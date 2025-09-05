Разделы

Данилевич Леонид


УПОМИНАНИЯ


05.09.2025 Российские студенты выиграли престижный чемпионат по программированию. Их конкурентами были представители лучших вузов планеты 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Данилевич Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8141 1
Газпром нефть 654 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7916 1
Савченко Александр 3 1
Сафонов Иван 2 1
Лопатин Андрей 4 1
Азербайджан - Баку 133 1
Египет - Арабская Республика 1039 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1065 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2048 1
Россия - РФ - Российская федерация 153420 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45063 1
Металлы - Золото - Gold 1184 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 984 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31177 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14714 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3740 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 88 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 46 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 155 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 165 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 590 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1216 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1608 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 966 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 111 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 1
