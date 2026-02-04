Получите все материалы CNews по ключевому слову
Архипов Константин
СОБЫТИЯ
Архипов Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Шаров Борис 73 3
|Гостев Александр 84 3
|Кондаков Гарри 35 2
|Шабанов Илья 60 2
|Албитов Андрей 31 2
|Гребенюк Алексей 11 2
|Ильин Сергей 15 2
|Комиссаров Валерий 24 1
|Мещанкин Михаил 8 1
|Капцан Даниил 6 1
|Тютюкин Олег 1 1
|Нахаев Юрий 2 1
|Антиномов Дмитрий 2 1
|Батранков Денис 10 1
|Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 1
|Сурков Сергей 3 1
|Карамышев Всеволод 3 1
|Redmond Tony - Редмонд Тони 1 1
|Мисоченко Данил 2 1
|Лещинский Андрей 1 1
|Rouland Chris - Роуланд Крис 3 1
|Багчи Бхаскар 4 1
|Белкин Алексей 4 1
|Касперская Наталья 305 1
|Касперский Евгений 331 1
|Генс Георгий 76 1
|Шилов Сергей 96 1
|Бобровников Борис 104 1
|Лукацкий Алексей 132 1
|Казак Максим 162 1
|Ананьин Алексей 88 1
|Гребенников Николай 33 1
|Баласанян Владимир 45 1
|Сушкевич Антон 67 1
|Камлюк Виталий 30 1
|Кравцов Алексей 35 1
|Фарукшин Тимур 26 1
|Ференец Вадим 29 1
|Кондрашин Михаил 22 1
|Скиба Владимир 42 1
|АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 2
|CNews Bugtrack 40 1
|CNews Журнал 166 1
|AP - Associated Press 2006 1
|Virus Bulletin 33 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 3
|Radicati Group 26 1
|IDC - International Data Corporation 4944 1
|IDC Russia - IDC Россия 183 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416976, в очереди разбора - 727442.
Создано именных указателей - 190007.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.