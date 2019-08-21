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ICO Initial Coin Offering Первичное размещение токенов

СОБЫТИЯ


21.08.2019 США крупно оштрафовали российскую крипто-компанию

ормацию Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала российскую аналитическую компанию ICO Rating. Основанием для штрафа стал факт сокрытия информации о платежах, полученных компан
24.05.2018 Сбербанк запускает показательное ICO

и Национальный расчетный депозитарий (НРД) намерены запустить тестовое первичное предложение монет (ICO) проекта Level One. Об этом Сбербанк сообщает на своем сайте. ICO будет проведено

23.05.2018 «Лаборатория Касперского» рассказала о поддельном Facebook и ненастоящих ICO

ссовые утечки данных происходят сегодня так часто», – сказала Надежда Демидова, ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского». Еще одной приманкой в начале года фишеры выбрали тему криптовалют и ICO, которая стала привлекать широкие массы. Благодаря поддельным страницам и фишинговым письмам, эксплуатирующим предстоящие ICO известных компаний, мошенники смогли собрать значительны
21.05.2018 Выходящее на ICO такси заявило, что принадлежит экс-жене Ротенберга

Наталья Ротенберг основала стартап Основательницей стартапа по организации поездок International Taxi Company (ITC), который находится в процессе первичного предложения монет (ICO), является Наталья Ротенберг, бывшая жена российского предпринимателя Аркадия Ротенберга. Об этом заявляет сам сервис ITC в своих документах. На главной странице сайта ITC представлена кома
17.05.2018 Власти США запустили фальшивое ICO

SEC проводит ICO Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запустила в интернете фальшивый проект по первичному предложению монет (ICO). Напомним, SEC — это американское правительственное агентст
03.05.2018 Telegram отменил крупнейшее в мире ICO

регуляторных органов, таких как Комиссия по ценным бумагам США, считает опрошенный Bloomberg эксперт Спенсер Богарт (Spencer Bogart), партнер в фирме Blockchain Capital. Первичное предложение монет (ICO) Telegram стало крупнейшим размещением в мире криптовалют. До этого рекорд принадлежал проекту Filecoin, который в прошлом году привлек с помощью ICO $257 млн. В целом объем ICO

19.04.2018 «Лаборатория Касперского»: Мошенники украли десятки тысяч долларов на волне интереса к ICO Telegram

сперского» обнаружили десятки фальшивых веб-сайтов, якобы продающих токены криптовалюты Gram. По неофициальным данным, циркулирующим в интернете, эту валюту должен запустить Telegram после проведения ICO. Руководство мессенджера официально не подтверждало информацию про ICO, однако предупредило пользователей о всплеске мошеннической активности. Первые слухи про ICO Telegram по
02.04.2018 При каких условиях Telegram вернет инвесторам собранные $2,55 миллиарда

Telegram получит от инвесторов $850 млн Telegram привлек в ходе второго раунда первичного размещения токенов (ICO) $850 млн. Документы об этом опубликованы на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Средства привлекала зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания TON Issue
21.03.2018 Finam.ru запустил раздел о криптовалютах и ICO

стициях в них. Этот шаг поможет сделать процесс работы с криптоактивами более понятным и прозрачным, инвестору теперь не придется гадать, как поведет себя биткоин завтра, какая судьба ждет конкретный ICO, какие альткоины имеют наибольший потенциал», – говорит заместитель генерального директора портала Finam.ru Сергей Кудряшов.
28.02.2018 Инвесторы в ICO-проекты смогут застраховать свои риски

ичестве в сфере страхования частных инвестиций в первичное размещение монет (Initial Coin Offering, ICO). Продукт обещает стать первым в мире страховым пакетом от лицензированной страховой комп
19.02.2018 В каждом проекте ICO есть по 5 «дыр». Чтобы их обокрасть, достаточно одной

