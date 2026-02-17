Разделы

Кибербезопасность Контент-фильтр Content-control software web filtering software контентная фильтрация программа ограничения веб-контента


17.02.2026 Buzzoola внедрила ИИ-модель для увеличения охватов рекламодателей в programmatic-рекламе 1
20.10.2025 Интернет без лишнего шума: 60% россиян хотят получать контент по своим интересам — исследование «Яндекс Ритма» 1
05.08.2025 «Континент 4» от «Кода Безопасности» получил сертификат соответствия ФСТЭК России по требованиям к многофункциональным межсетевым экранам 1
23.06.2025 МТС поможет абонентам скрывать свой настоящий email при регистрации в цифровых сервисах 1
04.02.2025 ГК Softline совместно с «Ашан Тех» реализовала проект по внедрению системы межсетевого экранирования в торговой сети «Ашан Ритейл Россия» 1
24.01.2025 МТС защитит цифровой след абонентов с помощью приватной связи Membrana 1
27.12.2024 ГК «Солар»: как рынок ИБ пережил 2024 год, и чего ждать от 2025 1
10.10.2024 «Мегамаркет» тестирует виртуальную фотосъемку с применением ИИ для своих продавцов 1
24.02.2024 Программы и инструменты для родительского контроля на ПК в 2024 году 1
22.02.2024 Исследование ключевого сегмента рынка ИБ: «Инфосистемы Джет» выпустила первые результаты тестирования NGFW 1
05.07.2023 Система двухфакторной аутентификации Multifactor совместима с межсетевым экраном Ideco UTM 1
10.04.2023 НПП «Цифровые решения» и «Айдеко» протестировали совместное решения по защите корпоративной сети 1
06.01.2023 В WhatsApp появилось суперсредство для обхода блокировок 1
14.03.2022 OCS начала продвижение российских программных ИБ-решений SkyDNS 1
09.03.2022 Как перестать «продавать страх» и получить средства на ИБ 1
16.02.2022 «Смарт-софт» выпустил облегченную версию универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation Light 1
27.01.2022 «Смарт-софт» начал продажи облачного шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation SaaS 1
08.12.2021 Кибербезопасность организаций любого уровня — межсетевые экраны нового поколения Cisco 1
02.12.2021 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 1
22.11.2021 В публичном доступе появился ИИ, который умеет писать письма, стихи и программный код 1
17.11.2021 Как сделать умные колонки безопасными для детей 1
08.11.2021 «Айдеко» о проблемах защиты сетевого периметра в рамках форума CNews 1
19.07.2021 Рынок ИБ захватили UTM-системы: что они дают бизнесу 1
23.11.2020 Минцифры отменяет создание системы фильтрации интернета для детей за 4,2 миллиарда 1
03.08.2020 «Ростелеком» получит от властей 10 миллиардов на постройку интернета без Facebook, «Вконтакте» и танчиков 1
29.06.2020 Создана торрент-сеть, которую невозможно взломать или заблокировать 1
16.04.2019 Евросоюз принял закон об авторском праве, после которого интернет не будет прежним 1
08.10.2018 План «Перехват»: как настроить гибридную DLP-систему 1
04.07.2018 Оracle начал зарплатную войну: Специалистам по искусственному интеллекту там платят $6 млн 1
09.04.2018 ФБР арестовало один из старейших в мире сайтов объявлений 1
06.07.2017 Depo Computers и «Смарт-Софт» представили Traffic Inspector Next Generation 1
24.05.2017 Что советует эксперт для борьбы с WannaCry 2
15.05.2017 «Айдеко» выпустила бесплатный шлюз безопасности для малого бизнеса Ideco SMB 1
18.10.2016 «Смарт-Софт» выпустила новую версию российского UTM-решения 1
27.05.2016 Андрей Дрожжин - Как обеспечить безопасность банка 1
13.10.2015 Synology выпустила новую версию DiskStation Manager — операционной системы для NAS 1
25.02.2015 Eset Security для Kerio доступен в России 1
10.12.2014 McAfee/Intel Security: Настоящая информационная безопасность на высоких скоростях 1
01.12.2014 Вячеслав Железняков - Рынок ИБ постепенно движется в сторону предоставления ИТ-безопасности как сервиса 1
12.09.2014 Прокуратура занялась борьбой с Wi-Fi-сетями 1

Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 499 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5330 12
Microsoft Corporation 25339 11
Fortinet 418 10
Ideco - Айдеко 103 9
Ростелеком 10423 8
Meta Platforms - Facebook 4555 8
Google LLC 12350 8
Yandex - Яндекс 8619 6
Cisco Systems 5238 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14654 5
Integra 28 5
Intel Corporation 12587 4
Check Point Software Technologies 804 4
Oracle Corporation 6903 4
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 514 4
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 408 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4606 4
Smart-Soft - Смарт-Софт 66 4
Forcepoint - Websense 125 4
Broadcom - VMware 2512 3
Apple Inc 12759 3
InfoWatch - Инфовотч 1112 3
Softline - Софтлайн 3335 3
GitHub 991 3
Telegram Group 2660 3
Yahoo! 3711 3
Trend Micro 632 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 371 3
МегаФон 10112 2
X Corp - Twitter 2914 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1182 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 2
Информзащита 868 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1547 2
ESET - ESET Software 1147 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 479 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9248 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1227 2
Сова Центр - Сова Исследовательский центр - Сова Информационно-аналитический центр 6 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1813 2
Лента - Сеть розничной торговли 2292 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 410 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 518 2
PornHub 26 2
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 65 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Газпром энергосбыт 11 2
ВАНКБ - Всемирная академия наук комплексной безопасности 9 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 52 1
Уралалмаз 3 1
Росатом - СМЗ - Соликамский магниевый завод 12 1
Ганзакомбанк 2 1
УГМК - СУМЗ - Среднеуральский медеплавильный завод 3 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 539 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1401 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 506 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 536 1
Visa International 1977 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 234 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 325 1
Volkswagen Group - VW 301 1
Ак Барс Банк 275 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 277 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 571 1
Абсолют Банк 242 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 294 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 180 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 123 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 141 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 32 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Uber 342 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 187 1
