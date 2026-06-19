White Paper (от англ. белая книга) — контент нерекламного характера. Обычно к нему относят различные инструкции, исследования, руководства пользователя и прочие документы, которые помогают объяснить, каким образом применять продукт на практике (например, как можно подключить скрипт для веб-проекта).

Белые книги — это прикладные материалы, выпускаемые в виде буклета, брошюры, файла, который рассказывает подробности о продукте. Такой подход позволяет повысить доверие к бренду, ведь у читателя формируется положительное отношение к нему. В результате останется лишь применить другие маркетинговые инструменты, которые позволяют конвертировать читатели в потребителя.