Shanghai Jiao Tong University Шанхайский университет транспорта Шанхайский университет Цзяотун

Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун

СОБЫТИЯ


22.12.2025 Китайцы создали чипы, которые генерят видео в 100 раз быстрее ИИ-процессоров Nvidia 1
22.08.2025 Южная Корея и Малайзия — куда едут учиться орловские студенты 1
15.08.2025 Московские абитуриенты стали чаще интересоваться обучением в вузах Южной Кореи и Японии 1
05.06.2025 Китай придумал и испытал защиту от квантового взлома обычных линий связи 1
22.02.2024 Древнему типу накопителей подарили новую жизнь и колоссальную вместимость, какой больше нет ни у кого. Они угрожают и HDD, и SSD 1
23.05.2018 Ученые и представители бизнеса обсудили стратегию технологического прорыва в сфере голографического ТВ 2
19.04.2018 Россияне выиграли чемпионат мира по программированию в седьмой раз подряд 2
06.10.2016 «Билайн» выделит 1 млн. руб. чемпионам мира 2016 по программированию 1
20.05.2016 Команда Университета ИТМО стала серебряным призером студенческого чемпионата по программированию 1
20.05.2016 Команда СПбГУ победила в студенческом чемпионате мира по программированию 3
21.05.2015 Российские студенты победили на чемпионате мира по программированию с 2 абсолютными рекордами 1
25.06.2014 Россияне победили на чемпионате мира по программированию 1
06.11.2013 Китай продемонстрировал свой луноход 1
21.10.2013 Интернет будущего в светодиодных лампочках? 1
18.05.2012 Российские студенты стали чемпионами мира по программированию 2
04.07.2008 Делегация "Роснанотех" посетила технопарк в городе Сучжоу 2
29.05.2008 Холодный ядерный синтез: первая публичная демонстрация 1
14.04.2006 Программисты из Саратова впереди планеты всей 1
04.08.2004 Робот-подводник опустится на 3,5 км 2
04.08.2004 Робот-подводник опустится на 3,5 км 2
09.04.2003 Русские студенты заняли призовые места в чемпионате по программированию ACM 1
07.03.2003 В Китае разработали первый сигнальный процессор 2

IBM - International Business Machines Corp 9556 5
МегаФон 9940 2
Deiteriy - Дейтерий 73 1
Google LLC 12282 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9205 1
X Corp - Twitter 2908 1
Открытые технологии 716 1
Meta Platforms - Facebook 4537 1
Питерская группа связистов 437 1
Газпром нефть 671 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
ACM - Association for Computing Machinery 10 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 314 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2282 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 3
Видеокамера - Camcorder 2328 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12995 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17173 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31828 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3530 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2375 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6917 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 2
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 520 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1561 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 1
Квантовая телепортация - передача квантового состояния на расстояние - квантовые повторители - квантовый скачок - квантовое туннелирование 48 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6022 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10063 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1883 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 1
Cognitive computing - Когнитивные вычисления - Cognizant computing - Осмысленные вычисления 48 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2451 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1480 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4059 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5279 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4681 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2728 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6559 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2037 1
Microsoft Windows 2000 8663 2
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 73 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
CALT Long March - космические ракеты 9 1
IBM Smarter Planet - Разумная планета 15 1
FreePik 1455 1
Nero Burning ROM - Nero Express 42 1
Embarcadero - Borland Kylix 16 1
Linux OS 10934 1
Google YouTube - Видеохостинг 2896 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 154 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 1
Red Hat Linux 205 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 220 1
Станкевич Андрей 17 2
Румянцев Андрей 13 1
Романов Иван 4 1
Леонов Глеб 2 1
Шевченко Тарас 7 1
Вальтман Виталий 3 1
Егоров Дмитрий 11 1
Халявин Андрей 3 1
Лопатин Андрей 4 1
Банкевич Сергей 2 1
Кунявский Павел 1 1
Гозман Дмитрий 2 1
Назаров Денис 3 1
Васильев Артем 25 1
Перовская Лидия 2 1
Суворов Егор 5 1
Ершов Станислав 1 1
Ковшаров Антон 1 1
Капун Евгений 4 1
Попелышев Иван 3 1
Алексеенков Роман 3 1
Минаев Борис 1 1
Горизонтова Мария 2 1
Герман Константин 7 1
Кевер Михаил 2 1
Смыкалов Владимир 2 1
Лосюков Александр 4 1
Жевака Алексей 1 1
Pons Stanley - Понс Стэнли 7 1
Кулькин Игорь 2 1
Fleishmann Martin - Флейшман Мартин 7 1
Могозов Артур 2 1
Пышкин Игорь 1 1
Гоменюк Роман 2 1
Fleischmann Martin - Флейшман Мартин 3 1
Наквасин Сергей 20 1
Андреева Елена 13 1
Макеев Владислав 3 1
Поляков Алексей 15 1
Быструшкин Константин 1 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18254 14
Россия - РФ - Российская федерация 157276 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18639 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 8
Япония 13555 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 6
Польша - Республика 2002 4
Земля - планета Солнечной системы 10665 4
Китай - Пекин - Beijing 1052 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3190 3
Азия - Азиатский регион 5753 3
Канада 4986 3
Китай - Шанхай 807 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5351 2
Таиланд - Пхукет 13 2
Южная Корея - Республика 6867 2
Германия - Федеративная Республика 12947 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4289 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2114 2
Европа 24650 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 890 2
Малайзия 898 2
Китай - Гуандун - Гуандонг 89 1
Словакия - Братислава 39 1
Европа Северо-Восточная 11 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Ульм 17 1
Тонга - Королевство 27 1
Аргентина - Росарио 3 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Литва - Литовская Республика 665 1
Африка - Африканский регион 3572 1
Нидерланды 3636 1
Швеция - Королевство 3716 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1510 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1307 1
Таиланд - Королевство 868 1
Китай - Тайвань 4138 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Беларусь - Белоруссия 6039 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3368 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 12
Металлы - Золото - Gold 1204 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 7
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 6
Металлы - Серебро - Silver 796 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15175 5
Образование в России 2562 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1005 2
Английский язык 6880 1
Физика - Градус Цельсия 291 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Химическая промышленность - Chemical industry 290 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 4
Phys.org 972 1
Computer.Tradeshow.Ru 59 1
SCMP - South China Morning Post 28 1
TechSpot 160 1
South China Morning Post 76 1
Evans Data 11 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 521 8
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 5
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 18 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 4
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 155 4
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 47 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1094 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 193 3
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 54 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 249 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 3
Львівський національний університет імені Івана Франка - University of Lviv - Львовский национальный университет имени Ивана Франко 3 2
University of Zagreb - Загребский университет 7 2
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 50 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 49 2
NTU - National Taiwan University - Национальный университет Тайваня 21 1
CAE - ShanghaiTech University - Шанхайский технический институт китайской Академии наук 7 1
Shanghai University - Шанхайский университет 5 1
Fudan University - Фуданьский университет 3 1
USST - University of Shanghai for Science and Technology - Шанхайский научно-технический университет 7 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 1
Uniwersytet Wrocławski - University of Wroclaw - Вроцлавский университет 2 1
UCF - University of Central Florida - Университет Центральной Флориды 30 1
Vilnius University - Вильнюсский университет 5 1
Cairo University - Каирский университет 5 1
UNR - National University of Rosario - Национальный университет Росарио 1 1
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 47 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1270 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 33 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 250 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
Intel ISEF - Intel International Science and Engineering Fair - Конкурс научно-технического творчества школьников - Всемирный смотр научного и инженерного творчества юных 14 1
