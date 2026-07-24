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РЖД Российские железные дороги

РЖД - Российские железные дороги

«Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог. Образовано в 2003 году на базе Министерства путей сообщения России. 100 % акций принадлежат Правительству России.

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в качестве ответчика (8396) на сумму 13 375 852 235 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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24.07.2026 Российский майнер чудом избежал тюрьмы из-за спора с РЖД. У него отобрали почти 5 миллионов и все «железо», включая смартфон

рипты и от тюрьмы не зарекайся Предприниматель Гагик Гурджанян, владелец майнинг-фермы проиграл суд РЖД, в котором его судили по уголовной статье, и лишился своего оборудования, пишет издание «
05.06.2026 ГК YADRO и РЖД подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта

Шелобков, генеральный директор ГК YADRO, и Евгений Чаркин, заместитель генерального директора ОАО «РЖД». Сотрудничество направлено на оценку применимости российских ИТ-решений и технологий иск
12.05.2026 РЖД и «Вертолеты России» получили доли в убыточном стартапе российских ученых-физиков

оекте ученых-физиков в области ИИ для промышленности — ООО «Сайберфизикс» (бренд Cyberphysics). АО «РЖД Управление активами» получило 2,52%, структуры «Ростеха» — АО «Вертолеты России» и ПАО «О
22.04.2026 Билайн задействует квантовую механику в защите клиентских сетей

ПАО «ВымпелКом» (Билайн) и ОАО «РЖД» совместно с разработчиком высокотехнологичных средств защиты информации, компанией «Инфо
17.11.2025 При отключениях мобильного интернета россиянам оставят доступ к сайтам РЖД и «Почты России»

«Почта России», «Альфа-банка», государственной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», РЖД («Российские железные дороги»), туристический портал «Туту.ру», навигатор 2ГИС (принадлеж
26.06.2025 РЖД сбоит. Мобильное приложение не работает, сайт тормозит, билеты на сайте не купить

Все сломалось Мобильное приложение «РЖД Пассажирам» компании РЖД, предназначенное для покупки билетов, перестало функционировать. О сбое стало известно приблизительно в 14:00 26 июня 2025 г., и к моменту выхода материала и
10.04.2025 С помощью сервисов «РЖД − Цифровые пассажирские решения» теперь можно улететь на Мадагаскар и Новую Гвинею

Количество авиаперевозчиков мультимодальной платформы «Инновационная мобильность» компании «РЖД − Цифровые пассажирские решения» выросло почти в два раза и достигло 300 авиакомпаний. Мультимодальная платформа «Инновационная мобильность», оператором которой является «РЖД − Цифро
09.04.2025 «Касперский» помогает блокировать аккаунты билетных перекупщиков

Новый ИТ-сервис Сотрудники «Российских железных дорог» (РЖД) анонсировали новые меры борьбы с перекупщиками билетов, об этом пишет «Интерфакс». ОАО «
01.04.2025 РЖД под ударом. Из-за массированной атаки хакеров не работают сайт и приложение

Хакеры против поездов В России не работают сайт и фирменное мобильное приложение РЖД. Причиной тому стала крупномасштабная DDoS-атака хакеров. Пользователи не могут купить би
20.03.2025 Прорывная сеть квантовой связи РЖД не может полноценно использоваться: мешает отсутствие сертификатов ФСБ

дрению технологии квантового распределения ключей (КРК) на базе действующей сети связи, реализуемый РЖД («Российские железные дороги») с 2021 г., успешно работает, но имеет ряд технических и юр
13.03.2025 Компания «ТрансТелеКом» с помощью ИИ обеспечивает контроль наличия СИЗ при работе на козловых кранах РЖД

По заказу Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом (ЦМ) ОАО «РЖД» компания «ТрансТелеКом» установила систему видеонаблюдения с функцией нейросетевой видео
07.03.2025 Платформа веб-коммуникаций IVA Technologies введена в промышленную эксплуатацию в ОАО «РЖД»

внедрение российской платформы веб-коммуникаций, повышение их уровня защищенности и качества в ОАО «РЖД». Результаты эксплуатации подтверждают – платформа веб-коммуникаций IVA R обеспечила безо
21.02.2025 Госкомпании скупили тысячи камер видеонаблюдения на 130 миллиардов. Большая часть закупок пришлась на РЖД и «Ростелеком»

Среди государственных компаний крупнейшими заказчиками стали холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) (контракт на 21 млрд руб. на услуги по обеспечению транспортной безопасности на объектах
12.02.2025 Процессная аналитика VK Tech поможет оптимизировать бизнес-процессы в РЖД

