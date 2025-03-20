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Ideco UTM Ideco ICS Ideco Internet Control Server ПК МЭ межсетевой экран (firewall) шлюз безопасности

  • Ideco NGFW
 

"Проблемы защиты сетевого периметра" Дмитрий Хомутов, Директор компании, Айдеко на CNews FORUM 2021.


20.03.2025 ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» успешно завершил миграцию на Ideco NGFW 17 1
26.02.2024 Идеальное сочетание надежности и защиты: выпущен релиз Ideco UTM 16.4 1
18.01.2024 Ideco выпустила новую версию межсетевого экрана Ideco UTM 15.7 1
06.12.2023 R-Vision выпустила обновление платформы анализа данных киберугроз R-Vision TIP 1
01.09.2023 Ideco выпустила новый экран UTM 15.0 2
05.07.2023 Система двухфакторной аутентификации Multifactor совместима с межсетевым экраном Ideco UTM 3
10.04.2023 НПП «Цифровые решения» и «Айдеко» протестировали совместное решения по защите корпоративной сети 2
28.03.2023 Вышел релиз ФСТЭК-версии Ideco UTM 2
27.01.2023 «Айдеко» выпустила новую версию межсетевого экрана Ideco UTM 2
12.09.2022 Импортозамещение теперь не страшно: вышел новый релиз отечественного межсетевого экрана 2
23.06.2022 Межсетевой экран Ideco UTM защитил сайт ЮУГМУ от DDoS-атак 2
09.03.2022 Как перестать «продавать страх» и получить средства на ИБ 1
13.01.2022 «Айдеко» получила сертификат соответствия ФСТЭК России 2
08.11.2021 «Айдеко» о проблемах защиты сетевого периметра в рамках форума CNews 2
19.07.2021 Рынок ИБ захватили UTM-системы: что они дают бизнесу 4
18.01.2021 Представлена новая версия шлюза безопасности Ideco UTM 9.0 1
14.09.2020 «Айдеко» представила новую версию шлюза безопасности Ideco UTM 8.0 1
20.01.2020 Подтверждена совместимость шлюза безопасности Ideco UTM и ОС «Лотос» 3
12.02.2018 Шлюз безопасности Ideco ICS защищает от криптомайнеров 3
03.08.2017 «Айдеко» выпустила новую версию шлюза безопасности Ideco ICS 1
15.05.2017 «Айдеко» выпустила бесплатный шлюз безопасности для малого бизнеса Ideco SMB 3
30.01.2017 SkyDNS представила базу категорированных интернет-ресурсов следующего поколения 1
05.09.2012 Вышел Ideco ICS 5 с поддержкой нового ядра Linux и новой версии «Антивируса Касперского» 2
17.01.2012 Биллинговая система интегрирована с MaaS-платформой «Рентсофт» 3
25.11.2011 «Айдеко» соединила интернет-шлюз с криптосервером 1
24.11.2011 «Айдеко» соединила интернет-шлюз с криптосервером 1
11.10.2011 Вышел интернет-шлюз Ideco ICS 4.3: система отчетов, детектор сетевых атак и новый модуль статистики трафика 1
24.05.2011 Интернет-шлюз Ideco ICS стал бесплатным для небольших компаний 1
30.03.2011 «Айдеко» выпустила интернет-шлюз с модулем DLP 1
05.03.2011 Межсетевой экран Ideco ICS 3 получил сертификат ФСТЭК России 5
02.03.2011 Softline обеспечила прозрачность использования интернет-трафика в «Акрихине» 1
14.10.2010 «Айдеко» представила новую версию интернет-шлюза Ideco ICS 1
24.03.2010 «Айдеко» выпустила интернет-шлюз Ideco ICS для школ, гимназий и колледжей 2
30.10.2009 Вышел Ideco ICS 3.3: интернет-шлюз со встроенным Jabber-сервером 2
21.10.2009 Интернет-шлюз Ideco ICS 3.0 получит сертификат ФСТЭК 3
03.06.2009 Защитные решения «Лаборатории Касперского» интегрированы в интернет-шлюзы Ideco ICS 2
07.12.2007 В новое интернет-решение «Айдеко Софтвер» встроен модуль Dr.Web 3
02.08.2007 Интернет-шлюз Ideco: теперь с Dr.Web 2

