MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт

"Особое мнение" MIT Media Lab Четверо студентов-исследователей из группы MIT Media Lab создали на базе планшета iPad интерфейс T(ether), инспирированный фантастическим фильмом «Особое мнение». 12.07.2011</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="223099"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="357" data-document_id="223099" data-surround_limit="1"> <a href="/news/top/uchenye_pridumalikak_sdelat_chip_po" target="_blank"><strong>Ученые придумали, как сделать чип по технологии 9 нм</strong></a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Ученые из Массачусетского технологического университета (<b>MIT</b>) сообщают, что нашли способ добиться разрешения в 9 нм для технологии электронно-лучевой </p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">30.11.2010</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="264465"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="357" data-document_id="264465" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/chislo_prilozhenij_dlya_microsoft_kinect" target="_blank">Число приложений для Microsoft Kinect продолжает расти</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>кая группа Fluid interfaces group из медиа-лаборатории Массачуссетского технологического института (<b>MIT</b>) представила модуль к веб-браузеру Google Chrome с открытыми кодами, позволяющий управлят</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">03.11.2009</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="649691"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="357" data-document_id="649691" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/rnd/news/top/mit_bessputnikovaya_navigatsiya_bpla" target="_blank"><strong>MIT: Бесспутниковая навигация БПЛА</strong></a> </span> <small class="surround-text-container"><p>В США, в <b>Массачусетском технологическом институте</b> (MIT) разработана методика и технология обеспечения </p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">03.11.2009</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="649675"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="357" data-document_id="649675" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/rnd/news/top/keshtajming_novaya_ugroza" target="_blank"><strong>Кэш-тайминг: новая угроза</strong></a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Как сообщает пресс-служба <b>Массачусетского технологического института</b> (MIT), исследовательская группа под руководством Э</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">26.10.2009</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="649523"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="357" data-document_id="649523" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/rnd/news/top/mit_biotoplivo_strashnee_iskopaemogo" target="_blank"><strong>MIT: биотопливо страшнее ископаемого</strong></a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Исследовательская группа с участием специалистов <b>Массачусетского технологического института</b> (MIT) под руководством Джерри Мелилло (Jerry Melil</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">24.03.2009</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="273053"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="357" data-document_id="273053" data-surround_limit="1"> <a href="/news/top/novye_chipy_razrushayut_chastotnyj_predel" target="_blank"><strong>Новые чипы разрушают частотный предел</strong></a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Ученые из <b>Массачусетского технологического института</b> (Massachusetts Institute of Technology - MIT) уста</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">11.08.2008</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="319461"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="357" data-document_id="319461" data-surround_limit="1"> <a href="/news/top/uchenye_sozdali_zhivoe_izobrazhenie" target="_blank"><strong>Ученые создали "живое" изображение</strong></a> </span> <small class="surround-text-container"><p>В основе изобретения, созданного исследователями из <b>Массачусетского технологического института</b> (Massachusetts Institute of Technology, MIT), лежа</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">09.07.2008</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="641651"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="357" data-document_id="641651" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/rnd/news/top/interferentsionnaya_litografiya_polucheno_rekordnoe_razreshenie" target="_blank"><strong>Интерференционная литография: получено рекордное разрешение</strong></a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Исследователи из <b>Массачусетского технологического института</b> (MIT) добились значительного прогресса в технологи</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">06.02.2008</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="295955"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="357" data-document_id="295955" data-surround_limit="1"> <a href="/news/top/sozdan_sverhekonomichnyj_chip_dlya_mobilnikov" target="_blank"><strong>Создан сверхэкономичный чип для мобильников</strong></a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Исследователи из <b>Массачусетского технологического института</b> (Massachusetts Institute of Technology, MIT) и ком</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">26.11.2007</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="636129"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="357" data-document_id="636129" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/rnd/news/line/mit_zapustil_servis_poiska_v_audiolektsiyah" target="_blank">МIT запустил сервис поиска в аудиолекциях</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Массачусетсткий технологический университет (<b>MIT</b>) запустил сервис, благодаря которому студенты могут искать необходимый материал среди ауд</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">23.04.2007</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="628485"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="357" data-document_id="628485" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/rnd/news/line/ibm_i_mit_razrabotali_pervyj_uchebnyj_kurs_po_protsessornoj_tehnologii" target="_blank">IBM и MIT разработали первый учебный курс по процессорной технологии</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>IBM и факультет электротехники и информатики <b>Массачусетского технологического института</b> (MIT) сообщили о недавнем успешном завершении перв</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">10.11.2005</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="435579"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="357" data-document_id="435579" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/mit_myshtsy_robotov_stanut_bystree" target="_blank">MIT: "мышцы" роботов станут быстрее в 100 тыс. раз</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Исследователям из <b>MIT</b> под руководством профессора Сиднея Йипа (Sidney Yip) удалось создать робототехнические мускулы, которые станут в 1000 раз быстрее человеческих, фактически без повышения энергопотребления и </p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">10.11.2005</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="619317"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="357" data-document_id="619317" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/rnd/news/line/mit_myshtsy_robotov_stanut_bystree_v_100_tys_raz" target="_blank">MIT: "мышцы" роботов станут быстрее в 100 тыс. раз</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Исследователям из <b>MIT</b> под руководством профессора Сиднея Йипа (Sidney Yip) удалось создать робототехнические мускулы, которые станут в 1000 раз быстрее человеческих, фактически без повышения энергопотребления и </p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">31.10.2005</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="434833"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="357" data-document_id="434833" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/professora_mit_uvolili_za_falsifikatsiyu" target="_blank">Профессора MIT уволили за фальсификацию экспериментов</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Профессор <b>Массачусетского технологического института</b> (MIT) Люк Ван Парижс (Luk Van Parijs) уволен спуст</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">30.09.2005</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="433113"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="357" data-document_id="433113" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/mit_noutbuk_za_100_c_dinamomashinoj" target="_blank">MIT: ноутбук за $100 c динамомашиной</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>В <b>Массачусетском технологическом институте</b> (MIT) собрали ноутбук за $100, который, по замыслу р</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">27.10.2003</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="476957"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="357" data-document_id="476957" data-surround_limit="1"> <a href="/news/top/studenty_mit_nashli_zamenu_piringovym_setyam" target="_blank"><strong>Студенты MIT нашли замену пиринговым сетям</strong></a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Изобретательные студенты представят сегодня созданную ими систему, позволяющую студентам <b>MIT</b> бесплатно прослушивать 3,5 тыс. музыкальных CD-дисков через университетскую сеть кабельного телевидения. Все совершенно законно, утверждают разработчики, и опасаться нападок со стороны побо</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">01.09.2003</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="461913"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="357" data-document_id="461913" data-surround_limit="1"> <a href="/articles/vpervye_vuzy_ssha_vykladyvayut_vse_lektsii" target="_blank"><strong>Впервые вузы США выкладывают все лекции в интернет</strong></a> </span> <small class="surround-text-container"><p>еще предстоит ощутить последствия инициативы, выдвинутой Массачусетским технологическим институтом (<b>MIT</b>). Для российских вузов, бесконечно испытывающих нехватку средств на самое необходимое, от</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">30.01.2003</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="461791"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="357" data-document_id="461791" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/mit_otkryl_v_yaponii_tsentr_po_razrabotke" target="_blank">MIT открыл в Японии центр по разработке радиометок</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Массачусетский технологический институт (<b>MIT</b>) открыл в университете Кейо в Японии центр по разработке радиочастотных маркировочных код</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">23.07.2002</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="495927"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="357" data-document_id="495927" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/mit_predstavil_novoe_stenograficheskoe" target="_blank">MIT представил новое стенографическое решение против национальных файрволов</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>ифровых изображений. Разработали новое программное обеспечение и дали ему имя "инфранет" сотрудники <b>Массачусетского технологического института</b> (MIT). Разработчики полагают, что со временем прог</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">31.05.2002</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="491457"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="357" data-document_id="491457" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/mit_aktivnye_polzovateli_interneta" target="_blank">MIT: активные пользователи интернета не отдаляются от социальной жизни</a> </span> <small class="surround-text-container"><p> распространенным, но абсолютно ложным общественным стереотипом", - заявил в интервью ВВС профессор <b>Массачусетского технологического института</b> (MIT) Кейт Хэмптон, специализирующийся в области к</p></small> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/357/relevant_documents/0/40">2</a></li><li><a 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Политические партии"><a href="#auto-category-45" data-toggle="tab">Ассоциации</a></li> <li title="Классы технологических решений, применяемые при разработке аппаратных и программных систем"><a href="#auto-category-5" data-toggle="tab">Технологии</a></li> <li title="ИТ-продукты, сервисы, услуги, поставляемая на рынок. Маркетинговые программы-кампаний участников рынка"><a href="#auto-category-7" data-toggle="tab">Системы</a></li> <li title=""><a href="#auto-category-9" data-toggle="tab">Персоны</a></li> <li title="Географическое местоположение"><a href="#auto-category-13" data-toggle="tab">География</a></li> <li title="Базовые определения и описания"><a href="#auto-category-17" data-toggle="tab">Статьи</a></li> <li title="Медиа-холдинги, пресса, СМИ, телеканалы"><a href="#auto-category-11" data-toggle="tab">Пресса</a></li> <li title="Исследовательские, аналитические агентства и индексы рынков"><a href="#auto-category-37" data-toggle="tab">ИАА</a></li> <li title="Научно-исследовательские институты. Образовательные учреждения (в том числе проекты и библиотеки) "><a href="#auto-category-41" data-toggle="tab">НИИ, ВУЗы и библиотеки</a></li> <li title="Мероприятия и конференции, выставки. Конкурсы и награды"><a href="#auto-category-39" data-toggle="tab">Мероприятия</a></li> </ul> <div class="tab-content auto-pages-container"> <div class="tab-pane active page-container" id="auto-category-1"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Corporation">Microsoft Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">25775</span> <a href="/book/mutual/357/591" class="badge" title="Общих публикаций">90</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Google_LLC">Google LLC</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12688</span> <a href="/book/mutual/357/38073" class="badge" title="Общих публикаций">73</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Intel_Corporation">Intel Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12811</span> <a href="/book/mutual/357/759" class="badge" title="Общих публикаций">50</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IBM_-_International_Business_Machines_Corp">IBM - International Business Machines Corp</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9699</span> <a href="/book/mutual/357/855" class="badge" title="Общих публикаций">48</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Corporation_-_GitHub">Microsoft Corporation - GitHub</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1075</span> <a href="/book/mutual/357/1353" class="badge" title="Общих публикаций">36</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Yandex_-_%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81">Yandex - Яндекс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9216</span> <a href="/book/mutual/357/521" class="badge" title="Общих публикаций">22</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_Inc">Apple Inc</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13154</span> <a href="/book/mutual/357/633" class="badge" title="Общих публикаций">22</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Meta_Platforms_-_Facebook">Meta Platforms - Facebook</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4621</span> <a href="/book/mutual/357/643" class="badge" title="Общих публикаций">18</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/AMD_-_Advanced_Micro_Devices">AMD - Advanced Micro Devices</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4641</span> <a href="/book/mutual/357/1099" class="badge" title="Общих публикаций">18</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Amazon_Inc_-_Amazon_com">Amazon Inc - Amazon.com</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3277</span> <a href="/book/mutual/357/473" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Samsung_Electronics">Samsung Electronics</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11064</span> <a href="/book/mutual/13/357" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/HP_Inc_">HP Inc.</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5883</span> <a href="/book/mutual/357/933" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Lenovo_Motorola">Lenovo Motorola</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3566</span> <a href="/book/mutual/357/4731" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Галактика - Корпорация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1545</span> <a href="/book/mutual/357/5245" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/OpenAI">OpenAI</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">541</span> <a href="/book/mutual/357/9665" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/X_Corp_-_Twitter">X Corp - Twitter</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2938</span> <a href="/book/mutual/357/505" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Sony">Sony</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6739</span> <a href="/book/mutual/357/3819" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%A2%D0%A1_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_Mobile_TeleSystems">МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">15759</span> <a href="/book/mutual/357/597" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%93%D0%9A_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD_-_Micron">Элемент ГК - Микрон - Micron</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1688</span> <a href="/book/mutual/357/1373" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/MIT_Media_Lab">MIT Media Lab</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">25</span> <a href="/book/mutual/357/2283" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SAP_SE">SAP SE</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5601</span> <a href="/book/mutual/357/415" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nokia_Corporation_-_Nokia_Oyj">Nokia Corporation - Nokia Oyj</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5804</span> <a href="/book/mutual/357/917" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Oracle_Corporation">Oracle Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7074</span> <a href="/book/mutual/357/1167" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Philips">Philips</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2099</span> <a href="/book/mutual/357/3783" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/HP_-_Hewlett-Packard">HP - Hewlett-Packard</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3662</span> <a href="/book/mutual/357/5817" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%98-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8">ИИ-Технологии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">309</span> <a href="/book/mutual/357/80685" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/1%D0%A1">1С</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9594</span> <a href="/book/mutual/357/959" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nokia_Bell_Labs_-_%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_-_Lucent_Technologies_-_%D0%9B%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%81_-_Bell_Labs_-_Western_Electric">Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1453</span> <a href="/book/mutual/357/4621" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nvidia_Corp">Nvidia Corp</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4002</span> <a