«РЖД-Технологии» и VK Tech подписали соглашение о сотрудничестве в области процессной аналитик
18.12.2024 ИИ оценит речь операторов службы поддержки сервисов «РЖД-Цифровые пассажирские решения»

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ООО «Имотио» и ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения». Документ подразумевает сотрудничество в части развития цифровых сервисов и услуг. Об этом CNews сообщили представители ООО «Имотио». В течение трех месяцев б
17.12.2024 «ТрансТелеКом» выпустил единое мобильное приложение «РЖД Медиа» для поездов «Сапсан» и «Ласточка»

Мобильное приложение информационно-развлекательной платформы «Сапсан Медиа» модифицировалось в «РЖД Медиа» и расширило сферу применения с «Сапсана» на поезда «Ласточка». Об этом CNews сообщ
13.12.2024 Импортозамещение по-крупному. РЖД отказалась от древней системы продажи билетов на «железе» IBM

Импортозамещение инфраструктуры РЖД Компания РЖД начала использовать для продажи билетов новую автоматизированную систему управления (АСУ) «Экспресс НП» («Экспресс нового поколения»), о чем она сообщила в своем Telegra
08.11.2024 «Корус Консалтинг» автоматизировал мониторинг показателей деятельности ИТ-блока ОАО «РЖД»

ах расширения функциональности масштабной системы по управлению данными, которая реализуется в ОАО «РЖД» с 2017 г, создала блок для контроля и мониторинга показателей деятельности ИТ-блока холд
18.10.2024 «РЖД Логистика» сократила время передачи транспортных накладных с помощью «Контура»

«РЖД Логистика» (дочерняя компания ОАО «РЖД») применила электронные транспортные наклад
25.09.2024 IVA Technologies и РЖД заключили соглашение о сотрудничестве

Российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве. Платформа IVA используется для проектов, связанных с использованием передачи аудио- и видеосигналов, а также в качестве корпоративной платформы видеос
28.08.2024 Генеральным директором «РЖД-Цифровые пассажирские решения» назначена Евгения Чухнова

Генеральным директором компании «РЖД-Цифровые пассажирские решения» назначена Евгения Чухнова. Компания является центром компетенций и головной организацией по реализации и развитию цифровых сервисов в пассажирском комплексе <
23.07.2024 Российская компания IBS создала для РЖД автоматизированную систему ведения НСИ на импортонезависимой платформе «Планета.НСИ»

й переход на импортонезависимое решение для работы с нормативно-справочной информацией (НСИ) в ОАО «РЖД». Менее чем за восемь месяцев в рамках проекта была внедрена система на базе платформы «П
11.06.2024 Дроны для поездов, планшеты для пилотов — как развивается импортозамещение на транспорте?

позже была преобразована в стратегию цифровой трансформации. Начальник департамента информатизации РЖД Кирилл Семион рассказал, что при подготовке документа формулировали ответы на три основны
06.06.2024 Холдинг Т1 и АО «РЖД Медицина» договорились о сотрудничестве

Холдинг Т1 и «РЖД Медицина», центральная дирекция здравоохранения ОАО «Российские железные дороги, планирую
06.06.2024 Партнерство РЖД и холдинга «Т1» улучшит веб-сервисы перевозчика

ОАО «РЖД» и холдинг «Т1» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве. Партнеры намерены

23.05.2024 «Аквариус» подписала соглашение с «РЖД-Технологии» о сотрудничестве

Компании «Аквариус» и «РЖД-Технологии» договорились о развитии партнерских отношений. В рамках сотрудничества ГК «Аквариус» и «РЖД-Технологии» договорились о объединении усилий, экспертизы и наработанного опыт
22.05.2024 РЖД и «Ред Софт» объявили о сотрудничестве

«Российские железные дороги» (РЖД) и отечественный разработчик «Ред Софт» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписанта
20.05.2024 Запретив iPhone, РЖД массово отказывается от Android. За 600 миллионов рублей сотрудников переведут на гаджеты с суверенной ОС «Аврора»

Российский «Андроид» вместо американского Компания РЖД приготовилась оснастить своих проводников смартфонами на российской ОС «Аврора» – с этой

19.04.2024 «Сколково» и РЖД расширяют сотрудничество в сфере инноваций

«Сколково» (группа ВЭБ.РФ) и Куйбышевский филиал РЖД подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство предусматривает реализацию совместных

18.04.2024 Автоматизированная система «Закупки» на базе «1С» заменила в ОАО РЖД зарубежный аналог

Новая автоматизированная система «Закупки» на базе «1С» введена в эксплуатацию в ОАО РЖД в рамках программы импортозамещения. Это позволит продолжить своевременно организовывать

12.04.2024 РЖД закупает тысячи российских ПК на отечественном Linux для супербыстрого импортозамещения