Ferrari NV 157 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 87 1
U.S. NCMEC - National Center for Missing & Exploited Children - Национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей США 9 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5058 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2968 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13051 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5334 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3421 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3483 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1486 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 283 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 271 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2019 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5280 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1459 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2753 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 721 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6350 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3577 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3124 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4832 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1176 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1151 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 273 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 252 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 835 1
Роскачество - Российская система качества 43 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 20 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 280 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 64 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 788 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
Союз СБ Урала - Союз руководителей служб безопасности Урала 3 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 744 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 217 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 23 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 112 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 1
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13671 56
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7752 53
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32078 48
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4283 39
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2310 39
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23056 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73892 34
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3981 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32007 30
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 905 28
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26137 28
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 27
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7670 22
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17195 21
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 294 21
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12364 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27191 17
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3011 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57560 15
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11337 15
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1058 14
Application Control - Контроль доступа к приложениям 182 13
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2824 13
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9731 13
Кибербезопасность - SCM - Secure (Security) Content Management - Управление безопасностью контента - CSP - Content Security Policy - Политика защиты контента - SCAP - Security Content Automation Protocol - Протокол автоматизации управления данными безопас 203 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13071 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17205 12
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4803 12
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 722 12
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4376 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16687 11
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 366 11
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4596 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8805 11
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7051 11
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 989 11
Коллективный интеллект - Коллективный разум - Распределенный интеллект - Роевой интеллект - Collective Intelligence - Swarm intelligence - Swarm intelligent technique - интеллект роя, стаи, толпы 94 11
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 470 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12424 10
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2327 10
Panda GateDefender Performa - Panda GateDefender Integra 30 17
Linux OS 11030 11
Microsoft Windows 16442 11
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5205 11
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 118 9
Google Android 14828 7
Google YouTube - Видеохостинг 2921 6
Kaspersky Internet Security 475 6
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 39 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1555 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 659 5
Apple iOS 8327 4
Apple macOS 2285 4
Fortinet FortiOS 41 4
Intel Amber Lake 53 4
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 65 4
Kaspersky Security Network - KSN 99 4
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 165 4
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 337 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3061 3
Microsoft Azure 1472 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5929 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1789 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 3
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 454 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5141 3
Fortinet FortiGuard Services 54 3
Fortinet FortiASIC CP 15 3
Fortinet FortiSandbox ATP 20 2
МТС Future Crew - Membrana 23 2
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 94 2
Intel x86 - архитектура процессора 1996 2
