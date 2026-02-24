NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура

Физики обнаружили новый путь протекания тока в нанотранзисторах 1

Ученые разработали ИИ для создания новых материалов 1

Сборная России завоевала серебро на первой Международной олимпиаде по кибербезопасности в Сингапуре 1

Найден способ распознать подглядывающие камеры в номерах отелей и туалетах обычным смартфоном 1

Keysight представила новое ПО для тестирования безопасности устройств интернета вещей 1

Найден способ увеличить емкость жестких дисков в 10 раз 1

Робопылесосы Xiaomi можно заставить подслушивать хозяев 1

Геймерские перчатки становятся легче и мягче 2

Институт SIT запускает магистерскую программу по информатике и программной инженерии 1

Как Россия потратит 15 млрд на создание квантового компьютера 1

Dyson открыла новый технологический центр в Сингапуре 1

Dyson объединил науку и производство 1

В мае пройдет международная конференция Skolkovo Robotics 2016 1

IBM вместе с университетами по всему миру будет готовить разработчиков облачных сервисов 1

Основатель и гендиректор Acronis избран председателем Наблюдательного совета НГУ 1

Пиратский софт наносит гигантский ущерб компаниям 1

Ученые советуют не закрывать популярные сайты на рабочих местах сотрудников 1

Исследователь учит роботов любить людей 1

Напряжение мышц повышает силу воли 1

Магический куб расскажет виртуальную сказку 1

В Азии появится один из самых больших суперкомпьютеров в мире 1

Массачусетский технологический институт и Microsoft планирует долгосрочное сотрудничество с целью совершенствования высшего образования 1