Публикаций - 38, упоминаний - 72

Ideco UTM и организации, системы, технологии, персоны:

Ideco - Айдеко 78 35
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4953 8
Multifactor - Мультифактор 42 3
Broadcom - VMware 2385 2
Dr.Web - Доктор Веб 1257 2
Citrix Systems 817 2
K2 - К2РУ - SourceCode 93 2
Fortinet 393 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 297 2
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 2
2domains 4 2
Энстрим - Instream 19 1
Softline - Софтлайн 2882 1
Telegram Group 2072 1
SkyDNS - СкайДНС 34 1
MikroTik 37 1
Microsoft Corporation 24719 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 951 1
Ростелеком 9807 1
Huawei 3973 1
IBM - International Business Machines Corp 9453 1
Intel Corporation 12239 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 419 1
Cisco Systems 5135 1
Check Point Software Technologies 765 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 144 1
Kerio Technologies 64 1
Sophos - SophosLabs 416 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Gen Digital - Avast Software 175 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 306 1
Trend Micro 606 1
Let's Encrypt - удостоверяющий центр 14 1
ZyXEL Communications 298 1
HPE - Juniper Networks 427 1
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 1
Trustwave - Trustwave SpiderLabs 22 1
Radware 59 1
Rohde&Schwarz - Роде и Шварц Рус 24 1
WatchGuard Technologies 73 1
Акрихин - Фармацевтическая компания 37 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 1
Volkswagen Group - VW 285 1
Абсолют Банк 234 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1653 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1030 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4227 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11819 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4833 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3161 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 343 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5018 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 193 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 732 4
АФТ - Ассоциация Финтех 172 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2731 21
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 200 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28159 16
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 834 15
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 257 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30070 14
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2095 11
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7469 11
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3781 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 9
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3990 9
Application Control - Контроль доступа к приложениям 167 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24415 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4137 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6818 7
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LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3218 7
Web Interface - Веб-интерфейс 1702 7
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4302 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4941 6
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 599 6
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 489 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11221 6
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Content-control software - web filtering software - контентная фильтрация - программа ограничения веб-контента 110 6
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2222 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3159 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12697 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25648 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12875 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2271 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2830 4
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 145 4
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 345 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19909 4
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 752 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9419 4
Оцифровка - Digitization 4610 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7774 4
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1332 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4059 3
Linux OS 10079 13
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1345 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 351 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 627 2
Microsoft Windows 15781 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4569 2
Ideco МагПро 2 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
2Test Профишкаф 1 2
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 29 2
Энстрим Лотос - Операционная система 13 1
Microsoft Office 365 948 1
Microsoft Edge - браузер 1998 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 273 1
Red Hat - Linux Fedora 221 1
OpenVPN 68 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 451 1
Dr.Web Mail Security Suite 33 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 876 1
Kaspersky Anti-Spam - SpamTest 55 1
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server 153 1
Dr.Web Mobile Security Suite 18 1
Dr.Web Gateway Security Suite 12 1
ФСТЭК РФ - ИТ.СОВ - Профиль защиты систем обнаружения вторжений 16 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 300 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 232 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 184 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 150 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 790 1
Squid - прокси-сервер 42 1
Apache Logging Project - Log4j 26 1
Kaspersky Optimum Security 13 1
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Земков Сергей 159 1
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Сюртукова Екатерина 10 1
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Дрозд Алексей 18 1
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Терехов Андрей 39 1
Минаев Андрей 15 1
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Россия - РФ - Российская федерация 146358 24
Россия - УФО - Екатеринбург 3996 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14175 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43592 1
Земля - планета Солнечной системы 10421 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7561 1
Европа 21841 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8697 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14639 6
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2437 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11068 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48560 4
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1120 1
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