href="/book/mutual/357/49495" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/VK_-_Mail_ru_Group">VK - Mail.ru Group</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3602</span> <a href="/book/mutual/357/2225" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Red_Hat">Red Hat</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1378</span> <a href="/book/mutual/357/3773" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Adobe_Systems">Adobe Systems</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1597</span> <a href="/book/mutual/357/5043" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0_-_%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%98%D0%98_-_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82">Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1101</span> <a href="/book/mutual/357/9603" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Hyundai_Motor_Company_-_Boston_Dynamics">Hyundai Motor Company - Boston Dynamics</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">45</span> <a href="/book/mutual/357/82435" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Motorola_Inc">Motorola Inc</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1156</span> <a href="/book/mutual/357/99621" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC">Ростелеком</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10948</span> <a href="/book/mutual/35/357" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Dell_EMC">Dell EMC</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5180</span> <a href="/book/mutual/357/423" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Huawei">Huawei</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4676</span> <a href="/book/mutual/357/593" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Cognitive_Technologies_-_%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%81">Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">722</span> <a href="/book/mutual/357/5031" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/BT_Group_-_British_Telecom_Group_-_British_Telecommunications_-_BT_Global_Services_-_British_Telecom_Global_Services">BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">665</span> <a href="/book/mutual/357/12729" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/1/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/1/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/1/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/1/520">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-3"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80_-_%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9F%D0%90%D0%9E_%D0%93%D0%9A_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82">Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8849</span> <a href="/book/mutual/87/357" class="badge" title="Общих публикаций">24</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Boeing">Boeing</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1031</span> <a href="/book/mutual/357/4619" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%AD%D0%91_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_-_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA">ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1131</span> <a href="/book/mutual/59/357" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%92%D0%9A_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F">РВК - Российская венчурная компания</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">571</span> <a href="/book/mutual/357/529" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/LEGO">LEGO</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">260</span> <a href="/book/mutual/357/17359" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82_-_%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_-_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2">Магнит - Тандер - сеть магазинов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1060</span> <a href="/book/mutual/357/2577" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/VK_-_Mail_ru_33_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3989</span> <a href="/book/mutual/357/40957" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE">Россети Ленэнерго</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1699</span> <a href="/book/mutual/357/63763" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_-_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_-_%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_-_%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8">Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2427</span> <a href="/book/mutual/357/4465" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Ford">Ford</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">434</span> <a href="/book/mutual/357/10589" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Honda_Motor_Company_-_HND">Honda Motor Company - HND</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">240</span> <a href="/book/mutual/357/55959" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%9D%D0%9F%D0%9F">Резонанс НПП</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">407</span> <a href="/book/mutual/357/103303" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Dubai_Mall_-_%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB">Dubai Mall - Дубай Молл</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">51</span> <a href="/book/mutual/357/312508" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/BWI_-_Baltimore_Washington_International_Airport_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80-%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_-_%D0%98%D0%90%D0%A2%D0%90_BWI_%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%9E_KBWI_FAA_LID_BWI">BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">51</span> <a href="/book/mutual/357/325136" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%9F%D0%91_-_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA">ГПБ - Газпромбанк</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1273</span> <a href="/book/mutual/357/1051" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%80_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3_-_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_SIBUR_International_GmbH">Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">531</span> <a href="/book/mutual/357/2293" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/X5_Group_-_%D0%98%D0%9A%D0%A1_5_%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF_-_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%9A%D0%A15_-_%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3">X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1205</span> <a href="/book/mutual/357/4953" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C">Газпром нефть</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">725</span> <a href="/book/mutual/357/5179" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Lockheed_Martin">Lockheed Martin</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">777</span> <a href="/book/mutual/357/62189" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/NASA_Goddard_Space_Flight_Center_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0_-_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_NASA">NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">154</span> <a href="/book/mutual/357/84943" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Ford_Motor_Company_-_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8">Ford Motor Company - Форд Мотор Компании</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">192</span> <a href="/book/mutual/357/99689" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_Energy_-_Sandia_National_Laboratories_SNL_-_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F">U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">120</span> <a href="/book/mutual/357/104699" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ITER_-_International_Thermonuclear_Experimental_Reactor_-_%D0%98%D0%A2%D0%AD%D0%A0_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA_">ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">53</span> <a href="/book/mutual/357/144399" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%96%D0%94_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8">РЖД - Российские железные дороги</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2096</span> <a href="/book/mutual/81/357" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%A2%D0%91_-_%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9F%D0%90%D0%9E_-_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8">ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3147</span> <a href="/book/mutual/357/685" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D0%90%D0%9E">Газпром ПАО</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1493</span> <a href="/book/mutual/357/737" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%A2%D0%91_-_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA">ВТБ - Почта Банк</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">514</span> <a href="/book/mutual/357/813" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%A2%D0%91_-_%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%A4%D0%9A_-_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5">ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">546</span> <a href="/book/mutual/357/1687" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/BMW_Group">BMW Group</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">482</span> <a href="/book/mutual/357/1881" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Visa_International">Visa International</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1993</span> <a href="/book/mutual/357/3707" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/X5_Group_-_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA">X5 Group - Перекрёсток</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">640</span> <a href="/book/mutual/357/4141" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nasdaq_Stock_Market_-_National_Association_of_Securities_Dealers_Automated_Quotation_-_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC">Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2790</span> <a href="/book/mutual/357/4745" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%90%D0%97_-_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_-_KAMAZ">КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">461</span> <a href="/book/mutual/357/5413" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Avito_Holding_AB_-_%D0%90%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3_-_%D0%9A%D0%B5%D1%85_%D0%B5%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86">Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1662</span> <a href="/book/mutual/357/5517" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Spotify_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B9_-_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE">Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">294</span> <a href="/book/mutual/357/5529" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Runa_Capital">Runa Capital</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">158</span> <a href="/book/mutual/357/8727" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD_-_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B_-_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB_%D0%93%D0%9A">Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">67</span> <a href="/book/mutual/357/42421" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Computer_History_Museum_-_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8">Computer History Museum - Калифорнийскому музей компьютерной истории</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5</span> <a href="/book/mutual/357/54757" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/GM_-_General_Motors_-_%D0%94%D0%B6%D0%B8_%D0%AD%D0%9C_%D0%A1%D0%9D%D0%93">GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">479</span> <a href="/book/mutual/357/59101" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ESA_-_European_Space_Agency_-_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9">ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">692</span> <a href="/book/mutual/357/61985" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/3/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/3/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/3/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/3/240">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-43"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/NASA_-_National_Aeronautics_and_Space_Administration_-_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%90">NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3441</span> <a href="/book/mutual/357/5615" class="badge" title="Общих публикаций">43</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_Defense_-_Pentagon_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD_-_Department_of_War_DoW">U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1894</span> <a href="/book/mutual/357/1243" class="badge" title="Общих публикаций">32</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_Defense_-_DARPA_-_U_S_Defense_Advanced_Research_Projects_Agency_-_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90">U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">525</span> <a href="/book/mutual/357/16867" class="badge" title="Общих публикаций">27</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D0%A6_-_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_-_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_-_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_-_Skolkovo_Foundation">Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3441</span> <a href="/book/mutual/357/3889" class="badge" title="Общих публикаций">24</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Federal_government_-_Federal_government_of_the_United_States_-_%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90">U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1687</span> <a href="/book/mutual/357/192997" class="badge" title="Общих публикаций">19</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_-_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_-_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_-_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B">Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5968</span> <a href="/book/mutual/357/146091" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_Defense_-_United_States_Army_-_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90">U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">631</span> <a href="/book/mutual/357/272351" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3198</span> <a href="/book/mutual/357/953" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_POTUS_-_President_of_the_United_States_-_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_The_White_House_-_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_-_Executive_Office_of_the_President_of_the_United_States_EOP_-_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90">U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1411</span> <a href="/book/mutual/357/15353" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%A0%D0%A4">Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13867</span> <a href="/book/mutual/9/357" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Правительство РФ - Правительства Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6541</span> <a href="/book/mutual/155/357" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_-_Judicial_power">Судебная власть - Judicial power</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2500</span> <a href="/book/mutual/357/154079" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%AD%D0%A0%D0%A2_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BA_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2874</span> <a href="/book/mutual/357/549" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%9E%D0%9D_-_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_-_UN_-_United_Nations">ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1190</span> <a href="/book/mutual/357/1085" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%A4%D0%9E%D0%98%D0%92_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0">Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5429</span> <a href="/book/mutual/357/795" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Президент РФ - Президент Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4950</span> <a href="/book/mutual/357/1267" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_State_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90">U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">551</span> <a href="/book/mutual/357/1485" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1542</span> <a href="/book/mutual/357/457" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A4">Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3691</span> <a href="/book/mutual/357/513" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_CIA_-_Central_Intelligence_Agency_-_%D0%A6%D0%A0%D0%A3_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5">U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">343</span> <a href="/book/mutual/357/1555" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%A4%D0%A6_-_%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_-_%D0%9C%D0%A4%D0%A6_%D0%9C%D0%BE%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5">МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1596</span> <a href="/book/mutual/357/4103" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%A6%D0%9C%D0%A1%D0%98%D0%A0_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0">ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">82</span> <a href="/book/mutual/357/74217" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_Commerce_-_NIST_-_National_Institute_of_Standards_and_Technology_-_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%A8%D0%90">U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">410</span> <a href="/book/mutual/357/146507" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_Defense_-_United_States_Navy_USN_-_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_United_States_Marine_Corps_USMC_-_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90">U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">666</span> <a href="/book/mutual/357/160037" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A6%D0%91_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8">ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5657</span> <a href="/book/mutual/39/357" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_-_%D0%94%D0%98%D0%A2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_-_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B">Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2067</span> <a href="/book/mutual/357/581" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_FBI_-_Federal_Bureau_of_Investigation_-_%D0%A4%D0%91%D0%A0_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9">U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1208</span> <a href="/book/mutual/357/1553" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_Justice_-_DOJ_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90">U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">631</span> <a href="/book/mutual/357/6759" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Congress_Legislation_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90">U.S. Congress