Уязвимости ICOКаждый проект первичного предложения токенов (ICO) хакеры могут атаковать в среднем пятью различными способами, воспользовавшись соответствующими уязвимостями. При этом для того, чтобы похитить собранные в ходе проекта средства, злоумышлен
16.02.2018 Основатель Qiwi вложил $17 млн в Telegram

Глава Qiwi инвестировал в Telegram Основатель и генеральный директор компании Qiwi Сергей Солонин принял участие в ICO (первичное размещение токенов — новых единиц криптовалют) мессенджера Telegram. Об этом он сам рассказал, выступая на инвестиционном форуме, проходящем в Сочи. «Мне интересна тема нового ти
26.01.2018 В Telegram вложатся инвесторы Amazon, Twitter и Instagram

Инвестиции в TelegramВ первичное предложение монет (ICO), которое собирается провести мессенджер Telegram, намерены вложиться крупнейшие инвесторы Кремниевой долины, сообщает ресурс Financial Times. В частности, венчурные фирмы Kleiner Perkins C
26.01.2018 Enigma запустила сервис аналитики для рынка криптовалют и ICO

ютный фонд ICG) объявляет о запуске аналитического сервиса – детального анализа рынка криптовалют и ICO с помощью технологии Big Data и метода психометрии Козинского. Стоимость инвестиций в реа
18.01.2018 Telegram проведет крупнейшее в истории ICO

Telegram проведет ICO в два этапа Мессенджер Telegram готовит первичное проведение ICO (первичное размещение токенов - новых единиц криптовалют). Об этом сообщает агентство Bloomberg, которому удалось озн
28.12.2017 Власти написали закон о криптовалютах: Майнинг обложат налогом, на ICO монеты будут продавать по 50 тыс. руб. в одни руки

цифровых финансовых активах», который должен отрегулировать использование криптовалют в России. Законопроект вводит ограничение на объем инвестиций, привлекаемых в ходе первичного предложения монет (ICO). Планируемый лимит составляет 1 млрд руб., сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. Сумма инвестиций от одного неквалифицированного инвестора должна будет составлять не бо
20.12.2017 Рынок ICO: проекты ICO с русскими корнями входят в тройку лидеров

Согласно выводам исследования компании EY «Рынок ICO», общий объем привлеченных через ICO средств составляет более $3,7 млрд, что почти
28.11.2017 Positive Technologies: криптовалютные кошельки и ICO в зоне повышенного риска

По мнению экспертов Positive Technologies, пристального внимания заслуживает серьезный рост интереса хакеров к криптовалютным кошелькам и ICO, из-за которого рядовые пользователи и крупные корпорации одинаково рискуют распрощаться с миллионами долларов за считанные минуты. В ходе атак на сайт, где проводят ICO, хакеры подм
20.11.2017 Отечественная IT-разработка для ресторанов выходит на ICO

«Битком 24», российский «умный» сервис по выбору и бронированию ресторанов, кафе и баров планирует выйти на ICO – платформу для привлечения средств, до середины декабря.Инноваторы межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» МГТУ им. Н.Э. Баумана собрали более 1000 заведений в Москве: рес
03.11.2017 Российский рынок ICO превысил объем венчурных инвестиций в 2 раза

Несмотря на то, что пока рынок ICO в России находится за пределами правового поля, он уже превысил объем венчурных инвестици
04.10.2017 Российский аналог Hyperloop выходит на pre-ICO

Российский стартап в области роботизированной доставки грузов и товаров Maxitube выходит на pre-ICO. Оно продлится с 3 по 25 октября. В планах проекта привлечь $400 тысяч. Вся сумма привлеч
02.10.2017 Российский стартап Dolphin BI получил инвестиции от глобального акселератора Startupbootcamp

Dolphin Blockchain Intelligence, платформа для сбора оценки рисков и перспектив ICO-кампаний, вошла в десятку проектов, которым глобальный акселератор Startupbootcamp в Амст
27.09.2017 Для российской телемедицины соберут $100 млн с помощью криптовалют

