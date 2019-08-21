США крупно оштрафовали российскую крипто-компанию ормацию Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала российскую аналитическую компанию ICO Rating. Основанием для штрафа стал факт сокрытия информации о платежах, полученных компан

Сбербанк запускает показательное ICO и Национальный расчетный депозитарий (НРД) намерены запустить тестовое первичное предложение монет (ICO) проекта Level One. Об этом Сбербанк сообщает на своем сайте. ICO будет проведено

«Лаборатория Касперского» рассказала о поддельном Facebook и ненастоящих ICO ссовые утечки данных происходят сегодня так часто», – сказала Надежда Демидова, ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского». Еще одной приманкой в начале года фишеры выбрали тему криптовалют и ICO, которая стала привлекать широкие массы. Благодаря поддельным страницам и фишинговым письмам, эксплуатирующим предстоящие ICO известных компаний, мошенники смогли собрать значительны

Выходящее на ICO такси заявило, что принадлежит экс-жене Ротенберга Наталья Ротенберг основала стартап Основательницей стартапа по организации поездок International Taxi Company (ITC), который находится в процессе первичного предложения монет (ICO), является Наталья Ротенберг, бывшая жена российского предпринимателя Аркадия Ротенберга. Об этом заявляет сам сервис ITC в своих документах. На главной странице сайта ITC представлена кома

Власти США запустили фальшивое ICO SEC проводит ICO Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запустила в интернете фальшивый проект по первичному предложению монет (ICO). Напомним, SEC — это американское правительственное агентст

Telegram отменил крупнейшее в мире ICO регуляторных органов, таких как Комиссия по ценным бумагам США, считает опрошенный Bloomberg эксперт Спенсер Богарт (Spencer Bogart), партнер в фирме Blockchain Capital. Первичное предложение монет (ICO) Telegram стало крупнейшим размещением в мире криптовалют. До этого рекорд принадлежал проекту Filecoin, который в прошлом году привлек с помощью ICO $257 млн. В целом объем ICO

«Лаборатория Касперского»: Мошенники украли десятки тысяч долларов на волне интереса к ICO Telegram сперского» обнаружили десятки фальшивых веб-сайтов, якобы продающих токены криптовалюты Gram. По неофициальным данным, циркулирующим в интернете, эту валюту должен запустить Telegram после проведения ICO. Руководство мессенджера официально не подтверждало информацию про ICO, однако предупредило пользователей о всплеске мошеннической активности. Первые слухи про ICO Telegram по

При каких условиях Telegram вернет инвесторам собранные $2,55 миллиарда Telegram получит от инвесторов $850 млн Telegram привлек в ходе второго раунда первичного размещения токенов (ICO) $850 млн. Документы об этом опубликованы на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Средства привлекала зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания TON Issue

Finam.ru запустил раздел о криптовалютах и ICO стициях в них. Этот шаг поможет сделать процесс работы с криптоактивами более понятным и прозрачным, инвестору теперь не придется гадать, как поведет себя биткоин завтра, какая судьба ждет конкретный ICO, какие альткоины имеют наибольший потенциал», – говорит заместитель генерального директора портала Finam.ru Сергей Кудряшов.

Инвесторы в ICO-проекты смогут застраховать свои риски ичестве в сфере страхования частных инвестиций в первичное размещение монет (Initial Coin Offering, ICO). Продукт обещает стать первым в мире страховым пакетом от лицензированной страховой комп

В каждом проекте ICO есть по 5 «дыр». Чтобы их обокрасть, достаточно одной Уязвимости ICOКаждый проект первичного предложения токенов (ICO) хакеры могут атаковать в среднем пятью различными способами, воспользовавшись соответствующими уязвимостями. При этом для того, чтобы похитить собранные в ходе проекта средства, злоумышлен

Основатель Qiwi вложил $17 млн в Telegram Глава Qiwi инвестировал в Telegram Основатель и генеральный директор компании Qiwi Сергей Солонин принял участие в ICO (первичное размещение токенов — новых единиц криптовалют) мессенджера Telegram. Об этом он сам рассказал, выступая на инвестиционном форуме, проходящем в Сочи. «Мне интересна тема нового ти

