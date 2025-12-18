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MIT Massachusetts Institute of Technology МТИ Массачусетский технологический институт

MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт

СОБЫТИЯ


18.12.2025 Ученые из MIT объяснили, почему 95% компаний не получают от ИИ никакой пользы

Исследование рынка Исследование Массачусетского технологического института показало, что 95% в 2025 г. компаний, сделавших ст
11.04.2025 Большие языковые модели теперь не требуют мощных серверов: ученые «Яндекса», НИУ ВШЭ, MIT, KAUST и ISTA совершили прорыв в оптимизации LLM

ormalFloat) и HQQ (Half-Quadratic Quantization). В разработке метода участвовали ученые из НИУ ВШЭ, Массачусетского технологического института (MIT), Австрийского института науки и технологий (
29.07.2024 Создан революционный наноразмерный транзистор с огромной скоростью переключения и колоссальной устойчивостью к износу

Сверхбыстрый транзистор Специалисты Массачусетского технологического института (MIT; США) создали сверхтонкий транзистор, который
18.08.2020 Microsoft и MIT создали ИИ-алгоритм для поиска взаимосвязей между предметами искусства

Исследователи из Microsoft и Массачусетского технологического института (MIT) разработали систему MosAIc для поиска взаимо
17.09.2019 Легендарный адепт CПО и создатель GNU/Linux отошел от дел из-за яростной травли

идеи свободного программного обеспечения Ричард Столлман (Richard Stallman) завершил свою карьеру в Массачусетском технологическом институте (MIT) и Фонде свободного ПО (Free Software Foundatio
15.11.2018 Крупные компании не боятся инвестировать в искусственный интеллект - глобальное исследование MIT

бавления новых технологий. Руководители таких компаний понимают необходимость баланса между инвестициями в программные решения и в человеческие ресурсы. Именно к такому выводу пришли эксперты журнала MIT Technology Review в своем исследовании, охватившем свыше 550 руководителей высшего звена из 30 стран и регионов мира. Эксперты задавались целью выяснить две вещи. Первая: исследовать вызовы
26.10.2018 Мнение миллионов людей: Беспилотные авто должны давить стариков и спасать молодых

Мораль для беспилотников Массачусетский технологический институт (MIT) опубликовал результаты запущенного в 2016 г. масштабного исследования под названием Mora
28.10.2016 IBM Research и МТИ исследуют возможности ИИ в восприятии аудиовизуальной информации

earch объявил о начале долгосрочного сотрудничества с Центром исследований мозга и когнитивных наук Массачусетского технологического института в целях совместного исследования возможностей маши
24.08.2016 Создан мобильник, собирающий сам себя из деталей. Видео

Lab представила первый самосборный телефон Лаборатория Массачусетского технологического института (MIT Lab) представила первый мобильный телефон, который сам собирает себя из деталей. Процесс

24.12.2014 Сколтех и MIT: три года вместе

уки инноваций и образования, созданные здесь, — рассказывает профессор биоинженерии и информатики в Массачусетском технологическом институте, руководитель группы профессорско-преподавательского
18.07.2014 Выпускница MIT сделала USB-коврик для начинающих йогов

ё начинается с базовых навыков, от освоения которых во многом зависят дальнейшие успехи. Выпускница Массачусетского технологического университета Молли Даффи нашла способ помочь новичкам, приду
24.06.2014 Государство оплатит россиянам обучение по ИТ-специальностям в Гарварде, MIT и других мировых вузах

стран мира, включая американские Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт (MIT), Калифорнийские университеты в Беркли и в Санта-Круз, Колумбийский университет и др. В с
27.01.2014 Ford и MIT научат автомобили прогнозировать

Американский автопроизводитель Ford Motor объявил о сотрудничестве со специалистами Массачусетского технологического института и Стэнфордского университета в области разработки

04.09.2013 Американские студенты изобрели смарт-карту в виде кольца

ия Бэй (Olivia Bay), воспроизвели в кольце чип от транспортной карты CharlieCard, которая на родине MIT используется для оплаты проезда на метро, электричках, автобусах и даже паромах. По слова
08.04.2013 Реактивные движки на самолетах заменят ионной тягой

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) провели серию расчетов и экспериментов и выя
21.02.2013 Чип из MIT делает шедевры из любого фото

Сотрудники Массачусетского технологического института разработали сверхбыстрый графический чип с низким

14.01.2013 Голо-ТВ: MIT совершил революцию в оптике

ей гасят другу друга в одних направлениях и усиливают в других, в результате чего формируется направленный луч. Принцип ФАР хорошо известен и используется в радиолокационных станциях, но специалистам MIT впервые удалось сделать аналогичную крупную оптическую антенну. Это настоящая революция в оптике. Световой рисунок, созданный оптической фазированной антенной решеткой Оптическая ФАР MIT
13.08.2012 Неуязвимый робот-червь создан в MIT

Учёные и инженеры трёх университетов: Массачусетского технологического, Гарвардского и Национального (Сеул) создали практически неу
15.06.2012 По дороге в Матрицу: Создан чип, работающий на спинномозговой жидкости человека

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) разработали крошечный топливный элемент, раб
28.05.2012 "Особое мнение" MIT Media Lab

Четверо студентов-исследователей из группы MIT Media Lab создали на базе планшета iPad интерфейс T(ether), инспирированный фантастическим фильмом «Особое мнение».