Телемедицинское ICO Фонд Института развития интернета (Фонд ИРИ) объявил о намерении провести в декабре 2017

08.09.2017 Tickets Cloud выводит на ICO проект crypto.tickets

Технологическая билетная платформа Tickets Cloud объявила о выподен на ICO проекта на базе технологии блокчейн crypto.tickets. ICO стартует 5 октября 2017 г. и продлится 4 недели, в процессе будут выпущены токены TKT на базе смарт-контрактов c ограниченной

04.09.2017 Китай объявил криптовалюту вне закона

ершении расследования в отношении первичного размещения токенов криптовалют (Initial coin offering, ICO), сообщило новостное агентство Bloomberg со ссылкой на официальное заявление ЦБ Китая. По
16.08.2017 Платформа p2p-кредитования «Карма» выходит на pre-ICO

Российский проект взаимного кредитования «Карма» выходит на pre-ICO. Оно пройдёт с 17 по 30 августа 2017 г. В планах проекта привлечь $500 тыс. Основная част
07.08.2017 В России создают соцсеть для бизнеса с собственной криптовалютой

никаких вложений и не зависит от местоположения. Инвестиции в проект планируется привлекать в ходе ICO. Создатели проекта говорят, что бизнес-соцсеть Baner позволит бесплатно рекламировать тов
06.07.2017 В ходе ICO сингапурской Cross Coin привлечено $5 млн на инвестиции в стартапы Starta Accelerator

В ходе ICO сингапурской компании Cross Coin на рынке криптовалют привлечено $5 млн для инвестировани
03.11.2003 GlobalStar задешево не продается

Еще в апреле 2003 года британский оператор космической связи ICO приобрел за $55 млн. активы обанкротившейся американской спутниковой компании Globalstar L. P.  Суд по делам банкротства штата Делавэр разрешил продажу активов Globalstar новой компании, в 
29.04.2003 Активы Globalstar перешли к ICO

В понедельник, 28 апреля, все активы обанкротившегося оператора спутниковой телефонии Globalstar L.P. были приобретены американской компанией ICO Global Communications Ltd. По соглашению, ICO выплатила за Globalstar $55 млн. в обмен на 54% пакет акций в новой компании, куда войдут все активы банкрота. Остальные 46% достанутся

16.03.2001 ICO-Teledesic будет cотрудничать с Ellipso в разработке услуг спутниковой связи

Компания ICO-Teledesic заключила соглашение со своим конкурентом Ellipso о совместной разработке услуг спутниковой связи, сообщила totaltele.com. Это соглашение в дальнейшем может завершиться формирован
11.07.2000 Билл Гейтс и другие частные инвесторы вложат $315 млн. в компанию спутниковой связи ICO

Сегодня Билл Гейтс и несколько других частных инвесторов намерены объявить об инвестициях $315 млн. в британскую компанию спутниковой связи ICO с целью предотвратить ее банкротство. Инвестиции будут использованы на программы запуска спутников, которые должны обеспечить передачу данных по сети Интернет с высокими скоростями. Инвести
10.07.2000 GlobalStar остался в гордом одиночестве?

За последний год системы подвижной спутниковой связи потеряли былую привлекательность. Почти одновременное банкротство Iridium и ICO Global сильно подорвало доверие инвесторов к этому сектору рынка. И если ICO удалось найти выход из этого положения путем слияния с компанией Teledesic, то проект Iridium после продо
19.05.2000 ICO Global избежит банкротства благодаря слиянию с Teledesic

тства, получила шанс на возрождение благодаря слиянию со спутниковой компанией Teledesic. Craig McCaw, пионер сотовой связи и глава Teledesic займет пост председателя совета директоров новой компании ICO-Teledesic Global. Richard Greco, генеральный директор ICO подаст в отставку, а временно исполняющим его обязанности станет Russell Daggatt.
14.03.2000 Первый спутник связи компании ICO пропал при неудачном запуске