Legislation - Конгресс США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">647</span> <a href="/book/mutual/357/11399" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_District_Court_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90">U.S. District Court - Федеральные окружные суды США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">514</span> <a href="/book/mutual/357/54143" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3583</span> <a href="/book/mutual/37/357" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%9D%D0%A4_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4">РНФ - Российский научный фонд</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">201</span> <a href="/book/mutual/357/375" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%A0%D0%98%D0%98_-_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2">ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">402</span> <a href="/book/mutual/357/531" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8">Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2336</span> <a href="/book/mutual/357/1035" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BD_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2129</span> <a href="/book/mutual/357/2507" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_-">Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий -</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">782</span> <a href="/book/mutual/357/3615" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_-_%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B">Правительство Москвы - Мэрия Москвы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2856</span> <a href="/book/mutual/357/5619" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">783</span> <a href="/book/mutual/357/6271" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_Defense_-_U_S_Air_Force_-_%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90">U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">939</span> <a href="/book/mutual/357/23017" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%A1%D0%91_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3651</span> <a href="/book/mutual/19/357" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/43/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/43/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/43/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/43/120">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-45"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/W3C_-_World_Wide_Web_Consortium_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B">W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">161</span> <a href="/book/mutual/357/19973" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apache_Software_Foundation_-_ASF">Apache Software Foundation - ASF</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">231</span> <a href="/book/mutual/357/51949" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/OLPC_-_One_Laptop_per_Child">OLPC - One Laptop per Child</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">82</span> <a href="/book/mutual/357/100485" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/FSF_-_Free_Software_Foundation_-_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A1%D0%9F%D0%9E_-_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">113</span> <a href="/book/mutual/357/74863" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ICANN_-_Internet_Corporation_for_Assigned_Names_and_Numbers_-_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B8_IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8_-_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B8_%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2">ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1066</span> <a href="/book/mutual/357/1869" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82_%D0%9D%D0%9F_-_Russoft_-_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81_-_%D0%90%D0%A0%D0%9F%D0%9E_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_NSDA_-_National_Software_Development_Association">Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">813</span> <a href="/book/mutual/357/4037" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%91%D0%94_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85">АБД - Ассоциация участников рынка больших данных</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">141</span> <a href="/book/mutual/357/8367" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/FIDO_Alliance_-_Fast_IDentity_Online">FIDO Alliance - Fast IDentity Online</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">38</span> <a href="/book/mutual/357/18649" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/NBA_-_National_Basketball_Association_-_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8">NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">66</span> <a href="/book/mutual/357/55887" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/OSI_-_Open_Source_Initiative">OSI - Open Source Initiative</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">80</span> <a href="/book/mutual/357/59919" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ACLU_-_The_American_Civil_Liberties_Union_-_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4">ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">53</span> <a href="/book/mutual/357/71777" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SFC_-_Software_Freedom_Conservancy_-_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13</span> <a href="/book/mutual/357/74027" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%A3_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3">РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">62</span> <a href="/book/mutual/357/79909" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/RoboCup_Small_Size_League_-_%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2">RoboCup Small Size League - Лига малых роботов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3</span> <a href="/book/mutual/357/269811" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%9D%D0%9E_-_%D0%A6%D0%AD_%D0%90%D0%9D%D0%9E_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">328</span> <a href="/book/mutual/357/459" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ISO_-_International_Organization_for_Standardization_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1520</span> <a href="/book/mutual/357/1565" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%A0%D0%9F%D0%9F_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_-_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82">АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">782</span> <a href="/book/mutual/357/4001" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%9F%D0%9A%D0%98%D0%A2_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9">АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">360</span> <a href="/book/mutual/357/4097" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/BRICS_-_Brazil_Russia_India_China_South_Africa_-_%D0%91%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%A1_-_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%9D%D0%A0_%D0%AE%D0%90%D0%A0">BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">406</span> <a href="/book/mutual/357/5853" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9B%D0%94%D0%9F%D0%A0">ЛДПР</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">116</span> <a href="/book/mutual/357/6383" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/GSMA_-_Global_System_for_Mobile_Communications_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_GSM_-_Global_System_for_Mobile_Communications_-_%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_TDMA_%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5_FDMA_">GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6508</span> <a href="/book/mutual/357/6455" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%A4%D0%A2_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%85_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9">АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">234</span> <a href="/book/mutual/357/7531" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/RIAA_-_The_Recording_Industry_Association_of_America_-_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8">RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">259</span> <a href="/book/mutual/357/8765" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Linux_Foundation_-_Free_Standards_Group">Linux Foundation - Free Standards Group</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">206</span> <a href="/book/mutual/357/8921" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/G7_-_The_Group_of_Seven_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0_-_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90">G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">46</span> <a href="/book/mutual/357/10325" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%9E%D0%98%D0%A1_-_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">56</span> <a href="/book/mutual/357/14037" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90">Демократическая политическая партия США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">122</span> <a href="/book/mutual/357/15013" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Linux_Foundation_-_CNCF_-_Cloud_Native_Computing_Foundation">Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">50</span> <a href="/book/mutual/357/21581" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SIA_-_Semiconductor_Industry_Association_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">211</span> <a href="/book/mutual/357/23511" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%98%D0%A0%D0%A0_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8">АИРР - Ассоциация инновационных регионов России</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">20</span> <a href="/book/mutual/357/47435" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%98_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%B2_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5">АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">24</span> <a href="/book/mutual/357/56021" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%9E%D0%9A_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_Comit_international_olympique_-_International_Olympic_Committee">МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">207</span> <a href="/book/mutual/357/56033" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%A0%D0%98_-_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82">ФРИ - Фонд Развития Интернет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">154</span> <a href="/book/mutual/357/61439" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0">КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">39</span> <a href="/book/mutual/357/69683" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/OpenChain">OpenChain</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1</span> <a href="/book/mutual/357/74681" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CBI_-_Confederation_of_British_Industry_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13</span> <a href="/book/mutual/357/103755" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CEA_-_Consumer_Electronics_Association_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8">CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">34</span> <a href="/book/mutual/357/126875" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9D%D0%90%D0%98%D0%A0%D0%98%D0%A2_-_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9">НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">43</span> <a href="/book/mutual/357/131108" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CompTIA_-_Computing_Technology_Industry_Association">CompTIA - Computing Technology Industry Association</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">32</span> <a href="/book/mutual/357/146105" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_Energy_-_U_S_EIA_-_Energy_Information_Administration_-_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90">U.S. Department of Energy - U.S. EIA - Energy Information Administration - Управление энергетической информации США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2</span> <a href="/book/mutual/357/147617" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/45/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/45/40">></a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-5"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_-_%D0%98%D0%98_-_Artificial_Intelligence_-_AI_-_Artificial_General_Intelligence_-_AGI_-_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_-_%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82">Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">22557</span> <a href="/book/mutual/95/357" class="badge" title="Общих публикаций">124</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B">Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16236</span> <a href="/book/mutual/357/144459" class="badge" title="Общих публикаций">110</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Robotic_Governance_-_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B">Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7460</span> <a href="/book/mutual/357/567" class="badge" title="Общих публикаций">98</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Computerization_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_-_Computer_system_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_Computer_equipment">Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16978</span> <a href="/book/mutual/357/2395" class="badge" title="Общих публикаций">92</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF_-_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_Prototyping_-_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82">Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13919</span> <a href="/book/mutual/357/78749" class="badge" title="Общих публикаций">81</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Open_Source_software_-_%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%9F%D0%9E_-_%D0%9F%D0%9E_%D1%81_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC">Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8649</span> <a href="/book/mutual/357/4467" class="badge" title="Общих публикаций">70</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_CPU_-_Central_processing_unit_-_chiplet_%D1%87%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82_-_%D0%A6%D0%9F%D0%A3_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C">Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">22572</span> <a href="/book/mutual/357/1097" class="badge" title="Общих публикаций">68</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%98%D0%91-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_-_%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_Cybersecurity_-_%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_-_%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_Cyber_resilience">Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">34984</span> <a href="/book/mutual/357/875" class="badge" title="Общих публикаций">65</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Mobile_portable_devices_systems">Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14767</span> <a href="/book/mutual/357/147049" class="badge" title="Общих публикаций">62</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microchip_-_%D0%A7%D0%B8%D0%BF_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BF_-_%D0%A7%D0%B8%D0%BF-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82-_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0">Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8776</span> <a href="/book/mutual/357/18991" class="badge" title="Общих публикаций">61</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_-_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_server_platforms_server_hardware">Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">33491</span> <a href="/book/mutual/357/7441" class="badge" title="Общих публикаций">60</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Cloud_Computing_-_Cloud_Solutions_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Cloudification">Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">24409</span> <a href="/book/mutual/357/10581" class="badge" title="Общих публикаций">60</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%9D%D0%AD_-_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_Energy_storage_-_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0">Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10697</span> <a href="/book/mutual/357/62673" class="badge" title="Общих публикаций">59</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Notebook_-_%D0%9D%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA_-_Laptop_-_%D0%9B%D1%8D%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BF_-_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80">Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">15433</span> <a href="/book/mutual/357/1713" class="badge" title="Общих публикаций">58</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%A1_-_%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_-_OS_-_Operating_system_-_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%9E">ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">28269</span> <a href="/book/mutual/357/2161" class="badge" title="Общих публикаций">55</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81_-_%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_SpaceTech_-_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C">Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10255</span> <a href="/book/mutual/357/146407" class="badge" title="Общих публикаций">55</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%A2-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82_-_%D0%98%D0%A2-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%A2-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%9A%D0%A2-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%A2%D0%9A%D0%98_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%9F%D0%90%D0%9A_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2">ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">53876</span> <a href="/book/mutual/357/1057" class="badge" title="Общих публикаций">52</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_-_Electronics_-_Microelectronics_semiconductor_devices_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%AD%D0%9A%D0%91_-_%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_Nanoelectronics">Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4780</span> <a href="/book/mutual/357/146373" class="badge" title="Общих публикаций">48</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80_-_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_-_Quantum_computation_-_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_Quantum_Volume_-_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC_-_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_Quantum_supremacy">Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1580</span> <a href="/book/mutual/357/3485" class="badge" title="Общих публикаций">46</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_-_%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_-_5G_4G_3G_2G_-_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8">Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">29697</span> <a href="/book/mutual/357/13747" class="badge" title="Общих