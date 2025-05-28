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Индексная книга (каталог) CNews*
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IP-сеть UDP User Datagram Protocol IPDR IP data records


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Балансируем трафик: как повысить отказоустойчивость и эффективность ИТ-инфраструктуры 1
26.05.2025 Новый релиз ПО SystemeHD Works 25.03.30 для программирования контроллеров автоматизации инженерных систем 1
06.05.2025 ГК «Гарда»: аналитика DDoS-атак в I квартале 2025 года 1
23.04.2025 «Базис» представляет обновленный Basis Dynamix Cloud Control для комплексного управления облачной инфраструктурой 1
23.04.2025 Российский суверенный аналог VMware Cloud Foundation еще ближе «подружился» с Kubernetes 1
17.04.2025 Хоккейный терабит: Curator зафиксировала самую интенсивную DDoS-атаку года в сегменте онлайн-ставок 1
14.04.2025 «АРМО-Системы» представила программно-аппаратный комплекс EMSOK UIC-01 для удаленного управления системой оповещения 1
11.04.2025 Новый канал передачи данных для счетчиков электроэнергии SKAT c помощью GPRS-модема MT900-2GD 1
27.03.2025 UserGate NGFW обновлен до версии 7.3.0 1
26.03.2025 «Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock с нейронной сетью и анализом поведения пользователей 1
14.03.2025 Важное обязательное обновление Windows 11 мешает ПК загружаться и отправляет его в «синий экран смерти» 1
14.02.2025 Отчет Selectel: Количество и мощность DDoS-атак активно растут, но их продолжительность остается на уровне 7 минут 2
05.02.2025 Новый бэкдор кормит киберпреступников их же пилюлями: Glutton атакует киберкриминальный мир 1
24.12.2024 CTI обновила решение «CTI Мониторинг» 1
23.12.2024 Лидия Сирик, АБ «Россия»: Несмотря на хайп, сейчас ИИ применяется лишь для выдачи рекомендаций и подсказок 1
17.12.2024 UserGate NGFW обновлен до версии 7.2 1
26.11.2024 IP-телефония и цифровой маркетинг созданы друг для друга 1
18.11.2024 UserGate представила высокопроизводительный NGFW для крупных корпоративных сетей 2
12.11.2024 «Ростелеком»: Хакеры отказываются от известных инструментов, кибератаки становятся все более сложными и продолжительными 1
03.10.2024 Северокорейские хакеры атакуют и грабят компании из США 1
21.08.2024 В одном из фундаментальных протоколов интернета несколько десятилетий существует опасная «дыра» 1
08.08.2024 Каким образом Ideco NGFW помогает защититься от угроз на DNS уровне? 1
22.07.2024 «АМТ-Груп» обеспечит защищенный обмен данными между разными сетевыми сегментами цифровой платформы от «Диасофт» 1
28.06.2024 В новой версии веб-сервер Angie расширил возможности балансировки 1
26.06.2024 Новый Solar webProxy 4.1 с быстрой блокировкой веб-ресурсов на базе наборов данных об угрозах от Solar 4RAYS 1
24.06.2024 «Гарда» улучшила производительность системы Anti-DDoS 1
17.05.2024 Новая версия Ideco NGFW 17.0 2
06.05.2024 Новый ботнет атакует роутеры D-Link, используя уязвимость, которой 10 лет 1
24.04.2024 Хакеры усилили мощность DDoS-атак на Россию. Главные цели - ИТ и телеком 1
18.04.2024 Аналитики «Росатома» оценили рынок интернета вещей в России 1
08.04.2024 Чем отличаются провайдеры друг от друга? Погружаемся в детали 1
02.04.2024 Придумана DDoS-атака, легко выводящая из строя любую пару серверов 4
22.03.2024 Вышли обновления отечественного решения для облачных сред Kubernetes Angie Ingress Controller (ANIC) 1
20.03.2024 «Лаборатория Касперского» рассказала, как меняется ландшафт DDoS-атак в России 1
12.02.2024 «АМТ-Груп» получила сертификат ФСТЭК России на комплекс однонаправленной передачи данных InfoDiode Smart 2
05.02.2024 «Теком» анонсировала новую версию SRT agent с поддержкой SDI 1
31.01.2024 МТС RED отразил свыше 3,8 тыс. DDoS-атак во втором полугодии 2023 г. 1
12.01.2024 Решение для облачных сред Kubernetes Angie Ingress Controller включено в реестр отечественного ПО 1
21.12.2023 Максим Ежов, Angara Security: Первый шаг к защите информации — понимание своей ИТ-инфраструктуры 1
08.12.2023 Solar NGFW 1.0 успешно прошел функциональное и нагрузочное тестирование в лаборатории «Ростелекома» 1

