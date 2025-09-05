Разделы

Лопатин Андрей


УПОМИНАНИЯ


05.09.2025 Российские студенты выиграли престижный чемпионат по программированию. Их конкурентами были представители лучших вузов планеты 1
06.10.2016 «Билайн» выделит 1 млн. руб. чемпионам мира 2016 по программированию 1
31.05.2011 Чемпионы мира по программированию оказались сотрудниками «ВКонтакте» 1
21.08.2006 Россияне взяли 3 "золота" на олимпиаде по информатике 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Лопатин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4332 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9039 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4192 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1949 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11060 1
Копелиович Сергей 2 1
Банников Андрей 1 1
Смирнов Арсений 1 1
Цыплухин Владислав 41 1
Денисов Денис 7 1
Левин Алексей 1 1
Фондаратов Валентин 1 1
Горизонтова Мария 2 1
Пышкин Игорь 1 1
Разенштейн Илья 1 1
Смагаринский Юрий 24 1
Гордеев Алексей 16 1
Ершов Станислав 1 1
Левин Леонид 131 1
Дуров Павел 299 1
Дуров Николай 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 152783 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52960 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18203 2
Польша - Республика 1996 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1385 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44922 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2036 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17792 1
Украина 7726 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14615 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53813 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31027 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 587 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 180 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 53 1
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 21 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 45 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 163 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1605 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 16 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382188, в очереди разбора - 735249.
Создано именных указателей - 182337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