публикаций">46</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/LASER_-_Light_Amplification_by_Stimulated_Emission_of_Radiation_-_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80_-_%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3665</span> <a href="/book/mutual/357/78371" class="badge" title="Общих публикаций">46</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_Optical_technologies_-_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_high-tech_optical_and_electronic_equipment">Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11531</span> <a href="/book/mutual/357/146891" class="badge" title="Общих публикаций">46</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/MLOps_-_%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_-_Artificial_Neural_Networks_ANN_-_%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_-_Artificial_Neural_Network_-_%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_Neural_network_technologies">MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4862</span> <a href="/book/mutual/357/6465" class="badge" title="Общих публикаций">45</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_-_Process_automation_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_Systems_and_automation_tools">Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">36192</span> <a href="/book/mutual/357/2619" class="badge" title="Общих публикаций">44</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%9E_-_%D0%92%D0%9F%D0%9E_-_%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4_-_malware">Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14268</span> <a href="/book/mutual/357/9629" class="badge" title="Общих публикаций">40</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Smartphone_-_%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80">Smartphone - Смартфон - Коммуникатор</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">26792</span> <a href="/book/mutual/357/891" class="badge" title="Общих публикаций">39</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Smart_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8">Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9923</span> <a href="/book/mutual/85/357" class="badge" title="Общих публикаций">39</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/MLOps_-_Machine_Learning_Operations_-_%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_AutoML_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_-_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_ModelOps">MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6569</span> <a href="/book/mutual/357/2515" class="badge" title="Общих публикаций">38</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9">Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">25786</span> <a href="/book/mutual/357/4919" class="badge" title="Общих публикаций">38</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0_-_%D0%A1%D0%9A%D0%97%D0%B8%D0%A2_-_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0_-_%D0%94%D0%A3%D0%A2_-_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0_-_Fuel_gauge_-_%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80">Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1701</span> <a href="/book/mutual/357/154095" class="badge" title="Общих публикаций">37</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90_-_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_-_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%91%D0%92%D0%A1_-_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%91%D0%90%D0%A1_-_%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%94%D0%9F%D0%9B%D0%90_-_Unmanned_aerial_vehicle_UAV_-_Drone_%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%BD_-_Copter_%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80">БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3705</span> <a href="/book/mutual/357/2441" class="badge" title="Общих публикаций">35</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Visualization_-_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85">Visualization - Визуализация - визуальное представление данных</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6470</span> <a href="/book/mutual/357/146097" class="badge" title="Общих публикаций">35</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_Programming_language_-_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8">Язык программирования - Programming language - Среда разработки</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2556</span> <a href="/book/mutual/357/146357" class="badge" title="Общих публикаций">33</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_Electronics_-_Electronic_devices_-_Electronic_equipment_-_Industrial_production_and_development_of_electronics">Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3422</span> <a href="/book/mutual/357/8273" class="badge" title="Общих публикаций">31</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/3D_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_3-dimensional_-_3D-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_3D-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_3D-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD_-_3D-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5">3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5027</span> <a href="/book/mutual/357/641" class="badge" title="Общих публикаций">30</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Digital_Transformation_-_Digital_IQ_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_-_%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C">Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">26228</span> <a href="/book/mutual/357/2279" class="badge" title="Общих публикаций">30</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD_-_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_-_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_-_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_-_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8_-_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_telephone_communication_calls_systems">Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">26306</span> <a href="/book/mutual/357/146217" class="badge" title="Общих публикаций">30</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SaaS_-_Software_as_a_service_-_%D0%9F%D0%9E_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_-_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0">SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">18122</span> <a href="/book/mutual/357/757" class="badge" title="Общих публикаций">28</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_-_%D0%A7%D0%B0%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D1%82_-_Chat-bot_-_%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA_-_Virtual_Assistant_-_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA_-_Interactive_digital_assistant_-_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D0%98_-_Conversational_AI_-_%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9_NLU">Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7060</span> <a href="/book/mutual/357/6531" class="badge" title="Общих публикаций">28</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_IAM_-_Identity_and_Access_Management_-_IGA_-_Identity_Governance_and_Administration_-_IdM_-_Authentication_Identity_Management_-_CIAM_-_Customer_Identity_and_Access_Management_-_%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8">Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13309</span> <a href="/book/mutual/357/18709" class="badge" title="Общих публикаций">27</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/5/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/5/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/5/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/5/880">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-7"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Linux_OS">Linux OS</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11533</span> <a href="/book/mutual/357/469" class="badge" title="Общих публикаций">45</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Windows">Microsoft Windows</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16882</span> <a href="/book/mutual/357/965" class="badge" title="Общих публикаций">33</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Windows_2000">Microsoft Windows 2000</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8678</span> <a href="/book/mutual/357/59865" class="badge" title="Общих публикаций">28</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Google_Android">Google Android</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">15243</span> <a href="/book/mutual/357/463" class="badge" title="Общих публикаций">21</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_Defense_-_U_S_Space_Command_GPS_-_Global_Positioning_System_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F">U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5250</span> <a href="/book/mutual/357/60639" class="badge" title="Общих публикаций">21</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apache_HTTP_Server_-_Apache_Web_Server">Apache HTTP Server - Apache Web Server</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">631</span> <a href="/book/mutual/279/357" class="badge" title="Общих публикаций">19</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/MITRE_CVE_-_MITRE_Common_Vulnerabilities_and_Exposures_-_%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5726</span> <a href="/book/mutual/357/3621" class="badge" title="Общих публикаций">17</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/JavaScript_-_JS_-_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F">JavaScript - JS - язык программирования</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1425</span> <a href="/book/mutual/357/3407" class="badge" title="Общих публикаций">15</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_iOS">Apple iOS</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8583</span> <a href="/book/mutual/357/465" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Python_-_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Python - высокоуровневый язык программирования</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1286</span> <a href="/book/mutual/357/407" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/C_C_-_%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F">C/C++ - Язык программирования</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">894</span> <a href="/book/mutual/357/20891" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Xbox_Game_Studios_-_Age_of_Empires_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_">Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2959</span> <a href="/book/mutual/357/146989" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Oracle_Java_-_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Oracle Java - язык программирования</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3469</span> <a href="/book/mutual/357/2477" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Google_YouTube_-_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3">Google YouTube - Видеохостинг</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3002</span> <a href="/book/mutual/261/357" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_macOS">Apple macOS</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2419</span> <a href="/book/mutual/357/697" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Intel_x86_-_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0">Intel x86 - архитектура процессора</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2151</span> <a href="/book/mutual/357/921" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/OpenAI_-_ChatGPT">OpenAI - ChatGPT</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">719</span> <a href="/book/mutual/357/220729" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_iPhone_-_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2">Apple iPhone - серия смартфонов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7622</span> <a href="/book/mutual/295/357" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Windows_XP">Microsoft Windows XP</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2431</span> <a href="/book/mutual/357/2135" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Ethereum_ETH_-_Ether_-_%D0%AD%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC_-_%D0%AD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC_-_%D0%AD%D1%84%D0%B8%D1%80_-_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0">Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">425</span> <a href="/book/mutual/357/3295" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%9A%D0%A1_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_ISS_-_International_Space_Station">МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1548</span> <a href="/book/mutual/357/6361" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Bitcoin_-_%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%BD_-_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0_-_%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0">Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">706</span> <a href="/book/mutual/357/2531" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/OpenAI_GPT_-_Generative_Pre-trained_Transformer_-_%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B8%D1%82_%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%BE_%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B_%D0%BA%D0%B0">OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">207</span> <a href="/book/mutual/357/74237" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8B_-_GigaChat_-_%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%A7%D0%B0%D1%82">СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">585</span> <a href="/book/mutual/357/245623" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Windows_10">Microsoft Windows 10</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1938</span> <a href="/book/mutual/357/605" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/E_Ink_Corporation_-_E_Ink_electronic_ink_-_E_Ink_Vizplex_E_Ink_Pearl_E_Ink_Pearl_HD_E_Ink_Carta_E_Ink_Mobius_E_Ink_Kaleido_-_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0_-_Electronic_Paper_Display_EDP_-_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0">E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">545</span> <a href="/book/mutual/357/13653" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Windows_Mobile_OS_-_Microsoft_Windows_CE_-_Microsoft_WinCE_-_Microsoft_Windows_Compact_Edition_-_Microsoft_Pocket_PC_-_Microsoft_Handheld_PC_-_Microsoft_HPC_-_Microsoft_Palm-size_PC">Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2429</span> <a href="/book/mutual/357/16373" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/NASA_Mars_Odyssey_orbiter">NASA Mars Odyssey orbiter</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">59</span> <a href="/book/mutual/357/113917" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/PostgreSQL_-_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94">PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1768</span> <a href="/book/mutual/357/149741" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IBM_Watson_-_IBM_Watson_Research_Center">IBM Watson - IBM Watson Research Center</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">166</span> <a href="/book/mutual/323/357" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Tor_Project_-_Tor_-_Onion_routing_-_%D0%9F%D0%9E_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">289</span> <a href="/book/mutual/357/3747" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Outlook">Microsoft Outlook</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1506</span> <a href="/book/mutual/357/3977" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Mozilla_Firefox_-_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80">Mozilla Firefox - браузер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1951</span> <a href="/book/mutual/357/4755" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Slack_-_%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80_-_Searchable_Log_of_All_Conversation_and_Knowledge_-_%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4_%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0">Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">249</span> <a href="/book/mutual/357/5453" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Visual_Studio">Microsoft Visual Studio</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">429</span> <a href="/book/mutual/357/17511" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BD_-_Begun_-_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0_-_%D0%91%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BD_%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82_-_%D0%91%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BD_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_-_%D0%91%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BD_%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_-_%D0%91%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82">Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">338</span> <a href="/book/mutual/357/70857" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/NASA_Kepler_Space_Telescope_-_%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80_-_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82">NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">131</span> <a href="/book/mutual/357/84933" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CERN_LHC_-_Large_Hadron_Collider_-_LHC_Computing_Grid_-_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0_-_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80_-_Compact_Muon_Solenoid_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%8E%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4">CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">457</span> <a href="/book/mutual/357/104517" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Hyundai_Motor_Company_-_Boston_Dynamics_-_BigDog_-_AlphaDog">Hyundai Motor Company - Boston Dynamics - BigDog - AlphaDog</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">28</span> <a href="/book/mutual/357/134313" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Promobot_Rooky">Promobot Rooky</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6</span> <a href="/book/mutual/357/187657" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/7/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/7/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/7/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/7/640">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-9"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Negroponte_Nicholas_-_%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81">Negroponte Nicholas - Негропонт Николас</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">46</span> <a href="/book/mutual/357/2285" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Berners-Lee_Timothy_Tim_-_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81-%D0%9B%D0%B8_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A2%D0%B8%D0%BC">Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">68</span> <a href="/book/mutual/357/24517" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Gates_William_Henry_-_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_-_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB">Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">931</span> <a