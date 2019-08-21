Получите все материалы CNews по ключевому слову
ICO Initial Coin Offering Первичное размещение токенов
СОБЫТИЯ
|21.08.2019
|
США крупно оштрафовали российскую крипто-компанию
ормацию Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала российскую аналитическую компанию ICO Rating. Основанием для штрафа стал факт сокрытия информации о платежах, полученных компан
|24.05.2018
|
Сбербанк запускает показательное ICO
и Национальный расчетный депозитарий (НРД) намерены запустить тестовое первичное предложение монет (ICO) проекта Level One. Об этом Сбербанк сообщает на своем сайте. ICO будет проведено
|23.05.2018
|
«Лаборатория Касперского» рассказала о поддельном Facebook и ненастоящих ICO
ссовые утечки данных происходят сегодня так часто», – сказала Надежда Демидова, ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского». Еще одной приманкой в начале года фишеры выбрали тему криптовалют и ICO, которая стала привлекать широкие массы. Благодаря поддельным страницам и фишинговым письмам, эксплуатирующим предстоящие ICO известных компаний, мошенники смогли собрать значительны
|21.05.2018
|
Выходящее на ICO такси заявило, что принадлежит экс-жене Ротенберга
Наталья Ротенберг основала стартап Основательницей стартапа по организации поездок International Taxi Company (ITC), который находится в процессе первичного предложения монет (ICO), является Наталья Ротенберг, бывшая жена российского предпринимателя Аркадия Ротенберга. Об этом заявляет сам сервис ITC в своих документах. На главной странице сайта ITC представлена кома
|17.05.2018
|
Власти США запустили фальшивое ICO
SEC проводит ICO Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запустила в интернете фальшивый проект по первичному предложению монет (ICO). Напомним, SEC — это американское правительственное агентст
|03.05.2018
|
Telegram отменил крупнейшее в мире ICO
регуляторных органов, таких как Комиссия по ценным бумагам США, считает опрошенный Bloomberg эксперт Спенсер Богарт (Spencer Bogart), партнер в фирме Blockchain Capital. Первичное предложение монет (ICO) Telegram стало крупнейшим размещением в мире криптовалют. До этого рекорд принадлежал проекту Filecoin, который в прошлом году привлек с помощью ICO $257 млн. В целом объем ICO
|19.04.2018
|
«Лаборатория Касперского»: Мошенники украли десятки тысяч долларов на волне интереса к ICO Telegram
сперского» обнаружили десятки фальшивых веб-сайтов, якобы продающих токены криптовалюты Gram. По неофициальным данным, циркулирующим в интернете, эту валюту должен запустить Telegram после проведения ICO. Руководство мессенджера официально не подтверждало информацию про ICO, однако предупредило пользователей о всплеске мошеннической активности. Первые слухи про ICO Telegram по
|02.04.2018
|
При каких условиях Telegram вернет инвесторам собранные $2,55 миллиарда
Telegram получит от инвесторов $850 млн Telegram привлек в ходе второго раунда первичного размещения токенов (ICO) $850 млн. Документы об этом опубликованы на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Средства привлекала зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания TON Issue
|21.03.2018
|
Finam.ru запустил раздел о криптовалютах и ICO
стициях в них. Этот шаг поможет сделать процесс работы с криптоактивами более понятным и прозрачным, инвестору теперь не придется гадать, как поведет себя биткоин завтра, какая судьба ждет конкретный ICO, какие альткоины имеют наибольший потенциал», – говорит заместитель генерального директора портала Finam.ru Сергей Кудряшов.
