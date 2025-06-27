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Процко Екатерина


УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 Сборная России завоевала серебро на первой Международной олимпиаде по кибербезопасности в Сингапуре 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Процко Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5091 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1280 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 754 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6547 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6663 1
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3559 1
Канада 4933 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1761 1
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Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1384 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30672 1
Металлы - Серебро - Silver 780 1
Образование в России 2419 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 184 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 39 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 16 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1184 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 32 1
Capture the Flag - CTF 44 1
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Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373394, в очереди разбора - 748750.
Создано именных указателей - 178896.
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