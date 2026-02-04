Разделы

Архипов Константин


СОБЫТИЯ


04.02.2026 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта 1
21.02.2023 МТС перевела 100% актов ответственного хранения в электронный вид с «Контур.диадоком» 1
27.01.2012 Panda Security защитила сеть «Соликамского магниевого завода» 1
26.12.2008 Новый год 2009: поздравления и рецепты роста от ИТ-лидеров 1
28.10.2008 Названы самые активные антивирусы 1
04.09.2008 Определены самые быстрые антивирусы 1
13.08.2008 «Касперский» обрушил цены в 2 раза 1
21.03.2008 Цена антивируса в России упала в 2 раза 1
12.02.2008 Информационная безопасность: неожиданные итоги года 1
29.11.2007 Защитное ПО в России: секретно ли секретное? 1
03.07.2007 База уязвимостей: новый проект CNews 1
11.12.2006 Хакеры написали свой сервер активации Vista 1
07.12.2004 HP задушит вирусы 1
30.11.2004 Смартфонам нанесён двойной удар 1
02.02.2004 Виртуальный терроризм: угроза нового времени 1
08.12.2003 Безопасность в Сети гарантировать нельзя 1
12.11.2003 Panda Software: новое семейство антивирусных программ 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Архипов Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 499 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5315 9
Microsoft Corporation 25321 5
Dr.Web - Доктор Веб 1276 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 4
ESET - ESET Software 1147 4
Panda Security SL - Panda Software - Panda Software Russia - Панда Софтвэр 15 3
Trend Micro 631 3
Cisco Systems 5232 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 2
HP Inc. 5768 2
Leta IT-company - Leta IT-Group 148 2
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 2
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
ВирусБлокАда 16 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 35 1
Aladdin Software Security R.D. 117 1
Broadcom - VMware 2509 1
Dell EMC 5104 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14538 1
Apple Inc 12720 1
IBM - International Business Machines Corp 9565 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1709 1
9099 1
Oracle Corporation 6897 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 1
Новые облачные технологии (НОТ) 467 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1189 1
Крок - Croc 1816 1
Gen Digital - Avast Software 176 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1261 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 436 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 369 1
NVision Group - Энвижн Груп 686 1
HP - Hewlett-Packard 3644 1
Bitdefender 161 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 626 1
F-Secure 211 1
Росатом - СМЗ - Соликамский магниевый завод 12 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3142 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3410 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5024 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2266 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 295 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 189 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7746 12
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13655 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31968 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 6
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4275 6
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3279 5
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3160 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73713 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2304 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2720 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3610 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 2
Оцифровка - Digitization 4936 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2349 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3576 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13024 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 817 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7040 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8143 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 2
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 864 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1351 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5667 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 409 1
SOCKS - сетевой протокол сеансового уровня модели OSI - Open Systems Interconnection model 36 1
Rootkit - Руткит - набор программных средств 387 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 484 1
Bootkit - Буткит - вредоносное ПО 44 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2179 1
Proxy-server - Прокси-сервер 328 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Content-control software - web filtering software - контентная фильтрация - программа ограничения веб-контента 113 1
Microsoft Windows 16417 4
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 469 3
Panda Antivirus 58 2
Panda GateDefender Performa - Panda GateDefender Integra 30 2
Яндекс Agnitum Outpost Antivirus - Outpost AV Service 25 2
Linux OS 10997 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 2
Nokia Symbian OS 1403 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5196 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 454 2
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 140 2
Panda Cloud Antivirus - Panda Cloud Internet Protection - Panda Internet Security 33 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 190 1
Panda BusinesSecure 4 1
Trend Micro Antivirus - Trend Micro Titanium - Trend Micro Maximum Security 13 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3058 1
Microsoft Windows XP 2423 1
Kaspersky Internet Security 475 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2376 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 608 1
Apple iPhone 6 4861 1
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 103 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 342 1
Intel Amber Lake 53 1
Stafory - робот Вера 355 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 1
Nokia Sseries - серия телефонов 148 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Aladdin Secret Disk 88 1
Kyocera SmartScan 9 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 99 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 230 1
Intel Security McAfee VirusScan 52 1
Aladdin eSafe 37 1
KaZaA - KaZaA Media Desktop - клиент файлообменной сети FastTrack 133 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - MyDoom-Novarg - Вредоносное ПО - сетевой червь 94 1
Шаров Борис 73 3
Гостев Александр 84 3
Кондаков Гарри 35 2
Шабанов Илья 60 2
Албитов Андрей 31 2
Гребенюк Алексей 11 2
Ильин Сергей 15 2
Комиссаров Валерий 24 1
Мещанкин Михаил 8 1
Капцан Даниил 6 1
Тютюкин Олег 1 1
Нахаев Юрий 2 1
Антиномов Дмитрий 2 1
Батранков Денис 10 1
Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 1
Сурков Сергей 3 1
Карамышев Всеволод 3 1
Redmond Tony - Редмонд Тони 1 1
Мисоченко Данил 2 1
Лещинский Андрей 1 1
Rouland Chris - Роуланд Крис 3 1
Багчи Бхаскар 4 1
Белкин Алексей 4 1
Касперская Наталья 305 1
Касперский Евгений 331 1
Генс Георгий 76 1
Шилов Сергей 96 1
Бобровников Борис 104 1
Лукацкий Алексей 132 1
Казак Максим 162 1
Ананьин Алексей 88 1
Гребенников Николай 33 1
Баласанян Владимир 45 1
Сушкевич Антон 67 1
Камлюк Виталий 30 1
Кравцов Алексей 35 1
Фарукшин Тимур 26 1
Ференец Вадим 29 1
Кондрашин Михаил 22 1
Скиба Владимир 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 158146 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18343 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53558 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4112 1
Европа 24675 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46049 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3057 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1875 1
Европа Восточная 3124 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 1
Германия - Федеративная Республика 12956 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
США - Иллинойс - Чикаго 433 1
Украина - Киев 1141 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 1
Blacklist - Чёрный список 675 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6953 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 1
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 509 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1334 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
Автомагистраль М-8 Москва-Холмогоры 18 1
Экономический кризис 2008-2009 годов 56 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3673 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3042 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6685 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11780 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4422 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 200 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 547 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 732 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1342 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 378 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3396 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 2
CNews Bugtrack 40 1
CNews Журнал 166 1
AP - Associated Press 2006 1
Virus Bulletin 33 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 3
Radicati Group 26 1
IDC - International Data Corporation 4944 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 2
Docflow 147 1