href="/book/mutual/357/4061" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80">Путин Владимир</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3454</span> <a href="/book/mutual/83/357" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Stallman_Richard_-_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4">Stallman Richard - Столлман Ричард</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">76</span> <a href="/book/mutual/357/9949" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Langer_Robert_-_%D0%9B%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82">Langer Robert - Лэнджер Роберт</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6</span> <a href="/book/mutual/357/314050" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0">Ускова Ольга</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">174</span> <a href="/book/mutual/357/9275" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C">Агамирзян Игорь</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">74</span> <a href="/book/mutual/357/40123" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Einstein_Albert_-_%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82">Einstein Albert - Эйнштейн Альберт</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">193</span> <a href="/book/mutual/357/41109" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3">Кивокурцев Олег</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">100</span> <a href="/book/mutual/357/56471" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Belcher_Angela_-_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0">Belcher Angela - Белчер Анджела</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5</span> <a href="/book/mutual/357/377284" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Brin_Sergey_-_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BD">Brin Sergey - Сергей Брин</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">193</span> <a href="/book/mutual/199/357" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Obama_II_Barack_Hussein_-_%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0_II_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%A5%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD">Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">391</span> <a href="/book/mutual/357/2525" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Schmidt_Eric_Emerson_-_%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%AD%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD">Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">284</span> <a href="/book/mutual/357/4637" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80">Тихонов Александр</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">69</span> <a href="/book/mutual/357/21593" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Bush_George_-_%D0%91%D1%83%D1%88_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6">Bush George - Буш Джордж</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">336</span> <a href="/book/mutual/357/45261" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Lendlein_Andreas_-_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B9%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%81">Lendlein Andreas - Лендляйн Андреас</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4</span> <a href="/book/mutual/357/157035" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Dubowsky_Stephen_-_%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD">Dubowsky Stephen - Дубовский Стивен</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4</span> <a href="/book/mutual/357/218015" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Engelbart_Douglas_-_Engelbart_Doug_-_%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%94%D1%83%D0%B3">Engelbart Douglas - Engelbart Doug - Энгелбарт Дуг</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13</span> <a href="/book/mutual/357/309498" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Rubner_Michael_-_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB">Rubner Michael - Рабнер Майкл</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4</span> <a href="/book/mutual/357/328272" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Cima_Michael_-_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB">Cima Michael - Сима Майкл</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4</span> <a href="/book/mutual/357/328530" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Garvin_Jim_-_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BC">Garvin Jim - Гарвин Джим</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7</span> <a href="/book/mutual/357/346486" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Lovley_Derek_-_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA">Lovley Derek - Лавли Дерек</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9</span> <a href="/book/mutual/357/348140" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Crawley_Edward_-_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4">Crawley Edward - Кроули Эдвард</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6</span> <a href="/book/mutual/357/351620" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Santini_John_-_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD">Santini John - Сантини Джон</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4</span> <a href="/book/mutual/357/355148" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Sinha_Pawan_-_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD">Sinha Pawan - Синха Паван</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4</span> <a href="/book/mutual/357/369370" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Thomas_Ned_-_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%9D%D0%B5%D0%B4">Thomas Ned - Томас Нед</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4</span> <a href="/book/mutual/357/380432" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Boston_Penelope_-_%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0">Boston Penelope - Бостон Пенелопа</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4</span> <a href="/book/mutual/357/398270" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9">Белоусов Сергей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">254</span> <a href="/book/mutual/357/1957" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB">Лукин Михаил</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16</span> <a href="/book/mutual/357/2015" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9">Никифоров Николай</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1138</span> <a href="/book/mutual/357/4709" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Ballmer_Steve_-_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD">Ballmer Steve - Баллмер Стивен</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">579</span> <a href="/book/mutual/357/13885" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9">Белевцев Андрей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">115</span> <a href="/book/mutual/357/20397" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80">Кирьянский Владимир</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3</span> <a href="/book/mutual/357/31803" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9">Медведев Дмитрий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1665</span> <a href="/book/mutual/357/37095" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Moore_Gordon_-_%D0%9C%D1%83%D1%80_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD">Moore Gordon - Мур Гордон</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">66</span> <a href="/book/mutual/357/44757" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Waldspurger_Carl_-_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%88%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB">Waldspurger Carl - Вальдшпургер Карл</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3</span> <a href="/book/mutual/357/45899" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Icahn_Carl_-_%D0%90%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB">Icahn Carl - Айкан Карл</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">68</span> <a href="/book/mutual/357/45911" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Tesla_Nikola_-_%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0">Tesla Nikola - Тесла Никола</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">20</span> <a href="/book/mutual/357/66233" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9">Антимонов Дмитрий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">19</span> <a href="/book/mutual/357/113217" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/9/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/9/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/9/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/9/880">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-13"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_USA_-_The_United_States_of_America">США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">54747</span> <a href="/book/mutual/43/357" class="badge" title="Общих публикаций">368</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Россия - РФ - Российская федерация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">166168</span> <a href="/book/mutual/23/357" class="badge" title="Общих публикаций">189</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_-_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B">Земля - планета Солнечной системы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10865</span> <a href="/book/mutual/241/357" class="badge" title="Общих публикаций">87</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%A4%D0%9E_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">47600</span> <a href="/book/mutual/157/357" class="badge" title="Общих публикаций">64</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_-_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9A%D0%9D%D0%A0">Китай - Китайская Народная Республика - КНР</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">19138</span> <a href="/book/mutual/29/357" class="badge" title="Общих публикаций">62</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5_-_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B">Солнце - звезда Солнечной системы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5490</span> <a href="/book/mutual/357/103157" class="badge" title="Общих публикаций">58</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8">Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13821</span> <a href="/book/mutual/179/357" class="badge" title="Общих публикаций">54</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0">Европа</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">24964</span> <a href="/book/mutual/103/357" class="badge" title="Общих публикаций">51</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F">США - Калифорния</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4829</span> <a href="/book/mutual/357/4353" class="badge" title="Общих публикаций">48</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_-_Solar_system">Солнечная система - Solar system</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2569</span> <a href="/book/mutual/357/2435" class="badge" title="Общих публикаций">44</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Германия - Федеративная Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13221</span> <a href="/book/mutual/357/1551" class="badge" title="Общих публикаций">40</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Япония</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13807</span> <a href="/book/mutual/357/367" class="badge" title="Общих публикаций">39</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81">США - Массачусетс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">517</span> <a href="/book/mutual/357/20837" class="badge" title="Общих публикаций">34</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_-_Bharat">Индия - Bharat</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5869</span> <a href="/book/mutual/357/909" class="badge" title="Общих публикаций">30</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81_-_%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD">США - Массачусетс - Бостон</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">384</span> <a href="/book/mutual/357/17539" class="badge" title="Общих публикаций">24</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%97%D0%A4%D0%9E_-_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_-_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">19544</span> <a href="/book/mutual/357/725" class="badge" title="Общих публикаций">21</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Франция - Французская Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8177</span> <a href="/book/mutual/357/1887" class="badge" title="Общих публикаций">21</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE">США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1461</span> <a href="/book/mutual/357/4707" class="badge" title="Общих публикаций">20</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81_-_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B">Марс - "красная" планета Солнечной системы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1317</span> <a href="/book/mutual/357/55703" class="badge" title="Общих публикаций">20</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA">США - Нью-Йорк</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3180</span> <a href="/book/mutual/357/1521" class="badge" title="Общих публикаций">19</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F_-_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Южная Корея - Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7052</span> <a href="/book/mutual/267/357" class="badge" title="Общих публикаций">18</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_-_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_-_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82">Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3660</span> <a href="/book/mutual/357/1329" class="badge" title="Общих публикаций">17</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0">Канада</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5081</span> <a href="/book/mutual/357/1495" class="badge" title="Общих публикаций">17</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Швейцария - Швейцарская Конфедерация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2607</span> <a href="/book/mutual/357/1531" class="badge" title="Общих публикаций">17</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_-_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C">Китай - Тайвань</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4245</span> <a href="/book/mutual/357/2229" class="badge" title="Общих публикаций">17</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0_-_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8_-_%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B">Луна - спутник Земли - Лунные программы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1547</span> <a href="/book/mutual/357/13847" class="badge" title="Общих публикаций">17</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Бразилия - Федеративная Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2520</span> <a href="/book/mutual/357/2199" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%9D%D0%93_-_%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_-_CIS_-_The_Commonwealth_of_Independent_States">СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14809</span> <a href="/book/mutual/357/2655" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F_-_%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD">США - Колумбия - Вашингтон</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1487</span> <a href="/book/mutual/357/6695" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F_-_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD">Азия - Азиатский регион</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5920</span> <a href="/book/mutual/357/365" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B">Нидерланды</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3746</span> <a href="/book/mutual/357/5501" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_-_Silicon_Valley">США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1093</span> <a href="/book/mutual/357/1615" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">Испания - Королевство</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3840</span> <a href="/book/mutual/357/4089" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6">Великобритания - Кембридж</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">263</span> <a href="/book/mutual/357/19117" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0_-_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Польша - Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2031</span> <a href="/book/mutual/357/803" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80_-_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Сингапур - Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1953</span> <a href="/book/mutual/357/805" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_-_%D0%95%D0%A1_-_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_-_European_Union_-_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_-_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F">Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4202</span> <a href="/book/mutual/69/357" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Ирландия - Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1051</span> <a href="/book/mutual/357/413" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_-_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3_%D0%A1%D0%90%D0%A0_-_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8">Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1823</span> <a href="/book/mutual/357/1803" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD">Америка - Американский регион</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2206</span> <a href="/book/mutual/357/999" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/13/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/13/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/13/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/13/360">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-17"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F">Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">33757</span> <a href="/book/mutual/357/146067" class="badge" title="Общих публикаций">286</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_-_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">57683</span> <a href="/book/mutual/357/76291" class="badge" title="Общих публикаций">103</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA_-_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_-_Electric_current_-_electricity_-_electric_current">Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4666</span> <a href="/book/mutual/357/154387" class="badge" title="Общих публикаций">87</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_-_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_-_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8">Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">53465</span> <a href="/book/mutual/357/145839" class="badge" title="Общих