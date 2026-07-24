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РЖД Российские железные дороги
«Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог. Образовано в 2003 году на базе Министерства путей сообщения России. 100 % акций принадлежат Правительству России.
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СОБЫТИЯ
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|24.07.2026
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Российский майнер чудом избежал тюрьмы из-за спора с РЖД. У него отобрали почти 5 миллионов и все «железо», включая смартфон
рипты и от тюрьмы не зарекайся Предприниматель Гагик Гурджанян, владелец майнинг-фермы проиграл суд РЖД, в котором его судили по уголовной статье, и лишился своего оборудования, пишет издание «
|05.06.2026
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ГК YADRO и РЖД подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта
Шелобков, генеральный директор ГК YADRO, и Евгений Чаркин, заместитель генерального директора ОАО «РЖД». Сотрудничество направлено на оценку применимости российских ИТ-решений и технологий иск
|12.05.2026
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РЖД и «Вертолеты России» получили доли в убыточном стартапе российских ученых-физиков
оекте ученых-физиков в области ИИ для промышленности — ООО «Сайберфизикс» (бренд Cyberphysics). АО «РЖД Управление активами» получило 2,52%, структуры «Ростеха» — АО «Вертолеты России» и ПАО «О
|22.04.2026
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Билайн задействует квантовую механику в защите клиентских сетей
ПАО «ВымпелКом» (Билайн) и ОАО «РЖД» совместно с разработчиком высокотехнологичных средств защиты информации, компанией «Инфо
|17.11.2025
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При отключениях мобильного интернета россиянам оставят доступ к сайтам РЖД и «Почты России»
«Почта России», «Альфа-банка», государственной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», РЖД («Российские железные дороги»), туристический портал «Туту.ру», навигатор 2ГИС (принадлеж
|26.06.2025
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РЖД сбоит. Мобильное приложение не работает, сайт тормозит, билеты на сайте не купить
Все сломалось Мобильное приложение «РЖД Пассажирам» компании РЖД, предназначенное для покупки билетов, перестало функционировать. О сбое стало известно приблизительно в 14:00 26 июня 2025 г., и к моменту выхода материала и
|10.04.2025
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С помощью сервисов «РЖД − Цифровые пассажирские решения» теперь можно улететь на Мадагаскар и Новую Гвинею
Количество авиаперевозчиков мультимодальной платформы «Инновационная мобильность» компании «РЖД − Цифровые пассажирские решения» выросло почти в два раза и достигло 300 авиакомпаний. Мультимодальная платформа «Инновационная мобильность», оператором которой является «РЖД − Цифро
|09.04.2025
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«Касперский» помогает блокировать аккаунты билетных перекупщиков
Новый ИТ-сервис Сотрудники «Российских железных дорог» (РЖД) анонсировали новые меры борьбы с перекупщиками билетов, об этом пишет «Интерфакс». ОАО «
|01.04.2025
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РЖД под ударом. Из-за массированной атаки хакеров не работают сайт и приложение
Хакеры против поездов В России не работают сайт и фирменное мобильное приложение РЖД. Причиной тому стала крупномасштабная DDoS-атака хакеров. Пользователи не могут купить би
|20.03.2025
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Прорывная сеть квантовой связи РЖД не может полноценно использоваться: мешает отсутствие сертификатов ФСБ
дрению технологии квантового распределения ключей (КРК) на базе действующей сети связи, реализуемый РЖД («Российские железные дороги») с 2021 г., успешно работает, но имеет ряд технических и юр
|13.03.2025
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Компания «ТрансТелеКом» с помощью ИИ обеспечивает контроль наличия СИЗ при работе на козловых кранах РЖД
По заказу Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом (ЦМ) ОАО «РЖД» компания «ТрансТелеКом» установила систему видеонаблюдения с функцией нейросетевой видео
|07.03.2025
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Платформа веб-коммуникаций IVA Technologies введена в промышленную эксплуатацию в ОАО «РЖД»
внедрение российской платформы веб-коммуникаций, повышение их уровня защищенности и качества в ОАО «РЖД». Результаты эксплуатации подтверждают – платформа веб-коммуникаций IVA R обеспечила безо
|21.02.2025
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Госкомпании скупили тысячи камер видеонаблюдения на 130 миллиардов. Большая часть закупок пришлась на РЖД и «Ростелеком»
Среди государственных компаний крупнейшими заказчиками стали холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) (контракт на 21 млрд руб. на услуги по обеспечению транспортной безопасности на объектах