|28.02.2018
|
Инвесторы в ICO-проекты смогут застраховать свои риски
ичестве в сфере страхования частных инвестиций в первичное размещение монет (Initial Coin Offering, ICO). Продукт обещает стать первым в мире страховым пакетом от лицензированной страховой комп
|19.02.2018
|
В каждом проекте ICO есть по 5 «дыр». Чтобы их обокрасть, достаточно одной
Уязвимости ICOКаждый проект первичного предложения токенов (ICO) хакеры могут атаковать в среднем пятью различными способами, воспользовавшись соответствующими уязвимостями. При этом для того, чтобы похитить собранные в ходе проекта средства, злоумышлен
|16.02.2018
|
Основатель Qiwi вложил $17 млн в Telegram
Глава Qiwi инвестировал в Telegram Основатель и генеральный директор компании Qiwi Сергей Солонин принял участие в ICO (первичное размещение токенов — новых единиц криптовалют) мессенджера Telegram. Об этом он сам рассказал, выступая на инвестиционном форуме, проходящем в Сочи. «Мне интересна тема нового ти
|26.01.2018
|
В Telegram вложатся инвесторы Amazon, Twitter и Instagram
Инвестиции в TelegramВ первичное предложение монет (ICO), которое собирается провести мессенджер Telegram, намерены вложиться крупнейшие инвесторы Кремниевой долины, сообщает ресурс Financial Times. В частности, венчурные фирмы Kleiner Perkins C
|26.01.2018
|
Enigma запустила сервис аналитики для рынка криптовалют и ICO
ютный фонд ICG) объявляет о запуске аналитического сервиса – детального анализа рынка криптовалют и ICO с помощью технологии Big Data и метода психометрии Козинского. Стоимость инвестиций в реа
|18.01.2018
|
Telegram проведет крупнейшее в истории ICO
Telegram проведет ICO в два этапа Мессенджер Telegram готовит первичное проведение ICO (первичное размещение токенов - новых единиц криптовалют). Об этом сообщает агентство Bloomberg, которому удалось озн
|28.12.2017
|
Власти написали закон о криптовалютах: Майнинг обложат налогом, на ICO монеты будут продавать по 50 тыс. руб. в одни руки
цифровых финансовых активах», который должен отрегулировать использование криптовалют в России. Законопроект вводит ограничение на объем инвестиций, привлекаемых в ходе первичного предложения монет (ICO). Планируемый лимит составляет 1 млрд руб., сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. Сумма инвестиций от одного неквалифицированного инвестора должна будет составлять не бо
|20.12.2017
|
Рынок ICO: проекты ICO с русскими корнями входят в тройку лидеров
Согласно выводам исследования компании EY «Рынок ICO», общий объем привлеченных через ICO средств составляет более $3,7 млрд, что почти
|28.11.2017
|
Positive Technologies: криптовалютные кошельки и ICO в зоне повышенного риска
По мнению экспертов Positive Technologies, пристального внимания заслуживает серьезный рост интереса хакеров к криптовалютным кошелькам и ICO, из-за которого рядовые пользователи и крупные корпорации одинаково рискуют распрощаться с миллионами долларов за считанные минуты. В ходе атак на сайт, где проводят ICO, хакеры подм
|20.11.2017
|
Отечественная IT-разработка для ресторанов выходит на ICO
«Битком 24», российский «умный» сервис по выбору и бронированию ресторанов, кафе и баров планирует выйти на ICO – платформу для привлечения средств, до середины декабря.Инноваторы межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» МГТУ им. Н.Э. Баумана собрали более 1000 заведений в Москве: рес
|03.11.2017
|
Российский рынок ICO превысил объем венчурных инвестиций в 2 раза
Несмотря на то, что пока рынок ICO в России находится за пределами правового поля, он уже превысил объем венчурных инвестици