публикаций">68</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%9F%D0%9A_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_-_%D0%92%D0%9F%D0%9A_-_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%92%D0%92%D0%A1%D0%A2_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_Military-industrial_complex_-_%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_-_Weapon">ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9107</span> <a href="/book/mutual/357/15509" class="badge" title="Общих публикаций">67</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_Physics_-_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Физика - Physics - область естествознания</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2940</span> <a href="/book/mutual/357/113961" class="badge" title="Общих публикаций">62</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B9">Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10345</span> <a href="/book/mutual/357/8865" class="badge" title="Общих публикаций">60</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%A2-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB_-_%D0%98%D0%A2-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80">ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16058</span> <a href="/book/mutual/357/78783" class="badge" title="Общих публикаций">58</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_-_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5">Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">18148</span> <a href="/book/mutual/357/146073" class="badge" title="Общих публикаций">57</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_-_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%9F%D0%A3_-_%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11323</span> <a href="/book/mutual/357/174243" class="badge" title="Общих публикаций">57</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_-_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_-_Transport_-_Road_infrastructure_-_Highways">Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">21642</span> <a href="/book/mutual/357/13191" class="badge" title="Общих публикаций">55</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Homo_Sapiens_-_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_-_Humanity_-_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3029</span> <a href="/book/mutual/357/146119" class="badge" title="Общих публикаций">54</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_-_Astronomy_-_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC">Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3814</span> <a href="/book/mutual/357/104043" class="badge" title="Общих публикаций">52</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0_-_Molecula">Молекула - Molecula</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1102</span> <a href="/book/mutual/357/180667" class="badge" title="Общих публикаций">48</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_-_Pharmaceuticals_-_%D0%90%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_-_%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC">Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4992</span> <a href="/book/mutual/357/6975" class="badge" title="Общих публикаций">47</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_-_Silicium_-_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82">Кремний - Silicium - химический элемент</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1776</span> <a href="/book/mutual/357/183563" class="badge" title="Общих публикаций">47</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8_-_Textile_industry_-_Fabrics">Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1375</span> <a href="/book/mutual/357/152233" class="badge" title="Общих публикаций">44</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Startup_-_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5778</span> <a href="/book/mutual/357/10445" class="badge" title="Общих публикаций">43</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA">Английский язык</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7030</span> <a href="/book/mutual/357/104503" class="badge" title="Общих публикаций">42</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_-_Chemistry_-_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D0%B8_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85">Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2280</span> <a href="/book/mutual/357/142779" class="badge" title="Общих публикаций">41</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_Genetics_-_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_-_The_human_genome_-_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_-_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1712</span> <a href="/book/mutual/357/54179" class="badge" title="Общих публикаций">40</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/RnD_-_R_D_-_Research_and_Development_-_%D0%9D%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%A0_-_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_-_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%9D%D0%98%D0%A0">RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6772</span> <a href="/book/mutual/357/2681" class="badge" title="Общих публикаций">38</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_-_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5_-_%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5">Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1289</span> <a href="/book/mutual/357/159365" class="badge" title="Общих публикаций">35</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_-_Nervous_system_-_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3_-_Brain_-_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D1%8B_-_Stroke_and_traumatic_brain_injuries_-_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9D%D0%9C%D0%9A_">Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1329</span> <a href="/book/mutual/357/173763" class="badge" title="Общих публикаций">35</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_Aviation_industry_-_Aircraft_construction">Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6171</span> <a href="/book/mutual/357/146287" class="badge" title="Общих публикаций">34</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_-_%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB_-_%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3_-_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_-_Retail_-_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8">Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">27294</span> <a href="/book/mutual/357/13193" class="badge" title="Общих публикаций">33</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_Energy_-_Energetically">Энергетика - Energy - Energetically</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5855</span> <a href="/book/mutual/357/146419" class="badge" title="Общих публикаций">33</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_-_Metals_-_Alloys">Металлы - Сплавы - Metals - Alloys</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5510</span> <a href="/book/mutual/357/152999" class="badge" title="Общих публикаций">33</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D0%B8_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8">Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1666</span> <a href="/book/mutual/357/157419" class="badge" title="Общих публикаций">32</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_-_Environment_friendly_-_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_-_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_-_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C">Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4514</span> <a href="/book/mutual/357/439" class="badge" title="Общих публикаций">30</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_-_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_-_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1459</span> <a href="/book/mutual/357/183083" class="badge" title="Общих публикаций">30</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC_-_%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_Nuclear_power_industry_-_Thermonuclear_reaction_-_28_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3395</span> <a href="/book/mutual/357/83401" class="badge" title="Общих публикаций">28</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8">Образование в России</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2893</span> <a href="/book/mutual/357/573" class="badge" title="Общих публикаций">27</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%9C%D0%91_-_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_-_SME_-_Small_and_medium-sized_enterprises_-_SMB_-_Small-medium_business_-_SOHO_-_Small_Office_Home_Office">СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12307</span> <a href="/book/mutual/357/3351" class="badge" title="Общих публикаций">27</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_-_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10876</span> <a href="/book/mutual/357/80027" class="badge" title="Общих публикаций">27</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_-_%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B_-_%D0%94%D0%9D%D0%9A_-_%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_-_DNA_-_Deoxyribonucleic_acid_-_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0_-_%D0%A0%D0%9D%D0%9A_-_%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0">Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1325</span> <a href="/book/mutual/357/114101" class="badge" title="Общих публикаций">26</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_-_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_gravity_-_gravitas">Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1290</span> <a href="/book/mutual/357/165069" class="badge" title="Общих публикаций">26</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_-_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85">Зоология - наука о животных</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2887</span> <a href="/book/mutual/357/153001" class="badge" title="Общих публикаций">25</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_-_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0_-_Electron_-_subatomic_particle">Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">580</span> <a href="/book/mutual/357/192353" class="badge" title="Общих публикаций">25</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_-_Nanotechnology_-_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_-_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8">Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">874</span> <a href="/book/mutual/357/124877" class="badge" title="Общих публикаций">24</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/17/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/17/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/17/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/17/480">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-11"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/New_Scientist">New Scientist</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1448</span> <a href="/book/mutual/357/72281" class="badge" title="Общих публикаций">32</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Phys_org">Phys.org</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">972</span> <a href="/book/mutual/357/97285" class="badge" title="Общих публикаций">28</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/AP_-_Associated_Press">AP - Associated Press</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2007</span> <a href="/book/mutual/357/19051" class="badge" title="Общих публикаций">24</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nature">Nature</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">832</span> <a href="/book/mutual/357/23369" class="badge" title="Общих публикаций">24</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_RND_-_R_D_CNews">CNews RND - R&D.CNews</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2274</span> <a href="/book/mutual/357/100391" class="badge" title="Общих публикаций">23</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/MIT_Technology_Review">MIT Technology Review</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">66</span> <a href="/book/mutual/357/79177" class="badge" title="Общих публикаций">19</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/BBC_-_British_Broadcasting_Corporation_-_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2733</span> <a href="/book/mutual/177/357" class="badge" title="Общих публикаций">19</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/The_Register_-_The_Register_Hardware">The Register - The Register Hardware</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1784</span> <a href="/book/mutual/357/1507" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Thomson_Reuters_-_Reuters_Group_-_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80">Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6095</span> <a href="/book/mutual/357/4047" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/NYT_-_The_New_York_Times">NYT - The New York Times</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1100</span> <a href="/book/mutual/357/5405" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/EurekAlert">EurekAlert</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">291</span> <a href="/book/mutual/357/103957" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/FT_-_Financial_Times">FT - Financial Times</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1296</span> <a href="/book/mutual/357/1025" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/TechCrunch_-_TechCrunch_Network_-_TechCrunch_Distrupt_-_TechCrunch_Awards">TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1309</span> <a href="/book/mutual/357/4357" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/The_Verge_-_%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5">The Verge - Издание</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">619</span> <a href="/book/mutual/357/555" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Bloomberg">Bloomberg</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1627</span> <a href="/book/mutual/357/3635" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Wired_-_%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5">Wired - Издание</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">276</span> <a href="/book/mutual/357/7591" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/LiveScience">LiveScience</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">154</span> <a href="/book/mutual/357/113731" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Warner_Bros_Discovery_-_WarnerMedia_CNN_-_Turner_Broadcasting_System">Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">676</span> <a href="/book/mutual/357/7499" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ScienceDaily">ScienceDaily</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">399</span> <a href="/book/mutual/357/100349" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Engadget_-_%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%85">Engadget - Блог о технологиях</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">429</span> <a href="/book/mutual/357/6053" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/The_Guardian_-_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0">The Guardian - Британская газета</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">406</span> <a href="/book/mutual/357/7555" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Washington_Profile">Washington Profile</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">142</span> <a href="/book/mutual/357/98535" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nanotechweb">Nanotechweb</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">92</span> <a href="/book/mutual/357/113707" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Times">Times</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">661</span> <a href="/book/mutual/357/127509" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Forbes_-_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%81">Forbes - Форбс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1002</span> <a href="/book/mutual/357/807" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Wikipedia_-_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F">Wikipedia - Википедия</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">650</span> <a href="/book/mutual/357/919" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1_-_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%A0-%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1_-_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0">ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1265</span> <a href="/book/mutual/357/985" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%91%D0%9A_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3">РБК - РосБизнесКонсалтинг</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11566</span> <a href="/book/mutual/357/1007" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Tom_s_Hardware">Tom’s Hardware</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">600</span> <a href="/book/mutual/357/4091" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Dow_Jones_-_WSJ_-_The_Wall_Street_Journal">Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1339</span> <a href="/book/mutual/357/4201" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/BleepingComputer_-_%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5">BleepingComputer - Издание</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">458</span> <a href="/book/mutual/357/6047" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%93%D0%9F%D0%9C_-_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D0%A2%D0%92_-_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB">Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">317</span> <a href="/book/mutual/357/12509" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/NASA_SpaceFlight_-_SpaceFlightNow">NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">317</span> <a href="/book/mutual/357/99367" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/The_Globe_and_Mail">The Globe and Mail</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">73</span> <a href="/book/mutual/357/113755" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/The_Washington_Post">The Washington Post</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">350</span> <a href="/book/mutual/357/8747" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/9to5Google">9to5Google</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">60</span> <a href="/book/mutual/357/12239" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%94">Известия ИД</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">770</span> <a href="/book/mutual/357/22195" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Viacom_-_Video_Audio_Communications">Viacom - Video & Audio Communications</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">117</span> <a href="/book/mutual/357/95965" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Space_Daily">Space Daily</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">528</span> <a href="/book/mutual/357/97521" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Warner_Bros_Discovery_-_WarnerMedia_-_AOL_TW_-_AOL_Time_Warner">Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">555</span> <a href="/book/mutual/357/98181" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/11/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/11/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/11/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/11/120">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-37"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_Analytics_-_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">CNews