|12.02.2025
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Процессная аналитика VK Tech поможет оптимизировать бизнес-процессы в РЖД
«РЖД-Технологии» и VK Tech подписали соглашение о сотрудничестве в области процессной аналитик
|18.12.2024
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ИИ оценит речь операторов службы поддержки сервисов «РЖД-Цифровые пассажирские решения»
Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ООО «Имотио» и ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения». Документ подразумевает сотрудничество в части развития цифровых сервисов и услуг. Об этом CNews сообщили представители ООО «Имотио». В течение трех месяцев б
|17.12.2024
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«ТрансТелеКом» выпустил единое мобильное приложение «РЖД Медиа» для поездов «Сапсан» и «Ласточка»
Мобильное приложение информационно-развлекательной платформы «Сапсан Медиа» модифицировалось в «РЖД Медиа» и расширило сферу применения с «Сапсана» на поезда «Ласточка». Об этом CNews сообщ
|13.12.2024
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Импортозамещение по-крупному. РЖД отказалась от древней системы продажи билетов на «железе» IBM
Импортозамещение инфраструктуры РЖД Компания РЖД начала использовать для продажи билетов новую автоматизированную систему управления (АСУ) «Экспресс НП» («Экспресс нового поколения»), о чем она сообщила в своем Telegra
|08.11.2024
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«Корус Консалтинг» автоматизировал мониторинг показателей деятельности ИТ-блока ОАО «РЖД»
ах расширения функциональности масштабной системы по управлению данными, которая реализуется в ОАО «РЖД» с 2017 г, создала блок для контроля и мониторинга показателей деятельности ИТ-блока холд
|18.10.2024
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«РЖД Логистика» сократила время передачи транспортных накладных с помощью «Контура»
«РЖД Логистика» (дочерняя компания ОАО «РЖД») применила электронные транспортные наклад
|25.09.2024
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IVA Technologies и РЖД заключили соглашение о сотрудничестве
Российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве. Платформа IVA используется для проектов, связанных с использованием передачи аудио- и видеосигналов, а также в качестве корпоративной платформы видеос
|28.08.2024
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Генеральным директором «РЖД-Цифровые пассажирские решения» назначена Евгения Чухнова
Генеральным директором компании «РЖД-Цифровые пассажирские решения» назначена Евгения Чухнова. Компания является центром компетенций и головной организацией по реализации и развитию цифровых сервисов в пассажирском комплексе <
|23.07.2024
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Российская компания IBS создала для РЖД автоматизированную систему ведения НСИ на импортонезависимой платформе «Планета.НСИ»
й переход на импортонезависимое решение для работы с нормативно-справочной информацией (НСИ) в ОАО «РЖД». Менее чем за восемь месяцев в рамках проекта была внедрена система на базе платформы «П
|11.06.2024
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Дроны для поездов, планшеты для пилотов — как развивается импортозамещение на транспорте?
позже была преобразована в стратегию цифровой трансформации. Начальник департамента информатизации РЖД Кирилл Семион рассказал, что при подготовке документа формулировали ответы на три основны
|06.06.2024
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Холдинг Т1 и АО «РЖД Медицина» договорились о сотрудничестве
Холдинг Т1 и «РЖД Медицина», центральная дирекция здравоохранения ОАО «Российские железные дороги, планирую
|06.06.2024
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Партнерство РЖД и холдинга «Т1» улучшит веб-сервисы перевозчика
ОАО «РЖД» и холдинг «Т1» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве. Партнеры намерены
|23.05.2024
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«Аквариус» подписала соглашение с «РЖД-Технологии» о сотрудничестве
Компании «Аквариус» и «РЖД-Технологии» договорились о развитии партнерских отношений. В рамках сотрудничества ГК «Аквариус» и «РЖД-Технологии» договорились о объединении усилий, экспертизы и наработанного опыт
|22.05.2024
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РЖД и «Ред Софт» объявили о сотрудничестве
«Российские железные дороги» (РЖД) и отечественный разработчик «Ред Софт» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписанта
|20.05.2024
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Запретив iPhone, РЖД массово отказывается от Android. За 600 миллионов рублей сотрудников переведут на гаджеты с суверенной ОС «Аврора»
Российский «Андроид» вместо американского Компания РЖД приготовилась оснастить своих проводников смартфонами на российской ОС «Аврора» – с этой
|19.04.2024
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«Сколково» и РЖД расширяют сотрудничество в сфере инноваций
