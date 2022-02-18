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Radware

Radware

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.02.2022 Radware на конференции CNews «Информационная безопасность 2022» 22 февраля

Компания Radware, производитель решений кибербезопасности, совместно с партнером ООО «ТИК», примет участие в работе конференции CNews «Информационная безопасность 2022» 22 февраля. Новая архитектура при
28.03.2014 «Билайн» научился отражать мощные Ddos-атаки

«Вымпелком» (торговая марка «Билайн») представил услугу для корпоративных клиентов по защите от Ddos-атак. Услуга основана на оборудовании Radware, техническую поддержку клиентам обеспечит компания «Экон Технологии». Услугой могут пользоваться абоненты любых провайдеров, но для отражения мощных атак требуется наличие интернет-кана
27.03.2014 «Билайн Бизнес» и Radware представили комплексное решение по защите от DDoS-атак

Компания «ВымпелКом» («Билайн Бизнес») совместно с компанией Radware объявили о запуске гибридного решения для организации защиты от DDoS-атак для корпоративных клиентов. С развитием технологий передачи данных интернет становится незаменимым инструментом
29.09.2011 Radware предлагает платформу для борьбы с кибератаками в реальном времени

Компания Radware, поставщик интегрированных решений по оптимизации и защите трафика приложений для инт
28.03.2011 Radware выпустила новый коммутатор приложений Alteon 10000

Компания Radware выпустила новый коммутатор приложений Alteon 10000. Устройство основано на аппаратной
25.02.2011 Radware выпустил два новых ключевых компонента виртуальной инфраструктуры выполнения приложений

Компания Radware, поставщик интегрированных решений для оптимизации трафика приложений для интеллектуа
15.11.2010 Устройство DefensePro от Radware рекомендовано NSS Labs для противодействия атакам

Компания Radware, поставщик интегрированных решений оптимизации трафика приложений для интеллектуальны
29.10.2010 Radware представила концепцию виртуальной инфраструктуры доставки приложений: VADI

Компания Radware, поставщик интегрированных решений по оптимизации трафика приложений для интеллектуал
02.10.2007 DefensePro: эффективная защита от угроз от Radware

Компания Radware представила новую версию системы предотвращения вторжений (IPS) DefensePro 4.0. В приложение добавлен функционал защиты серверов на базе оценки поведения трафика в сети, который позволя
18.07.2007 Российский рынок ИБ жаждет внимания государства

27 июня 2007 года CNews Analytics и CNews Conferences при поддержке "Такском" и Radware провели круглый стол "Обеспечение информационной безопасности бизнеса и государственных структур". В ходе мероприятия были затронуты самые наболевшие и острые вопросы, актуальные сегодн
19.10.2005 20 октября 2005 г. CNews проведет круглый стол "Защита информации и ИТ-инфраструктура компании"

раструктура компании. Внутренние и внешние угрозы». В работе круглого стола примет участие компания Radware. Вопросы обеспечения стопроцентной доступности приложений и информационной безопаснос
17.03.2005 "Умные" коммутаторы Radware помогают РБК

На днях компания Radware, специализирующаяся на решениях для интеллектуальной коммутации приложений, оптимизац
16.03.2005 Radware через РБК вышла на российский рынок

15 марта компания Radware, специализирующаяся на решениях для интеллектуальной коммутации приложений, объявила об официальном открытии своего представительства в России, а также рассказала о своем первом крупном
24.10.2003 RADware выпустил новое решение для распределенных сетей

Компания RADware, производитель интеллектуальных коммутаторов (Intelligent Application Switch), анонсировала новое multi-homing изделие (обеспечивающее наличие нескольких каналов связи для обеспечения б
29.11.2000 Компании Radware и Compaq заключили соглашение для создания высокопроизводительного решения кэширования информации в сетях

Корпорация Compaq Computer заключила соглашение с компанией Radware - поставщиком интеллектуальных решений управления трафиком (ITM, Intelligent Traffic