В РЖД масштабное импортозамещение РЖД планирует в самом ближайшем будущем избавиться от

05.04.2024 Холдинг Т1 присоединился к проектированию единой национальной ERP

формационным системам управления холдингом» (АНО «НЦК ИСУ») вошел холдинг Т1. Совместно с холдингом РЖД они будут работать над организацией создания в России единой национальной ERP-платформы –
21.03.2024 Российские ecom-компании могут начать сотрудничество с «РЖД Бонус» благодаря «Адмитад»

«РЖД Бонус» — это программа поощрения постоянных пассажиров холдинга РЖД. Участники про
21.03.2024 «РЖД-Цифровые пассажирские решения» открыли продажи страховок от опоздания

одальных маршрутов платформы «Инновационная мобильность». Об этом CNews сообщили представители ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения». «В развитии цифровых пассажирских сервисов мы придерживае
05.03.2024 Восемь информационных систем РЖД переезжают на российские ИТ-платформы

водит АСУ «Экспресс» и АСУ ЭТРАН на импортонезависимую инфраструктуру «Российские железные дороги» (РЖД) реализуют восемь проектов по импортозамещению ПО. Это следует из дорожной карты «Новое и
31.01.2024 МТС прокачала сеть в районе астраханского ЖД-вокзала

Цифровая экосистема МТС расширила сеть LTE в районе железнодорожного вокзала в Астрахани. В результате скорость мобильного интернета для пассажиров, жителей близлежащих улиц и сотрудников РЖД выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Железнодорожный вокзал Астрахани включает в себя здания старого и нового вокзала. В среднем в сутки ЖД-вокзалом пользуются около 15
05.01.2024 РЖД заказали у создателя Astra Linux крупный проект по импортозамещению ПО

РЖД и импортозамещение системного ПО Госкорпорация «Российские железные дороги» (РЖД) выступила заказчиком двух проектов по импортозамещению ПО. Это следует из дорожной карты
04.12.2023 Приложения РЖД и Сбермаркета исчезли из магазина ПО для iPhone

я в App Store. Мы уже решаем проблему и ищем альтернативные пути установки приложения», — говорится в сообщении в телеграм-канале каршеринга. Также из магазина было удалено приложение «Сбермаркет» и «РЖД пассажирам», которое позволяет смотреть расписание поездов и покупать билеты. Apple и Google усложняют россиянам жизнь «Ситидрайв» — часть «О2О Холдинга», который после разделения активов V
06.10.2023 ГК «Астра» и ООО «РЖД-техсервис» подписали меморандум о развитии сотрудничества

ГК «Астра» и ООО «РЖД-техсервис» подписали меморандум о развитии сотрудничества в области информационных и комм
25.09.2023 «РЖД-технологии» и SL Soft заключили соглашение о стратегическом партнерстве

«РЖД-технологии» и SL Soft заключили соглашение о стратегическом партнерстве. SL Soft будет оказывать всестороннюю поддержку ИТ-компаниям в контуре РЖД – «РЖД-технологии» и «РЖД

