Чугунов Алексей


СОБЫТИЯ


19.11.2025 «Ростелеком» и «Транснефть» развивают сотрудничество в сфере информационной безопасности 1
12.11.2024 «Ростелеком»: Хакеры отказываются от известных инструментов, кибератаки становятся все более сложными и продолжительными 1
11.11.2024 «Ростелеком» отразил более 1,3 тыс. кибератак в III квартале 2024 года 1
30.10.2024 На SOC Forum 2024 пройдет сессия «MSSP SOC для госкорпораций: вызовы и решения» 1
08.12.2023 Solar NGFW 1.0 успешно прошел функциональное и нагрузочное тестирование в лаборатории «Ростелекома» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Чугунов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10275 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность - РТ-ИБ - ИБ Реформ 26 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 251 1
Keysight Technologies - IXIA 16 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1129 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1487 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 74 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31437 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72568 3
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1133 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3484 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6236 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56803 2
IP-сеть - UDP - User Datagram Protocol - IPDR - IP data records 231 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6982 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13560 2
Кибербезопасность - DoS UDP flood - UDP-флуд - сетевая атака типа «отказ в обслуживании» DDoS, использующая бессеансовый режим протокола UDP 52 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1408 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2310 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2666 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27068 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2083 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 933 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3403 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  732 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2290 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 670 1
Пропускная способность - Bandwidth 1827 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3735 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12970 1
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 194 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2977 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 478 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25954 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22864 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 958 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 745 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 750 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31801 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12305 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 982 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5140 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 97 1
Сычев Артем 78 1
Самойленко Никита 4 1
Овчинников Роман 13 1
Нашивочников Николай 12 1
Раевский Андрей 1 1
Слинкин Григорий 1 1
Балдин Дмитрий 4 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1348 1
Армения - Республика 2367 1
Туркмения - Туркменистан 442 1
Молдавия - Республика Молдова 721 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1068 1
Таджикистан - Республика 907 1
Казахстан - Республика 5781 1
Россия - РФ - Российская федерация 155908 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14461 1
Беларусь - Белоруссия 6013 1
Узбекистан - Республика 1862 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8047 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5281 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6205 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 563 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1060 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11691 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20255 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2751 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51048 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6883 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54751 1