Публикаций - 61, упоминаний - 86

Radware и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Broadcom - VMware 2610 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
Информзащита 941 8
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 6
Check Point Software Technologies 829 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Trend Micro 651 6
Radware - Alteon WebSystems 31 5
Microsoft Corporation 25775 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 5
Dell EMC 5180 4
Oracle Corporation 7074 4
Forcepoint - Websense 140 3
ТИК - Телеинком - TIC - Teleincom - ТелеИнКом-ПК 13 3
Ростелеком 10948 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
МегаФон 10742 3
SAP SE 5601 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Intel Corporation 12811 3
InfoWatch - Инфовотч 1185 3
HP Inc. 5883 3
Citrix Systems 868 3
Крок - Croc 1964 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 3
Nginx - Энджайникс 209 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Код Безопасности 812 3
Arbor Networks 62 3
Google LLC 12690 3
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Associates Distribution 11 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
Yahoo! Inktomi - WebSpective Software 118 2
Huawei Symantec Technologies - Хуавэй Симантек 10 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Пробизнесбанк АКБ 135 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
LEGO 260 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Церих банк 9 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 1
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 1
Резонанс НПП 407 1
ABN AMRO 100 1
Prudential Securities 68 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Банк Сбережений и Кредита АКБ - С банк - СТБ, Столичный Торговый Банк - Сберкред Банк - Моссибинтербанк - Столичный торговый банк - Академхимбанк - Инвестбанк АКБ - Конверсбанк МФГ - Гранкомбанк, ГРАН Коммерческий банк - Воронежпромбанк - Воронежский Пром 25 1
Панацея СК 2 1
Ростех - ОАК - ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 21 1
Газпром нефтехим Салават - Салаватнефтеоргсинтез - СНОС - Мономер 14 1
Энергоаудитконтроль ИЦ - Инженерный центр 8 1
EY - Эрнст энд Янг 81 1
Автобанк-НИКойл АКБ 18 1
РБР КБ - Русский Банк Развития КБ 25 1
МСБ АКБ - Международный Солидарный Банк АКБ 2 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 1
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 35 1
Стройкредит АКБ 35 1
Росэнергобанк 34 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 55 1
Continental Airlines 30 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 58 1
Трансинвестбанк - Транспортный инвестиционный банк 4 1
Арарат Парк Хаятт 14 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 40
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 24
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 20
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 13
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 9
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Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 7
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 7
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 638 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 7
Microsoft Windows 16882 4
Linux OS 11533 3
F5 Networks BIG-IP 24 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 2
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 208 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Веб-Сервер - Angie Software - Angie PRO - Angie ADC - Angie Application Delivery Controller - Angie ANIC - Angie Ingress Controller 30 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 162 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 2
Microsoft Outlook 1506 2
Citrix NetScaler ADC - Citrix Application Delivery Controller - Citrix ADM - Citrix Application Delivery Management - Citrix Delivery Center 37 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 1
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 40 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 59 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Бифит Митигатор - Bifit Mitigator 14 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 1
Capita SIMS - Schools Information Management System - система управления информацией для учебных заведений 0 1
1С:Отчетность 19 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
Trend Micro Mobile Network Security 9 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 33 1
Trend Micro Deep Security - Trend Micro DDI - Trend Micro Deep Discovery Inspector - Trend Micro DDEI - Trend Micro Deep Discovery Email Inspector - Trend Micro DeWa - Trend Micro Deep Web Analyzer 42 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Avaya Interaction Center - AIC 16 1
OpenText Content Server - OpenText Content Analytics - OpenText LiveLink - Hummingbird 66 1
Dell VIS - Dell Virtually Integrated System 4 1
Nokia Alcatel-Lucent VPN Firewall Brick - Lucent IPSec 9 1
Nokia Alcatel-Lucent Security Management Server 2 1
Forcepoint - Websense CPS - Websense Content Protection Suite 2 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec MessageLabs 83 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - MyDoom-Novarg - Вредоносное ПО - сетевой червь 96 1
Kaspersky Optimum Security 13 1
Check Point Smart-1 - Check Point SmartDashboard - Check Point SmartEvent - Check Point SmartLog - Check Point SmartView Tracker 62 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 1
Barracuda Networks - Spam Firewall 8 1
Кузин Дмитрий 10 9
Суконник Михаэль 8 8
Демурджян Юлий 5 5
Белик Сергей 17 4
Квасников Алексей 8 3
Скородумов Борис 6 3
Князев Алексей 13 2
Солонин Виталий 90 2
Ференец Вадим 29 2
Кулигин Михаил 8 2
Кириллов Артем 6 2
Абасмирзоев Заур 17 2
Aviv David - Авив Давид 2 2
Баринов Александр 44 2
Аитов Тимур 197 2
Савельев Михаил 44 2
Лукацкий Алексей 140 2
Степанов Александр 24 2
Ананьин Алексей 90 2
Легезо Денис 40 1
Цукарь Сергей 38 1
Емельянников Михаил 40 1
Мартиросов Давид 123 1
Леушев Андрей 75 1
Сюртукова Екатерина 10 1
Писарев Михаил 29 1
Дрозд Алексей 27 1
Тупицын Александр 9 1
Севостьянов Александр 16 1
Хантимиров Рамиль 82 1
Степанов Антон 71 1
Коротков Андрей 87 1
Хазов Артем 15 1
Трифаленков Илья 17 1
Гребнев Егор 41 1
Дьячков Виктор 37 1
Потапенко Андрей 27 1
Кондрашин Михаил 22 1
Гениев Артем 12 1
Лысенко Александр 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
Европа 24964 6
Израиль 2856 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Европа Восточная 3138 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Африка - Африканский регион 3641 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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