Analytics - Аналитическое агентство</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8619</span> <a href="/book/mutual/357/587" class="badge" title="Общих публикаций">21</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_100_-_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%98%D0%A2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%A2-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9">CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3961</span> <a href="/book/mutual/357/3843" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Gartner_-_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80">Gartner - Гартнер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3658</span> <a href="/book/mutual/357/1081" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IDC_-_International_Data_Corporation">IDC - International Data Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4975</span> <a href="/book/mutual/191/357" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CSI_-_Customer_Satisfaction_Index_-_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_-_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_-_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0">CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">851</span> <a href="/book/mutual/357/68383" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Brookings_Institution_-_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_-_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81">Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16</span> <a href="/book/mutual/357/317482" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Research">Microsoft Research</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">144</span> <a href="/book/mutual/357/12661" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Markets_Markets_Research">Markets&Markets Research</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">113</span> <a href="/book/mutual/357/2455" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Forrester_Research">Forrester Research</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">834</span> <a href="/book/mutual/357/3505" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/TIOBE_programming_community_index_-_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F">TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">86</span> <a href="/book/mutual/357/11043" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nielsen_Holdings_-_NielsenIQ_-_Nielsen_Global_Connect_-_NetRatings_-_ACNielsen_AC_Nielsen_-_Nielsen_Media_Research_NMR_">Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">432</span> <a href="/book/mutual/357/12659" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/W3Techs">W3Techs</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14</span> <a href="/book/mutual/357/59315" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Tolly_Group">Tolly Group</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14</span> <a href="/book/mutual/357/65879" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C">CNews Мишень</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">186</span> <a href="/book/mutual/357/68247" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Jupiter_Media_Metrix_-_Jupiter_Research">Jupiter Media Metrix - Jupiter Research</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">392</span> <a href="/book/mutual/357/98513" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%9E%D0%9C_-_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%A4%D0%9E%D0%9C%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%81">ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">227</span> <a href="/book/mutual/357/98727" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Yandex_Research">Yandex Research</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12</span> <a href="/book/mutual/357/337810" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Fortune_Global_500">Fortune Global 500</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">295</span> <a href="/book/mutual/357/1515" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/GCI_-_The_Global_Competitiveness_Index_-_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">26</span> <a href="/book/mutual/357/2399" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/S_P_Global_-_451_Group_-_Uptime_Institute">S&P Global - 451 Group - Uptime Institute</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">364</span> <a href="/book/mutual/357/7561" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IBM_Research">IBM Research</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">111</span> <a href="/book/mutual/357/13341" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Frost_Sullivan">Frost & Sullivan</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">207</span> <a href="/book/mutual/357/14501" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Philips_Research">Philips Research</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">19</span> <a href="/book/mutual/357/52187" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85_-_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9">ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11</span> <a href="/book/mutual/357/55197" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Fortune_Global_100">Fortune Global 100</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">142</span> <a href="/book/mutual/357/61305" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Pew_Charitable_Trusts_-_Pew_Research_Center_-_Pew_Global_Attitudes">Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">26</span> <a href="/book/mutual/357/66671" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Data61">Data61</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3</span> <a href="/book/mutual/357/67459" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IDC_Russia_Cloud_Services_Market">IDC Russia Cloud Services Market</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16</span> <a href="/book/mutual/357/70289" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/MARC_-_Market_Adjustment_Research_Center_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80">MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">35</span> <a href="/book/mutual/357/71237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_Analytics_-_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%98%D0%A2-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_-_CNews_%D0%A2%D0%BE%D0%BF-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_-_%D0%A2%D0%BE%D0%BF100_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%98%D0%9A%D0%A2-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5">CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">146</span> <a href="/book/mutual/357/71451" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Dow_Jones_Company_-_DJIA_-_%D0%94%D0%BE%D1%83_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81">Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">156</span> <a href="/book/mutual/357/75181" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/MIT_Operations_Research_Center">MIT Operations Research Center</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1</span> <a href="/book/mutual/357/79211" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/WEF_Global_Competitiveness_Report">WEF Global Competitiveness Report</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4</span> <a href="/book/mutual/357/96215" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Thomson_Reuters_-_Yankee_Group_-_Yankee_Research_Group">Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">186</span> <a href="/book/mutual/357/111871" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Aberdeen_Group">Aberdeen Group</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">53</span> <a href="/book/mutual/357/123479" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Computer_Economics">Computer Economics</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">32</span> <a href="/book/mutual/357/130647" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ONSIDE">ONSIDE</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">19</span> <a href="/book/mutual/357/136781" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/BMI_International_-_BMI-TechKnowledge">BMI International - BMI-TechKnowledge</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4</span> <a href="/book/mutual/357/308546" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Evans_Data">Evans Data</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12</span> <a href="/book/mutual/357/334236" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_Hills_Digital">Apple Hills Digital</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14</span> <a href="/book/mutual/357/396682" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/37/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/37/40">></a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-41"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Harvard_University_-_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4">Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">471</span> <a href="/book/mutual/357/2017" class="badge" title="Общих публикаций">47</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SU_-_Stanford_University_-_Leland_Stanford_Junior_University_-_%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">648</span> <a href="/book/mutual/357/18375" class="badge" title="Общих публикаций">45</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%93%D0%A3_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C_%D0%92_%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0">МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1727</span> <a href="/book/mutual/357/519" class="badge" title="Общих публикаций">27</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%A4%D0%A2%D0%98_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_-_%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D1%85">МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1222</span> <a href="/book/mutual/357/1029" class="badge" title="Общих публикаций">26</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/UC_Berkeley_Berkeley_Cal_-_University_of_California_Berkeley_-_California_Berkeley_University_of_California_-_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B8">UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">297</span> <a href="/book/mutual/357/13795" class="badge" title="Общих публикаций">18</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%85_-_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_Skoltech_-_Skolkovo_Institute_of_Science_and_Technology_-_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%A2%D0%B5%D1%85">Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">459</span> <a href="/book/mutual/357/4387" class="badge" title="Общих публикаций">17</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%A2%D0%9C%D0%9E_-_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%93%D0%A3_%D0%98%D0%A2%D0%9C%D0%9E_-_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_ITMO_University">ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">590</span> <a href="/book/mutual/357/517" class="badge" title="Общих публикаций">15</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CMU_-_Carnegie_Mellon_University_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8-%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0">CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">284</span> <a href="/book/mutual/313/357" class="badge" title="Общих публикаций">15</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9D%D0%98%D0%A3_%D0%92%D0%A8%D0%AD_-_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8">НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1481</span> <a href="/book/mutual/357/1815" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%93%D0%A3_-_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_Universitas_Petropolitana">СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">649</span> <a href="/book/mutual/357/5243" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/PU_-_Purdue_University_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8C%D1%8E">PU - Purdue University - Университет Пердью</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">144</span> <a href="/book/mutual/357/59211" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CERN_-_Conseil_Europ%C3%A9en_pour_la_Recherche_Nucl%C3%A9aire_-_%D0%A6%D0%95%D0%A0%D0%9D_-_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_-_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC">CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">246</span> <a href="/book/mutual/357/25297" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CSUEB_-_Cal_State_-_California_State_University_East_Bay_-_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">527</span> <a href="/book/mutual/357/1943" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%90%D0%9D_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA">РАН - Российская академия наук</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2122</span> <a href="/book/mutual/357/4351" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/University_of_Oxford_-_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">University of Oxford - Оксфордский университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">211</span> <a href="/book/mutual/357/18135" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/University_of_Cambridge_-_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">University of Cambridge - Кембриджский университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">257</span> <a href="/book/mutual/357/19487" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%B8%D0%A1_%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%A3_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2_-_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">460</span> <a href="/book/mutual/357/6605" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Caltech_-_California_Institute_of_Technology_-_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%85_-_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82">Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">254</span> <a href="/book/mutual/357/62243" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Cornell_University_-_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D0%B0">Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">205</span> <a href="/book/mutual/357/65675" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/UMich_-_UM_-_University_of_Michigan_-_%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0">UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">335</span> <a href="/book/mutual/357/72703" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/UT_Austin_-_University_of_Texas_at_Austin_-_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5">UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">218</span> <a href="/book/mutual/357/113701" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Princeton_University_-_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_PEAR_Princeton_Engineering_Anomalies_Research_-_PPPL_Princeton_Plasma_Physics_Laboratory_-_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%8B_-_PNI_Princeton_Neuroscience_Institute_-_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8">Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">162</span> <a href="/book/mutual/357/75083" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Columbia_University_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">Columbia University - Колумбийский университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">157</span> <a href="/book/mutual/357/104267" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Harvard_Smithsonian_Center_for_Astrophysics_CfA_-_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4-%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F">Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">121</span> <a href="/book/mutual/357/134073" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/University_of_Washington_-_%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD">University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">262</span> <a href="/book/mutual/357/18441" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Georgia_Tech_-_Georgia_Institute_of_Technology_-_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B8">Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">126</span> <a href="/book/mutual/357/75127" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%AD%D0%A3_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93_%D0%92_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0">РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">255</span> <a href="/book/mutual/357/4537" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9D%D0%9D%D0%93%D0%A3_-_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D_%D0%98_%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE">ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">182</span> <a href="/book/mutual/357/23921" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/NUS_-_National_University_of_Singapore_-_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B0">NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">41</span> <a href="/book/mutual/357/77027" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Yale_University_-_%D0%99%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%99%D0%B5%D0%BB%D1%8F">Yale University - Йельский университет - Университет Йеля</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">132</span> <a href="/book/mutual/357/104269" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Beijing_University_-_Peking_University_-_%D0%91%D1%8D%D0%B9%D0%94%D0%B0_-_%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">48</span> <a href="/book/mutual/357/145597" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%90%D0%98_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_-_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">334</span> <a href="/book/mutual/357/6561" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9D%D0%93%D0%A3_-_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">304</span> <a href="/book/mutual/357/17169" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%93%D0%AD%D0%A2%D0%A3_%D0%9B%D0%AD%D0%A2%D0%98_-_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92_%D0%98_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_">СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">143</span> <a href="/book/mutual/357/25001" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/UTokyo_-_University_of_Tokyo_-_%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">156</span> <a href="/book/mutual/357/69149" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Tsinghua_University_-_Qinghai_University_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%83%D0%B0_-_%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">58</span> <a href="/book/mutual/357/71981" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/University_of_California_-_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">University of California - Калифорнийский университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">101</span> <a href="/book/mutual/357/105115" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CSU_-_Colorado_State_University_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">126</span> <a