«Сколково» (группа ВЭБ.РФ) и Куйбышевский филиал РЖД подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство предусматривает реализацию совместных
|18.04.2024
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Автоматизированная система «Закупки» на базе «1С» заменила в ОАО РЖД зарубежный аналог
Новая автоматизированная система «Закупки» на базе «1С» введена в эксплуатацию в ОАО РЖД в рамках программы импортозамещения. Это позволит продолжить своевременно организовывать
|12.04.2024
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РЖД закупает тысячи российских ПК на отечественном Linux для супербыстрого импортозамещения
В РЖД масштабное импортозамещение РЖД планирует в самом ближайшем будущем избавиться от
|05.04.2024
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Холдинг Т1 присоединился к проектированию единой национальной ERP
формационным системам управления холдингом» (АНО «НЦК ИСУ») вошел холдинг Т1. Совместно с холдингом РЖД они будут работать над организацией создания в России единой национальной ERP-платформы –
|21.03.2024
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Российские ecom-компании могут начать сотрудничество с «РЖД Бонус» благодаря «Адмитад»
«РЖД Бонус» — это программа поощрения постоянных пассажиров холдинга РЖД. Участники про
|21.03.2024
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«РЖД-Цифровые пассажирские решения» открыли продажи страховок от опоздания
одальных маршрутов платформы «Инновационная мобильность». Об этом CNews сообщили представители ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения». «В развитии цифровых пассажирских сервисов мы придерживае
|05.03.2024
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Восемь информационных систем РЖД переезжают на российские ИТ-платформы
водит АСУ «Экспресс» и АСУ ЭТРАН на импортонезависимую инфраструктуру «Российские железные дороги» (РЖД) реализуют восемь проектов по импортозамещению ПО. Это следует из дорожной карты «Новое и
|31.01.2024
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МТС прокачала сеть в районе астраханского ЖД-вокзала
Цифровая экосистема МТС расширила сеть LTE в районе железнодорожного вокзала в Астрахани. В результате скорость мобильного интернета для пассажиров, жителей близлежащих улиц и сотрудников РЖД выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Железнодорожный вокзал Астрахани включает в себя здания старого и нового вокзала. В среднем в сутки ЖД-вокзалом пользуются около 15
|05.01.2024
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РЖД заказали у создателя Astra Linux крупный проект по импортозамещению ПО
РЖД и импортозамещение системного ПО Госкорпорация «Российские железные дороги» (РЖД) выступила заказчиком двух проектов по импортозамещению ПО. Это следует из дорожной карты
|04.12.2023
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Приложения РЖД и Сбермаркета исчезли из магазина ПО для iPhone
я в App Store. Мы уже решаем проблему и ищем альтернативные пути установки приложения», — говорится в сообщении в телеграм-канале каршеринга. Также из магазина было удалено приложение «Сбермаркет» и «РЖД пассажирам», которое позволяет смотреть расписание поездов и покупать билеты. Apple и Google усложняют россиянам жизнь «Ситидрайв» — часть «О2О Холдинга», который после разделения активов V
|06.10.2023
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ГК «Астра» и ООО «РЖД-техсервис» подписали меморандум о развитии сотрудничества
ГК «Астра» и ООО «РЖД-техсервис» подписали меморандум о развитии сотрудничества в области информационных и комм
|25.09.2023
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«РЖД-технологии» и SL Soft заключили соглашение о стратегическом партнерстве
«РЖД-технологии» и SL Soft заключили соглашение о стратегическом партнерстве. SL Soft будет оказывать всестороннюю поддержку ИТ-компаниям в контуре РЖД – «РЖД-технологии» и «РЖД
РЖД и организации, системы, технологии, персоны:
|Чаркин Евгений 317 305
|Шадаев Максут 1210 168
|Натрусов Артем 313 164
|Абакумов Евгений 227 152
|Нестеров Алексей 175 116
|Сотин Денис 216 105
|Клепиков Алексей 121 91
|Путин Владимир 3454 89
|Врацкий Андрей 175 78
|Шипов Савва 102 72
|Дьяченко Валерий 96 70
|Ульянов Николай 176 70
|Гимранов Ринат 126 68
|Урусов Виктор 157 68
|Евраев Михаил 266 65
|Волков Никита 80 64
|Урьяс Вадим 98 63
|Ермолаев Артем 379 61
|Казарин Станислав 175 61
|Белоусов Максим 109 59
|Теплицкий Дмитрий 88 59
|Аксаков Анатолий 163 58
|Попов Андрей 116 57
|Шаев Виталий 59 57
|Прохорова Алла 66 56
|Аксенов Олег 62 54
|Слышкин Василий 129 53
|Халматов Максим 64 51
|Козырев Алексей 328 51
|Паршин Максим 323 50
|Путятинский Сергей 112 50
|Ямщиков Владимир 51 50
|Козак Николай 209 50
|Лигачев Глеб 120 49
|Соловьев Алексей 97 49
|Трофимова Людмила 50 48
|Воронин Павел 196 48
|Валчев Стоян 48 48
|Богданов Кирилл 112 47
|Мискевич Евгений 50 47
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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