|04.10.2017
|
Российский аналог Hyperloop выходит на pre-ICO
Российский стартап в области роботизированной доставки грузов и товаров Maxitube выходит на pre-ICO. Оно продлится с 3 по 25 октября. В планах проекта привлечь $400 тысяч. Вся сумма привлеч
|02.10.2017
|
Российский стартап Dolphin BI получил инвестиции от глобального акселератора Startupbootcamp
Dolphin Blockchain Intelligence, платформа для сбора оценки рисков и перспектив ICO-кампаний, вошла в десятку проектов, которым глобальный акселератор Startupbootcamp в Амст
|27.09.2017
|
Для российской телемедицины соберут $100 млн с помощью криптовалют
Телемедицинское ICO Фонд Института развития интернета (Фонд ИРИ) объявил о намерении провести в декабре 2017
|08.09.2017
|
Tickets Cloud выводит на ICO проект crypto.tickets
Технологическая билетная платформа Tickets Cloud объявила о выподен на ICO проекта на базе технологии блокчейн crypto.tickets. ICO стартует 5 октября 2017 г. и продлится 4 недели, в процессе будут выпущены токены TKT на базе смарт-контрактов c ограниченной
|04.09.2017
|
Китай объявил криптовалюту вне закона
ершении расследования в отношении первичного размещения токенов криптовалют (Initial coin offering, ICO), сообщило новостное агентство Bloomberg со ссылкой на официальное заявление ЦБ Китая. По
|16.08.2017
|
Платформа p2p-кредитования «Карма» выходит на pre-ICO
Российский проект взаимного кредитования «Карма» выходит на pre-ICO. Оно пройдёт с 17 по 30 августа 2017 г. В планах проекта привлечь $500 тыс. Основная част
|07.08.2017
|
В России создают соцсеть для бизнеса с собственной криптовалютой
никаких вложений и не зависит от местоположения. Инвестиции в проект планируется привлекать в ходе ICO. Создатели проекта говорят, что бизнес-соцсеть Baner позволит бесплатно рекламировать тов
|06.07.2017
|
В ходе ICO сингапурской Cross Coin привлечено $5 млн на инвестиции в стартапы Starta Accelerator
В ходе ICO сингапурской компании Cross Coin на рынке криптовалют привлечено $5 млн для инвестировани
|03.11.2003
|
GlobalStar задешево не продается
Еще в апреле 2003 года британский оператор космической связи ICO приобрел за $55 млн. активы обанкротившейся американской спутниковой компании Globalstar L. P. Суд по делам банкротства штата Делавэр разрешил продажу активов Globalstar новой компании, в
|29.04.2003
|
Активы Globalstar перешли к ICO
В понедельник, 28 апреля, все активы обанкротившегося оператора спутниковой телефонии Globalstar L.P. были приобретены американской компанией ICO Global Communications Ltd. По соглашению, ICO выплатила за Globalstar $55 млн. в обмен на 54% пакет акций в новой компании, куда войдут все активы банкрота. Остальные 46% достанутся
|16.03.2001
|
ICO-Teledesic будет cотрудничать с Ellipso в разработке услуг спутниковой связи
Компания ICO-Teledesic заключила соглашение со своим конкурентом Ellipso о совместной разработке услуг спутниковой связи, сообщила totaltele.com. Это соглашение в дальнейшем может завершиться формирован
|11.07.2000
|
Билл Гейтс и другие частные инвесторы вложат $315 млн. в компанию спутниковой связи ICO
Сегодня Билл Гейтс и несколько других частных инвесторов намерены объявить об инвестициях $315 млн. в британскую компанию спутниковой связи ICO с целью предотвратить ее банкротство. Инвестиции будут использованы на программы запуска спутников, которые должны обеспечить передачу данных по сети Интернет с высокими скоростями. Инвести
|10.07.2000
|
GlobalStar остался в гордом одиночестве?
