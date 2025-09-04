IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies

Облако IBM притесняет мелких клиентов. Бесплатной техподдержки их уже лишили Бесплатной поддержки больше нет Облачный сервис IBM Cloud с первого января 2026 г. обновляет перечень услуг, предоставляемых в рамках базового уровня, из которого исключается гарантированная техподдержка. Такие клиенты переводятся на «модель

В облаке IBM крупный многочасовой сбой. Это не первый инцидент в 2025 году Крупный сбой в IBM Cloud В IBM Cloud произошел крупный сбой. Пользователи лишились возможности доступа к сервису, не могли управлять ресурсами или создавать их, пишет The Register. В отчете компании ур

Rambler&Co улучшил качество рекламных продуктов с помощью IBM Cloud о количества данных (свыше 10 ТБ в день) разделяет пользователей на более чем 10 тысяч аудиторных сегментов. Для удовлетворения растущих вычислительных потребностей Rambler&Co выбрал публичное облако IBM Cloud. Оно обеспечивает DMP необходимой архитектурой с устойчивым сетевым подключением и масштабируемостью, которая может поддерживать сложные модели данных, а также предоставлять доступ к

IBM Cloud Satellite позволяет клиентам запускать облачные услуги в любой среде и на периферии IBM сообщила, что гибридные облачные сервисы компании теперь доступны через IBM Cloud Satellite в разных средах: в любом облаке, локально или на периферийных узлах. Lumen Technologies и IBM объединили возможности IBM Cloud Satellite и edge-платформы Lumen, чтобы

Процессоры AMD EPYC второго поколения используются в серверах IBM Cloud AMD объявила, что IBM Cloud расширяет свою глобальную инфраструктуру с помощью процессоров AMD EPYC второго поколения, которые будут обеспечивать работу новейших серверов с открытым исходным кодом. Теперь в обла

IBM трансформирует ПО для работы в любом облаке с помощью Red Hat OpenShift. Предприятия смогут единовременно создавать критически важные приложения и запускать их в самых популярных публичных облаках, включая AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Alibaba и IBM Cloud, а также в частных облаках. Новые возможности, ориентированные на работу в облаке, будут предоставляться в виде интегрированных решений, получивших общее название «IBM Cloud Pa

Стартап Remotemyapp выбрал IBM Cloud для игровой платформы Vortex IBM объявила о том, что польский стартап Remotemyapp будет использовать IBM Cloud для глобального расширения и масштабирования игровой платформы Vortex. Пользователи Vortex могут играть в любой точке земного шара и практически на любом устройстве — на смартфоне, пл

IBM переносит облачные решения в инфраструктуру заказчика IBM объявила о запуске новой программной платформы IBM Cloud Private, которая поможет компаниям задействовать средства, инвестированные в технологии по работе с ключевыми данными и приложениями, и позволит расширить применение облачных инструме

Dell EMC и IBM будут предлагать решения VMware на платформе IBM Cloud IBM и Dell EMC объявили о соглашении, которое предоставит корпоративным заказчикам Dell EMC доступ к решениям VMware на IBM Cloud, позволяя ускорить внедрение облачных технологий. В рамках сотрудничества IBM уже добавило инфраструктурные продукты Dell EMC в IBM Cloud и расширит портфель решений VMware. Ко

Wanda и IBM создадут Wanda Cloud Company для вывода IBM Cloud на рынок Китая Wanda Internet Technology Group и IBM объявили о подписании соглашения о создании Wanda Cloud Company с целью выхода Wanda на рынок публичных облаков с использованием платформы IBM Cloud. Как рассказали CNews в компании, новое совместное предприятие предоставит китайским компаниям доступ к лучшим технологиям облачной инфраструктуры и платформы IBM в виде сервисов (Saa

IBM выпустила новые инструменты DevOps на базе платформы для разработчиков Bluemix Корпорация IBM представила новые инструменты DevOps на базе платформы для разработчиков Bluemix, которые позволяют компаниям и рабочим группам в автоматическом режиме обеспечивать высокое качество кода. Такая возможность непрерывного контроля над качеством кода поможет предприятия

IBM представила сервис объектного хранения Cloud Object Storage для гибридного облака орый меняет принципы безопасности, доступности и рентабельности хранения, управления и обеспечения доступа к массивам цифровой информации на гибридных облаках. Как рассказали CNews в компании, сервис IBM Cloud Object Storage был создан после приобретения компании Cleversafe и ее крупного портфеля патентов, которые направлены на повышение ценности для заказчиков за счет лучших в отрасли реше

