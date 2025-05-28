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IP-сеть UDP User Datagram Protocol IPDR IP data records
УПОМИНАНИЯ
IP-сеть и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3243 5
|Лямин Александр 74 4
|Петров Сергей 60 4
|Хантимиров Рамиль 39 4
|Мельникова Анастасия 412 4
|Володин Вячеслав 90 3
|Клименко Герман 50 3
|Буянов Максим 4 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 364 3
|Прямов Кирилл 6 3
|Щеголев Игорь 698 2
|Шалманов Сергей 201 2
|Водясов Алексей 222 2
|Носаков Василий 12 2
|Гольцов Александр 78 2
|Козелев Михаил 2 2
|Плуготаренко Сергей 85 2
|Хозяинов Борис 3 2
|Абасмирзоев Заур 16 2
|Зайцев Михаил 283 2
|Половинко Вячеслав 5 2
|Чугунов Алексей 4 2
|Singh Amit - Синх Амит 7 2
|Сорокин Дмитрий 39 2
|Галушкин Олег 182 1
|Иванов Олег 145 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Белоусов Андрей 142 1
|Климарев Михаил 48 1
|Кулин Филипп 52 1
|Шувалов Игорь 85 1
|Федоров Алексей 124 1
|Артимович Дмитрий 41 1
|Массух Илья 234 1
|Синицын Артем 6 1
|Казарян Карен 77 1
|Корнеев Виталий 3 1
|Мозохин Сергей 1 1
|Левова Ирина 24 1
|Зайцев Георгий 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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