За последний год системы подвижной спутниковой связи потеряли былую привлекательность. Почти одновременное банкротство Iridium и ICO Global сильно подорвало доверие инвесторов к этому сектору рынка. И если ICO удалось найти выход из этого положения путем слияния с компанией Teledesic, то проект Iridium после продо
|19.05.2000
|
ICO Global избежит банкротства благодаря слиянию с Teledesic
тства, получила шанс на возрождение благодаря слиянию со спутниковой компанией Teledesic. Craig McCaw, пионер сотовой связи и глава Teledesic займет пост председателя совета директоров новой компании ICO-Teledesic Global. Richard Greco, генеральный директор ICO подаст в отставку, а временно исполняющим его обязанности станет Russell Daggatt.
|14.03.2000
|
Первый спутник связи компании ICO пропал при неудачном запуске
Первый из 12 спутников, которые компания ICO намерена запустить до начала коммерческой эксплуатации системы связи в 2002 г., пропал при неудачном запуске с плавучего космодрома в Атлантическом Океане. Стоимость спутника, изготовленног
|13.03.2000
|Инвесторы компании ICO потратят $7,1 млрд на создание системы спутниковой связи
|03.02.2000
|
ICO Global ведет переговоры с Hughes Electronics о покупке 12 спутников связи
Англоамериканская компания ICO Global Communications вновь ведет переговоры о покупке 12 спутников связи у компании Hughes Electronics. ICO также рассматривает возможность приобретения еще 4 спутников. В случае пр
|06.12.1999
|
McCaw и Chandra приобретают контроль над ICO Global по решению суда
ig McCaw и владелец популярной индийской телевизионной сети Subhash Chandra получили разрешение американского суда по делам банкротств на совместное приобретение компании глобальной спутниковой связи ICO Global Communications Ltd. McCaw будет крупнейшим акционером - 46%, Chandra получит 28%, другие акционеры, держатели облигаций и компаньоны получат оставшиеся 26%. ICO подала прошени
|02.11.1999
|
Craig McCaw хочет спасти ICO от банкротства, инвестируя в нее около $1,2 млрд
Craig McCaw, крупный инвестор на телекоммуникационном рынке, планирует вложить около $1.2 млрд. в ICO Global Communications, с целью получения контроля над компанией спутниковой связи и предотвратить ее банкротство. Если все будет происходить по намеченному плану, то, как сообщил Wall Stree
|29.10.1999
|
Спутниковый телекоммуникационный концерн ICO выбирается из банкротства
ICO не только не собирается повторить путь Iridium, но даже и не собирается соревноваться с ним. Вместо этого ICO планирует модификацию своих спутниковых, на которую собирается потратить около $60 млн. Отныне его спутники будут предлагать не мобильный телефонный сервис, а канал высокоскоростного обмена
ICO и организации, системы, технологии, персоны:
|Дуров Павел 329 22
|Путин Владимир 3454 10
|Солонин Сергей 110 10
|Бутерин Виталий 30 9
|Абрамович Роман 47 7
|Ракишев Кенес 43 6
|Якобашвили Давид 19 6
|McCaw Craig - Маккоу Крейг 26 6
|Набиуллина Эльвира 123 5
|Моисеев Алексей 33 5
|Дуров Николай 23 5
|Аксаков Анатолий 163 5
|Демидова Надежда 11 4
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
|Орешкин Максим 35 3
|Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши - Накамото Сатоси 39 3
|Трофимчук Василий 4 3
|Бессонов Александр 4 3
|Буков Антон 4 3
|Погожева Анастасия 3 3
|Dimon Jamie - Даймон Джейми 7 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Абызов Михаил 69 3
|Делицын Леонид 137 2
|Федоров Алексей 142 2
|Ковалев Александр 165 2
|Шеметов Андрей 10 2
|McAfee John - МакАфи Джон 31 2
|Клименко Герман 51 2
|Волков Дмитрий 69 2
|Мариничев Дмитрий 24 2
|Зиненко Ольга 10 2
|Гольдштейн Константин 8 2
|Рушайло Владимир 4 2
|Фирер Олег 29 2
|Кабаков Ярослав 66 2
|Бобылев Сергей 15 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Родионов Иван 73 2
|Варнавский Андрей 9 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.