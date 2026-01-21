Разделы

SOCKS сетевой протокол сеансового уровня модели OSI Open Systems Interconnection model


21.01.2026 Прозрачность вместо слепых зон: Solar webProxy 4.4 контролирует FTP-трафик и вводит 2FA для администраторов 1
09.09.2025 «Солар» усиливает защиту корпоративных сетей: представлена новая версия SWG-системы Solar webProxy 4.3.1 3
26.06.2025 Новая версия Solar webProxy 4.3: контроль трафика по приложениям с помощью DPI, фиды угроз от Solar 4RAYS и модуль webCAT 1
26.06.2024 Новый Solar webProxy 4.1 с быстрой блокировкой веб-ресурсов на базе наборов данных об угрозах от Solar 4RAYS 2
20.09.2023 Китайцы освоили новый способ тайной атаки на ОС Linux 1
14.03.2022 Крупные VPN-сервисы начали блокировать торренты, чтобы лишить пользователей пиратских фильмов 1
28.02.2022 Хакеры массово захватывают серверы MS SQL с помощью антихакерского ПО 1
19.10.2021 Таинственные хакеры крепко взялись за топливные и авиационные компании в России, США и по всему миру 1
30.09.2020 Кибершпионы взломали множество аккаунтов сотрудников правительства США 1
10.12.2019 Под угрозой взлома ПК на Linux. Могут быть затронуты Android, macOS и iOS 1
28.03.2019 Мобильный троян Gustuff угрожает международным банкам, криптосервисам и маркетплейсам 1
16.05.2018 В Telegram встроили инструменты обхода блокировок нового типа 1
07.12.2017 «Доктор Веб»: злоумышленники взламывают сайты с помощью «интернета вещей» 1
19.10.2017 Приложения в Google Play для Minecraft вовлекают смартфоны в ботнет 2
13.09.2017 «Доктор Веб»: злоумышленники используют интернет вещей для рассылки спама 2
10.11.2015 Вышла новая версия Positive Technologies Application Firewall 1
23.07.2015 Обнаружен новый бэкдор для Linux 1
04.03.2015 «Доктор Веб» исследовал новый троян-шпион для Mac OS X 1
05.02.2015 Новый троян для Linux способен проводить DDoS-атаки 1
25.11.2014 Oracle выпустил обновленную версию Oracle GoldenGate 12c 1
21.05.2014 Win32.Sector заразил более миллиона компьютеров 2
27.08.2013 Новый троян для Linux скрывает свое присутствие в системе 1
05.07.2013 Атака на «Аэрофлот»: Как в «Касперском» изучали содержимое ноутбука хакеров 1
10.10.2012 Новый троян помогает злоумышленникам массово рассылать спам 1
09.07.2012 Россия: Готовое ПО для DDoS-атак продают неумелым хакерам 1
09.11.2011 Вышел обновленный DeviceLock Endpoint DLP Suite с улучшенной поддержкой почтовых веб-сервисов и соцсетей 1
30.09.2011 Программу-конструктор ботов можно приобрести в Сети всего за 5 евро 1
05.08.2011 Банковские трояны — наиболее серьезная киберугроза в России 1
15.01.2009 Axis представила новую сетевую видеокамеру с поддержкой H.264 1
06.12.2007 Неуязвимые плееры: выбираем защитные аксессуары 1
18.09.2007 Программы для Windows Mobile: необходимый минимум 1
10.07.2007 Обновленная графика в ARENA Online 1
12.11.2003 Panda Software: новое семейство антивирусных программ 1
05.10.2000 AVM Consulting выпустила новую версию системы для резервного копирования WebDrive BackUp 1

Публикаций - 36, упоминаний - 42

SOCKS и организации, системы, технологии, персоны:

Dr.Web - Доктор Веб 1276 8
Google LLC 12308 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1605 4
Microsoft Corporation 25292 3
Meta Platforms - Facebook 4543 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1164 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1527 3
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 812 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5300 2
X Corp - Twitter 2912 2
Apple Inc 12687 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2547 2
VK - Mail.ru Group 3536 2
Telegram Group 2610 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4568 2
Yahoo! 3711 2
Trend Micro 629 2
TeamViewer 131 2
Paysafe - Optimal Payments - Skrill - Moneybookers - Paysafecard - Neteller 20 1
GDTeam - CyberCrew 46 1
AVM Consulting 5 1
Panda Security SL - Panda Software - Panda Software Russia - Панда Софтвэр 15 1
Samsung Electronics 10670 1
Lenovo Group 2369 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
IBM - International Business Machines Corp 9562 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 1
Oracle Corporation 6888 1
GitHub 982 1
ESET - ESET Software 1147 1
Sony 6639 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 1
PayPal 662 1
Sophos - SophosLabs 424 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 191 1
SanDisk 328 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 499 1
Coinbase 63 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 181 1
Лента - Сеть розничной торговли 2278 2
Royal Dutch Shell - Шелл 224 2
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 68 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Walmart - Wal-Mart Stores 390 1
eBay Inc 1632 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 872 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 994 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 1
Assist - Ассист 215 1
Bank of America - Банк Америки 268 1
Capital One 20 1
Верный - торговая сеть 310 1
TD Bank Group - Groupe Banque TD - Toronto-Dominion Bank - Banque Toronto-Dominion 13 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Gett - GetTaxi - ГетТакси 25 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4988 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12958 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3394 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 832 2
Судебная власть - Judicial power 2410 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5289 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2946 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 292 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 56 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 130 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 467 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31894 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 20
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3278 14
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4360 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 10
Proxy-server - Прокси-сервер 328 9
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3558 9
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7745 9
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 864 9
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2305 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5402 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3973 7
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1320 7
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2443 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 6
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 467 6
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4274 6
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1351 6
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 470 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73583 5
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 966 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4793 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 5
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2304 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1763 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 4
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 893 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 4
IP-сеть - UDP - User Datagram Protocol - IPDR - IP data records 234 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7037 4
Website URL - Website Uniform Resource Locator 995 3
Оповещение и уведомление - Notification 5384 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1090 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7649 3
Linux OS 10974 11
Microsoft Windows 16396 6
Google Android 14760 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 3
Opera Browser - Браузер 1036 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 154 3
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 391 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar TI Feeds - Solar Threat Intellegence Feeds 12 2
Google Chrome - браузер 1653 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 879 2
Apple iOS 8295 2
Apple macOS 2269 2
Microsoft Office 3975 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3055 2
Intel x86 - архитектура процессора 1987 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1009 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1725 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 281 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1118 2
Google Gmail 989 2
Mozilla Firefox - браузер 1920 2
OpenVPN 76 2
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 418 2
SanDisk Sansa - SanDisk Sansa Fuze - SanDisk Sansa Clip - Sandisk Sansa Connect - SanDisk Sansa TakeTV 20 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 205 1
Oracle Database Streams 2 1
Panda BusinesSecure 4 1
United Internet - Web.de 9 1
Surfshark VPN 10 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 78 1
Atlas VPN 4 1
LiquidVPN 2 1
Rambler Group - Рамблер Почта 17 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3446 1
Linux KDE Plasma 251 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1344 1
Google Android Accessibility Service - Google Android Accessibility Suite - Google TalkBack 33 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 623 1
Хвещеник Анастасия 19 2
Водясов Алексей 222 2
Родионов Евгений 4 1
Ануфриев Григорий 2 1
Юрин Игорь 1 1
Молодцова Мария 1 1
Мельникова Анастасия 432 1
Носков Константин 239 1
Врублевский Павел 103 1
Зайцев Михаил 313 1
Касперский Евгений 330 1
Крылов Павел 24 1
Голованов Сергей 67 1
Соколов Андрей 20 1
Башлыков Михаил 23 1
Артимович Игорь 30 1
Миркасымов Рустам 7 1
Пермяков Максим 30 1
Матросов Александр 45 1
Архипов Константин 16 1
Урусов Александр 17 1
Лунина Наталья 8 1
Дадинский Сергей 11 1
Нагибин Дмитрий 8 1
Зеренков Андрей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 157808 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53525 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18310 5
Германия - Федеративная Республика 12949 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45968 3
Япония 13558 3
Индия - Bharat 5717 3
Европа 24659 2
Китай - Тайвань 4141 2
Украина 7803 2
Казахстан - Республика 5822 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Беларусь - Белоруссия 6057 1
Польша - Республика 2003 1
Сингапур - Республика 1910 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3597 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2691 1
Бразилия - Федеративная Республика 2455 1
Нидерланды 3639 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 788 1
Иран - Исламская Республика Иран 1121 1
США - Калифорния - Купертино 276 1
Египет - Арабская Республика 1049 1
Греция - Греческая Республика 998 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 146 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1759 3
Английский язык 6880 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10385 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 166 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 1
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 144 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 543 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 678 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3669 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3037 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6679 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3185 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1359 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 878 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 157 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6259 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 644 1
Fashion industry - Индустрия моды 322 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 294 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 853 1
BleepingComputer - Издание 422 1
Ars Technica 435 1
ThreatPost 9 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 148 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 1
Gartner - Гартнер 3615 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