Первый из 12 спутников, которые компания ICO намерена запустить до начала коммерческой эксплуатации системы связи в 2002 г., пропал при неудачном запуске с плавучего космодрома в Атлантическом Океане. Стоимость спутника, изготовленног
13.03.2000 Инвесторы компании ICO потратят $7,1 млрд на создание системы спутниковой связи
03.02.2000 ICO Global ведет переговоры с Hughes Electronics о покупке 12 спутников связи

Англоамериканская компания ICO Global Communications вновь ведет переговоры о покупке 12 спутников связи у компании Hughes Electronics. ICO также рассматривает возможность приобретения еще 4 спутников. В случае пр
06.12.1999 McCaw и Chandra приобретают контроль над ICO Global по решению суда

ig McCaw и владелец популярной индийской телевизионной сети Subhash Chandra получили разрешение американского суда по делам банкротств на совместное приобретение компании глобальной спутниковой связи ICO Global Communications Ltd. McCaw будет крупнейшим акционером - 46%, Chandra получит 28%, другие акционеры, держатели облигаций и компаньоны получат оставшиеся 26%. ICO подала прошени
02.11.1999 Craig McCaw хочет спасти ICO от банкротства, инвестируя в нее около $1,2 млрд

Craig McCaw, крупный инвестор на телекоммуникационном рынке, планирует вложить около $1.2 млрд. в ICO Global Communications, с целью получения контроля над компанией спутниковой связи и предотвратить ее банкротство. Если все будет происходить по намеченному плану, то, как сообщил Wall Stree
29.10.1999 Спутниковый телекоммуникационный концерн ICO выбирается из банкротства

ICO не только не собирается повторить путь Iridium, но даже и не собирается соревноваться с ним. Вместо этого ICO планирует модификацию своих спутниковых, на которую собирается потратить около $60 млн. Отныне его спутники будут предлагать не мобильный телефонный сервис, а канал высокоскоростного обмена

Публикаций - 185, упоминаний - 240

ICO и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2940 35
X Corp - Twitter 2938 16
Globalstar - Глобалстар 192 11
Google LLC 12690 11
Pendrell Corporation - New ICO - ICO Global Communications 17 11
Meta Platforms - Facebook 4621 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 10
Yandex - Яндекс 9216 10
TON Foundation 11 9
Microsoft Corporation - GitHub 1075 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 109 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
Microsoft Corporation 25775 7
Intel Corporation 12811 7
Teledesic - BATSAT - Broadband Advanced Technologies Satellite 18 6
Apple Inc 13156 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Waves Protocol - Waves Platform 11 5
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
BitClave 5 4
Ростелеком 10948 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 4
МегаФон 10742 4
Qualcomm Technologies 1974 4
InfoWatch - Инфовотч 1185 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 4
Sirin Labs 8 3
Digital Provider - TOT Money - РМ-Инвест - агрегатор мобильного контента 40 3
Hughes 114 3
GM - Hughes - DirecTV 123 3
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 72 3
Samsung Electronics 11065 3
Alibaba Group 473 3
LG Electronics 3735 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 3
Crypto AG 38 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
NanduQ - Qiwi 1013 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 7
Visa International 1993 7
Uber 357 6
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 5
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 5
TON Issuer 5 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Альфа-Банк 1979 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 3
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 3
Blackstone Group 47 3
Sequoia Capital 115 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
Airbnb 101 2
Barclays 122 2
Singulariteam 3 2
TOT Payments - Unifiyed Payments - Unified Payments 30 2
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 2
LavkaLavka - ЛавкаЛавка 6 2
Bunker Capital 2 2
John McAfee Global Technologies - MGT Capital Investments 6 2
Ornua 2 2
ПТМ - Платформа Третье мнение 39 2
eBay Inc 1640 2
Газпром ПАО 1493 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 31
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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