В Telegram вложатся инвесторы Amazon, Twitter и Instagram Инвестиции в TelegramВ первичное предложение монет (ICO), которое собирается провести мессенджер Telegram, намерены вложиться крупнейшие инвесторы Кремниевой долины, сообщает ресурс Financial Times. В частности, венчурные фирмы Kleiner Perkins C

Enigma запустила сервис аналитики для рынка криптовалют и ICO ютный фонд ICG) объявляет о запуске аналитического сервиса – детального анализа рынка криптовалют и ICO с помощью технологии Big Data и метода психометрии Козинского. Стоимость инвестиций в реа

Telegram проведет крупнейшее в истории ICO Telegram проведет ICO в два этапа Мессенджер Telegram готовит первичное проведение ICO (первичное размещение токенов - новых единиц криптовалют). Об этом сообщает агентство Bloomberg, которому удалось озн

Власти написали закон о криптовалютах: Майнинг обложат налогом, на ICO монеты будут продавать по 50 тыс. руб. в одни руки цифровых финансовых активах», который должен отрегулировать использование криптовалют в России. Законопроект вводит ограничение на объем инвестиций, привлекаемых в ходе первичного предложения монет (ICO). Планируемый лимит составляет 1 млрд руб., сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. Сумма инвестиций от одного неквалифицированного инвестора должна будет составлять не бо

Рынок ICO: проекты ICO с русскими корнями входят в тройку лидеров Согласно выводам исследования компании EY «Рынок ICO», общий объем привлеченных через ICO средств составляет более $3,7 млрд, что почти

Positive Technologies: криптовалютные кошельки и ICO в зоне повышенного риска По мнению экспертов Positive Technologies, пристального внимания заслуживает серьезный рост интереса хакеров к криптовалютным кошелькам и ICO, из-за которого рядовые пользователи и крупные корпорации одинаково рискуют распрощаться с миллионами долларов за считанные минуты. В ходе атак на сайт, где проводят ICO, хакеры подм

Отечественная IT-разработка для ресторанов выходит на ICO «Битком 24», российский «умный» сервис по выбору и бронированию ресторанов, кафе и баров планирует выйти на ICO – платформу для привлечения средств, до середины декабря.Инноваторы межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» МГТУ им. Н.Э. Баумана собрали более 1000 заведений в Москве: рес

Российский рынок ICO превысил объем венчурных инвестиций в 2 раза Несмотря на то, что пока рынок ICO в России находится за пределами правового поля, он уже превысил объем венчурных инвестици

Российский аналог Hyperloop выходит на pre-ICO Российский стартап в области роботизированной доставки грузов и товаров Maxitube выходит на pre-ICO. Оно продлится с 3 по 25 октября. В планах проекта привлечь $400 тысяч. Вся сумма привлеч

Российский стартап Dolphin BI получил инвестиции от глобального акселератора Startupbootcamp Dolphin Blockchain Intelligence, платформа для сбора оценки рисков и перспектив ICO-кампаний, вошла в десятку проектов, которым глобальный акселератор Startupbootcamp в Амст

Для российской телемедицины соберут $100 млн с помощью криптовалют Телемедицинское ICO Фонд Института развития интернета (Фонд ИРИ) объявил о намерении провести в декабре 2017

Tickets Cloud выводит на ICO проект crypto.tickets Технологическая билетная платформа Tickets Cloud объявила о выподен на ICO проекта на базе технологии блокчейн crypto.tickets. ICO стартует 5 октября 2017 г. и продлится 4 недели, в процессе будут выпущены токены TKT на базе смарт-контрактов c ограниченной

Китай объявил криптовалюту вне закона ершении расследования в отношении первичного размещения токенов криптовалют (Initial coin offering, ICO), сообщило новостное агентство Bloomberg со ссылкой на официальное заявление ЦБ Китая. По

Платформа p2p-кредитования «Карма» выходит на pre-ICO Российский проект взаимного кредитования «Карма» выходит на pre-ICO. Оно пройдёт с 17 по 30 августа 2017 г. В планах проекта привлечь $500 тыс. Основная част

