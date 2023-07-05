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Система двухфакторной аутентификации Multifactor совместима с межсетевым экраном Ideco UTM

«Мультифактор» и «Айдеко» сообщили об успешном завершении испытаний на совместимость и корректность работы своих продуктов.

Multifactor — это система двухфакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений: RDP, VPN, VDI, SSH и других.

Межсетевой экран Ideco UTM — это современное средство защиты сетевого периметра, включающее в себя множество модулей собственной разработки компании: межсетевой экран, VPN-сервер, контроль приложений, контентная фильтрация и предотвращение вторжений.

VPN-сервер Ideco UTM и система двухфакторной аутентификации Multifactor представляют собой решение для защиты удаленных доступов, усиливающее безопасность ИТ-периметра компании и исключающее риски компрометации учетных данных. Оба решения входят в реестр российского ПО Минцифры РФ.

Защита VPN-подключения с помощью двухфакторной аутентификации Multifactor необходима для исключения риска несанкционированного доступа к ИТ-инфраструктуре заказчиков.

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«Интеграция системы многофакторной аутентификации Multifactor и межсетевого экрана Ideco UTM обеспечивает высокий уровень защищенности данных ИТ-периметра компаний. Уверены, что данное комплексное решение получит широкое распространение среди заказчиков на российском рынке», — сказал Роман Башкатов, коммерческий директор и совладелец компании «Мультифактор».

«Удаленный доступ прочно вошел в нашу жизнь, но при этом стал наиболее интересным каналом атаки для злоумышленников. Многофакторная авторизация — то, что поможет организовать надежную защиту удаленного доступа, а сервис Multifactor предоставляет множество возможностей по удобной реализации данной функции у наших клиентов», — отметил директор «Айдеко» Дмитрий Хомутов.

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