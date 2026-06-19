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Индексная книга (каталог) CNews*
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White Paper официальная документация

White Paper (от англ. белая книга) — контент нерекламного характера. Обычно к нему относят различные инструкции, исследования, руководства пользователя и прочие документы, которые помогают объяснить, каким образом применять продукт на практике (например, как можно подключить скрипт для веб-проекта).

Белые книги — это прикладные материалы, выпускаемые в виде буклета, брошюры, файла, который рассказывает подробности о продукте. Такой подход позволяет повысить доверие к бренду, ведь у читателя формируется положительное отношение к нему. В результате останется лишь применить другие маркетинговые инструменты, которые позволяют конвертировать читатели в потребителя.

 

СОБЫТИЯ


19.06.2026 От ассистентов к агентам: Сбербанк вывел разработку программного кода на промышленный уровень 1
18.11.2024 Победа Трампа рекордно обогатила ИТ- и технологический бизнес США. Топ-9 миллиардеров, выигравших больше всех 1
10.10.2024 Cloud4Y обновил White Paper о защите персональных данных 2
09.07.2020 «Ростелеком» представил исследование о том, как 5G поможет развитию отечественной экономики 1
19.03.2020 ВШЭ и Segmento разработают новые стандарты маркетинга для бизнеса 1
12.10.2019 США запрещают криптовалюту Павла Дурова за полмесяца до начала продаж 1
17.10.2018 Исследование Group-IB: ущерб от 14 кибератак на криптобиржи составил $882 миллиона 1
21.05.2018 Выходящее на ICO такси заявило, что принадлежит экс-жене Ротенберга 1
26.01.2018 Enigma запустила сервис аналитики для рынка криптовалют и ICO 1
03.11.2017 Российский рынок ICO превысил объем венчурных инвестиций в 2 раза 1
02.03.2017 Commvault представила ряд проектов в сфере здравоохранения 1
03.07.2014 Эксперты назвали пять причин провала систем e-Procurement 1
16.10.2013 Oracle: Открытому коду не место в оборонных системах 1
06.03.2007 Борьба с инсайдерами: подбираем амуницию 1
24.06.2005 Выполнять поручение Путина о технопарках торопятся не все 1
18.05.2001 Российское программирование: оффшор и оффбизнес? Часть 1 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