IBM расширила присутствие в сфере мобильной безопасности через облако IBM объявила о расширении глобального присутствия компании в сфере решений мобильной безопасности как сервиса на базе облачной технологии IBM Cloud. Как рассказали CNews в компании, благодаря новым решениям IBM MaaS360, установленным в глобальных облачных ЦОДах в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, IBM поможет заказчикам испо

Клиентам VMware Horizon Air станет доступна виртуализация настольных компьютеров и приложений в среде IBM Cloud я IBM и компания VMware объявили о расширении стратегического партнерства, которое позволит клиентам VMware Horizon Air использовать облачную виртуализацию настольных компьютеров и приложений в среде IBM Cloud. Об этом говорится в заявлении IBM, поступившем в редакцию CNews. С помощью облачных сервисов VMware Horizon Air можно установить полноценные рабочие столы Windows или тиражируемые пр

Команда СПбГУ победила в студенческом чемпионате мира по программированию евновались на высшем уровне программирования, используя инструментальные средства IBM и API на базе IBM Cloud, сообщили CNews в IBM. Соревнование для программистов со штаб-квартирой в Университ

IBM открыла центр Bluemix Garage для разработчиков облачных приложений йским организациям вне зависимости от размера и отрасли разрабатывать приложения нового поколения в IBM Cloud. Об этом говорится в заявлении IBM, поступившем в редакцию CNews. Центры Bluemix Ga

25 российских стартапов получат бесплатный доступ к IBM Cloud M, в рамках финала предакселератора GenerationS в Москве, предложила финалистам бесплатный доступ к IBM Cloud на 12 месяцев. Как сообщили CNews в IBM, в рамках программы «Глобальный предпринима

Dentons, Nextlaw Labs и IBM поддерживают стартапы в сфере юридических технологий платформы NextLaw Labs с компанией IBM в части разработки программы на базе облачной инфраструктуры IBM Cloud, которая позволит стартапам быстрее создавать и запускать юридические приложения. О

IBM вместе с университетами по всему миру будет готовить разработчиков облачных сервисов ь новые навыки, а также вдохновить их на создание инновационных решений с использованием технологий IBM Cloud. Как сообщили CNews в IBM, новая программа позволит создавать новые академические д

Акселератор технологических стартапов GenerationS выбрал IBM Cloud для создания онлайн-платформы первого этапа федерального акселератора технологических стартапов GenerationS, организатором которого выступает РВК. Об этом CNews сообщили в IBM. Новое решение развернуто на облачной инфраструктуре IBM Cloud, отличительными характеристиками которой являются гибкость, простота управления и масштабируемость. Предакселератор GenerationS — это образовательная программа, в рамках которой 2159

Мариинский театр организовал доступ к онлайн-трансляциям концертов и выступлений с помощью IBM Cloud у зрителей были сложности с буферизацией при потоковой передаче видео. Мы остановили свой выбор на IBM Cloud, которое полностью отвечает нашим требованиям с точки зрения надежности работы и пр

SoftLayer будет предлагать серверы на базе OpenPower Компания SoftLayer будет предлагать серверы на базе OpenPower в составе своего портфолио облачных услу

IBM и Docker помогут компаниям создавать приложения в «облаке» и локально и зрения затрат разрабатывать и запускать приложения нового поколения в «облаке» при помощи сервиса IBM Cloud и локально на базе открытой платформы Docker. Благодаря сотрудничеству IBM и Docker

Новая глобальная программа IBM для предпринимателей позволит ускорить разработку облачных решений рамма позволит стартапам и технологическим предпринимателям воспользоваться возможностями платформы IBM Cloud, а также получить доступ к глобальной сети корпоративных заказчиков, консультантов

IBM запустил русскоязычный сервис на портале Softlayer ийского законодательства. Напомним, что в июле 2013 г IBM завершила сделку по приобретению компании Softlayer Technologies. По информации корпорации, это позволило IBM предложить отрасли новый

IBM объединила технологии Power Systems и SoftLayer для обработки больших данных в «облаке» Компания IBM объявила об интеграции облачной инфраструктуры SoftLayer с серверными технологиями IBM Power Systems с целью расширения возможностей традиционных облачных сервисов. IBM также анонсировала новые услуги и инструменты, которые позволяют органи

IBM завершила приобретение поставщика облачных инфраструктурных решений SoftLayer Корпорация IBM объявила о завершении сделки по приобретению компании SoftLayer Technologies — частной компании со штаб-квартирой в Далласе, Техас, которая специал

IBM укрепляет свои позиции на рынке публичных «облаков»: покупка SoftLayer Корпорация IBM объявила о достижении соглашения о приобретении поставщика облачных услуг SoftLayer Technologies — частной компании со штаб-квартирой в Далласе. Финансовые условия сде