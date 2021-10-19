Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РЖД
Российские железные дороги
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1081, упоминаний - 2725
РЖД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 182 160
|Сотин Денис 102 56
|Нестеров Алексей 79 53
|Абакумов Евгений 103 53
|Натрусов Артем 121 47
|Клепиков Алексей 77 43
|Дьяченко Валерий 66 42
|Валчев Стоян 44 41
|Шипов Савва 70 40
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 39
|Путин Владимир 1820 37
|Шадаев Максут 384 37
|Меньшов Кирилл 72 35
|Путятинский Сергей 53 35
|Гимранов Ринат 56 35
|Прохорова Алла 45 34
|Урьяс Вадим 76 33
|Евраев Михаил 222 33
|Богданов Кирилл 90 32
|Бойко Елена 151 32
|Волков Никита 50 31
|Слышкин Василий 54 31
|Егоров Владимир 52 29
|Емельченков Сергей 83 28
|Аксаков Анатолий 98 27
|Казарин Станислав 100 27
|Савцов Игорь 27 26
|Попов Андрей 72 26
|Трофимова Людмила 31 26
|Белоусов Максим 59 26
|Ермолаев Артем 340 26
|Антонов Александр 73 26
|Соловьев Алексей 60 25
|Мискевич Евгений 29 25
|Рубин Адар 28 25
|Хасин Михаил 26 24
|Семенихин Игорь 37 24
|Ягнятинский Евгений 32 24
|Размахаев Сергей 40 23
|Елистратов Николай 90 23
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755136, в очереди разбора - 658826.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755136, в очереди разбора - 658826.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru