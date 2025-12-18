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MIT Massachusetts Institute of Technology МТИ Массачусетский технологический институт
СОБЫТИЯ
|18.12.2025
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Ученые из MIT объяснили, почему 95% компаний не получают от ИИ никакой пользы
Исследование рынка Исследование Массачусетского технологического института показало, что 95% в 2025 г. компаний, сделавших ст
|11.04.2025
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Большие языковые модели теперь не требуют мощных серверов: ученые «Яндекса», НИУ ВШЭ, MIT, KAUST и ISTA совершили прорыв в оптимизации LLM
ormalFloat) и HQQ (Half-Quadratic Quantization). В разработке метода участвовали ученые из НИУ ВШЭ, Массачусетского технологического института (MIT), Австрийского института науки и технологий (
|29.07.2024
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Создан революционный наноразмерный транзистор с огромной скоростью переключения и колоссальной устойчивостью к износу
Сверхбыстрый транзистор Специалисты Массачусетского технологического института (MIT; США) создали сверхтонкий транзистор, который
|18.08.2020
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Microsoft и MIT создали ИИ-алгоритм для поиска взаимосвязей между предметами искусства
Исследователи из Microsoft и Массачусетского технологического института (MIT) разработали систему MosAIc для поиска взаимо
|17.09.2019
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Легендарный адепт CПО и создатель GNU/Linux отошел от дел из-за яростной травли
идеи свободного программного обеспечения Ричард Столлман (Richard Stallman) завершил свою карьеру в Массачусетском технологическом институте (MIT) и Фонде свободного ПО (Free Software Foundatio
|15.11.2018
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Крупные компании не боятся инвестировать в искусственный интеллект - глобальное исследование MIT
бавления новых технологий. Руководители таких компаний понимают необходимость баланса между инвестициями в программные решения и в человеческие ресурсы. Именно к такому выводу пришли эксперты журнала MIT Technology Review в своем исследовании, охватившем свыше 550 руководителей высшего звена из 30 стран и регионов мира. Эксперты задавались целью выяснить две вещи. Первая: исследовать вызовы
|26.10.2018
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Мнение миллионов людей: Беспилотные авто должны давить стариков и спасать молодых
Мораль для беспилотников Массачусетский технологический институт (MIT) опубликовал результаты запущенного в 2016 г. масштабного исследования под названием Mora
|28.10.2016
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IBM Research и МТИ исследуют возможности ИИ в восприятии аудиовизуальной информации
earch объявил о начале долгосрочного сотрудничества с Центром исследований мозга и когнитивных наук Массачусетского технологического института в целях совместного исследования возможностей маши
|24.08.2016
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Создан мобильник, собирающий сам себя из деталей. Видео
Lab представила первый самосборный телефон Лаборатория Массачусетского технологического института (MIT Lab) представила первый мобильный телефон, который сам собирает себя из деталей. Процесс
|24.12.2014
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Сколтех и MIT: три года вместе
уки инноваций и образования, созданные здесь, — рассказывает профессор биоинженерии и информатики в Массачусетском технологическом институте, руководитель группы профессорско-преподавательского
|18.07.2014
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Выпускница MIT сделала USB-коврик для начинающих йогов
ё начинается с базовых навыков, от освоения которых во многом зависят дальнейшие успехи. Выпускница Массачусетского технологического университета Молли Даффи нашла способ помочь новичкам, приду
|24.06.2014
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Государство оплатит россиянам обучение по ИТ-специальностям в Гарварде, MIT и других мировых вузах
стран мира, включая американские Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт (MIT), Калифорнийские университеты в Беркли и в Санта-Круз, Колумбийский университет и др. В с
|27.01.2014
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Ford и MIT научат автомобили прогнозировать
Американский автопроизводитель Ford Motor объявил о сотрудничестве со специалистами Массачусетского технологического института и Стэнфордского университета в области разработки
|04.09.2013
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Американские студенты изобрели смарт-карту в виде кольца
ия Бэй (Olivia Bay), воспроизвели в кольце чип от транспортной карты CharlieCard, которая на родине MIT используется для оплаты проезда на метро, электричках, автобусах и даже паромах. По слова
|08.04.2013
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Реактивные движки на самолетах заменят ионной тягой
Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) провели серию расчетов и экспериментов и выя
|21.02.2013
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Чип из MIT делает шедевры из любого фото
Сотрудники Массачусетского технологического института разработали сверхбыстрый графический чип с низким
|14.01.2013
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Голо-ТВ: MIT совершил революцию в оптике
ей гасят другу друга в одних направлениях и усиливают в других, в результате чего формируется направленный луч. Принцип ФАР хорошо известен и используется в радиолокационных станциях, но специалистам MIT впервые удалось сделать аналогичную крупную оптическую антенну. Это настоящая революция в оптике. Световой рисунок, созданный оптической фазированной антенной решеткой Оптическая ФАР MIT
|13.08.2012
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Неуязвимый робот-червь создан в MIT
Учёные и инженеры трёх университетов: Массачусетского технологического, Гарвардского и Национального (Сеул) создали практически неу
|15.06.2012
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По дороге в Матрицу: Создан чип, работающий на спинномозговой жидкости человека
Ученые Массачусетского технологического института (MIT) разработали крошечный топливный элемент, раб
|28.05.2012
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"Особое мнение" MIT Media Lab
Четверо студентов-исследователей из группы MIT Media Lab создали на базе планшета iPad интерфейс T(ether), инспирированный фантастическим фильмом «Особое мнение».