href="/book/mutual/357/113743" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Duke_University_-_%D0%94%D1%8C%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%94%D1%8C%D1%8E%D0%BA%D0%B0">Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">97</span> <a href="/book/mutual/357/134545" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/UCLA_-_University_of_California_Los_Angeles_-_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5">UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">92</span> <a href="/book/mutual/357/143191" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/41/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/41/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/41/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/41/240">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-39"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_-_Day_of_the_Programmer_-_256-%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0">День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2663</span> <a href="/book/mutual/357/62749" class="badge" title="Общих публикаций">26</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Swedish_Academy_-_Nobel_Prize_-_%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F">Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">389</span> <a href="/book/mutual/357/59203" class="badge" title="Общих публикаций">19</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ICPC_-_The_International_Collegiate_Programming_Contest_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E">ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">93</span> <a href="/book/mutual/357/6993" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%9E%D0%9A_-_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_-_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B_-_Olympic_Games">МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1283</span> <a href="/book/mutual/357/3209" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/WEF_-_The_World_Economic_Forum_-_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC">WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">195</span> <a href="/book/mutual/357/3719" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IOI_-_International_Olympiad_in_Informatics_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2">IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7638</span> <a href="/book/mutual/357/20887" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_Conferences_-_CNews_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9">CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2194</span> <a href="/book/mutual/357/3841" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_-_27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F">День молодёжи - 27 июня</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1087</span> <a href="/book/mutual/357/152323" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/MWC_-_Mobile_World_Congress_-_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_-_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_-_3GSM">MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">952</span> <a href="/book/mutual/357/5431" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/FIFA_World_Cup_-_%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83">FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">749</span> <a href="/book/mutual/357/6715" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_-_8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0">Международный женский день - 8 марта</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">418</span> <a href="/book/mutual/357/67483" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/USENIX_-_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F">USENIX - техническая конференция</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">15</span> <a href="/book/mutual/357/70309" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Turing_Award_-_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D1%8C%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0">Turing Award - Премия Тьюринга</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">15</span> <a href="/book/mutual/357/72915" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ISSCC_-_International_Solid-State_Circuits_Conference">ISSCC - International Solid-State Circuits Conference</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">27</span> <a href="/book/mutual/357/259493" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_FORUM_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0">CNews FORUM Информационные технологии завтра</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1281</span> <a href="/book/mutual/357/3845" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CES_-_Consumer_Electronics_Show_-_CES_Innovation_Awards_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8">CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">635</span> <a href="/book/mutual/357/6901" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/FIA_-_Formula_1_-_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_1_-_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D1%81_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8">FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">228</span> <a href="/book/mutual/357/14465" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ICML_-_International_Conference_on_Machine_Learning_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E">ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">17</span> <a href="/book/mutual/357/44503" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Hackathon_-_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_-_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2">Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">399</span> <a href="/book/mutual/357/64149" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Intel_Developer_Forum_-_IDF">Intel Developer Forum - IDF</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">317</span> <a href="/book/mutual/357/91919" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/COMDEX_-_COMputer_Dealers_EXhibition">COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">179</span> <a href="/book/mutual/357/99625" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%9C%D0%AD%D0%A4_-_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC">ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">660</span> <a href="/book/mutual/357/1765" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_AWARDS_-_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0">CNews AWARDS - награда</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">571</span> <a href="/book/mutual/357/3849" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Black_Hat_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F">Black Hat - Конференция</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">120</span> <a href="/book/mutual/357/8097" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Google_I_O_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2">Google I/O Всемирная конференция разработчиков</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">157</span> <a href="/book/mutual/357/21805" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Build_-_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F">Microsoft Build - конференция</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">39</span> <a href="/book/mutual/357/22527" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F">Открытые инновации - Международный форум инновационного развития</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">78</span> <a href="/book/mutual/357/47497" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Ignite">Microsoft Ignite</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">44</span> <a href="/book/mutual/357/48629" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%A2%D0%AD%D0%A1_-_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BC%D0%B9_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC">АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">90</span> <a href="/book/mutual/357/51861" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/NeurIPS">NeurIPS</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13</span> <a href="/book/mutual/357/52159" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%8B_-_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8B">Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9</span> <a href="/book/mutual/357/62361" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Единый день голосования</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">143</span> <a href="/book/mutual/357/62469" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A3%D0%9C%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%A6%D0%9C_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8">УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">43</span> <a href="/book/mutual/357/74847" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CVPR_-_Conference_on_Computer_Vision_and_Pattern_Recognition">CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">15</span> <a href="/book/mutual/357/75737" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/GSMA_Global_Mobile_Awards">GSMA Global Mobile Awards</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7</span> <a href="/book/mutual/357/83981" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Free_Software_Awards">Free Software Awards</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3</span> <a href="/book/mutual/357/89855" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Veon_-_GTH_Awards_-_Global_Telecom_Innovation_Awards">Veon - GTH Awards - Global Telecom Innovation Awards</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1</span> <a href="/book/mutual/357/89911" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Docflow">Docflow</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">148</span> <a href="/book/mutual/357/94997" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%84%D0%B8%D1%88%D0%B8">Пикника Афиши</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2</span> <a href="/book/mutual/357/99883" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Privacy_Enhancing_Technologies_Symposium">Privacy Enhancing Technologies Symposium</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1</span> <a href="/book/mutual/357/118561" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/39/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/357/auto_pages/39/40">></a></li></ul></div> </div> </div> </noindex> <div class="article-bottom-info"> <div class="d-flex"> <a class="copy-btn copy-link article-btn" title="Нажмите, чтобы скопировать" href="https://cnews.ru/link/b357"><img src="https://filearchive.cnews.ru/img/cnews/2021/02/03/iconfinderlink3325151.svg" alt="">Короткая ссылка</a> <div class="views-outer"> <span class="views_count" id="show-page-357" data-show-id="357" data-show-type="book_page" ></span> </div> </div> </div> <script> /*Раскрыть текст уведомления*/ const btnShowText = document.querySelector('.booksection__noticebtn'); const noticeText = document.querySelector('.booksection__noticetext'); if(btnShowText){ btnShowText.addEventListener('click',(e)=>{ noticeText.classList.add('booksection__noticetext-show'); e.target.remove(); }) } </script> <div class="bottom-notice"> * Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (<a href="https://www.cnews.ru/news">новости</a>, включая "Главные новости", <a href="https://www.cnews.ru/analytics/">статьи</a>, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге. <br /><br /> Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.<br> Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.<br> Создано именных указателей - 199231.<br> Редакция Индексной книги CNews - <a href="mailto:book@cnews.ru">book@cnews.ru</a><br /><br /> Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи. </div> <div style="padding-top: 20px;"> <div class="banner"> <!-- Yandex.RTB R-A-19494121-4 --> <div id="yandex_rtb_R-A-19494121-4"></div> <script type="text/javascript"> (function (w, d, n) { // 1. Инициализируем массив, если его нет w[n] = w[n] || []; // 2. Добавляем функцию рендера в очередь w[n].push(function () { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-19494121-4", renderTo: "yandex_rtb_R-A-19494121-4", async: true }); }); // 3. Загружаем скрипт Яндекс, если он еще не загружен // Используем флаг loaded на самом массиве для отслеживания if (!w[n].loaded) { var t = d.getElementsByTagName("script")[0]; var s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.async = true; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; t.parentNode.insertBefore(s, t); // Ставим флаг, что скрипт инициирован к загрузке w[n].loaded = true; } })(window, document, "yandexContextAsyncCallbacks"); </script> </div> </div> </article> <section class="section_mainnews"> <div class="container"> <div class="line_pattern"> <a href="https://market.cnews.ru/?p=cnews_head_market"> <h2 class="heading_block">CNewsMarket</h2> </a> </div> <div class="d-flex flex-row flex-grow-1 flex-wrap justify-content-between"> <a class="item-other market-item d-flex flex-column" href="https://www.cnews.ru/redirect.php?block_market18"> <div class="other-item-text"> <div class="market-item-top"> <img 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d-flex flex-column " target="_blank"><div class="other-item-top"><img class="zi-img" src="https://filearchive.cnews.ru/mrtest/images/publication/000/66000_IMG_300X200.png" loading="lazy" alt=""></div><div class="other-item-text flex-shrink-0"><h3 class="zi-postname">Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж</h3></div><div class="publication-counters"><span class="views_count" id="show-publication-66000" data-show-id="66000" data-show-type="zoom_article"></span></div></a><a href="https://www.cnews.ru/redirect.php?7360936a742c415307f" class="item-other zoom_item flex-grow-0 item-other d-flex flex-column " target="_blank"><div class="other-item-top"><img class="zi-img" src="https://filearchive.cnews.ru/mrtest/images/publication/192/66192_IMG_300X200.png" loading="lazy" alt=""></div><div class="other-item-text flex-shrink-0"><h3 class="zi-postname">Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция</h3></div><div class="publication-counters"><span class="views_count" 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style="background: #f64431"> <div class="special-banner__label">Мнение месяца</div> </div> <div class="special-banner__title">Почему соответствие стандартам не гарантирует защиту от киберугроз</div> <div class="special-banner__description">Формальное соответствие стандартам ещё не гарантия защиты. Компании тратят ресурсы на сертификаты и регламенты, но реальная безопасность остаётся под вопросом. Только комплексный циклический подход позволяет превратить кибербезопасность из формальности в боеспособную систему. О том, как перейти к реальной защите, рассказывает заместитель генерального директора — технический директор «Газинформсервис» Николай Нашивочников.</div> <div class="special-banner__bottom"> <div class="special-banner__bottomtitle"></div> <div class="special-banner__bottomdescription"></div> </div> <div class="cnb-zone cnb-zone--analytics"> <div class="banner-token off "> <div class="banner-token-overlay"></div> <div class="banner-token-points"> <svg width="8" height="20" viewBox="0 0 8 20" fill="white" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <circle cx="4" cy="4" r="1.5"></circle><circle cx="4" cy="10" r="1.5"></circle> <circle cx="4" cy="16" r="1.5"></circle> </svg> </div> </div> <div class="token-info" style="display: none;"> <button class="token-info-close"> <span></span> </button> <div class="token-info-data"> <div> <p class="token-number"> <span>erid: </span> </p> </div> <div> <p class="adv_comp_name">Рекламодатель: <span></span></p> </div> <div> <p class="adv_inn">ИНН/ОГРН: 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сообщение ошибки const hideError = (field) => { const errorElement = field.parentElement.querySelector(".subconf__error"); if (errorElement) { field.style.borderColor = "#ddd"; errorElement.remove(); } } // Получить тип поля const getFieldType = (field) => { if (field.tagName === 'SELECT') return 'select'; if (field.type === 'checkbox') return 'checkbox'; if (field.type === 'email') return 'email'; if (field.type === 'text') return 'text'; } // Валидация текстового поля const validateTextField = (field, fieldName) => { const value = field.value.trim(); // Валидация для ФИО if (fieldName === 'fio') { const pattern = /^[-_0-9а-яё]{2,}\s+[-_0-9а-яё]{2,}\s+?[-_0-9а-яё]{2,}$/iu; if (!pattern.test(value)) { showError(field, "ФИО должно быть написано полностью и на русском языке"); return false; } } else if (!field.value) { showError(field, "Заполните поле"); return false; } hideError(field); return true; } // Валидация email поля const validateEmailField = (field) => { const value = field.value.trim(); const pattern = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/; if (!pattern.test(value)) { showError(field, "Введите корректный email адрес"); return false; } hideError(field); return true; } // Валидация селекта const validateSelectField = (field) => { if (field.selectedIndex === 0) { showError(field, "Выберите отрасль компании"); return false; } hideError(field); return true; } // Валидация чекбокса const validateCheckboxField = (field) => { if (!field.checked) { showError(field, "Подтвердите согласие"); return false; } hideError(field); return true; } // Валидация отдельного поля const validateField = (field) => { const fieldType = getFieldType(field); const fieldName = field.getAttribute('name'); switch (fieldType) { case "text": return validateTextField(field, fieldName); case "email": return validateEmailField(field); case "select": return validateSelectField(field); case "checkbox": return validateCheckboxField(field); default: return true; } } // Валидация всех полей const validateAllFields = (fields) => { let isValid = true; fields.forEach(field => { if (!validateField(field)) { isValid = false; } }); return isValid; } const submitForm = async (form, fields) => { const formData = new FormData(); const tokenElement = form.querySelector('input[name="smart-captcha-token"]'); fields.forEach(field => { formData.append(field.name, field.value); }); if (tokenElement) { const tokenValue = tokenElement.value.trim(); formData.append("smart-captcha-token", tokenValue); } await fetch("https://www.cnconf.ru/subscribe_send", { method: "POST", body: formData, headers: { "X-Requested-With": "XMLHttpRequest", "Accept": "application/json" } }) .then(response => { if (!response.ok) { throw new Error(`HTTP error! Status: ${response.status}`); } return response.json(); }) .then(data => { if (data.success) { showSubmitMessage(form, data.message, data.success); setTimeout(()=>{ $("#conf").modal("hide"); }, 3000); } else { data.error.details.forEach(item => { showSubmitMessage(form, item.message, data.success); }); } }); } const confForm = document.querySelector(".subconf__form"); if (confForm) { const fields = confForm.querySelectorAll("input[required], select[required]"); fields.forEach(field => { field.addEventListener("input", () => validateField(field)); if (field.tagName === "SELECT") { $(field).on("selectmenuchange", () => validateField(field)); } field.addEventListener("blur", () => validateField(field)); }); confForm.addEventListener("submit", async (e) => { e.preventDefault(); if (validateAllFields(fields)) { await submitForm(confForm, fields); } }); } }); </script> <iframe name="comm" id="comm" src="javascript://" width="1px" height="1px" style="width:1px;height:1px;display:none;"> × Токен: 1 Рекламодатель: 1 ИНН/ОГРН: 1 Сайт: 1