые пассажирские решения» открыли продажи страховок от опоздания одальных маршрутов платформы «Инновационная мобильность». Об этом CNews сообщили представители ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения». «В развитии цифровых пассажирских сервисов мы придерживае

Восемь информационных систем РЖД переезжают на российские ИТ-платформы водит АСУ «Экспресс» и АСУ ЭТРАН на импортонезависимую инфраструктуру «Российские железные дороги» (РЖД) реализуют восемь проектов по импортозамещению ПО. Это следует из дорожной карты «Новое и

МТС прокачала сеть в районе астраханского ЖД-вокзала Цифровая экосистема МТС расширила сеть LTE в районе железнодорожного вокзала в Астрахани. В результате скорость мобильного интернета для пассажиров, жителей близлежащих улиц и сотрудников РЖД выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Железнодорожный вокзал Астрахани включает в себя здания старого и нового вокзала. В среднем в сутки ЖД-вокзалом пользуются около 15

РЖД заказали у создателя Astra Linux крупный проект по импортозамещению ПО РЖД и импортозамещение системного ПО Госкорпорация «Российские железные дороги» (РЖД) выступила заказчиком двух проектов по импортозамещению ПО. Это следует из дорожной карты

Приложения РЖД и Сбермаркета исчезли из магазина ПО для iPhone я в App Store. Мы уже решаем проблему и ищем альтернативные пути установки приложения», — говорится в сообщении в телеграм-канале каршеринга. Также из магазина было удалено приложение «Сбермаркет» и «РЖД пассажирам», которое позволяет смотреть расписание поездов и покупать билеты. Apple и Google усложняют россиянам жизнь «Ситидрайв» — часть «О2О Холдинга», который после разделения активов V

ГК «Астра» и ООО «РЖД-техсервис» подписали меморандум о развитии сотрудничества ГК «Астра» и ООО «РЖД-техсервис» подписали меморандум о развитии сотрудничества в области информационных и комм