White Paper и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2867 3
X Corp - Twitter 2929 2
Oracle Corporation 7046 2
AppLovin 3 1
УниПро - UniPro - Новосибирский центр информационных технологий 5 1
Veriato - SpectorSoft 4 1
Ivanti - Lumension - PatchLink - Lumension Security - High Tech Software - SecureWave - Securityworks - CoreTrace 18 1
GlobalTrust Solutions - Глобалтраст Солюшинс 6 1
Ростелеком 10843 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 904 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3420 1
Meta Platforms - Facebook 4602 1
Commvault 186 1
InfoWatch - Инфовотч 1164 1
АйТи - Аплана Группа компаний 182 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1400 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4848 1
EY - Ernst & Young Global 386 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 700 1
Cloud4Y 307 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 1
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 86 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
Coinbase 66 1
Аурига - Auriga 77 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Segmento - Сегменто 18 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 276 1
ICG - International Communication Group 21 1
MoneyTaker - Хакерская группировка 13 1
Ланит - Artezio - Артезио 96 1
TON Foundation 11 1
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 52 1
Radware 61 1
Открытые технологии 729 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
Резонанс НПП 403 1
ABN AMRO 99 1
Arthur Andersen 63 1
Monex - Coinckeck - криптовалютная биржа 1 1
Microsoft - LinkedIn 693 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Tesla Motors 449 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2382 1
Boeing 1030 1
О2О Холдинг 61 1
Bank of America - Банк Америки 269 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
TON Issuer 5 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Uber 351 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 320 1
СтройГазМонтаж 13 1
Fidelity 45 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6490 3
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5916 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1666 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13583 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2857 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3178 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1889 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4923 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3401 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1053 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 773 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1400 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 399 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63924 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8487 4
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1806 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1639 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34193 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60807 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2825 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15835 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10214 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7771 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35615 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25053 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33056 2
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 764 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14098 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11650 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3556 2
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 628 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1063 2
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 457 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1711 2
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 158 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6313 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1363 1
Кибербезопасность - SCM - Secure (Security) Content Management - Управление безопасностью контента - CSP - Content Security Policy - Политика защиты контента - SCAP - Security Content Automation Protocol - Протокол автоматизации управления данными безопас 260 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3619 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 639 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 794 1
Data monetization - Монетизация данных 1940 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5909 1
Кибербезопасность - ТЗИ - Техническая защита информации - Технические средства защиты 51 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12030 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2634 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10688 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26084 1
Электронный документ - Electronic document 1567 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14666 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1086 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 759 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7356 1
Dropbox Paper 81 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 703 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 421 2
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 62 2
BitGrail - криптовалютная биржа 2 1
InfoWatch Enterprise Solution 5 1
Commvault Clinical Archive 3 1
Google YouTube - Видеохостинг 2978 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 911 1
Linux OS 11393 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 243 1
Microsoft Windows 16764 1
Oracle Java - язык программирования 3446 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2122 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 890 1
TON coin - GRAM - Telegram Gram - криптовалюта 43 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 646 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 243 1
Bithumb - Южнокорейская криптовалютная биржа 13 1
F6 - F.A.C.C.T. Hi-Tech Crime Trends 10 1
CoinCheck 10 1
Commvault Data Platform 35 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1012 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine Web Monitor 8 1
Путин Владимир 3443 2
Дуров Павел 324 2
Вайнштейн Виктор 37 1
Алексеев Алексей 14 1
Трещев Александр 3 1
Филатов Дмитрий 11 1
Бяхов Олег 59 1
Тенев Влад 2 1
Демурджян Юлий 5 1
Горбачев Михаил 37 1
Разумов Илья 13 1
Тихий Игорь 7 1
Гордеев Эдуард 3 1
Яхин Дэн 1 1
Armstrong Brian - Армстронг Брайан 4 1
Марин Никита 1 1
Причапкин Юрий 1 1
Кравцова Анна 3 1
Böhm-Gams Regine - Бем-Гамс Регина 1 1
Астахов Александр 4 1
Одинцова Наталья 3 1
Boersma Travis - Бурсма Трэвис 1 1
Голосов Иван 1 1
Bhatta Baiju - Бхатт Байджу 1 1
Balasubramanian Ananth - Баласубраманиан Анант 1 1
Глазков Борис 48 1
Осеевский Михаил 349 1
Солонин Сергей 110 1
Греф Герман 484 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 363 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 1
Ротенберг Аркадий 52 1
Макаров Валентин 251 1
Куликов Александр 21 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 440 1
Клименко Герман 51 1
Волков Дмитрий 69 1
Ротенберг Наталья 1 1
Абрамович Роман 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 164139 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54377 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18916 2
Европа 24890 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47205 2
Ирландия - Республика 1039 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19344 2
Индия - Bharat 5831 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14747 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5449 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 76 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13747 1
Земля - планета Солнечной системы 10825 1
Азия - Азиатский регион 5879 1
Япония 13745 1
Беларусь - Белоруссия 6241 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3119 1
Швеция - Королевство 3767 1
Финляндия - Финляндская Республика 3689 1
Сингапур - Республика 1939 1
Европа Восточная 3137 1
США - Нью-Йорк 3172 1
Германия - Федеративная Республика 13137 1
Франция - Французская Республика 8127 1
Россия - СФО - Новосибирск 4832 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2021 1
Китай - Тайвань 4223 1
Великобритания - Лондон 2427 1
Украина 7903 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1503 1
Малайзия 915 1
Беларусь - Минск 697 1
Великобритания - Виргинские Острова 245 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 630 1
Азербайджан - Баку 138 1
Грузия - Тбилиси 105 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 590 1
США - Массачусетс 517 1
Армения - Ереван 221 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17968 8
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 185 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57000 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52875 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3052 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5693 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15809 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 921 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8707 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33275 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6513 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8738 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11160 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3417 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6649 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4391 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9066 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1159 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1260 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1507 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3000 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11634 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 244 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1058 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3806 1
Английский язык 6990 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1132 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8146 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 436 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5960 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3810 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5533 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7296 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3112 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 589 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2548 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2085 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2782 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 582 1
Forbes - Форбс 975 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
The Times 75 1
Wikipedia - Википедия 640 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11531 1
Reddit 386 1
Bloomberg 1602 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6070 1
The Bell - Издание 42 1
The Guardian - Британская газета 402 1
Fortune 209 1
Gartner - AMR Research 48 1
IDC Healthcare Enterprise Data Management White Paper - IDC Health Insights 6 1
IDC - International Data Corporation 4966 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8529 1
Gartner - Гартнер 3647 1
Forrester Research 832 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1424 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 641 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 282 1
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1280 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2642 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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