Публикаций - 214, упоминаний - 259

IP-сеть и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24854 14
StormWall - Сторм системс 85 13
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1497 12
Cisco Systems 5157 12
Ростелеком 9933 11
AMT Group - АМТ-Груп 360 10
Telegram Group 2219 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5036 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13240 8
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 145 7
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 7
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 7
ADVA Optical Networking - MRV Communications 220 7
АРМО ГК - АРМО-Системы 302 7
МТС - Комстар ОТС Регионы - Транк 19 7
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 148 6
Google LLC 11954 6
Dr.Web - Доктор Веб 1261 6
Oracle Corporation 6759 6
Цифра ГК 2475 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2057 5
Fortinet 393 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4147 5
Check Point Software Technologies 769 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2065 5
Nginx - Энджайникс 176 5
GitHub 875 4
Huawei 4026 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1004 4
VK - Mail.ru Group 3485 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 540 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 846 4
TP-Link - ТП-Линк 208 4
Selectel - Селектел 406 4
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 645 4
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 215 4
Apple Inc 12276 3
ИКС 331 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1295 3
Cloudflare 117 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1144 5
РЖД - Российские железные дороги 1940 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7595 3
Россети Ленэнерго 1700 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Unsplash 1023 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 941 2
eBay Inc 1624 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1444 2
101Hotels.com 456 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2882 1
Татнефть 229 1
Транснефть 309 1
Газпром ПАО 1367 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 518 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1689 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 491 1
Runa Capital 158 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 157 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
American Dynamics 14 1
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 39 1
Bionic Hill 3 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 318 1
Родник 87 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 23 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 343 1
Международный аэропорт Гонконга - IATA: HKG, ICAO: VHHH 6 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 814 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 123 1
Assist - Ассист 210 1
ivy - Айви банк 2 1
Базелевс - Bazelevs 11 1
РК-Аудит 2 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 489 1
Royal Dutch Shell - Шелл 216 1
Airbnb 92 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 270 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 15 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4398 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4627 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12051 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3222 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2822 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5571 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3423 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 351 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3126 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6080 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 205 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1986 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3363 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1934 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5066 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 800 2
Судебная власть - Judicial power 2345 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1153 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4968 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 601 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2753 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3033 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1866 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 329 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 191 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1420 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 866 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 717 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 408 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 735 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
Президент Украины 124 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 55 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 60 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6302 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 132 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 8 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 321 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
Электрокабель 10 1
Партия регионов - Па́ртія регіо́нів 8 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
Интернет-видео - ассоциация 19 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 694 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 745 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1453 1
OWASP - Open Web Application Security Project 104 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 931 130
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29056 107
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30565 74
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4186 69
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HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2255 53
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12896 35
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26013 34
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HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1252 30
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Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2160 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21828 27
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2993 24
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 863 23
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 546 23
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11743 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12598 22
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3819 22
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9427 22
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 947 22
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 261 21
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3683 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20689 21
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7010 20
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 802 20
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6482 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31882 19
IP-сеть - ICMP - Internet Control Message Protocol - Протокол межсетевых управляющих сообщений TCP/IP 70 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21134 18
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10932 18
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 993 17
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7672 17
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4706 28
Microsoft Windows 15907 22
Linux OS 10231 19
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 65 10
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 69 9
Microsoft Windows 2000 8663 7
Apple Mac - Apple Macintosh 2999 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1376 6
ADVA Optical Networking - MRV MegaVision 42 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 5
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 120 5
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 334 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 890 5
Microsoft SQL Server - MS SQL 1681 5
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 304 5
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 4
Google Android 14279 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2111 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 752 4
Axis Camera Station 33 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1840 4
Веб-Сервер - Angie PRO - Angie ADC - Angie Application Delivery Controller - Angie ANIC - Angie Ingress Controller 25 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 799 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 135 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1235 4
Microsoft Azure 1428 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1123 3
Intel x86 - архитектура процессора 1909 3
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 389 3
Mozilla Firefox - браузер 1897 3
Google VirusTotal 87 3
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 58 3
Microsoft Windows NT 884 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 375 3
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 115 3
Fortinet FortiGuard Services 52 3
Linux.DDoS - вредоносная программа 7 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 3
Google gRPC - Система удаленного вызова процедур 25 3
UserGate MC - UserGate Management Center 16 3
Путин Владимир 3243 5
Лямин Александр 74 4
Петров Сергей 60 4
Хантимиров Рамиль 39 4
Мельникова Анастасия 412 4
Володин Вячеслав 90 3
Клименко Герман 50 3
Буянов Максим 4 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 364 3
Прямов Кирилл 6 3
Щеголев Игорь 698 2
Шалманов Сергей 201 2
Водясов Алексей 222 2
Носаков Василий 12 2
Гольцов Александр 78 2
Козелев Михаил 2 2
Плуготаренко Сергей 85 2
Хозяинов Борис 3 2
Абасмирзоев Заур 16 2
Зайцев Михаил 283 2
Половинко Вячеслав 5 2
Чугунов Алексей 4 2
Singh Amit - Синх Амит 7 2
Сорокин Дмитрий 39 2
Галушкин Олег 182 1
Иванов Олег 145 1
Никифоров Николай 1136 1
Белоусов Андрей 142 1
Климарев Михаил 48 1
Кулин Филипп 52 1
Шувалов Игорь 85 1
Федоров Алексей 124 1
Артимович Дмитрий 41 1
Массух Илья 234 1
Синицын Артем 6 1
Казарян Карен 77 1
Корнеев Виталий 3 1
Мозохин Сергей 1 1
Левова Ирина 24 1
Зайцев Георгий 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 149070 97
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52597 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17476 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44235 12
Европа 24386 10
Франция - Французская Республика 7901 6
Китай - Тайвань 4046 6
Индия - Bharat 5538 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14255 6
Европа Восточная 3109 4
Германия - Федеративная Республика 12785 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17862 4
Украина 7668 4
Азия - Азиатский регион 5616 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13410 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2505 3
Южная Корея - Республика 6732 3
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 479 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1552 3
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 441 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1754 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7737 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2524 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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