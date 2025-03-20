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Ideco UTM Ideco ICS Ideco Internet Control Server ПК МЭ межсетевой экран (firewall) шлюз безопасности
- Ideco NGFW
"Проблемы защиты сетевого периметра" Дмитрий Хомутов, Директор компании, Айдеко на CNews FORUM 2021.
Ideco UTM и организации, системы, технологии, персоны:
|Хомутов Дмитрий 33 14
|Осинцев Сергей 3 3
|Мурзин Алексей 3 2
|Беклемишев Константин 2 2
|Куренев Алексей 6 1
|Земков Сергей 159 1
|Журавлев Николай 6 1
|Ложкин Руслан 34 1
|Севостьянов Александр 15 1
|Нуйкин Андрей 47 1
|Сюртукова Екатерина 10 1
|Важенин Андрей 1 1
|Косарим Руслан 7 1
|Селиванов Михаил 3 1
|Дрозд Алексей 18 1
|Киселёв Алексей 62 1
|Терехов Андрей 39 1
|Минаев Андрей 15 1
|Худякова Софья 3 1
|Вакациенко Владимир 1 1
|Куканов Антон 6 1
|Амиров Дмитрий 4 1
|Арбатский Андрей 1 1
|Измайлов Сергей 1 1
|Селивёрстов Дмитрий 1 1
|Плотко Сергей 8 1
|Башкатов Роман 10 1
|Синицын Валентин 3 1
|Чулков Валерий 32 1
|Крутиков Артем 1 1
|Товстолип Александр 4 1
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