В России создают соцсеть для бизнеса с собственной криптовалютой никаких вложений и не зависит от местоположения. Инвестиции в проект планируется привлекать в ходе ICO. Создатели проекта говорят, что бизнес-соцсеть Baner позволит бесплатно рекламировать тов

В ходе ICO сингапурской Cross Coin привлечено $5 млн на инвестиции в стартапы Starta Accelerator В ходе ICO сингапурской компании Cross Coin на рынке криптовалют привлечено $5 млн для инвестировани

GlobalStar задешево не продается Еще в апреле 2003 года британский оператор космической связи ICO приобрел за $55 млн. активы обанкротившейся американской спутниковой компании Globalstar L. P. Суд по делам банкротства штата Делавэр разрешил продажу активов Globalstar новой компании, в

Активы Globalstar перешли к ICO В понедельник, 28 апреля, все активы обанкротившегося оператора спутниковой телефонии Globalstar L.P. были приобретены американской компанией ICO Global Communications Ltd. По соглашению, ICO выплатила за Globalstar $55 млн. в обмен на 54% пакет акций в новой компании, куда войдут все активы банкрота. Остальные 46% достанутся

ICO-Teledesic будет cотрудничать с Ellipso в разработке услуг спутниковой связи Компания ICO-Teledesic заключила соглашение со своим конкурентом Ellipso о совместной разработке услуг спутниковой связи, сообщила totaltele.com. Это соглашение в дальнейшем может завершиться формирован

Билл Гейтс и другие частные инвесторы вложат $315 млн. в компанию спутниковой связи ICO Сегодня Билл Гейтс и несколько других частных инвесторов намерены объявить об инвестициях $315 млн. в британскую компанию спутниковой связи ICO с целью предотвратить ее банкротство. Инвестиции будут использованы на программы запуска спутников, которые должны обеспечить передачу данных по сети Интернет с высокими скоростями. Инвести

GlobalStar остался в гордом одиночестве? За последний год системы подвижной спутниковой связи потеряли былую привлекательность. Почти одновременное банкротство Iridium и ICO Global сильно подорвало доверие инвесторов к этому сектору рынка. И если ICO удалось найти выход из этого положения путем слияния с компанией Teledesic, то проект Iridium после продо

ICO Global избежит банкротства благодаря слиянию с Teledesic тства, получила шанс на возрождение благодаря слиянию со спутниковой компанией Teledesic. Craig McCaw, пионер сотовой связи и глава Teledesic займет пост председателя совета директоров новой компании ICO-Teledesic Global. Richard Greco, генеральный директор ICO подаст в отставку, а временно исполняющим его обязанности станет Russell Daggatt.

Первый спутник связи компании ICO пропал при неудачном запуске Первый из 12 спутников, которые компания ICO намерена запустить до начала коммерческой эксплуатации системы связи в 2002 г., пропал при неудачном запуске с плавучего космодрома в Атлантическом Океане. Стоимость спутника, изготовленног

ICO Global ведет переговоры с Hughes Electronics о покупке 12 спутников связи Англоамериканская компания ICO Global Communications вновь ведет переговоры о покупке 12 спутников связи у компании Hughes Electronics. ICO также рассматривает возможность приобретения еще 4 спутников. В случае пр

McCaw и Chandra приобретают контроль над ICO Global по решению суда ig McCaw и владелец популярной индийской телевизионной сети Subhash Chandra получили разрешение американского суда по делам банкротств на совместное приобретение компании глобальной спутниковой связи ICO Global Communications Ltd. McCaw будет крупнейшим акционером - 46%, Chandra получит 28%, другие акционеры, держатели облигаций и компаньоны получат оставшиеся 26%. ICO подала прошени

Craig McCaw хочет спасти ICO от банкротства, инвестируя в нее около $1,2 млрд Craig McCaw, крупный инвестор на телекоммуникационном рынке, планирует вложить около $1.2 млрд. в ICO Global Communications, с целью получения контроля над компанией спутниковой связи и предотвратить ее банкротство. Если все будет происходить по намеченному плану, то, как сообщил Wall Stree