Kaspersky Security Center - KSC 76 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1732 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 828 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 885 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 504 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1432 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 310 2
Хомутов Дмитрий 53 5
Давидович Андрей 10 3
Нуйкин Андрей 50 2
Ермолаев Артем 379 2
Гудилин Олег 30 2
Левцов Вениамин 41 2
Самойленко Максим 67 2
Доля Алексей 67 2
Мандалака Сергей 3 2
Хайдаршин Анвар 3 2
Нефедов Юрий 14 1
Ложкин Руслан 35 1
Башкатов Роман 19 1
Кис Алексей 4 1
Клепов Анатолий 4 1
Селяметова Виктория 1 1
Тонких Иван 2 1
Джаганян Александр 6 1
Товстолип Александр 8 1
Сара Юлия 1 1
Peralta Javier - Перальта Хавьер 2 1
Адасько Антон 1 1
Лукьянченко Петр 3 1
Parolkova Marcela - Паролкова Марсела 2 1
Кононюк Дмитрий 1 1
Покидов Валентин 1 1
Leighton Tom - Лейтон Том 1 1
Conroy Stephen - Конрой Стефан 3 1
Welte Harald - Вельте Харальд 4 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Малофеев Константин 117 1
Давыдов Денис 46 1
Демидов Сергей 129 1
Матвеев Лев 64 1
Починок Николай 12 1
Дуров Павел 316 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 359 1
Эйгес Павел 107 1
Касперский Евгений 331 1
Макаров Валентин 243 1
Россия - РФ - Российская федерация 158561 60
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53599 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46148 10
Европа 24688 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14552 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13593 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18379 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8231 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3214 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18822 2
Польша - Республика 2004 2
Индия - Bharat 5734 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4327 2
Германия - Федеративная Республика 12968 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1076 2
Нидерланды 3649 2
Иран - Исламская Республика Иран 1125 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4120 1
Азия - Азиатский регион 5766 1
Япония 13572 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3060 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Словения - Республика 251 1
Швеция - Королевство 3721 1
Финляндия - Финляндская Республика 3661 1
Сингапур - Республика 1916 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 1
Канада 4998 1
Бельгия - Королевство 1174 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1793 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 442 1
Италия - Итальянская Республика 4440 1
Франция - Французская Республика 8007 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1460 1
Россия - СФО - Новосибирск 4707 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1928 1
Великобритания - Лондон 2412 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 851 1
Турция - Турецкая республика 2507 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55108 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51369 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11791 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31986 13
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2669 12
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6967 11
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7365 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15270 8
Blacklist - Чёрный список 677 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11455 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10480 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9710 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2802 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2975 5
Федеральный закон 436-ФЗ, 139-ФЗ - О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 70 4
Цензура - Свобода слово 507 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2568 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1344 4
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 898 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8552 4
Статистика - Statistics - статистические данные 1836 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5331 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3241 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2328 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4426 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5317 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4678 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17443 3
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1763 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 3
Аудит - аудиторский услуги 3117 3
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1659 3
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 3
Образование в России 2571 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4266 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6292 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2725 2
Wikipedia - Википедия 603 2
IHT - International Herald Tribune 22 1
The Verge - Издание 602 1
The Register - The Register Hardware 1725 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6036 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 255 1
NYT - The New York Times 1091 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 125 1
TorrentFreak (TF) 150 1
Daily Mail 56 1
Virus Bulletin 33 1
Network World 31 1
Intelligent Enterprise 27 1
CNews - Soft.CNews 31 1
IDC - International Data Corporation 4946 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 2
Gartner - Гартнер 3623 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3768 2
MAAWG - Messaging Anti-Abuse Working Group 2 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 156 1
Radicati Group 26 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 73 1
Juniper Research 552 1
Markets&Markets Research 113 1
Forrester Research 830 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 1
Cybersecurity Ventures 10 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 355 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 986 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 195 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 637 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 49 1
ВГИК - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова 16 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 5
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 42 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 9 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2144 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 934 1
GITEX Technology - международная выставка 44 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 225 1
День молодёжи - 27 июня 1004 1
