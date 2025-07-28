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Кравцова Анна


УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 ГК Softline помогла компании Right line внедрить MaxPatrol SIEM и MaxPatrol VM для защиты ИТ-инфраструктуры 1
18.11.2015 «Время новых возможностей»: Бесплатная конференция IBM об облаках, больших данных и мобильных технологиях 1
06.03.2007 Борьба с инсайдерами: подбираем амуницию 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кравцова Анна и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9488 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1161 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 377 1
InfoWatch - Инфовотч 1053 1
EY - Ernst & Young Global 375 1
Radware 59 1
Veriato - SpectorSoft 4 1
Ivanti - Lumension - PatchLink - Lumension Security - High Tech Software - SecureWave - Securityworks - CoreTrace 18 1
GlobalTrust Solutions - Глобалтраст Солюшинс 6 1
Лента - Сеть розничной торговли 2189 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 315 1
Boeing 1014 1
Bank of America - Банк Америки 264 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 55 1
ABN AMRO 99 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5627 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25100 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13085 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9802 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5494 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21460 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1001 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12553 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2766 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26356 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 897 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7027 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7179 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69604 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30983 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3858 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16453 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29797 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10176 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6562 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8315 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13189 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14726 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 947 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4447 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11700 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4214 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10901 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 404 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2266 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 454 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14178 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5998 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2388 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3520 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24938 1
Stealth - Стелс-технология 205 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 852 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1791 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7595 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9023 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2100 1
Linux OS 10386 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 880 1
Microsoft Windows 16040 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine Web Monitor 7 1
IBM Big Data 15 1
InfoWatch Enterprise Solution 5 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 181 1
Орлов Андрей 7 1
Филатов Андрей 114 1
Мухуров Азад 2 1
Раевский Алексей 77 1
Круглов Максим 26 1
Гостев Алексей 1 1
Демурджян Юлий 5 1
Гордеев Эдуард 3 1
Яхин Дэн 1 1
Астахов Александр 4 1
Кацан Николай 2 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14318 2
Россия - РФ - Российская федерация 151329 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52802 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3051 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49829 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6587 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11394 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4812 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53338 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2583 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8326 1
Аудит - аудиторский услуги 2886 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1935 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8061 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 722 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 988 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 862 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1185 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1015 1
White Paper - официальная документация 15 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 958 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3629 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5104 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 528 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2447 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 526 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2848 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 864 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1999 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 222 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2607 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 1
Gartner - Гартнер 3583 1
IBM Institute for Business Value 25 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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