Публикаций - 2096, упоминаний - 3055

РЖД и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 325
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 274
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 254
9594 248
МегаФон 10742 157
Microsoft Corporation 25775 146
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 139
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 137
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 136
SAP SE 5601 134
IBM - International Business Machines Corp 9699 121
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 97
Yandex - Яндекс 9215 91
Oracle Corporation 7074 90
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 86
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 86
Газинформсервис - ГИС 496 86
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 85
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 75
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 72
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 70
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 68
Cisco Systems 5372 65
VK - Mail.ru Group 3602 64
Ланит Интеграция 219 64
Schneider Electric 614 61
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 59
Крок - Croc 1964 58
Huawei 4675 56
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 56
Rimini Street 77 56
Intel Corporation 12811 49
Google LLC 12688 49
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 48
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 47
Schneider Electric Secure Power 65 47
Центр2М - Center2М 67 47
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 44
Такском - Taxcom 256 44
Polymedia - Полимедиа 158 43
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 330
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 195
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 176
Почта России ПАО 2370 173
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 171
Газпром ПАО 1493 146
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 138
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 125
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 116
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 114
Альфа-Банк 1979 114
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 107
Ингосстрах СПАО 478 100
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 100
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 100
ГПБ - Газпромбанк 1273 99
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 95
Газпром нефть 725 90
Сургутнефтегаз - СНГ 288 88
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 86
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 86
МКБ - Московский кредитный банк 657 84
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 84
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 75
Транснефть 335 75
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 72
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 70
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 66
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 61
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 60
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 60
ПСБ - Промсвязьбанк 963 59
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 58
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 57
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 57
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 56
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 56
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 55
ВТБ - Почта Банк 514 54
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 53
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 462
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 325
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 163
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 135
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 131
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 129
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 120
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 119
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 113
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 113
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 111
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 110
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 105
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 102
Федеральное казначейство России 1949 98
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 97
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 86
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 76
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 68
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 67
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 67
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 66
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 66
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 58
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 54
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 53
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 53
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 53
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 49
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 47
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 46
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 46
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 46
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 46
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 43
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 42
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 42
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 39
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 39
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 32
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 33
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 25
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 23
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 16
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 15
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 13
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 11
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 11
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 11
НАН - Национальная ассоциация наноиндустрии - Наноиндустрия Концерн 24 11
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 8
Linux Foundation - Free Standards Group 206 7
Российская Ассоциация Телемедицины 22 7
Единая Россия - Политическая партия 321 6
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 6
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 6
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 5
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 5
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 5
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 5
OpenCAPI Consortium 13 5
Gen-Z Consortium 11 5
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 4
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 820
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 601
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 586
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 448
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 403
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 393
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 302
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 299
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 281
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 279
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 269
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 242
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 232
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 223
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 202
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 192
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 188
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 182
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 179
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 171
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 170
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 165
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 165
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 153
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 152
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 143
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 143
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 141
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 140
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 140
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 139
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 138
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 136
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 130
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 126
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 124
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 122
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 120
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 120
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 119
Linux OS 11533 126
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 124
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 104
НКТ - Р7-Офис 543 100
Google Android 15243 84
Новые облачные технологии - МойОфис 958 79
Microsoft Windows 16882 75
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 69
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 67
1С:ERP Управление предприятием 841 66
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 66
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 56
Apple iOS 8583 54
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 53
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 51
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 47
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 46
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 45
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 43
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 43
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 43
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 42
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 41
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 41
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 41
НКТ - Р7-графика 47 40
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 39
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 63 36
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 36
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 35
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 34
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 32
Microsoft Office 4170 31
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 30
Apple iPhone 6 4861 30
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 29
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 29
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 28
ИнтэлЛекс - Этран АС - электронная транспортная накладная 32 28
Oracle Java - язык программирования 3469 27
Чаркин Евгений 317 305
Шадаев Максут 1210 168
Натрусов Артем 313 164
Абакумов Евгений 227 152
Нестеров Алексей 175 116
Сотин Денис 216 105
Клепиков Алексей 121 91
Путин Владимир 3454 89
Врацкий Андрей 175 78
Шипов Савва 102 72
Дьяченко Валерий 96 70
Ульянов Николай 176 70
Гимранов Ринат 126 68
Урусов Виктор 157 68
Евраев Михаил 266 65
Волков Никита 80 64
Урьяс Вадим 98 63
Ермолаев Артем 379 61
Казарин Станислав 175 61
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Аксаков Анатолий 163 58
Попов Андрей 116 57
Шаев Виталий 59 57
Прохорова Алла 66 56
Аксенов Олег 62 54
Слышкин Василий 129 53
Халматов Максим 64 51
Козырев Алексей 328 51
Паршин Максим 323 50
Путятинский Сергей 112 50
Ямщиков Владимир 51 50
Козак Николай 209 50
Лигачев Глеб 120 49
Соловьев Алексей 97 49
Трофимова Людмила 50 48
Воронин Павел 196 48
Валчев Стоян 48 48
Богданов Кирилл 112 47
Мискевич Евгений 50 47
Россия - РФ - Российская федерация 166166 1717
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 699
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 347
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 259
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 213
Европа 24963 176
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19137 151
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 126
Европа Восточная 3138 104
Азия - Азиатский регион 5920 93
Украина 7928 88
Казахстан - Республика 6047 81
Беларусь - Белоруссия 6289 71
Германия - Федеративная Республика 13221 71
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 70
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 64
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 53
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13820 50
Россия - СФО - Новосибирск 4875 48
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 48
Финляндия - Финляндская Республика 3697 47
Япония 13807 46
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 43
Франция - Французская Республика 8177 42
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 40
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 36
Земля - планета Солнечной системы 10865 35
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Ближний Восток 3154 30
Грузия 1332 30
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Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 28
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NYT - The New York Times 1100 2
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CNews - ZOOM.CNews 1866 2
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Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
Deloitte Technology Fast 16 2
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 2
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РАН - Российская академия наук 2122 33
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 19
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 17
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 17
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 22 17
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 15
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 14
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 13
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 13
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 10
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 8
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 8
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 8
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 8
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 7
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 7
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 7
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 6
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 6
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 5
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 5
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 4
VK - Skillbox - Скилбокс 146 4
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 4
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Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 4
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