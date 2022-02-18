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Radware
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|18.02.2022
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Radware на конференции CNews «Информационная безопасность 2022» 22 февраля
Компания Radware, производитель решений кибербезопасности, совместно с партнером ООО «ТИК», примет участие в работе конференции CNews «Информационная безопасность 2022» 22 февраля. Новая архитектура при
|28.03.2014
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«Билайн» научился отражать мощные Ddos-атаки
«Вымпелком» (торговая марка «Билайн») представил услугу для корпоративных клиентов по защите от Ddos-атак. Услуга основана на оборудовании Radware, техническую поддержку клиентам обеспечит компания «Экон Технологии». Услугой могут пользоваться абоненты любых провайдеров, но для отражения мощных атак требуется наличие интернет-кана
|27.03.2014
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«Билайн Бизнес» и Radware представили комплексное решение по защите от DDoS-атак
Компания «ВымпелКом» («Билайн Бизнес») совместно с компанией Radware объявили о запуске гибридного решения для организации защиты от DDoS-атак для корпоративных клиентов. С развитием технологий передачи данных интернет становится незаменимым инструментом
|29.09.2011
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Radware предлагает платформу для борьбы с кибератаками в реальном времени
Компания Radware, поставщик интегрированных решений по оптимизации и защите трафика приложений для инт
|28.03.2011
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Radware выпустила новый коммутатор приложений Alteon 10000
Компания Radware выпустила новый коммутатор приложений Alteon 10000. Устройство основано на аппаратной
|25.02.2011
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Radware выпустил два новых ключевых компонента виртуальной инфраструктуры выполнения приложений
Компания Radware, поставщик интегрированных решений для оптимизации трафика приложений для интеллектуа
|15.11.2010
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Устройство DefensePro от Radware рекомендовано NSS Labs для противодействия атакам
Компания Radware, поставщик интегрированных решений оптимизации трафика приложений для интеллектуальны
|29.10.2010
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Radware представила концепцию виртуальной инфраструктуры доставки приложений: VADI
Компания Radware, поставщик интегрированных решений по оптимизации трафика приложений для интеллектуал
|02.10.2007
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DefensePro: эффективная защита от угроз от Radware
Компания Radware представила новую версию системы предотвращения вторжений (IPS) DefensePro 4.0. В приложение добавлен функционал защиты серверов на базе оценки поведения трафика в сети, который позволя
|18.07.2007
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Российский рынок ИБ жаждет внимания государства
27 июня 2007 года CNews Analytics и CNews Conferences при поддержке "Такском" и Radware провели круглый стол "Обеспечение информационной безопасности бизнеса и государственных структур". В ходе мероприятия были затронуты самые наболевшие и острые вопросы, актуальные сегодн
|19.10.2005
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20 октября 2005 г. CNews проведет круглый стол "Защита информации и ИТ-инфраструктура компании"
раструктура компании. Внутренние и внешние угрозы». В работе круглого стола примет участие компания Radware. Вопросы обеспечения стопроцентной доступности приложений и информационной безопаснос
|17.03.2005
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"Умные" коммутаторы Radware помогают РБК
На днях компания Radware, специализирующаяся на решениях для интеллектуальной коммутации приложений, оптимизац
|16.03.2005
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Radware через РБК вышла на российский рынок
15 марта компания Radware, специализирующаяся на решениях для интеллектуальной коммутации приложений, объявила об официальном открытии своего представительства в России, а также рассказала о своем первом крупном
|24.10.2003
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RADware выпустил новое решение для распределенных сетей
Компания RADware, производитель интеллектуальных коммутаторов (Intelligent Application Switch), анонсировала новое multi-homing изделие (обеспечивающее наличие нескольких каналов связи для обеспечения б
|29.11.2000
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Компании Radware и Compaq заключили соглашение для создания высокопроизводительного решения кэширования информации в сетях
Корпорация Compaq Computer заключила соглашение с компанией Radware - поставщиком интеллектуальных решений управления трафиком (ITM, Intelligent Traffic
Radware и организации, системы, технологии, персоны:
|Кузин Дмитрий 10 9
|Суконник Михаэль 8 8
|Демурджян Юлий 5 5
|Белик Сергей 17 4
|Квасников Алексей 8 3
|Скородумов Борис 6 3
|Князев Алексей 13 2
|Солонин Виталий 90 2
|Ференец Вадим 29 2
|Кулигин Михаил 8 2
|Кириллов Артем 6 2
|Абасмирзоев Заур 17 2
|Aviv David - Авив Давид 2 2
|Баринов Александр 44 2
|Аитов Тимур 197 2
|Савельев Михаил 44 2
|Лукацкий Алексей 140 2
|Степанов Александр 24 2
|Ананьин Алексей 90 2
|Легезо Денис 40 1
|Цукарь Сергей 38 1
|Емельянников Михаил 40 1
|Мартиросов Давид 123 1
|Леушев Андрей 75 1
|Сюртукова Екатерина 10 1
|Писарев Михаил 29 1
|Дрозд Алексей 27 1
|Тупицын Александр 9 1
|Севостьянов Александр 16 1
|Хантимиров Рамиль 82 1
|Степанов Антон 71 1
|Коротков Андрей 87 1
|Хазов Артем 15 1
|Трифаленков Илья 17 1
|Гребнев Егор 41 1
|Дьячков Виктор 37 1
|Потапенко Андрей 27 1
|Кондрашин Михаил 22 1
|Гениев Артем 12 1
|Лысенко Александр 11 1
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